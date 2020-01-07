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В США при падении комодов этой серии погибли четыре ребёнка.
IKEA согласились выплатить 46 миллионов долларов родителям 2-летнего ребёнка, погибшего при падении 32-килограммового комода серии МАЛЬМ. Об этом пишет AP.
Джозеф Дудек умер в 2017 году, после чего родители подали в суд на IKEA. Они утверждали, что шведская компания знала о рисках опрокидывания этого комода, но не предупредила покупателей о том, что эту мебель нельзя использовать без крепления к стене. В 2016 году IKEA решила изъять в США эту серию комодов из продажи, но родители Дудека не знали об этом.
USA Today пишет, что в Штатах зарегистрировано 186 жалоб на эти комоды, в 91 случае мебель упала на детей. Власти США заявляют о гибели четырёх детей от падения комодов МАЛЬМ. Трём другим семьям IKEA выплатила суммарно 50 миллионов долларов.
Некоторые говорят зачем заводить детей, вот зачем. Всего два года потерпеть и по 23 ляма на рыло заработано.
Пиздец. Американцы ебобо. Предлагаю им начать с разбега хуяриться ап углы и подавать в суд на строителей, поясняя "а мы не знали, что так нельзя".
Дети в любой стране ошибаются. Взрослого то не придавит.
Дети ошибаются, а виновата IKEA
Ну так-то хорошо, что теперь в инструкциях есть предупреждение.
Задорнов был во всём прав, а мы смеялись над ним
Просто каааак? Как он мог упасть?
Ну вообще из-за гравитации.
У меня дома подобный, его хрен сдвинешь с места.
Если использовать выдвинутый ящик, набитый вещами, как ступеньку и лезть по нему, цепляясь за верхние выдвинутые ящики, то центр тяжести легко может выйти за пределы нижней опоры
а ещё можно разбежаться и головой о него долбануться, что за идиотизм такой (у самого такой комод)
Я был мелким, дома стояла «стенка». Я в отсутствие родителей как-то решил полезть на верхнюю полку и он начал на меня опрокидываться. Еле успел спрыгнуть.
А этот шкаф весил гораздо больше этого комода
Чудеса в решете. Я тоже любила по «стенке» лазить, но она ни разу не опрокидывалась
Гугол в помощь про центр масс.
Плюс одно дело домашний комод с вещами, где обычно всякие тяжелые вещи лежат внизу, а всякие труселя— сверху, другое дело — пустой.
А что ты хранишь в таком комоде? ммммммммммммммммм? Алескандраааааа АЛександрааааааааа
На верху стоит тяжелая клетка с морской свинкой. Внутри белье и всякая мелкая лабуда.
Дети любят залезать как по лестнице на мебель. А этот комод очень удобен в этом плане
Он узкий и высокий.
он ни разу не узкий, и ни разу не высокий, а вполне обычный комод
Ну вес то все равно есть. Он должен был стать тяжелее за счёт вещей внутри и сверху
Основание узкое. Тут вес уже не играет большой роли. Если вес появляется спереди, то работает правило рычага - он опрокидывается
К слову, ящики там выкатываются сами, от легкого усилия. Не знаю, что за фурнитура, но свои 5 копеек она добавила точно для смещения центра тяжести.
Выдвигаешь ящики нагруженные, чтобы из них получилась лесенка, лезешь, комод на тебя падает, профит.
Как? Да очень просто. Посмотреть воочию можно тут
https://tjournal.ru/flood/39434-dvuhletniy-malchik-spas-brata-blizneca-ot-upavshego-na-nego-shkafa
Не стоит выплачивать компенсация, стоит подарить инструкцию.
эта инструкция появилась после этих компенсаций)
Я не думаю что это вина икеи. Выплачивают чтобы завершить процесс и забыть.
Если у них есть еще ребенок, то он в выигрыше канешн
Ничоси какие дети нынче дорогие
Бумеры, а помните эти деревянные шкафы в детских садах, которые нет-нет всей толпой могут на тебя упасть. Представляю сколько детей они передавили
Но блядь, их прикручивать к стенке же надо
Кто шутит про деньги в этой новости — еблан.
Человеческая жизнь бесценна, пока вы не осознаете это, так и будете жить в говне
Потому что новость про то как ребенка убило
Ну если ты этого не понимаешь априори, то с тобой не о чем разговаривать
Так аргументы то какие? В чём особенность людей, что делает их бесценными? Почему твоя жизнь бесценна в отличии от жизни условного слона, который живёт подольше людей, обладает вполне развитым интеллектом и чувствами? И тебе не приходило в голову, что в тех же Штатах, или Европе как раз не "в таком говне живут" именно потому что там у жизни есть цена, к тому же довольно-таки высокая и реальная, которую приходится даже крупным корпорациям выплачивать, что уж про обычных смертных говорить? Не думал ли ты что там как раз привыкли материальными значениями оперировать и следовать букве закона (стараться хотя бы), которые действительно имеют вес и значение в реальной жизни? А не вот эти вот абстрактные "бесценности" которые для закона ничего не значат и которые так любят популисты, церковники и им подобные использовать?