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Новости
Артём Мазанов
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IKEA выплатит 46 миллионов долларов родителям 2-летнего ребёнка, погибшего при падении комода Материал редакции

В США при падении комодов этой серии погибли четыре ребёнка.

61 комментарий
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Комод серии МАЛЬМ

IKEA согласились выплатить 46 миллионов долларов родителям 2-летнего ребёнка, погибшего при падении 32-килограммового комода серии МАЛЬМ. Об этом пишет AP.

Джозеф Дудек умер в 2017 году, после чего родители подали в суд на IKEA. Они утверждали, что шведская компания знала о рисках опрокидывания этого комода, но не предупредила покупателей о том, что эту мебель нельзя использовать без крепления к стене. В 2016 году IKEA решила изъять в США эту серию комодов из продажи, но родители Дудека не знали об этом.

Несмотря на то, что ни одно урегулирование не сможет изменить эти трагические события, мы рады, что это судебное разбирательство завершилось.

представители IKEA

USA Today пишет, что в Штатах зарегистрировано 186 жалоб на эти комоды, в 91 случае мебель упала на детей. Власти США заявляют о гибели четырёх детей от падения комодов МАЛЬМ. Трём другим семьям IKEA выплатила суммарно 50 миллионов долларов.

#новости #ikea

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61 комментарий
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Анус Роскомнадзора

15

Некоторые говорят зачем заводить детей, вот зачем. Всего два года потерпеть и по 23 ляма на рыло заработано.

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Nikita

Анус
5

Мне говорят АКа, а как поднять бабла? (С)

Ответить

Анус Роскомнадзора

Nikita
9

Надо чтоб комодом раздавило пиздюка!

Ответить

Dmitry Yashin

11

Пиздец. Американцы ебобо. Предлагаю им начать с разбега хуяриться ап углы и подавать в суд на строителей, поясняя "а мы не знали, что так нельзя".

Ответить

Максим Чистов

Dmitry
6

Так они так и делают все время

Ответить

Алексей Куликов

Dmitry
1

Дети в любой стране ошибаются. Взрослого то не придавит.

Ответить

Roman Golovin

Алексей
4

Дети ошибаются, а виновата IKEA

Ответить

Очаг Девиации

Roman
0

Ну так-то хорошо, что теперь в инструкциях есть предупреждение.

Ответить

Roman Golovin

Очаг
0

С этим не спорю

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Dmitry
0

Задорнов был во всём прав, а мы смеялись над ним

Ответить

That cat

Дмитрий
0

Ну и где россияне со своей мудростью, а где американцы?

Ответить

Александра Хотимченко

4

Просто каааак? Как он мог упасть?

Ответить

Очаг Девиации

Александра
19

Ну вообще из-за гравитации.

Ответить

Александра Хотимченко

Очаг
3

У меня дома подобный, его хрен сдвинешь с места.

Ответить

Тарас Макух

Александра
30

Если использовать выдвинутый ящик, набитый вещами, как ступеньку и лезть по нему, цепляясь за верхние выдвинутые ящики, то центр тяжести легко может выйти за пределы нижней опоры

Ответить

Alexander Ilyin

Тарас
1

а ещё можно разбежаться и головой о него долбануться, что за идиотизм такой (у самого такой комод)

Ответить

Алексей Куликов

Alexand…
1

Дети используют их как лестницу.

Ответить

Искусный Дворянин

Тарас
1

По пьяне

Ответить

Zoibana

Александра
9

Я был мелким, дома стояла «стенка». Я в отсутствие родителей как-то решил полезть на верхнюю полку и он начал на меня опрокидываться. Еле успел спрыгнуть.
А этот шкаф весил гораздо больше этого комода

Ответить

Александра Хотимченко

Zoibana
4

Чудеса в решете. Я тоже любила по «стенке» лазить, но она ни разу не опрокидывалась

Ответить

Emile Zäkiev

Алексан…
3

потому что ты щупленкая девочка была, видимо

Ответить

Litnikov Danil

Zoibana
0

This is Sparta!!1

 

Ответить

Vladyslav Chikov

Александра
2

Гугол в помощь про центр масс.

Плюс одно дело домашний комод с вещами, где обычно всякие тяжелые вещи лежат внизу, а всякие труселя— сверху, другое дело — пустой.

Ответить

Александра Хотимченко

Vladyslav
0

Вот скорее всего у него была недостаточная масса 

Ответить

Искусный Дворянин

Александра
1

А что ты хранишь в таком комоде? ммммммммммммммммм? Алескандраааааа АЛександрааааааааа

Ответить

Александра Хотимченко

Искусный
0

На верху стоит тяжелая клетка с морской свинкой. Внутри белье и всякая мелкая лабуда.

Ответить

Искусный

Алексан…
0
Ответить

Zoibana

Александра
2

Дети любят залезать как по лестнице на мебель. А этот комод очень удобен в этом плане

Ответить

Iscander Vakil

Александра
0

Он узкий и высокий. 

Ответить

Alexander Ilyin

Iscander
1

он ни разу не узкий, и ни разу не высокий, а вполне обычный комод

Ответить

Александра Хотимченко

Iscander
0

Ну вес то все равно есть. Он должен был стать тяжелее за счёт вещей внутри и сверху 

Ответить

Zoibana

Александра
3

Основание узкое. Тут вес уже не играет большой роли. Если вес появляется спереди, то работает правило рычага - он опрокидывается

Ответить

Iscander Vakil

Zoibana
0

 К слову, ящики там выкатываются сами, от легкого усилия. Не знаю, что за фурнитура, но свои 5 копеек она добавила точно для смещения центра тяжести.

Ответить

Алексей Куликов

Александра
1

Выдвигаешь ящики нагруженные, чтобы из них получилась лесенка, лезешь, комод на тебя падает, профит.

Ответить

Marat Khamadeev

Александра
0

Как? Да очень просто. Посмотреть воочию можно тут
https://tjournal.ru/flood/39434-dvuhletniy-malchik-spas-brata-blizneca-ot-upavshego-na-nego-shkafa

Ответить

Неолд

8

Не стоит выплачивать компенсация, стоит подарить инструкцию.

Ответить

Alexander Ilyin

Неолд
–3

эта инструкция появилась после этих компенсаций)

Ответить

Александра Хотимченко

Alexander
3

Я не думаю что это вина икеи. Выплачивают чтобы завершить процесс и забыть. 

Ответить

Неолд

Alexander
1

Нет. Эти инструкции были всегда. Когда покупал шкаф Билли лет десять назад.

Ответить

Alexander Ilyin

Alexander
0

точнее - после судебных исков)

Ответить

Александра Хотимченко

Неолд
0

Вот теперь понятно как он свалился

Ответить

Stan Majors

6

Если у них есть еще ребенок, то он в выигрыше канешн

Ответить

Ekkie

Stan
4

Ну если его и нет, то теперь то уж точно нового закажут. 

Ответить

Константин Курасов

5

альтернатива материнскому капиталу

Ответить

Надежда Башегурова

2

Ничоси какие дети нынче дорогие

Ответить

Nikita

Надежда
3

Дорогие, да, но только в Америке.

Ответить

Andre Macareno

Надежда
0

Возможно, были бы ещё дороже, если бы не адвокаты

Ответить

Nikita

Andre
1

Если бы не суды и адвокаты дети могли бы стоить чуть больше 0 рублей. Смотря с какой стороны посмотреть 🤷🏼‍♂️

Ответить

andorus

2

Бумеры, а помните эти деревянные шкафы в детских садах, которые нет-нет всей толпой могут на тебя упасть. Представляю сколько детей они передавили 

Ответить

Фёдор Сахаров

andorus
0

У нас такие были приколочены 200 мм гвоздями :D

Ответить

Sakari Sauso

1

Но блядь, их прикручивать к стенке же надо

Ответить

Splink Blash

Sakari
0

В иКеЕ нЕ пРеДупРедИлИ

Ответить

That cat

0

Ну тупые, надо было себя винить как местные атланты делают.

Ответить

govna kousoque

–1

Кто шутит про деньги в этой новости — еблан.

Человеческая жизнь бесценна, пока вы не осознаете это, так и будете жить в говне

Ответить

Ekkie

govna
0

А почему только человеческая? 

Ответить

govna kousoque

Ekkie
–1

Потому что новость про то как ребенка убило

Ответить

Ekkie

govna
2

Но ты ведь не написал что жизнь этого ребёнка - бесценна. Ты про человеческую жизнь говорил в целом. Мне просто стало интересно, откуда такая уверенность в том, что жизнь любого прямоходящего обрыгана - бесценна. 

Ответить

govna kousoque

Ekkie
–2

Ну если ты этого не понимаешь априори, то с тобой не о чем разговаривать 

Ответить

Ekkie

govna
0

Так аргументы то какие? В чём особенность людей, что делает их бесценными? Почему твоя жизнь бесценна в отличии от жизни условного слона, который живёт подольше людей, обладает вполне развитым интеллектом и чувствами? И тебе не приходило в голову, что в тех же Штатах, или Европе как раз не "в таком говне живут" именно потому что там у жизни есть цена, к тому же довольно-таки высокая и реальная, которую приходится даже крупным корпорациям выплачивать, что уж про обычных смертных говорить? Не думал ли ты что там как раз привыкли материальными значениями оперировать и следовать букве закона (стараться хотя бы), которые действительно имеют вес и значение в реальной жизни? А не вот эти вот абстрактные "бесценности" которые для закона ничего не значат и которые так любят популисты, церковники и им подобные использовать? 

Ответить

Лев Люкшин

govna
0

Я прям так и вижу как наше правительство живёт в говне.

Ответить

Игорь Янович

0

Если ещё с десяток комодов упадёт + 5 шкафов БИЛЛИ, то ИКЕИ капец!

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