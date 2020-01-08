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МЧС Ирана сообщило, что все люди, находившиеся на борту, погибли. Причиной крушения лайнера назвали возгорание двигателя.
Украинский пассажирский самолёт Boeing 737 разбился после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Об этом пишут агентства ISNA, Shebab и Tasnim, это также подтвердил глава аэропорта.
По данным иранских СМИ, на борту находились 180 пассажиров. Представитель иранского аэропорта уточнил РИА «Новости», что пассажиров было 167.
Как указано на сайте «Международных авиалиний Украины», рейс PS752 вылетел из Тегерана в Киев в 5:15 по местному времени (4:45 по Москве). По данным Flightradar, последнюю информацию о местоположении самолёта диспетчеры получили в 5:44 по московскому времени – через две минуты после фактического времени вылета.
Tashim назвало предварительной причиной «техническую неисправность». Издание Al-Hadath сообщило, что самолёт случайно сбили иранские силы противовоздушной обороны (ПВО). Ни одна из версий пока официально не подтверждалась.
В Telegram-канале РИА «Новости» появилось первое видео, предположительно, с места крушений самолёта. Ролик снят очевидцами.
Обновлено в 7:53: Reuters со ссылкой на иранское ТВ сообщило, что все люди, находившиеся на борту лайнера— погибли. Журналисты уточнили, что в самолёте было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
МЧС Ирана также сообщило, что «нет шансов на то, что кто-то мог выжить». Все части самолёта охвачены огнём, который тушат пожарные.
Кто-то утром ночные пуши увидит и охуеет
В следующую ночь мобилизация российских войск в Иран, вот тогда точно ахуеем
Охренеть совпадение.
Им бы вообще в воздух не подниматься, пока ситуация накалена, а они гражданские рейсы гоняют.
Там кстати дохуя европейских рейсов было в то время , в тч московский
Я думаю это из-за противоракетной обороны что либо произошло. Может глушилки какие то повлияли, или ещё что либо из военных разработок.
Может кто то на нервах выпустил ракету земля-воздух, посчитав за американский боинг с американскими туристами. Но это не точно.
Если бы это был американский боинг, даже не знаю, пизда бы пришла Ирану через неделю.
Был опыт, в Мариуполе. Когда наш российский БУК сбил малазийский боинг (это уже доказано следователями, которые занимались этим делом)
Можно не признать и за деньги. В любом случае я больше доверяю следователям ООН
Можно, конечно, за деньги не признать расследование, а с другой стороны, за деньги расследовать как нужно. Я не намекаю, просто для объективности.
Если они такую дичь, как мы, повторяли, то возможно
Хера, прикол. Тоже странная ситуация. Но тут, как я увидел на видео, не было какого взрыва или пробития самолета, иначе было бы пламя и пожар. Так что скорее всего тут виноваты какие-нибудь глушилки
Видео из новости? Ты не видишь горящую точку, и как при снижении за самолетом остается хвост обломков обшивки (правда еле заметных на 5-6 секундах, может вообще что угодно быть)? Не удивительно что взрыва нет на видео, если такой и был - его же начали снимать по какой-то причине.
Пока рано конечно кого-то обвинять, но как-то все очень нехорошо складывается по времени.
Была бы ракета - самолет бы взорвался
А с чего бы ей не взрываться? В ракете наверняка есть взрывчатое вещество
Ракетой? Могли просто с крупного калибра психануть и пробить двигатель или кабину пилотов, ПВО страны на полной боевой готовности стоит.
Какой ракетой? Какой объем взрывчатого вещества? Куда она попала? Самолету могло оторвать хвост или часть крыла, и он еще какое-то время будет планировать.
Если что, то ракеты ПВО не так работают. По факту ракеты ПВО это большой летающий дробовик, который на полёте к цели взрывается, выстреливая множество вольфрамовых поражающих элементов. А красивые попадания в духе голливудских фильмов и очень удачных выстрелов из ПЗРК по вертолётам/медленным самолётам случаются не так и часто.
Доказанность решает суд, а не следователи.
Но мы почему-то не торопимся, а точнее даже не собираемся, отдавать подозреваемых. Это уже о чем-то, да говорит.
Я поправил грубую ошибку в твоём комменте. А уж верить или нет следователям - твоё дело
*это уже доказано следователями*
А какой суд с ними согласился и в каком решении это отразил? 🧐
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Откуда взять американскому Боинг в Иране, рейсов нет уже тысячу лет.
Американские самолеты часто пролетали над Ираном, недавно только запретили.
https://ria.ru/20200108/1563175453.html
эксперты настало ваше время
А откуда в Тегеране украинский лайнер? Еще и с 180 пассажирами. Вроде так себе маршрут для туризма. Неужели туда столько работяг летает?
Тегеран ващет очень популярное место для туризма. Пойми что мир не крутится вокруг одного Сыктывкара.
Как житель Сыктывкара не могу не спросить - почему вы упомянули именно Сыктывкар?
Для пущего эффекта, думаю, это барышня из тех, кто "не знает как правильно «Ирак» или «Иран»", чтоб ей совсем макушку снясло
Не думаю что там все - украинские туристы или работяги. В Киеве находится хаб (Борисполь). Люди из Тегерана просто летели на относительно дешёвых МАУ в этот хаб, чтоб дальше пересесть на другой свой рейс. Думаю, 180 человек с разных точек мира насобирать всегда можно.
В Украине тоже прилично иранцев живёт
Уточнил. Ты прав.
Ну в общем-то я оказался прав, большинство погибших иранцы
На борту упавшего лайнера находилось 2 украинца и около 13 членов экипажа из Украины.
Остальными пассажирами на борту Boeing 737 были иностранные граждане:
• граждане Ирана - 71
• граждане Канады -73
• граждане Германии - 4
• граждане Великобритании - 3
• граждане Швеции - 8
• граждане Афганистана - 6
Местное новостное агенство Ирана пишет, что иранские ПВО по ошибке сбили самолет.
Я не мастер, но по-моему тут написано, что пострадала иранская ракета (родительный падеж)
Охуеть, если это так.
Охуеть в любом случае, конечно, но вдвойне охуеть, если это НЕЧАЯННО сделали силы ПВО.
Поехавший дед, который постоянно кукарекает про коллективную ответственность, пытается оправдать возможное сбитие пассажирского самолёта случаем 30летней давности.
Вот как год начинается херово
Донбасские сепаратисты в это время.
КЛЯТИ МОСКАЛИ!!!!
ебанат.
Есть видео падения
https://twitter.com/MBKhMedia/status/1214758084956041216?s=19
Ахренеть. Походу чот в полёте произошло. Икар не штопором падал, может даже боролись.
Иранцы бомбят американские базы и их ПВО приведены в боевую готовность, ждут ответ с воздуха...
"Разбивается" пассажирский самолет. Где-то такое уже видели.
Как страшно смотреть на видео, в котором за считанные секунды погибает так много людей.
Я даже не представляю что сейчас будет с Ираном после этого случая. Их же весь мир сгнобит просто. Тем более ещё если брать в расчёт тот фактор что они сказали, если Дубаи и Израиль вмешаются в их "войну" с США, то и им достанется. Иран себя каким то изгоем всего мира хочет сделать или что я не понимаю.
Как у них ума не хватило всё законсперировать? Или там у них безвыходное положение было что лишь принять свою ошибку.
Долго же Вы спали, Иран изгоем стал ещё в 1979 году
Смог только это найти.
С 1958 года Иран является членом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а 1 июля 1968 года подписал Договор о нераспространении ядерного оружия (ратифицирован в 1970 году). В 1974 году была создана Организация по атомной энергии Ирана. В том же году был принят план развития ядерной энергетики, который предполагал сооружение 23 ядерных реакторов общей мощностью более 20 ГВт, а также создание замкнутого ядерного топливного цикла. Строительство первых энергоблоков в стране вели французские, немецкие и американские специалисты. Организация по атомной энергии получала приоритетное государственное финансирование.
После свержения шаха и прихода к власти аятоллы Хомейни в результате Исламской революции 1979 года страну покинули иностранные специалисты, реализация ядерной программы была приостановлена. В конце 1980-х годов Иран решил возродить программу развития ядерной энергетики, использования ядерных технологий в промышленности, медицине и сельском хозяйстве. Однако Тегерану не удалось добиться возобновления сотрудничества с западными странами в этой области из-за противодействия США, отношения с которыми у Тегерана после событий 1979 года резко обострились. Единственным партнером в области мирного использования ядерной энергии стала Россия.
Получается Иран стал стал изгоем из-за того, что он отказался от сотрудничества с США по атомной энергетике, и воспользовался помощью от России?
Или я вообще не ту информацию нашёл?
Из-за захвата заложников в 1979, из постоянной поддержки террористов, эскалации напряжённости на Ближнем Востоке
Ближний восток - одна сплошная большая напряженность.
я слаб в этих политических историях, извиняйте
это же не то, что происходит в твоем дворе или городе, поэтому ты должен знать, следить и волноваться!
Нет, я не имею ввиду просто "проебать" самолёт, а списать всё на техническую неполадку.
Это конец света..
Предвкушать конец света — самое древнее развлечение человечества.
Не понимаю, тут все были в анабиозе когда сбили самолёт под синаем и на донбасе, что их так взбудоражил Иран :/
Видно от мема про ww3 у всех мозги спеклись.
тут все были в анабиозе
Срач стоял до потолка. Поцелуев в новостях про синайский самолет выделывал такие коленца, что счет на минусы шел на десятки.
Ясно.
Трамп проснулся уже?
Тяжело начинается год.
можно сразу же строить какую-нибудь теорию заговора из украинского скандала с Байденами, ставшими поводом для американского импичмента, Трампом, ввязавшимся в войнушку с Ираном, и этим украинским самолётом
Я тут вспомнил, что одним из пунктов предвыборной программы Хилари было создание бесполетной зоны над Сирией
и вот спустя 4 года такая очень близка к появлению где-то между Ираном, Ираком, ОАЭ и Аравией...
Откуда они могут знать предварительную причину, если это случилось 10 минут назад?
От диспетчеров изи
Тогда написали бы: пилот по радиосвязи диспетчеру заявлял о технических неполадках на борту
А так, это высер какой-то
С таким же успехом можно было бы написать, что предварительная причина- самолёт сбили иранские ввс
диспечер в твитере/инстаграме дежурит. Ок бро
Таки после аварии наверняка журналисты сразу оборвали телефоны аэродрома. А там обязаны дать ответ какой то, хоть и предварительный.
Предварительный ответ: - Он упал. Инфа проверяется. Всем выйти...
Росс пропагандосы приведены в боевую готовность.
Это как если бы сезон урожая начался бы в ноябре.
Как 5:15 превратились в 4:45 ? Минуты не двигаются 😂
"последнюю информацию о местоположении самолёта диспетчеры получили в 5:44 по московскому времени – через две минуты после фактического времени вылета."
127% - двигатель или пожар.
Самый главный вопрос о том, сколько людей, а не иранцев было на борту не раскрыт :(