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Артём Мазанов
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Иранское ТВ сообщило о 35 погибших во время давки на похоронах убитого генерала Сулеймани Материал редакции

По предварительным данным, ещё 48 человек пострадали.

20 комментариев
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Снимок  AP​

Не менее 35 человек погибли в результате давки во время церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на государственное телевидение Ирана. Об этом же со ссылкой на ТВ передаёт The Wall Street Journal.

По предварительным данным, ещё 48 человек пострадали. Официально эта информация пока не подтверждается. Глава иранской службы экстренной медицинской помощи сообщил о давке, во время похорон, в которой погибли несколько человек.

Сулеймани убили в ночь на 3 января в Багдаде. США нанесли ракетный удар по приказу Трампа. Иранские власти пообещали отомстить США, сочтя убийство Сулеймани «объявлением войны». В ответ Трамп пригрозил ударить ещё по 52 целям.

#новости #иран #wwiii

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20 комментариев
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Satokoi

20

Клятi американцi!

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Дитковский

Satokoi
1

Я вважаю це перемогою, ми окупували цей йобаний сайт!

Ответить

Сергій Осипчук

Дитковский
3

РАЗОМ НАС БАГАТО!

НАС НЕ ПОДОЛАТИ!1

Ответить

Michael Shultz

14

А вот и первый ответ американцам!

Ответить

Илья Гераськин

9

Уже помер генерал, а людей всё-равно гнобит

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Илья
1

КАКОГО ЧЕЛОВЕКА ПОТЕРЯЛИ

Ответить

Илья Тимофеев

Дмитрий
2

Человека-Человека.

Ответить

Justified Stallion

8

Проживающие в соседних домах москвичи оказались блокированными в своих квартирах, потому что по проезжей части двигалась плотная нескончаемая колонна людей. Давка была страшная. Жители нижних этажей слышали не только крики задавленных, но и какой-то скрежет, хруст костей, от которого волосы вставали дыбом. Когда толпа начала редеть, из гущи стали вывозить на тачках кучи одежды, чьих-то галош и, что самое страшное, куски людей. Дворники трудились все ночи напролет.

Еще один москвич, политолог Юрий Бартко лично участвовал в оцеплении Трубной. Впоследствии он рассказал, что там происходило и как обеспечивалась безопасность в эти дни. 6 марта в давке погиб его родственник Анатолий. Крепкого 30-летнего мужчину так сильно придавили грудью к прутьям чугунной решетки, что кости не выдержали. Грудная клетка была буквально раскрошена.

Родные узнали о его смерти 7 марта. Когда они пришли в морг за телом, под дверями этого учреждения уже стояло в ожидании несколько десятков людей. Чтобы не афишировать количество погибших, власти дали приказ моргам выдавать фальшивые справки, в которых были указаны ненастоящие причины гибели.

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Дмитрий Алексеевич

Justified
1

Навальный со своими митингами совсем охуел

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Паша Красников

3

Хоронили генерала: задавили 35 иранцев.

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Mikhail Lukup

2

Стадо баранов!

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Kyler

1

Вот всё таки какой коварный план был у США, всех переиграли

Ответить

капитан ильич

0

Они убивают сами себя :(

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Илья Тимофеев

0

Бей своих, чтобы чужие боялись!

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Jiří Kropočev

0

Как на фарси будет "Бомбить Воронеж"?

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Dragan Velimirovic

Jiří
0

بمب ورونژ

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Aleks Ad

0

хоронили тёщу, порвали два баяна

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Александра Хотимченко

0

Тут должны быть кадры с похорон вождей пролетариата 

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Паша Красников

Александра
0
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Александра Хотимченко

Паша
0

Пролетариата я говорю)

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