Иранское ТВ сообщило, что все люди, находившиеся на борту, погибли.

В закладки

Украинский пассажирский самолёт Boeing 737 разбился после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Об этом пишут агентства ISNA, Shebab и Tasnim, это также подтвердил глава аэропорта.

По данным иранских СМИ, на борту находились 180 пассажиров. Представитель иранского аэропорта уточнил РИА «Новости», что пассажиров было 167.

Как указано на сайте «Международных авиалиний Украины», рейс PS752 вылетел из Тегерана в Киев в 5:15 по местному времени (4:45 по Москве). По данным Flightradar, последнюю информацию о местоположении самолёта диспетчеры получили в 5:44 по московскому времени – через две минуты после фактического времени вылета.

Flightradar24 @flightradar24 https://t.co/vuAi6TOqTp We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://www.flightradar24.com/data/flights/ps752#23732569

Tashim назвало предварительной причиной «техническую неисправность». Издание Al-Hadath сообщило, что самолёт случайно сбили иранские силы противовоздушной обороны (ПВО). Ни одна из версий пока официально не подтверждалась.

В Telegram-канале РИА «Новости» появилось первое видео, предположительно, с места крушений самолёта. Ролик снят очевидцами.

Обновлено в 7:53: Reuters со ссылкой на иранское ТВ сообщило, что все люди, находившиеся на борту лайнера— погибли. Журналисты уточнили, что в самолёте было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.