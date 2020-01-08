Точные данные об ущербе пока неизвестны, но Тегеран заявил о разрушении как минимум авиабазы

Американская база Айн аль-Асад в Ираке — одна из целей ракетного удара Ирана по об​ъектам США

Американская база Айн аль-Асад в Ираке — одна из целей ракетного удара Ирана по об​ъектам США ​Фото Associated Press

Иран запустил ракеты по двум военным объектам США в Ираке спустя несколько часов после похорон иранского генерала Касима Сулеймани. Ответственность за ракетный удар взял на себя Корпус стражей исламской революции. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на иранской новостное агентство Mehr.

На момент написания заметки неизвестно число жертв или объём нанесённого ущерба. CNN сообщило , что среди американцев пострадавших нет, но жертвами удара стали граждане Ирака, находившиеся на военных базах США.

Представитель Белого дома Стефани Гришэм рассказала журналистам, что президент Дональд Трамп в курсе сообщений об атаках и следит за ситуацией. Позже она уточнила, что американский лидер не будет давать срочных обращений.

Мы осведомлены о сообщениях об атаках на американские объекты в Ираке. Президент США проинформирован и пристально следит за ситуацией, а также консультируется с командой по национальной безопасности.

По данным ABC News, речь идёт более чем о десятке баллистических ракет, запущенных с территории Ирана. В Пентагоне изданию подтвердили факт ракетной атаки на базы Айн аль-Асад и Эрбил.

Корпус стражей исламской революции подтвердил атаку только на первую базу и заявил, что Айн аль-Асад полностью уничтожена. The New York Times со ссылкой на Telegram-канал КСИР сообщило, что нападения стали начало обещанного возмездия за убийство Сулеймани.

Согласно заявлению КСИР, переданному по государственному телевидению, союзники США будут атакованы, если предоставят свои территории для нападения на Тегеран. Иранские власти призвали вывести американские войска из региона, чтобы предотвратить гибель военных.