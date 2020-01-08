В Тегеране разбился украинский лайнер со 180 пассажирами

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По предварительным данным журналистов, причиной крушения стали технические проблемы.
Украинский пассажирский самолёт Boeing 737 разбился после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Об этом пишут агентства ISNA, Shebab и Tasnim, это также подтвердил глава аэропорта.
Последнюю информацию о местоположении самолёта диспетчеры получили в 5:44 по московскому времени – через две минуты после вылета. По данным СМИ, на борту находились 180 пассажиров. Tashim назвало предварительной причиной «техническую неисправность».
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Иван Иванов
Есть видео падения
https://twitter.com/MBKhMedia/status/1214758084956041216?s=19
Видео: РИА Новости https://t.co/nGg131Z9xP
Дмитрий РождественскийИван
Ахренеть. Походу чот в полёте произошло. Икар не штопором падал, может даже боролись.
Александр Тихомиров
Вот как год начинается херово
Дмитрий РождественскийАлександр
Вот только не усложняй...
Игорь Талько
Охренеть совпадение.
Им бы вообще в воздух не подниматься, пока ситуация накалена, а они гражданские рейсы гоняют.
Алексей Любимцев
Откуда они могут знать предварительную причину, если это случилось 10 минут назад?
Дмитрий РождественскийАлексей
журнашлюшки
Алексей Дудырев
Я думаю это из-за противоракетной обороны что либо произошло. Может глушилки какие то повлияли, или ещё что либо из военных разработок.
norm
А откуда в Тегеране украинский лайнер? Еще и с 180 пассажирами. Вроде так себе маршрут для туризма. Неужели туда столько работяг летает?