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США сообщали, что жертв среди американцев нет.
Иранский телеканал Press TV заявил, что в результате атаки Ирана на американские базы в Ираке погибли 80 человек. Журналисты подчеркнули, что не могут проверить данные о числе погибших.
Информацию о 80 погибших так же сообщило Reuters, со ссылкой на иранское ТВ. Телевидение ссылается на высокопоставленного военного источника, который также рассказал о 100 целях, которые Иран может поразить при ответом ударе США.
Информация иранского ТВ не совпадает с данным США, там заявляли об отсутствии жертв в результате удара по авиабазам в Ираке. CNN также утверждало, что среди американцев пострадавших нет, но жертвами удара стали граждане Ирака, находившиеся на военных базах США.
8 января Иран нанёс ракетные удары по военным объектам США в Ираке, назвав это актом возмездия за убийство генерала Сулеймани.
Иранцы отомстили США за убийство террориста тем, что разорвали в клочья мирных, теплых, ламповых иракцев. Бешеные собаки. Какие-то ещё вопросы про эту страну остались?
Мирные теплые ламповые иракцы на военных базах США
Ошибка любителя. На самом деле это военные базы Ирака на которых сейчас находятся американцы, а не американские базы. Но на такие детали даже редакторы ТЖ закрывают глаза.
P.S. интересоваться у человека породы Liberius Cuckoldus о том, что плохого в наличии иракских военных баз на территории Ирака, я думаю, не имеет смысла...
Там не указана национальная принадлежность погибших, так что не надо тут раздувать.
А кто там погиб тогда, 80 иранских шпионов на военной базе сша?
Кто погиб, скажут позже, причем каждая сторона будет говорить свою, версию погибших. Ровно как и сейчас уже, каждое сми, не имея даже подтвержденных данных о кол-ве погибших, делает субъективные выводы о том, кто погиб. Прямо как мы сейчас с вами в комментариях, кто то говорит, - иракцы, кто-то- американцы.
США сказали что ни один американец не погиб
А что сказал первый канал?))
На американской военной базе вообще американцев нет, они все в отпуске, уволены ещё вчера, получили гражданство ирака
Дед настолько кипит от того, что его пидорнули из США, что его мозг не может сообразить будь эта новость правдой, война бы уже началась пару часов назад и сотни тысяч иранцев бы полегли от ковровых бомбардировок.
Когда то иракцы пиздили иранцев, а теперь иранцы пиздят иракцев.
Это блять сюжет какого то аниме.
жертвами удара стали граждане Ирана
Блять, как так то у них? То своих задели (если верить информации), то, блять, в давке погибло 30+ человек. Что за нелепая хуйня?
Что галочка после записи означает?
Правильно я понимаю, что теперь Ираку больше не надо платить США за построенную там авиабазу?