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Новости
Артём Мазанов
8803

МЧС Ирана: никто из находившихся на борту рухнувшего в Тегеране украинского самолёта не выжил Материал редакции

На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

71 комментарий
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Глава управления ЧС Ирана заявил, что никто из находившихся на борту рухнувшего в Тегеране украинского самолёта не выжил. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на иранское ТВ.

Спасатели не могут назвать точное количество жертв, но иранские СМИ сообщают, что на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. В МЧС сообщили о трудности опознания тел, так как жертвы сильно обгорели.

Департамент консульской службы МИД Украины подтвердил крушение и гибель пассажиров и экипажа самолёта в Тегеране. Там также сообщили, что окончательных списков погибших пока нет.

QuickTake by Bloomberg @QuickTake
@business Here's a look at the #PS752 crash scene in Tehran.

The Ukranian airplane was a Boeing 737-800 https://t.co/ESTzbWKqCy

Информацию о том, что, по предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли, подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Обновлено в 9:03: Официальный представитель аэропорта Тегерана сообщил, что причиной крушения пассажирского украинского самолёта стало возгорание двигателя.

Снимок РИА «Новостей»​

Обновлено в 9:39: Украинские власти уточнили, что в самолёте находились 168 пассажиров, прошедших регистрацию и 9 членов экипажа.

В столице Ирана разбился украинский самолёт. На…
Иранское ТВ сообщило, что все люди, находившиеся на борту, погибли.
tjournal.ru

#новости #ps752

Новости
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В столице Ирана разбился украинский самолёт. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа
МЧС Ирана сообщило, что все люди, находившиеся на борту, погибли. Причиной крушения лайнера назвали возгорание двигателя.
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71 комментарий
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Дитковский

18

Ебаааать( охуеть доброе утро

Ответить

x mst

Дитковский
–6

Будто тебе не похуй?

Ответить

Александра Хотимченко

x
8

Когда гибнет мирное население, не может быть похуй

Ответить

x mst

Александра
0

Сочувствия на всех не хватит.

Ответить

Дитковский

x
3

Ні, довбойоб, мені не байдуже, тому що це мої земляки

Ответить

Марк Рязанцев

Дитковский
1

Там скорей всего почти одни Иранцы были

Ответить

Дитковский

Марк
0
Ответить

Дмитрий Орлов

Дитковс…
0

И че

Ответить

Александр Калинин

Дитковский
1

Остаётся надеяться, что наших там не было

Ответить

Poe Ghost

14

Блять, бедный Зеленский: встал у руля как молодой, перспективный и прогрессивный президент, запилил охуенное новогоднее видео под лозунгом «Мир Украине», но тёртым старым калачам-диктаторам похую — подкинули дерьма, что вовек не расхлебать. На этой планете политика — нескончаемый пиздец.

Ответить

Михаил Фоменков

Poe
–1

Гонишь что ли?

Обновлено в 9:03: Официальный представитель аэропорта Тегерана сообщил, что причиной крушения пассажирского украинского самолёта стало возгорание двигателя.

Ответить

Дитковский

Михаил
12

Ну да, а мы ему сразу и поверили, смысл ему что-то скрывать, особенно, когда они ракетами по военной базе хуярили в ту же ночь

Ответить

Михаил Фоменков

Дитковский
–3

А нафига им сдался гражданский самолёт с украинцами?

Ответить

Vadim Nemnasev

Михаил
17

Никогда самолёты не путали, и сейчас перепутать не могли!

Ответить

Дитковский

Михаил
2

А нахуя блять вам в 2014 самолет сдался?

Ответить

Михаил Фоменков

Дитковс…
2

Кому "вам"?

Ответить

Малик Янтижанов

Михаил
4
Ответить

Михаил Фоменков

Дитковский
0

Ладно, подождём дальнейшей экспертизы. Но если ты окажешься неправ, то ты это ж не признаешь, а вот я признаю.

Ответить

Дитковский

Михаил
3

Напишу пост на Аляске «Прости, Михаил, я был не прав» и ссылку на свой коммент выше.

Ответить

Дмитрий Орлов

Михаил
0

Детский сад

Ответить

Марк Рязанцев

Михаил
0

Так может двигатель загорелся от попадания ПВО

Ответить

Прекрасен, как Иисус

5
Ответить

Владимир Дыркин

–7

Сегодня у трампа обращение к нации запланировано. Запасаемся попкорном. 

Ответить

Дмитрий Рождественский

Владимир
10

не подавится бы этим попкорном

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Дмитрий
1

не волнуйся у него deep throat

Ответить

Дмитрий Рождественский

Алексѣй
0

))

Ответить

Владимир Дыркин

Алексѣй
0

он так то про всех написал

Ответить

Weall FAlldown

Владимир
0

Вроде как фейк инфа была.

Ответить

Иван Иванов

Weall
0
Ответить

x mst

Иван
0

Что еще значит «All is well»? По вашей базе Иранцы же ёбнули.

Ответить

Иван Иванов

x
1

Это значит, что погибших американцев нет, поэтому все хорошо.

Ответить

Ваня Финогин

x
0

Так там жертв среди американских военнослужащих нет, только иракцев раскромсало

Ответить

Weall FAlldown

Иван
0

заявление

обращение к нации

Не совсем одно и тоже

Ответить

Игорь Талько

Владимир
0

Судя по тому, что обращение не срочное - ничего интересного.

Ответить

Ешь Черри

Игорь
0

Он писал до инфы про самолёт

Ответить

Игорь Талько

Ешь
0

Таки про самолёт ещё нет никаких данных нормальных. Это ничего не меняет между США и Ираном

Ответить

Дмитрий Орлов

Владимир
–1

Климов опять традиционно пишет хуйню

Ответить

Kolin Vivere

3

Мои соболезнования люди :(

Ответить

Ваня Финогин

0

Интересно, кому-нибудь из пассажиров приходила в голову мысль что ситуация сильно напряжена и может лучше свалить каким-то другим путём? А потом человек подумал что у него паранойя и всё-таки решил полететь, обидно ему на том свете наверное.

Ответить

Роман Трусов

Ваня
3

Другим путём - это каким? По земле? Учитывая нынешнюю ситуацию вряд ли это гораздо безопаснее самолёта.

Ответить

Ваня Финогин

Роман
0

Да вот черт его знает, я бы там себе уже бункер начал копать в пустыне где-нибудь. Может быть и успел бы навозить туда консерв лет на пять.

Ответить

Дмитрий Рождественский

Ваня
0

Жить в земле. Трястись днём. И вылазить по ночам. За водой? Финиками и патронами? Это не жизнь. Лучше ёбнуться сразу о земную твердь, чем так жить... 

Ответить

Igor Shuravlev

Ваня
0

Ему не обидно. У него теперь все другое совсем

Ответить

Лев Люкшин

Ваня
0

Не скидывай вину на обычных работяг. Многие из них мб и не знали про всю хуйню. Так что виноваты ебанные Иранцы которые, видимо, не сообщили никому о том, что в небе небезопасно + случайно ёбнули, наверное, по мирному борту.

Ответить

Сергей Васильев

0

Ебаные дикие собаки. Заводите Катюшу.

Ответить

Александра Хотимченко

Сергей
3

Россия будет скорее на стороне Ирана 

Ответить

Дмитрий Щёлоков

Александра
4

Не будет, будут говорить про "недопустимость дальнейшей эскалацию ситуации", Путин себя в качестве миротворца предложит. С одной стороны, будут радоваться повышению цен на нефть, с другой стороны, переживать, что Трамп может реально разгромить КСИР и режим аятолл падёт, и тогда Путин станет самым плохим парнем в мире, с которым не надо договариваться, потому что нельзя одновременно и от российской и от иранской нефти отказываться, ну а поставки газа из Ирана, которые могут начаться в случае установления в Иране вменяемого режима, это вообще убийственный сценарий для России (энергетической сверхдержавы/газовой дубинки), поэтому, конечно, в Кремле радовались санкциям в отношении Ирана, и, очевидно, подталкивали его на всякие сумасбродства, теперь всё может измениться, а этого в Кремле бы не хотели

Ответить

Дмитрий Рождественский

Дмитрий
0

Аналитика пошла. 

Ответить

Poe Ghost

Дмитрий
0
Ответить

Weall FAlldown

Александра
2

Делать больше нечего России.

Ответить

Сергей Васильев

Александра
1

Поэтому Рашка прилежно все санкции исполняла по отношению к Ирану? Не все так просто...

Ответить

Александра Хотимченко

Сергей
0

Согласна. Но учитывая историю отношений России и США это скорее будет сделано просто в качестве протеста. 

Ответить

Дмитрий Рождественский

Сергей
–2

эт политика. Вон с хохлами тоже контракты подписываем... А по факту один срач. А в хохланде по свиноящику они там каждый день  наступательные операции проводят... ОтОкуют  и побеждают!  Но это не мешает нам всем  торговать ) Как то так.

Ответить

Igor Shuravlev

Александра
0

Скорее да

Ответить

Павел Макров

2

Всем доброе утро ребят, начинайте свой день с разбитого самолёта!

Ответить

Igor Shuravlev

1

Уже по первым фото было ясно, что никто не выжил

Ответить

Роман Трусов

1

Какой пиздец. Жаль людей.

Ответить

Илюхер XXIX

1

причиной крушения пассажирского украинского самолёта стало возгорание двигателя

Поздно, выводы уже сделаны

Ответить

Ешь Черри

Илюхер
0

На видео самолёт полностью горел. 

Ответить

Илюхер XXIX

Ешь
0

Ишь ты зоркий какой, мне б так

Ответить

Alex Pavljenko

0

Надеюсь это из-за какой-то ошибки в самолете, а не из-за войны. Иначе вообще жесть полная.

UPD:

@Владимир Дыркин с чем ты несогласен?

Ответить

Дмитрий Орлов

Alex
0

Климов гомофашист и фанат трампа, че ты удивляешься?

Ответить

Владимир Дыркин

Дмитрий
0

иди нахуй чмошник, заебал уже бегать по всем постам за мной

Ответить

Дмитрий Орлов

Владимир
0

шизоклимов преследует минусами, и пишет хуйню практически во всех комментариях

ряяяязаебалбегатьзамнойряяяя

Ответить

Дмитрий Орлов

Владимир
0

Тебя до сих пор не забанили только из-за двойных стандартах местных модетаторов, смирись с этим

Ответить

Владимир Дыркин

Alex
0

а есть разница из-за чего погибли люди? странный ты

Ответить

Ешь Черри

0

что причиной крушения пассажирского украинского самолёта стало возгорание двигателя.

Бред, при возгорании двигатель выключают и он автоматически/вручную тушится. Это вероятно теракт или сбитие ПВО. 

Ответить

Прекрасен, как Иисус

Ешь
1

Наконец-то эксперты из МАК в комменты подъехали.

Ответить

Ешь Черри

Прекрасен,
2

Следы от осколков

Ответить

Мистер Ву

0

Бля, с рождеством! ;(

Ответить

Андрей Коршев

–4

Украина, Боинг, крушение. Не хватает только Малайзии и Бука.

Ответить
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