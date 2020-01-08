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Артём Мазанов
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В Тегеране разбился украинский лайнер со 180 пассажирами

По предварительным данным журналистов, причиной крушения стали технические проблемы.

Украинский пассажирский самолёт Boeing 737 разбился после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Об этом пишут агентства ISNA, Shebab и Tasnim, это также подтвердил глава аэропорта.

Последнюю информацию о местоположении самолёта диспетчеры получили в 5:44 по московскому времени – через две минуты после вылета. По данным СМИ, на борту находились 180 пассажиров. Tashim назвало предварительной причиной «техническую неисправность».

Flightradar24 @flightradar24
We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://www.flightradar24.com/data/flights/ps752#23732569 https://t.co/vuAi6TOqTp
Kevin Rothrock @KevinRothrock
Eyewitness footage outside Tehran shows a Ukrainian flight crashing shortly after takeoff just now. Reportedly 180 passengers. Via @rianru https://t.co/jKxq5pmCnr
Видео очевидцев, как предполагается, с падением лайнера. Ролик из Telegram-канала РИА «Новости»

#новости #происшествия

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9 комментариев
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Иван Иванов

2

Есть видео падения

https://twitter.com/MBKhMedia/status/1214758084956041216?s=19

МБХ Медиа @MBKhMedia
Опубликованное очевидцами видео падения украинского лайнера Boeing 737 под Тегераном.
Видео: РИА Новости https://t.co/nGg131Z9xP
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Дмитрий Рождественский

Иван
0

Ахренеть. Походу чот в полёте произошло. Икар не штопором падал, может даже боролись.

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Александр Тихомиров

0

Вот как год начинается херово

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Дмитрий Рождественский

Александр
0

Вот только не усложняй...

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Игорь Талько

0

Охренеть совпадение.
Им бы вообще в воздух не подниматься, пока ситуация накалена, а они гражданские рейсы гоняют.

Ответить

Алексей Любимцев

0

Откуда они могут знать предварительную причину, если это случилось 10 минут назад?

Ответить

Дмитрий Рождественский

Алексей
0

журнашлюшки

Ответить

Алексей Дудырев

0

Я думаю это из-за противоракетной обороны что либо произошло. Может глушилки какие то повлияли, или ещё что либо из военных разработок.

Ответить

norm

–1

А откуда в Тегеране украинский лайнер? Еще и с 180 пассажирами. Вроде так себе маршрут для туризма. Неужели туда столько работяг летает?

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