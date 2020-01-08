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Новости
Дамир Камалетдинов
8906

Иран нанёс ракетные удары по военным объектам США в Ираке. И назвал это актом возмездия за убийство генерала Сулеймани Материал редакции

Точные данные об ущербе пока неизвестны, но Тегеран заявил о разрушении как минимум авиабазы

190 комментариев
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Американская база Айн аль-Асад в Ираке — одна из целей ракетного удара Ирана по об​ъектам США ​Фото Associated Press

Иран запустил ракеты по двум военным объектам США в Ираке спустя несколько часов после похорон иранского генерала Касима Сулеймани. Ответственность за ракетный удар взял на себя Корпус стражей исламской революции. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на иранской новостное агентство Mehr.

На момент написания заметки неизвестно число жертв или объём нанесённого ущерба. CNN сообщило, что среди американцев пострадавших нет, но жертвами удара стали граждане Ирака, находившиеся на военных базах США.

Представитель Белого дома Стефани Гришэм рассказала журналистам, что президент Дональд Трамп в курсе сообщений об атаках и следит за ситуацией. Позже она уточнила, что американский лидер не будет давать срочных обращений.

Мы осведомлены о сообщениях об атаках на американские объекты в Ираке. Президент США проинформирован и пристально следит за ситуацией, а также консультируется с командой по национальной безопасности.

Стефани Гришэм
представитель Белого дома

По данным ABC News, речь идёт более чем о десятке баллистических ракет, запущенных с территории Ирана. В Пентагоне изданию подтвердили факт ракетной атаки на базы Айн аль-Асад и Эрбил.

Корпус стражей исламской революции подтвердил атаку только на первую базу и заявил, что Айн аль-Асад полностью уничтожена. The New York Times со ссылкой на Telegram-канал КСИР сообщило, что нападения стали начало обещанного возмездия за убийство Сулеймани.

Согласно заявлению КСИР, переданному по государственному телевидению, союзники США будут атакованы, если предоставят свои территории для нападения на Тегеран. Иранские власти призвали вывести американские войска из региона, чтобы предотвратить гибель военных.

Тегеран заявил, что атакует Объединённые арабские эмираты и Израиль в случае ответных бомбардировок иранской территории. В КСИР также пригрозили атаками внутри США.

После иранской атаки Федеральное управление гражданской авиации США запретило гражданским судам полёты над Ираком, Ираном, Персидским и Оманским заливами.

#иран #новости #wwiii #сша

Спасибо за наводку Орзэмэс Мирзов
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190 комментариев
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Mikhail Lukup

39
Ответить

Андрей Ионов

34
Ответить

Виолетта Макаревич

Андрей
7

Третья Мировая Война: *начинается*

Сексисты:

Ответить

Maxim Rebitsky

14

Буду сюда накидывать инфу которую буду находить :-)

Ответить

Maxim Rebitsky

Maxim
15

Похоже Иран дал заднюю, или Трамп решил пока не спешить.

Поэтому я заканчиваю свой "эксперсс-лайв" и пойду спать.
Пока новых интересных событий нет :-(

Ответить

DFrobber 12

Maxim
8

Спасибо за трансляцию новостей)

Ответить

Макс Бардеев

Maxim
7

Спасибо, мужик. Было очень интересно!

Ответить

Weall FAlldown

Maxim
3

От души

Ответить

Athos Oz

Maxim
2

лучший, спасибо!

Ответить

Maxim Rebitsky

Maxim
11

Израиль всё понял верно, не стал никого дожидаться и начал бомбить Хезболлу. Чисто на всякий случай 

Ответить

Maxim Rebitsky

Maxim
3

А вот это уже интересно

Ответить

Унылый Лось

Maxim
0

Психанули

Ответить

Maxim Rebitsky

Maxim
6

Иран направил Генеральному секретарю ООН и Совету Безопасности ООН послание в котором сказано, что у них нет намерений развязывать войну.

Ответить

Maxim Rebitsky

Maxim
3
Iran appeals to UN Security Council over…
Iran has already initiated political, legal and international measures...
news.am
Ответить

Сергей Рязанцев

Maxim
13

Раде Безопасности ООН

Хуясе хохлы поднялись

Ответить

Joseph Stalin

Сергей
1

Верховной Раде Безопасности ООН

Ответить

Сергей Рязанцев

Joseph
3

За всем этим стоит Зеленский

Ответить

Maxim Rebitsky

Сергей
1

Поправил :D

Ответить

Макс Бардеев

Maxim
6

Ты фигачишь быстрее, чем текстовый лайв на CNN. Респект)

Ответить

Maxim Rebitsky

Maxim
6

Или еще не конец 🤔

Iran official TV: The entire arsenal of Iran is ready to fire and destroy the region and is on a hair-thin trigger alert for launch.

Официальное телевидение Ирана: весь арсенал Ирана готов к огню и уничтожению региона и находится в ожидании сигнала для запуска.

Ответить

Maxim Rebitsky

Maxim
4

Иранские СМИ сообщают, что в районе Бандар-Аббаса сбит американский самолет.

Ответить

Kyler

Maxim
1

Воу-воу-воу

Ответить

Ева Кравчук

Maxim
1

Спасибо за быструю подачу

Ответить

Maxim Rebitsky

Maxim
3

Появляется информация о взрыве в Багдаде.

Ответить

Maxim Rebitsky

Maxim
4
Yusuf İşler @yusufislereng1
BREAKING: Blasts heard in central Baghdad

#IranvsUSA https://t.co/rmt63U9DnB
Ответить

Макс Бардеев

Maxim
1

Ахренеть

Ответить

Андрей Ионов

Maxim
0

у меня нет подходящей картинки описать эмоции

по старинке
охуеть
 
в какой-то степени, я даже не рад тому, что вся эта информация просачивается в сми, чесслово, было бы глубоко похуй на все это если бы я не знал
 
как же хорошо, что я не гражданин сша, я бы сейчас ежиков рожал

Ответить

Иван Гессе

Андрей
0

почему?

Ответить

Андрей Ионов

Иван
1

потому что бомбежка стационарных военных баз не равноценно сбитому самолету вторгшемуся в воздушное пространство

Ответить

Иван Гессе

Андрей
1

я про вот это

как же хорошо, что я не гражданин сша, я бы сейчас ежиков рожал 

чем это всё угрожает среднестатистическому гражданину сша?

Ответить

Андрей Ионов

Иван
0

че ты меня спрашиваешь бл?

что за активизация охуенно тупых вопросов сегодня ночью в мою сторону
зайди на реддит и спроси у них
"блять пацаны, вы че тут кипишуете вообще, какие мемы про третью мировую, я отвечаю, все норм будет
вы нахуя биткоины скупаете
всмысле нефть дорожает
да я отвечаю, все норм, чем вам всем это угражает"

один вопрос охуительнее другого просто, блять

Ответить

Dragan

Андрей
0

Здравствуйте. Это же ты вкатился в комменты и начал рассказывать упоительные истории

Ответить

Андрей Ионов

Dragan
1

я не просто рассказывал истории. я лично курировал запуск ракет по базам сша.

Ответить

Dragan

Андрей
0

Иди проспись

Ответить

Иван Гессе

Андрей
0

ты слишком серьёзно воспринимаешь мемесы и цены на нефть

 

Ответить

Андрей Ионов

Иван
0

я воспринимаю факт того, что одна ядерная держава запустила ракеты на военные базы самой сильной державы на планете, а че ты воспринимаешь, я хз

Ответить

Иван Гессе

Андрей
0

одна ядерная держава запустила ракеты на военные базы самой сильной державы на планете

наоборот же

Ответить

Андрей Ионов

Иван
0

ты зайди к ним в тред и до них доебывайся, че те от меня надо?

Ответить

Maxim Rebitsky

Maxim
1
العربية عاجل @AlArabiya_Brk
أنباء عن سماع دوي انفجار في وسط بغداد #العربية_عاجل https://www.alarabiya.net
Ответить

Kyler

Maxim
0

И как это понимать?

Ответить

Maxim Rebitsky

Kyler
0

Это как дополнение источникам выше

Ответить

Maxim Rebitsky

Maxim
0
The Spectator Index @spectatorindex
BREAKING: Blasts heard in central Baghdad
Ответить

Kyler

Maxim
0

Пруфы?

Ответить

Maxim Rebitsky

Kyler
0

Начала появляться инфа что это не взрывы вовсе.

Поэтому похоже отмена.

Soner Kaya @SonerKa62051283
No explosion in #Baghdad , sonic jet booms only.
Ответить

Maxim Rebitsky

Maxim
4

Союзники США на Ближнем Востоке дали разрешение американцам на использование своего воздушного пространства.

Ответить

Maxim Rebitsky

Maxim
4

Сенатор США от демократов Эд Марки требует от Дональда Трампа запросить разрешение конгресса в случае ответа Ирану, чтобы не втягиваться в войну.
"Трамп должен получить четкое разрешение конгресса на использование военной силы. Безразличие Трампа к жизням военнослужащих США, гражданских лиц и союзников, его опасная эскалация конфликта с Ираном поставили под прямой огонь наших людей", - написал Марки в Twitter.

Ответить

Maxim Rebitsky

Maxim
3

Иранские истребители в Ираке.

По непроверенной информации в результате обстрела базы Аль-Асад погибли только иракские военнослужащие, подтвержденных потерь со стороны американцев нет.

Ответить

Maxim Rebitsky

Maxim
3

Иракские гос медиа подтвердили участие Ирака в войне против США

Ответить

Maxim Rebitsky

Maxim
2

...

Ответить

Maxim Rebitsky

Maxim
2

Выпущены предупреждения о запрете полетов американских самолетов над Персидским заливом, Оманским заливом, Ираном и т.д.

Ответить

Maxim Rebitsky

Maxim
2

По меньшей мере две ракеты попали в две отдельные области в Эрбиле, сообщили CNN два курдских сотрудника службы безопасности.

 
Одна ракета приземлилась по периметру международного аэропорта Эрбиль без взрыва, вторая ракета поразила территорию в 33 километрах (около 20 миль) к западу от города Эрбиль, не вызвав жертв.

US-Iran news today: Rockets hit Iraq base where…
At least 10 rockets hit al-Asad airbase in Iraq where US troops are housed in Iraq. Follow here…
edition.cnn.com
Ответить

qq

Maxim
1
Ответить

Maxim Rebitsky

Maxim
1

СМИ сообщили, что с базы Аль-Асад взлетают вертолеты, возможно с ранеными или убитыми во время обстрела, ждем официальных данных.

Ответить

Kyler

13

Бля, удалили 2 статьи с уже сформировавшейся дискуссией в комментариях

Ответить

Макс Бардеев

Kyler
10

Не понял почему удаляют. Там последние новости давали в комментах и где теперь лайв искать. Мне чё в 4 часа ночи спать что-ли?

Ответить

Сергей Рязанцев

Макс
6

Пиздец, повоевать не дают нормально

Ответить

Андрей Ионов

Сергей
9

только расчехлил свою боеголовку?

Ответить

Kyler

Макс
4

Да бля, совсем охуели, ладно мой пост бесполезный был, но вот последний был очень насыщенным

Ответить

Maxim Rebitsky

Kyler
2

😭

Ответить

Алексей Любимцев

Kyler
2

Это же Дамир, ему главное типа в теме быть и плюсы срубать

Ответить

Stan Majors

2

Чувствую, к утру будет жопа...

Ответить

Mikhail Lukup

Stan
31

Ты сейчас на этой американской базе что ли?

Ответить

Алексей Пушкарёв

Mikhail
10

Он сейчас в Иране

Ответить

Rodrik Mayer's

Алексей
0

На похоронах

Ответить

Maxim Rebitsky

Rodrik
4

Ирана

Ответить

Ded Pihto

Maxim
0

Демократии

Ответить

Андрей Винтовой

Алексей
1

Он сейчас в жопе

Ответить

Тим Муталов

Stan
1

Почему к утру, сейчас здесь 8:30, кек

Ответить

Андрей Ионов

9

пацаны, тут был пост о том куда вложить 100к

возьмите кредит еще на 50
знаю сейчас самый профитный актив который не потеряет в цене, делюсь с вами безвозмездно, все для вас

Ответить

DxdV

Андрей
8

От мобилизации в случае военных действий эта картонка тебя не защищает) 

Ответить

Андрей Ионов

DxdV
2

в случае объявления военного положения я бы бегал ровно так же как и без наличия этой картонной хуйни

ящетаю, она защищает о возможной активизации военкоматов о поиске свежего пушечного мяса, с возможностью отправить в горячие точки и/или близких к ним

Ответить

DxdV

Андрей
1

Ага, завтра начнут из домов воровать и с самолётов без парашютов скидывать ковровой бомбардировкой призывников

Ответить

Андрей Ионов

DxdV
0

я даже думать не хочу о том, что будут делать со срочниками, и искренне им не завидую

Ответить

DxdV

Андрей
–1

А иногда подумать бы не мешало

Ответить

Андрей Ионов

DxdV
0

каждый день блять думаю о том, куда отправляют срочников при бомбежке ядерной державы другую ядерную державу и куда отправят меня в случае мобилизации, ты че доебался?

Ответить

DxdV

Андрей
1

Влез в комменты с громким заявлением - готовься получить за воротник, хуле ты назад сдаёшь-то

Ответить

Андрей Ионов

DxdV
0

еще скажи бесцеременно и бездумно написал коммент

я тебе написал свою позицию, ты начинаешь нести какую-то хуету
чел, если будет военное положение, мне вообще будет люто похуй на эту картонку, была бы в ней написана категория д, либо б, и это будет волновать меня в последнюю очередь
 
она защищает от призыва в мирное время, которое я надеюсь не закончится 

Ответить

DxdV

Андрей
0

То есть ты влез затем, чтобы рассказать, что военный билет защищает от призыва в мирное время (который каждый год и так идёт по расписанию)?

Норм, держи в курсе других очевидных новостей. Ну там что горячую сковородку лучше голыми руками не трогать или что чтобы поссать желательно сначала снять штаны. 

Ответить

Андрей Ионов

DxdV
0

я "влез" сказать о том, что сейчас могут пойти активные призывы на военную службу в мирное время, и эта вещь защищает от него, а так же угарнуть

сука ты бесишь меня, еще один такой же в вк доебался, вам там еще больше чем мне нехуй делать?

Ответить

DxdV

Андрей
0

Вот лучше пластырь бы себе купил пердак заклеивать, а не влезал выёбываться очевидными вещами, прикрываясь словами "да я так просто типа ггг ахаха угарнуть решил" (в чём угар я хуй знает, само собой, т.к. УГАРА АЗАЗА тут нет и в помине, но вам понторезам лишь бы на угар всё списать).

Ответить

Андрей Ионов

DxdV
1

ты душный просто пиздец

Ответить

DxdV

Андрей
0

Ты ресурсом не ошибся? "Ты душный просто пиздец" это миллениалы изобрели "Мне тебя жаль" из одноклассников. 

Проебал, несите следующего. 

Ответить

Андрей Ионов

DxdV
1

слишком душно

Ответить

Dragan

Андрей
0

я "влез" сказать о том, что сейчас могут пойти активные призывы на военную службу в мирное время

В честь чего вдруг?

Ответить

Андрей Ионов

Dragan
0

шойгу позвонил и предупредил, а что?

Ответить

Kyler

Андрей
2

Это на vc.ru был, ты ошибся... Тут ни у кого таких деньжищ не бывает

Ответить

Андрей Ионов

Kyler
0

все один холдинг, ценность совета не меняет

Ответить

Dragan Velimirovic

Андрей
1

Я смотрю, публика тут уже массово, пардон муа, обделалась?

Ответить

Андрей Ионов

Dragan
2

нет, каждый день бомбят военные базы сша, все норм, уже привыкли.

Ответить

онотолей харизматыч

Андрей
0

это loss?

Ответить

Сергей Рязанцев

11

Всем радиоактивного пепла в этом чате, если что с россиянами утром увижусь в раю, остальные прощайте.

Ответить

Артём Стасенко

Сергей
0

Земля пухом, брат, увидимся там👆

Ответить

Михаил Левит

9
Ответить

web-watcher

3

При Обаме было спокойнее...(

Ответить

Maxim Leshkovich

web-watcher
18

Но вот что он в лифтах ссал, было неприятно, конечно.

Ответить

Артём Стасенко

web-watcher
2

Thanks, Obama

Ответить

Weall FAlldown

web-watcher
–2

При Обаме ИГил расцвёл, сейчас сша расхлёбывают

Ответить

Дамир Кипкаев

–2

Я правильно понимаю, что ценность новости невелика? Чем отличается этот конфликт от, скажем, сирийского и наших ЧВК?
Вышеупомянутая в статье американская база тоже не из ниоткуда там возникла. О том, что на востоке напряжённая ситуация и там кто-то с кем-то воюет мы (я) знаем давно и не понаслышке, верно? Получается я как обыватель не должен переживать из-за эмодзи-молнии, с которой начинается эта новость? Или должен? Ядерных ударов пока же не было

Ответить

Андрей Винтовой

Дамир
17

Мущина, когда будут ядерные удары, тогда и приходите

Ответить

Тим Муталов

Дамир
3

Да, в данный момент Россия вообще никак не вовлечена в эти тёрки и такое вряд ли случится, но русские хипсторы уже обосрали свои штаны.
Но если в конфликт войдут РФ и КНР, рекомендую максимально быстро продавать свое имущество и валить в нейтральную страну вроде Аргентины или Новой Зеландии, ну или на худой конец в Сербию.

Ответить

Дамир Кипкаев

Тим
1

Россия может и не быть вовлечена, но перспектива — дышать радиоактивным воздухом от междусобойчика этих ребят — меня всё равно не устраивает. И лично мои штаны обосраны только от опасения такой перспективы 

Ответить

Тим Муталов

Дамир
2

Какой блядь радиоактивный воздух, у Ирана нет ЯО.

Ответить

Иван Гессе

Тим
0

почему сербию лол?

Ответить

Тим Муталов

Иван
2

Нейтральная страна, не входит ни в какой блок, хорошее отношение к русским.
Из минусов только близкое расположение к потенциальному ТВД, скорее всего там везде отрубит электричество сразу после ядерной войны.
Но это все из области немыслимого, я абсолютно не верю в такой исход, так как ЯО создано для того, чтобы его как раз не использовать.

Ответить

Дамир Кипкаев

Тим
0

Блин, я просто читал, что они из программы вышли.
 
Ну да, ты прав

Ответить

Тим Муталов

Дамир
2

Даже если бы Иран бросил все имеющиеся силы на создание ЯО, у них не было бы ни времени ни возможности создать его СТОЛЬКО, чтобы угрожать всей планете. Плюс нужны средства доставки и прочая хуйня, это дорогая и долгая тема короче.

Ответить

Антон Спайк

Тим
0

Иран обещал начать отгружать оружейный плутоний в течение двух месяцев с момента выхода из ядерной сделки 5 числа, другое дело да - у них полная жопа со средствами доставки, всё живёт на советских технологиях, высокоточной электроники они не производят и не могут производить, они не КНР, которой Китай барыжит всем, что сам напиздит, даже у товарища Кима всё ещё нет средств доставки, хотя испытывает он всё с завидно регулярностью

Ответить

Kyler

Иван
0

У них брынза хорошая

Ответить

Артём Стасенко

Дамир
2

Согласен, пока не бомбанут ядрухой, внимания не стоит, вот как в Хиросиме..

Ответить

Кисель Имбиревич

4

Нормально они войнушку на территории третьей страны устраивают, smart move

Ответить

Унылый Лось

Кисель
4

Это уже классика

Ответить

DosRaven

Кисель
1

Ну что поделать, с остальными то уже так не повоюешь, ядерное оружие портит весь настрой.

Ответить

Сергей Рязанцев

5

Куда Ребитского дели, ироды? Я буду жаловаться @Человек-человек 

Ответить

Артём Стасенко

5

Бля, проснусь в 2 часа дня, а везде радиоактивный пепел, как обычно

Ответить

 Anatoly Bereznyak

5

Бедный Дамир, представляю как он щас в одно лицо пыхтит

Ответить

Kyler

5

Бля, если бомбанут по Дубаю, то можем Пашку потерять, я беспокоюсь...

Ответить

Артём Стасенко

3

А помните-помните как Фердинанда кокнули в начале прошлого века?? Зачем ремейк если есть хороший оригинал?

Ответить

Андрей Винтовой

Артём
4

Это долгожданное завершение трилогии мировых войн

Ответить

Артём Стасенко

Андрей
2

Аааа, так это триквел! Ну я считаю второй фильм мало общего с оригиналом имел, хотя спецэффекты впечатляют, но там и бюджет побольше. Надеюсь, в третьей части упор сделают на историю, чтоб много твистов и повествование нелинейное..

Ответить

Амир Аль-Мопеди

Артём
2

Ты чем их смотрел вообще? События сиквела являются логичным продолжением оригинала.

Ответить

Артём Стасенко

Амир
5

Ну все равно замудрили, и не понимаю, к чему там евреи. Эти тренды на толерантность в кино убивают весь смысол. Вот вырежь евреев - ничего не изменится

(приношу свои искренние извенения всем евреям, я понимаю, что этот каламбур не смешной и оскорбительный, но я слабый человек, поэтому простите, бога ради, каюсь)

Ответить

Андрей Винтовой

Амир
2

Имхо в сиквеле сюжет подкачал, вторично немного после оригинала смотрится. Хорошо хоть, что триквел в 62 году отменили - это было бы еще более уныло. Сейчас же задел на конец трилогии есть отличный.

Ответить

Артём Стасенко

Андрей
1

Полностью согласен. Надеюсь, в третьем эпизоде все сюжетные арки закроются и сделают бомбезный финал, как в мстителях, только чтоб никто не ожил, чтоб драмма, слезы на глазах, голод, страх, ядерный холод, радиоактивный пепел, чтоб потомки пересматривали и чувствовали - раньше умели, могли!

Ответить

Yaroslav Maltsev

3

Иран предупреждает, что в случае возмездия за две волны атак, предпринятых ими, их третья волна уничтожит Дубай и Хайфу.

Ответить

Kyler

Yaroslav
4

А Дубай им чем помешал, или у них ракеты дальше не летают?

Ответить

Maxim Rebitsky

Kyler
2
Ответить

Kyler

Maxim
1

Пиздец, наглые америкосы везде свои базы понастроили, вот им делать нечего

Ответить

Maxim Rebitsky

Kyler
0

Союзники США, у них там на территории военные объекты США, все дела.

Плюс Трамп грозился 52 культурные цели им бомбануть.

Ответить

Yaroslav Maltsev

Kyler
0

База наверно американская

Ответить

Сергей Рязанцев

Kyler
0

Не, ну а чо они гостиницы строят

Ответить

Макс Бардеев

Kyler
0

Помнишь недавно нефтяные вышки подожгли в ОАЭ дорогами? Это был Сулеймани. У них там чего отношения не в порядке)))

Ответить

Mikhail Yushchenko

Yaroslav
0

Источник?

Ответить

Maxim Rebitsky

Mikhail
2

https://edition.cnn.com/middleeast/live-news/us-iran-soleimani-tensions-intl-01-07-20/h_ec2a577fe833946485ca681a584d980a

Iran threatens to attack Dubai and Haifa if…
The Islamic Revolutionary Guard Corps said in its Telegram channel that, in the event Iranian soil…
edition.cnn.com
Ответить

Yaroslav Maltsev

Mikhail
0

https://twitter.com/aliarouzi/status/1214716105396228096?s=19

Ответить

Maxim Rebitsky

Yaroslav
0
Iran threatens to attack Dubai and Haifa if…
The Islamic Revolutionary Guard Corps said in its Telegram channel that, in the event Iranian soil…
edition.cnn.com
Ответить

Тим Муталов

Yaroslav
0

В таком случае Иран труп

Ответить

a handsome cat

4

Возможно, в 2016 было немножко опрометчиво веселиться, что американцы выбрали себе в президенты поехавшего деда

Ответить

Kyler

4
Ответить

Иван Гессе

Kyler
0

непонятно переведи на русский

Ответить

 Anatoly Bereznyak

Kyler
0

Персы у Персов будут просить?

Ответить

Артём Стасенко

3

А как они воюют, у них же генерала нету, шах и мат уже не считается за поражение?

Ответить

Евгений Мешков

Артём
3

Иногда нужно пожертвовать ферзя, чтобы выиграть партию (с) Стетхем

Ответить

Антон Спайк

2

вот тут лайв от cnn, пацаны

https://edition.cnn.com/middleeast/live-news/us-iran-soleimani-tensions-intl-01-07-20/index.html

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Константин Курасов

2

Понеслась. И кто вспомнит про импичмент теперь?

Да и второй срок не за горами
Вот так решаются вопросы в развитых странах - убил много людей в неразвитых - решил свою проблему. Как в старые-добрые.

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Константин Курасов

Константин
0

Ну хоть в этот раз причина войны - не отсос в белом доме. Нельзя сказать, что кучу жизней хуем накрыло

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Zero-zero-one

1

Хорошее начало 2020 года!

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Maxim Rebitsky

Zero-zero-one
3

Или конец 2020 года... кто знает 🤔

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qq

Maxim
0