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Новости
Артём Мазанов
16 263

В столице Ирана разбился украинский самолёт. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа Материал редакции

МЧС Ирана сообщило, что все люди, находившиеся на борту, погибли. Причиной крушения лайнера назвали возгорание двигателя.

152 комментария
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Продолжение: МЧС Ирана сообщило, что никто из находившихся на борту самолёта не выжил. Причиной крушения лайнера назвали возгорание двигателя.

Украинский пассажирский самолёт Boeing 737 разбился после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Об этом пишут агентства ISNA, Shebab и Tasnim, это также подтвердил глава аэропорта.

По данным иранских СМИ, на борту находились 180 пассажиров. Представитель иранского аэропорта уточнил РИА «Новости», что пассажиров было 167.

Как указано на сайте «Международных авиалиний Украины», рейс PS752 вылетел из Тегерана в Киев в 5:15 по местному времени (4:45 по Москве). По данным Flightradar, последнюю информацию о местоположении самолёта диспетчеры получили в 5:44 по московскому времени – через две минуты после фактического времени вылета.

Flightradar24 @flightradar24
We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://www.flightradar24.com/data/flights/ps752#23732569 https://t.co/vuAi6TOqTp

Tashim назвало предварительной причиной «техническую неисправность». Издание Al-Hadath сообщило, что самолёт случайно сбили иранские силы противовоздушной обороны (ПВО). Ни одна из версий пока официально не подтверждалась.

В Telegram-канале РИА «Новости» появилось первое видео, предположительно, с места крушений самолёта. Ролик снят очевидцами.

Kevin Rothrock @KevinRothrock
Eyewitness footage outside Tehran shows a Ukrainian flight crashing shortly after takeoff just now. Reportedly 180 passengers. Via @rianru https://t.co/jKxq5pmCnr

Обновлено в 7:53: Reuters со ссылкой на иранское ТВ сообщило, что все люди, находившиеся на борту лайнера— погибли. Журналисты уточнили, что в самолёте было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Ukrainian Boeing 737 with at least 170 aboard…
A Ukrainian airliner with at least 170 people on board crashed on Wednesday due ...
www.reuters.com

МЧС Ирана также сообщило, что «нет шансов на то, что кто-то мог выжить». Все части самолёта охвачены огнём, который тушат пожарные.

#новости #происшествия #PS752

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152 комментария
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Алексей Любимцев

84

Кто-то утром ночные пуши увидит и охуеет

Ответить

Иван Вундермахер

Алексей
23
Ответить

andorus

Алексей
17

Зеленский?

Ответить

Alexandr Sorokin

Алексей
1

В следующую ночь мобилизация российских войск в Иран, вот тогда точно ахуеем

Ответить

Alexandr Sorokin

Alexandr
3

.

Ответить

Zoibana

Алексей
0

Они не работают. У меня, как минимум. И никто не знает почему

Ответить

Ded Pihto

Zoibana
3

Ты много ныл и тебя отключили

Ответить

Vitaly Baev

Алексей
1

Ну вот я и охуел

Ответить

Игорь Талько

21

Охренеть совпадение.
Им бы вообще в воздух не подниматься, пока ситуация накалена, а они гражданские рейсы гоняют.

Ответить

Алексей Любимцев

Игорь
0

Там кстати дохуя европейских рейсов было в то время , в тч московский

Ответить

Алексей Дудырев

15

Я думаю это из-за противоракетной обороны что либо произошло. Может глушилки какие то повлияли, или ещё что либо из военных разработок.

Ответить

Иван Иванов

Алексей
6

Может кто то на нервах выпустил ракету земля-воздух, посчитав за американский боинг с американскими туристами. Но это не точно.
Если бы это был американский боинг, даже не знаю, пизда бы пришла Ирану через неделю.

Ответить

Ded Pihto

Иван
4

Или может американцы сбили иранский лайнер посчитав что это военный самолёт летящий бомбить их военную базу построенную на чужой территории. Тем более не первый раз уже, опыт есть.

Ответить

Янис Новак

Ded
13

Был опыт, в Мариуполе. Когда наш российский БУК сбил малазийский боинг (это уже доказано следователями, которые занимались этим делом)

Ответить

ExiLove

Янис
1

Но малазийцы то не признали "расследование"

Ответить

Янис Новак

ExiLove
3

Можно не признать и за деньги. В любом случае я больше доверяю следователям ООН

Ответить

Вячеслав

Янис
–11

Дебилоид иди нах отседа Пидрило голимое Следователям он доверяет из ООН  Которые трясли мензурки с радиоактивным веществом Этим следователям ты доверяешь

Ответить

Алексей Любимцев

Вячеслав
6

С первым комментарием, добро пожаловать на сайт!

Ответить

Дмитрий

Вячеслав
1

Пошiв нахiй

Ответить

Pavel Malyshkin

Янис
1

Откуда там взялись следователи ООН?

Ответить

Люц Шнайдер

Янис
0

 Можно, конечно, за деньги не признать расследование, а с другой стороны, за деньги расследовать как нужно. Я не намекаю, просто для объективности.

Ответить

Ded Pihto

Янис
2

Хочешь сказать повторили опыт американцев?

Ответить

Янис Новак

Ded
1

Если они такую дичь, как мы, повторяли, то возможно

Ответить

Ded Pihto

Янис
3

Они это ещё в 1988 провернули, а капитана крейсера выпустившего ракету ещё и наградили потом, совершенно открыто и ничего не отрицая

Ответить

Янис Новак

Ded
0

Хера, прикол. Тоже странная ситуация. Но тут, как я увидел на видео, не было какого взрыва или пробития самолета, иначе было бы пламя и пожар. Так что скорее всего тут виноваты какие-нибудь глушилки

Ответить

Михаил Юнонов

Янис
5

Видео из новости? Ты не видишь горящую точку, и как при снижении за самолетом остается хвост обломков обшивки (правда еле заметных на 5-6 секундах, может вообще что угодно быть)? Не удивительно что взрыва нет на видео, если такой и был - его же начали снимать по какой-то причине.

Пока рано конечно кого-то обвинять, но как-то все очень нехорошо складывается по времени.

Ответить

Янис Новак

Михаил
0

Была бы ракета - самолет бы взорвался

Ответить

Ded Pihto

Янис
8

Он что тротиловые шашки вёз? С чего бы самолёту взрываться

Ответить

Янис Новак

Ded
0

А с чего бы ей не взрываться? В ракете наверняка есть взрывчатое вещество

Ответить

Ded Pihto

Янис
11

Ракета взрывается рядом поражая самолёт облаком шрапнели

Ответить

Дмитрий

Ded
0

Ракета взрывается рядом поражая самолёт облаком шрапнели

+1

Ответить

Mr. LoveJoy

Ded
0

Не думал, что настанет тот день, когда я буду согласен с Дедом

Ответить

Дмитрий

Янис
1

"А с чего бы ей не взрываться? В ракете наверняка есть взрывчатое вещество"

Так это не работает. Всё по другому устроено. Учи мат.часть

Ответить

Glan

Янис
0

Зарегистрировался 44 минуты назад

Ясно. 

Ответить

Янис Новак

Glan
0

ясно

Ответить

Михаил Юнонов

Янис
0

Ракетой? Могли просто с крупного калибра психануть и пробить двигатель или кабину пилотов, ПВО страны на полной боевой готовности стоит.

Какой ракетой? Какой объем взрывчатого вещества? Куда она попала? Самолету могло оторвать хвост или часть крыла, и он еще какое-то время будет планировать. 

Ответить

Дмитрий

Михаил
1

+1. Да. На видео видно, планировал. Может и без управления экипажем, но не наковальней в землю падал. Задели. Сильно.

Ответить

Александр

Михаил
1

Если что, то ракеты ПВО не так работают. По факту ракеты ПВО это большой летающий дробовик, который на полёте к цели взрывается, выстреливая множество вольфрамовых поражающих элементов. А красивые попадания в духе голливудских фильмов и очень удачных выстрелов из ПЗРК по вертолётам/медленным самолётам случаются не так и часто.

Ответить

Дмитрий

Янис
0

Была бы ракета - самолет бы взорвался

Развалился может. Но смотря как и чем. Может повреждённый ещё какое то время лететь/падать и гореть.

Ответить

Янис Новак

Дмитрий
0

Возможно. В этом плане я ошибаюсь

Ответить

Ded Pihto

Янис
3

Ну так видео снимали уже падение. А зачем человек начал снимать видео с обычным самолётом возле аэродрома если не было взрывов?

Ответить

Weall FAlldown

Янис
1

Доказанность решает суд, а не следователи.

Ответить

Янис Новак

Weall
0

Но мы почему-то не торопимся, а точнее даже не собираемся, отдавать подозреваемых. Это уже о чем-то, да говорит.

Ответить

Weall FAlldown

Янис
1

Я поправил грубую ошибку в твоём комменте. А уж верить или нет следователям - твоё дело

Ответить

Виталий

Янис
0

«Мы» это кто?

«Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству» (пункт 1 статьи 61 Конституции РФ).

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Янис
0

*это уже доказано следователями*

А какой суд с ними согласился и в каком решении это отразил? 🧐

Ответить

Pavel Malyshkin

Иван
0

Откуда взять американскому Боинг в Иране, рейсов нет уже тысячу лет.

Ответить

Иван Иванов

Pavel
0

Американские самолеты часто пролетали над Ираном, недавно только запретили.
https://ria.ru/20200108/1563175453.html

Ответить

Ваня Финогин

12

Верните мне мой 2019, так спокойно было.

Ответить

Илюхер XXIX

11

эксперты настало ваше время

Ответить

Дмитрий Рождественский

Илюхер
1

Трём руки. Разминаемся.

Ответить

deniska

10

What a day, what a lovely day!

Ответить

norm

–18

А откуда в Тегеране украинский лайнер? Еще и с 180 пассажирами. Вроде так себе маршрут для туризма. Неужели туда столько работяг летает?

Ответить

ar7work

norm
18

При чем тут работяги вообще? Из Тегерана в Киев по твоему не летают?

Ответить

norm

ar7work
–2

Слабо представляю что за 180 человек летят из Тегерана в Киев, и с какой целью.

Ответить

Иван Иванов

norm
49

Тегеран ващет очень популярное место для туризма. Пойми что мир не крутится вокруг одного Сыктывкара.

Ответить

norm

Иван
13

Не знал. У меня, видимо, стереотипное представление, как о регионе с постоянной войной и пиздецом. 

Ответить

Ded Pihto

norm
29

Когда думал что дикари в иране, но оказалось что сам дикарь

Ответить

Алексѣй Бобковъ

norm
0

правильное представление

Ответить

Александр Терентьев

Иван
7

Как житель Сыктывкара не могу не спросить - почему вы упомянули именно Сыктывкар?

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Алексан…
1

потому что прозябающие ебеня?

Ответить

Дмитрий Щёлоков

Алексан…
–2

Для пущего эффекта, думаю, это барышня из тех, кто "не знает как правильно «Ирак» или «Иран»", чтоб ей совсем макушку снясло

Ответить

Roman Golovin

Иван
1

КНДР тоже популярное место для туризма

Ответить

ar7work

norm
2

Да кто угодно, вполне нормально что между столицами и двумя крупными городами летают самолеты. 

Ответить

Алексѣй Бобковъ

ar7work
0

нахуя? хуле там они шарятся

Ответить

Унылый Лось

norm
7

Не думаю что там все - украинские туристы или работяги. В Киеве находится хаб (Борисполь). Люди из Тегерана просто летели на относительно дешёвых МАУ в этот хаб, чтоб дальше пересесть на другой свой рейс. Думаю, 180 человек с разных точек мира насобирать всегда можно.

Ответить

Дмитрий Щёлоков

Унылый
3

В Украине тоже прилично иранцев живёт

Ответить

Мошиндейр Омаев

Дмитрий
1

Уточнил. Ты прав.

Ответить

Дмитрий Щёлоков

Мошиндейр
0

Ну в общем-то я оказался прав, большинство погибших иранцы

Ответить

Дмитрий Щёлоков

Дмитрий
0

На борту упавшего лайнера находилось 2 украинца и около 13 членов экипажа из Украины.

Остальными пассажирами на борту Boeing 737 были иностранные граждане:

• граждане Ирана - 71
• граждане Канады -73
• граждане Германии - 4
• граждане Великобритании - 3
• граждане Швеции - 8
• граждане Афганистана - 6

Ответить

Мошиндейр Омаев

Дмитрий
–1

США ведёт пока.

Ответить

Даниил Баздырев

norm
0

В Тегеран регулярно летает и Аэрофлот

Ответить

po_leen0m

8

судя по видосу, информация о жертвах предопределена

Ответить

Иван Иванов

6

Местное новостное агенство Ирана пишет, что иранские ПВО по ошибке сбили самолет.

Ответить

Francis R. Wilkeу

Иван
4

Я не мастер, но по-моему тут написано, что пострадала иранская ракета (родительный падеж)

Ответить

Углук ¯\_(ツ)_/¯

Иван
0

Охуеть, если это так. 

Ответить

Углук ¯\_(ツ)_/¯

Углук
1

Охуеть в любом случае, конечно, но вдвойне охуеть, если это НЕЧАЯННО сделали силы ПВО. 

Ответить

Дмитрий Рождественский

Иван
0

Походу правда. Вояки епанули случайно... Воо черти

Ответить

Дмитрий Щёлоков

Иван
0

Это дубайское СМИ

Ответить

Ded Pihto

5

https://ru.wikipedia.org/wiki/Катастрофа_A300_над_Персидским_заливом

Катастрофа A300 над Персидским заливом
Катастро́фа A300 над Перси́дским зали́вом — крупная авиационная катастрофа, произошедшая в…
ru.wikipedia.org
Ответить

Тим Муталов

Ded
–1

Поехавший дед, который постоянно кукарекает про коллективную ответственность, пытается оправдать возможное сбитие пассажирского самолёта случаем 30летней давности.

Ответить

Ded Pihto

Тим
3

Чего блять? Оправдать?

Ответить

Аркадий Иванов

Ded
0

А я даже на знал об этом случае, спс за инфу.

Ответить

Александр Тихомиров

5

Вот как год начинается херово

Ответить

Дмитрий Рождественский

Александр
2

Вот только не усложняй...

Ответить

Alexei Kuksin

4

Донбасские сепаратисты в это время. 

Ответить

Дмитрий Рождественский

Alexei
–3

Хоохлы атакауют кошерный ресурс.

 За что?

Ответить

Mezzo Deesa

–8

КЛЯТИ МОСКАЛИ!!!!

Ответить

Кирило Крамер

Mezzo
2

ебанат.

Ответить

Alexei Kuksin

Кирило
3

Ой, у кого тут мораль внезапно открылась? 

Ответить

Иван Гуляев

Mezzo
1

Del

Ответить

Иван Иванов

4

Есть видео падения

https://twitter.com/MBKhMedia/status/1214758084956041216?s=19

МБХ Медиа @MBKhMedia
Опубликованное очевидцами видео падения украинского лайнера Boeing 737 под Тегераном.
Видео: РИА Новости https://t.co/nGg131Z9xP
Ответить

Дмитрий Рождественский

Иван
0

Ахренеть. Походу чот в полёте произошло. Икар не штопором падал, может даже боролись.

Ответить

Bremedy

4

Иранцы бомбят американские базы и их ПВО приведены в боевую готовность, ждут ответ с воздуха...

"Разбивается" пассажирский самолет. Где-то такое уже видели.

Ответить

Михаил Шахов

Bremedy
0

Это ЦРУ отчевидно жи

Ответить

Мария Русакова

4

Как страшно смотреть на видео, в котором за считанные секунды погибает так много людей.

Ответить

Алексей Дудырев

1

Я даже не представляю что сейчас будет с Ираном после этого случая. Их же весь мир сгнобит просто. Тем более ещё если брать в расчёт тот фактор что они сказали, если Дубаи и Израиль вмешаются в их "войну" с США, то и им достанется. Иран себя каким то изгоем всего мира хочет сделать или что я не понимаю.

Как у них ума не хватило всё законсперировать? Или там у них безвыходное положение было что лишь принять свою ошибку.

Ответить

Дмитрий Щёлоков

Алексей
6

Долго же Вы спали, Иран изгоем стал ещё в 1979 году

Ответить

Алексей Дудырев

Дмитрий
0

Смог только это найти.
С 1958 года Иран является членом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а 1 июля 1968 года подписал Договор о нераспространении ядерного оружия (ратифицирован в 1970 году). В 1974 году была создана Организация по атомной энергии Ирана. В том же году был принят план развития ядерной энергетики, который предполагал сооружение 23 ядерных реакторов общей мощностью более 20 ГВт, а также создание замкнутого ядерного топливного цикла. Строительство первых энергоблоков в стране вели французские, немецкие и американские специалисты. Организация по атомной энергии получала приоритетное государственное финансирование.

 
 После свержения шаха и прихода к власти аятоллы Хомейни в результате Исламской революции 1979 года страну покинули иностранные специалисты, реализация ядерной программы была приостановлена. В конце 1980-х годов Иран решил возродить программу развития ядерной энергетики, использования ядерных технологий в промышленности, медицине и сельском хозяйстве. Однако Тегерану не удалось добиться возобновления сотрудничества с западными странами в этой области из-за противодействия США, отношения с которыми у Тегерана после событий 1979 года резко обострились. Единственным партнером в области мирного использования ядерной энергии стала Россия.

Получается Иран стал  стал изгоем из-за того, что он отказался от сотрудничества с США по атомной энергетике, и воспользовался помощью от России?
Или я вообще не ту информацию нашёл?

Ответить

Дмитрий Щёлоков

Алексей
1

Из-за захвата заложников в 1979, из постоянной поддержки террористов, эскалации напряжённости на Ближнем Востоке

Ответить

Дмитрий Рождественский

Дмитрий
2

Ближний восток - одна сплошная большая напряженность.

Ответить

Kir Kirsky

Дмитрий
1

Не в ту сторону напрягали

Ответить

Алексей Дудырев

Дмитрий
0

понял, спасибо

Ответить

Дмитрий Рождественский

Алексей
0

Направление мысли правильное...

Ответить

Алексей Дудырев

Дмитрий
0

я слаб в этих политических историях, извиняйте

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Алексей
1

это же не то, что происходит в твоем дворе или городе, поэтому ты должен знать, следить и волноваться!

Ответить

Дмитрий Рождественский

Алексѣй
2

Ага. Ночами не спать

Ответить

rdkl

Алексей
3

Как у них ума не хватило всё законсперировать

Сейчас не 20 век все-таки. Да и как можно проебать чужой самолет с пассажирами и не спалиться?

Ответить

Алексей Дудырев

rdkl
0

Нет, я не имею ввиду просто "проебать" самолёт, а списать всё на техническую неполадку. 

Ответить

Амир Аль-Мопеди

3
Ответить

Дмитрий Рождественский

3

Все, спокойной ночи, но, в случае апокалипсиса, удачи!

Ответить

Any Mars

0

Это конец света.. 

Ответить

Дмитрий Рождественский

Any
8

Предвкушать конец света — самое древнее развлечение человечества.

Ответить

Any Mars

Дмитрий
0

А я думала это экстрасенсы массово человечество пугают

Ответить

Weall FAlldown

2

Ебнуться что происходит.

Ответить

Kir Kirsky

0

Не понимаю, тут все были в анабиозе когда сбили самолёт под синаем и на донбасе, что их так взбудоражил Иран :/
Видно от мема про ww3 у всех мозги спеклись.

Ответить

Alexei Kuksin

Kir
4

тут все были в анабиозе

Срач стоял до потолка. Поцелуев в новостях про синайский самолет выделывал такие коленца, что счет на минусы шел на десятки. 

Ответить

Аркадий Иванов

Alexei
0

Ну поцелуев это же диагноз.

Ответить

Тимур Петров

0

Ясно.

Ответить

Ded Pihto

Тимур
2

Иранцы сбили самолёт вылетевший из иранского аэропорта?

Ответить

Semen Semenov

1

Трамп проснулся уже?

Ответить

Сергей Звезда

Semen
1

Он сделает заявление утром, но то есть по нашему вечером

Ответить

Myemptyblog

1

Тяжело начинается год.

Ответить

Дмитрий Рождественский

Myemptyblog
1

Только не нагнетай.

Ответить

Igor Shuravlev

1

Нихера се двадцаточка поперла блять где мой 10-ый!?

Ответить

Marow from Neverland

1

можно сразу же строить какую-нибудь теорию заговора из украинского скандала с Байденами, ставшими поводом для американского импичмента, Трампом, ввязавшимся в войнушку с Ираном, и этим украинским самолётом

Ответить

Дмитрий Рождественский

Marow
0

журналисты и блогеры нервно чешут руки ))

Ответить

Marow from Neverland

Marow
0

Я тут вспомнил, что одним из пунктов предвыборной программы Хилари было создание бесполетной зоны над Сирией

и вот спустя 4 года такая очень близка к появлению где-то между Ираном, Ираком, ОАЭ и Аравией...

Ответить

Temir

1

https://tjournal.ru/news/91563-boeing-obnovil-programmnoe-obespechenie-samoletov-737-max

Это вот этот вот Боинг?

Boeing обновил программное обеспечение самолётов…
Теперь компания ждёт сертификации от регулятора в США.
tjournal.ru
Ответить

Алексей Любимцев

0

Откуда они могут знать предварительную причину, если это случилось 10 минут назад?

Ответить

Игорь Талько

Алексей
2

От диспетчеров изи

Ответить

Алексей Любимцев

Игорь
1

Тогда написали бы: пилот по радиосвязи диспетчеру заявлял о технических неполадках на борту
А так, это высер какой-то
С таким же успехом можно было бы написать, что предварительная причина- самолёт сбили иранские ввс

Ответить

Дмитрий Рождественский

Игорь
0

диспечер в твитере/инстаграме дежурит. Ок бро

Ответить

Игорь Талько

Дмитрий
0

Таки после аварии наверняка журналисты сразу оборвали телефоны аэродрома. А там обязаны дать ответ какой то, хоть и предварительный.

Ответить

Дмитрий Рождественский

Игорь
0

Предварительный ответ: - Он упал. Инфа проверяется. Всем выйти...

Ответить

Дмитрий

Дмитрий
0

Как то так. 

Обычно.

Ответить

Дмитрий

Дмитрий
0

За комент "от диспечера" - диспечера на кол. Посадят. 

Ответить

Игорь Талько

Дмитрий
0

Ну логичнее всего ждать официальных данных, хотя "Техническая неисправность" - по сути и так ничего нам не говорит.

Ответить

Дмитрий

Игорь
0

Согласен.

Ответить

Дмитрий Рождественский

Алексей
0

журнашлюшки

Ответить

БудниНедомаркетолога

0

Росс пропагандосы приведены в боевую готовность.
Это как если бы сезон урожая начался бы в ноябре.

Ответить

Анус Роскомнадзора

БудниНедомаркет…
0

Щас январь

Ответить

Pavel Melikhov

0

Как 5:15 превратились в 4:45 ? Минуты не двигаются 😂

Ответить

Madao

Pavel
1

Погугли. 

Ответить

Pavel Melikhov

Madao
0

Прикольно, впервые вижу что бы и минуты двигались

Ответить

Дмитрий Рождественский

0

"последнюю информацию о местоположении самолёта диспетчеры получили в 5:44 по московскому времени – через две минуты после фактического времени вылета."

127% - двигатель или пожар. 

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Keka Yobikov

Дмитрий
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Думаю что 146%

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Дмитрий Рождественский

Keka
0

147% - сбили.

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Александра Хотимченко

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Все ради бабла(

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Shevtsov

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Пиздец. Просто нет слов

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Роман Масленников

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Доброе утро, Вьетнам (с)

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Александр Калинин

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Самый главный вопрос о том, сколько людей, а не иранцев было на борту не раскрыт :(

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