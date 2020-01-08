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Точные данные об ущербе пока неизвестны, но Тегеран заявил о разрушении как минимум авиабазы
Иран запустил ракеты по двум военным объектам США в Ираке спустя несколько часов после похорон иранского генерала Касима Сулеймани. Ответственность за ракетный удар взял на себя Корпус стражей исламской революции. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на иранской новостное агентство Mehr.
На момент написания заметки неизвестно число жертв или объём нанесённого ущерба. CNN сообщило, что среди американцев пострадавших нет, но жертвами удара стали граждане Ирака, находившиеся на военных базах США.
Представитель Белого дома Стефани Гришэм рассказала журналистам, что президент Дональд Трамп в курсе сообщений об атаках и следит за ситуацией. Позже она уточнила, что американский лидер не будет давать срочных обращений.
По данным ABC News, речь идёт более чем о десятке баллистических ракет, запущенных с территории Ирана. В Пентагоне изданию подтвердили факт ракетной атаки на базы Айн аль-Асад и Эрбил.
Корпус стражей исламской революции подтвердил атаку только на первую базу и заявил, что Айн аль-Асад полностью уничтожена. The New York Times со ссылкой на Telegram-канал КСИР сообщило, что нападения стали начало обещанного возмездия за убийство Сулеймани.
Согласно заявлению КСИР, переданному по государственному телевидению, союзники США будут атакованы, если предоставят свои территории для нападения на Тегеран. Иранские власти призвали вывести американские войска из региона, чтобы предотвратить гибель военных.
Тегеран заявил, что атакует Объединённые арабские эмираты и Израиль в случае ответных бомбардировок иранской территории. В КСИР также пригрозили атаками внутри США.
После иранской атаки Федеральное управление гражданской авиации США запретило гражданским судам полёты над Ираком, Ираном, Персидским и Оманским заливами.
Буду сюда накидывать инфу которую буду находить :-)
Похоже Иран дал заднюю, или Трамп решил пока не спешить.
Поэтому я заканчиваю свой "эксперсс-лайв" и пойду спать.
Пока новых интересных событий нет :-(
Израиль всё понял верно, не стал никого дожидаться и начал бомбить Хезболлу. Чисто на всякий случай
Иран направил Генеральному секретарю ООН и Совету Безопасности ООН послание в котором сказано, что у них нет намерений развязывать войну.
Раде Безопасности ООН
Хуясе хохлы поднялись
Верховной Раде Безопасности ООН
Или еще не конец 🤔
Iran official TV: The entire arsenal of Iran is ready to fire and destroy the region and is on a hair-thin trigger alert for launch.
Официальное телевидение Ирана: весь арсенал Ирана готов к огню и уничтожению региона и находится в ожидании сигнала для запуска.
Иранские СМИ сообщают, что в районе Бандар-Аббаса сбит американский самолет.
Появляется информация о взрыве в Багдаде.
у меня нет подходящей картинки описать эмоции
по старинке
охуеть
в какой-то степени, я даже не рад тому, что вся эта информация просачивается в сми, чесслово, было бы глубоко похуй на все это если бы я не знал
как же хорошо, что я не гражданин сша, я бы сейчас ежиков рожал
почему?
потому что бомбежка стационарных военных баз не равноценно сбитому самолету вторгшемуся в воздушное пространство
я про вот это
как же хорошо, что я не гражданин сша, я бы сейчас ежиков рожал
чем это всё угрожает среднестатистическому гражданину сша?
че ты меня спрашиваешь бл?
что за активизация охуенно тупых вопросов сегодня ночью в мою сторону
зайди на реддит и спроси у них
"блять пацаны, вы че тут кипишуете вообще, какие мемы про третью мировую, я отвечаю, все норм будет
вы нахуя биткоины скупаете
всмысле нефть дорожает
да я отвечаю, все норм, чем вам всем это угражает"
один вопрос охуительнее другого просто, блять
я не просто рассказывал истории. я лично курировал запуск ракет по базам сша.
ты слишком серьёзно воспринимаешь мемесы и цены на нефть
я воспринимаю факт того, что одна ядерная держава запустила ракеты на военные базы самой сильной державы на планете, а че ты воспринимаешь, я хз
одна ядерная держава запустила ракеты на военные базы самой сильной державы на планете
наоборот же
Начала появляться инфа что это не взрывы вовсе.
Поэтому похоже отмена.
Союзники США на Ближнем Востоке дали разрешение американцам на использование своего воздушного пространства.
Сенатор США от демократов Эд Марки требует от Дональда Трампа запросить разрешение конгресса в случае ответа Ирану, чтобы не втягиваться в войну.
"Трамп должен получить четкое разрешение конгресса на использование военной силы. Безразличие Трампа к жизням военнослужащих США, гражданских лиц и союзников, его опасная эскалация конфликта с Ираном поставили под прямой огонь наших людей", - написал Марки в Twitter.
Иранские истребители в Ираке.
По непроверенной информации в результате обстрела базы Аль-Асад погибли только иракские военнослужащие, подтвержденных потерь со стороны американцев нет.
Выпущены предупреждения о запрете полетов американских самолетов над Персидским заливом, Оманским заливом, Ираном и т.д.
По меньшей мере две ракеты попали в две отдельные области в Эрбиле, сообщили CNN два курдских сотрудника службы безопасности.
Одна ракета приземлилась по периметру международного аэропорта Эрбиль без взрыва, вторая ракета поразила территорию в 33 километрах (около 20 миль) к западу от города Эрбиль, не вызвав жертв.
СМИ сообщили, что с базы Аль-Асад взлетают вертолеты, возможно с ранеными или убитыми во время обстрела, ждем официальных данных.
Бля, удалили 2 статьи с уже сформировавшейся дискуссией в комментариях
Не понял почему удаляют. Там последние новости давали в комментах и где теперь лайв искать. Мне чё в 4 часа ночи спать что-ли?
Пиздец, повоевать не дают нормально
Чувствую, к утру будет жопа...
Ты сейчас на этой американской базе что ли?
Он сейчас в Иране
На похоронах
пацаны, тут был пост о том куда вложить 100к
возьмите кредит еще на 50
знаю сейчас самый профитный актив который не потеряет в цене, делюсь с вами безвозмездно, все для вас
в случае объявления военного положения я бы бегал ровно так же как и без наличия этой картонной хуйни
ящетаю, она защищает о возможной активизации военкоматов о поиске свежего пушечного мяса, с возможностью отправить в горячие точки и/или близких к ним
я даже думать не хочу о том, что будут делать со срочниками, и искренне им не завидую
каждый день блять думаю о том, куда отправляют срочников при бомбежке ядерной державы другую ядерную державу и куда отправят меня в случае мобилизации, ты че доебался?
еще скажи бесцеременно и бездумно написал коммент
я тебе написал свою позицию, ты начинаешь нести какую-то хуету
чел, если будет военное положение, мне вообще будет люто похуй на эту картонку, была бы в ней написана категория д, либо б, и это будет волновать меня в последнюю очередь
она защищает от призыва в мирное время, которое я надеюсь не закончится
То есть ты влез затем, чтобы рассказать, что военный билет защищает от призыва в мирное время (который каждый год и так идёт по расписанию)?
Норм, держи в курсе других очевидных новостей. Ну там что горячую сковородку лучше голыми руками не трогать или что чтобы поссать желательно сначала снять штаны.
я "влез" сказать о том, что сейчас могут пойти активные призывы на военную службу в мирное время, и эта вещь защищает от него, а так же угарнуть
сука ты бесишь меня, еще один такой же в вк доебался, вам там еще больше чем мне нехуй делать?
Вот лучше пластырь бы себе купил пердак заклеивать, а не влезал выёбываться очевидными вещами, прикрываясь словами "да я так просто типа ггг ахаха угарнуть решил" (в чём угар я хуй знает, само собой, т.к. УГАРА АЗАЗА тут нет и в помине, но вам понторезам лишь бы на угар всё списать).
ты душный просто пиздец
Я смотрю, публика тут уже массово, пардон муа, обделалась?
Всем радиоактивного пепла в этом чате, если что с россиянами утром увижусь в раю, остальные прощайте.
При Обаме было спокойнее...(
Я правильно понимаю, что ценность новости невелика? Чем отличается этот конфликт от, скажем, сирийского и наших ЧВК?
Вышеупомянутая в статье американская база тоже не из ниоткуда там возникла. О том, что на востоке напряжённая ситуация и там кто-то с кем-то воюет мы (я) знаем давно и не понаслышке, верно? Получается я как обыватель не должен переживать из-за эмодзи-молнии, с которой начинается эта новость? Или должен? Ядерных ударов пока же не было
Да, в данный момент Россия вообще никак не вовлечена в эти тёрки и такое вряд ли случится, но русские хипсторы уже обосрали свои штаны.
Но если в конфликт войдут РФ и КНР, рекомендую максимально быстро продавать свое имущество и валить в нейтральную страну вроде Аргентины или Новой Зеландии, ну или на худой конец в Сербию.
Россия может и не быть вовлечена, но перспектива — дышать радиоактивным воздухом от междусобойчика этих ребят — меня всё равно не устраивает. И лично мои штаны обосраны только от опасения такой перспективы
почему сербию лол?
Нейтральная страна, не входит ни в какой блок, хорошее отношение к русским.
Из минусов только близкое расположение к потенциальному ТВД, скорее всего там везде отрубит электричество сразу после ядерной войны.
Но это все из области немыслимого, я абсолютно не верю в такой исход, так как ЯО создано для того, чтобы его как раз не использовать.
Блин, я просто читал, что они из программы вышли.
Ну да, ты прав
Даже если бы Иран бросил все имеющиеся силы на создание ЯО, у них не было бы ни времени ни возможности создать его СТОЛЬКО, чтобы угрожать всей планете. Плюс нужны средства доставки и прочая хуйня, это дорогая и долгая тема короче.
Иран обещал начать отгружать оружейный плутоний в течение двух месяцев с момента выхода из ядерной сделки 5 числа, другое дело да - у них полная жопа со средствами доставки, всё живёт на советских технологиях, высокоточной электроники они не производят и не могут производить, они не КНР, которой Китай барыжит всем, что сам напиздит, даже у товарища Кима всё ещё нет средств доставки, хотя испытывает он всё с завидно регулярностью
Согласен, пока не бомбанут ядрухой, внимания не стоит, вот как в Хиросиме..
Нормально они войнушку на территории третьей страны устраивают, smart move
А помните-помните как Фердинанда кокнули в начале прошлого века?? Зачем ремейк если есть хороший оригинал?
Это долгожданное завершение трилогии мировых войн
Аааа, так это триквел! Ну я считаю второй фильм мало общего с оригиналом имел, хотя спецэффекты впечатляют, но там и бюджет побольше. Надеюсь, в третьей части упор сделают на историю, чтоб много твистов и повествование нелинейное..
Ты чем их смотрел вообще? События сиквела являются логичным продолжением оригинала.
Ну все равно замудрили, и не понимаю, к чему там евреи. Эти тренды на толерантность в кино убивают весь смысол. Вот вырежь евреев - ничего не изменится
(приношу свои искренние извенения всем евреям, я понимаю, что этот каламбур не смешной и оскорбительный, но я слабый человек, поэтому простите, бога ради, каюсь)
Имхо в сиквеле сюжет подкачал, вторично немного после оригинала смотрится. Хорошо хоть, что триквел в 62 году отменили - это было бы еще более уныло. Сейчас же задел на конец трилогии есть отличный.
Полностью согласен. Надеюсь, в третьем эпизоде все сюжетные арки закроются и сделают бомбезный финал, как в мстителях, только чтоб никто не ожил, чтоб драмма, слезы на глазах, голод, страх, ядерный холод, радиоактивный пепел, чтоб потомки пересматривали и чувствовали - раньше умели, могли!
Иран предупреждает, что в случае возмездия за две волны атак, предпринятых ими, их третья волна уничтожит Дубай и Хайфу.
Союзники США, у них там на территории военные объекты США, все дела.
Плюс Трамп грозился 52 культурные цели им бомбануть.
Помнишь недавно нефтяные вышки подожгли в ОАЭ дорогами? Это был Сулеймани. У них там чего отношения не в порядке)))
Источник?
https://edition.cnn.com/middleeast/live-news/us-iran-soleimani-tensions-intl-01-07-20/h_ec2a577fe833946485ca681a584d980a
Возможно, в 2016 было немножко опрометчиво веселиться, что американцы выбрали себе в президенты поехавшего деда
А как они воюют, у них же генерала нету, шах и мат уже не считается за поражение?
вот тут лайв от cnn, пацаны
https://edition.cnn.com/middleeast/live-news/us-iran-soleimani-tensions-intl-01-07-20/index.html
Понеслась. И кто вспомнит про импичмент теперь?
Да и второй срок не за горами
Вот так решаются вопросы в развитых странах - убил много людей в неразвитых - решил свою проблему. Как в старые-добрые.
Ну хоть в этот раз причина войны - не отсос в белом доме. Нельзя сказать, что кучу жизней хуем накрыло
Хорошее начало 2020 года!