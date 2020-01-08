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На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
Глава управления ЧС Ирана заявил, что никто из находившихся на борту рухнувшего в Тегеране украинского самолёта не выжил. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на иранское ТВ.
Спасатели не могут назвать точное количество жертв, но иранские СМИ сообщают, что на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. В МЧС сообщили о трудности опознания тел, так как жертвы сильно обгорели.
Департамент консульской службы МИД Украины подтвердил крушение и гибель пассажиров и экипажа самолёта в Тегеране. Там также сообщили, что окончательных списков погибших пока нет.
Информацию о том, что, по предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли, подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.
Обновлено в 9:03: Официальный представитель аэропорта Тегерана сообщил, что причиной крушения пассажирского украинского самолёта стало возгорание двигателя.
Обновлено в 9:39: Украинские власти уточнили, что в самолёте находились 168 пассажиров, прошедших регистрацию и 9 членов экипажа.
Ебаааать( охуеть доброе утро
Будто тебе не похуй?
Когда гибнет мирное население, не может быть похуй
Ні, довбойоб, мені не байдуже, тому що це мої земляки
Там скорей всего почти одни Иранцы были
Блять, бедный Зеленский: встал у руля как молодой, перспективный и прогрессивный президент, запилил охуенное новогоднее видео под лозунгом «Мир Украине», но тёртым старым калачам-диктаторам похую — подкинули дерьма, что вовек не расхлебать. На этой планете политика — нескончаемый пиздец.
Гонишь что ли?
Обновлено в 9:03: Официальный представитель аэропорта Тегерана сообщил, что причиной крушения пассажирского украинского самолёта стало возгорание двигателя.
Ну да, а мы ему сразу и поверили, смысл ему что-то скрывать, особенно, когда они ракетами по военной базе хуярили в ту же ночь
А нафига им сдался гражданский самолёт с украинцами?
А нахуя блять вам в 2014 самолет сдался?
Ладно, подождём дальнейшей экспертизы. Но если ты окажешься неправ, то ты это ж не признаешь, а вот я признаю.
Напишу пост на Аляске «Прости, Михаил, я был не прав» и ссылку на свой коммент выше.
Сегодня у трампа обращение к нации запланировано. Запасаемся попкорном.
не подавится бы этим попкорном
не волнуйся у него deep throat
Вроде как фейк инфа была.
Так там жертв среди американских военнослужащих нет, только иракцев раскромсало
Судя по тому, что обращение не срочное - ничего интересного.
Таки про самолёт ещё нет никаких данных нормальных. Это ничего не меняет между США и Ираном
Интересно, кому-нибудь из пассажиров приходила в голову мысль что ситуация сильно напряжена и может лучше свалить каким-то другим путём? А потом человек подумал что у него паранойя и всё-таки решил полететь, обидно ему на том свете наверное.
Другим путём - это каким? По земле? Учитывая нынешнюю ситуацию вряд ли это гораздо безопаснее самолёта.
Да вот черт его знает, я бы там себе уже бункер начал копать в пустыне где-нибудь. Может быть и успел бы навозить туда консерв лет на пять.
Жить в земле. Трястись днём. И вылазить по ночам. За водой? Финиками и патронами? Это не жизнь. Лучше ёбнуться сразу о земную твердь, чем так жить...
Не скидывай вину на обычных работяг. Многие из них мб и не знали про всю хуйню. Так что виноваты ебанные Иранцы которые, видимо, не сообщили никому о том, что в небе небезопасно + случайно ёбнули, наверное, по мирному борту.
Ебаные дикие собаки. Заводите Катюшу.
Россия будет скорее на стороне Ирана
Не будет, будут говорить про "недопустимость дальнейшей эскалацию ситуации", Путин себя в качестве миротворца предложит. С одной стороны, будут радоваться повышению цен на нефть, с другой стороны, переживать, что Трамп может реально разгромить КСИР и режим аятолл падёт, и тогда Путин станет самым плохим парнем в мире, с которым не надо договариваться, потому что нельзя одновременно и от российской и от иранской нефти отказываться, ну а поставки газа из Ирана, которые могут начаться в случае установления в Иране вменяемого режима, это вообще убийственный сценарий для России (энергетической сверхдержавы/газовой дубинки), поэтому, конечно, в Кремле радовались санкциям в отношении Ирана, и, очевидно, подталкивали его на всякие сумасбродства, теперь всё может измениться, а этого в Кремле бы не хотели
Поэтому Рашка прилежно все санкции исполняла по отношению к Ирану? Не все так просто...
Согласна. Но учитывая историю отношений России и США это скорее будет сделано просто в качестве протеста.
эт политика. Вон с хохлами тоже контракты подписываем... А по факту один срач. А в хохланде по свиноящику они там каждый день наступательные операции проводят... ОтОкуют и побеждают! Но это не мешает нам всем торговать ) Как то так.
причиной крушения пассажирского украинского самолёта стало возгорание двигателя
Поздно, выводы уже сделаны
Надеюсь это из-за какой-то ошибки в самолете, а не из-за войны. Иначе вообще жесть полная.
UPD:
@Владимир Дыркин с чем ты несогласен?
Климов гомофашист и фанат трампа, че ты удивляешься?
иди нахуй чмошник, заебал уже бегать по всем постам за мной
шизоклимов преследует минусами, и пишет хуйню практически во всех комментариях
ряяяязаебалбегатьзамнойряяяя
Тебя до сих пор не забанили только из-за двойных стандартах местных модетаторов, смирись с этим
что причиной крушения пассажирского украинского самолёта стало возгорание двигателя.
Бред, при возгорании двигатель выключают и он автоматически/вручную тушится. Это вероятно теракт или сбитие ПВО.
Наконец-то эксперты из МАК в комменты подъехали.