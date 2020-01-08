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Артём Мазанов
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Иранское ТВ: при ракетной атаке Ирана на базы США в Ираке погибли 80 человек Материал редакции

США сообщали, что жертв среди американцев нет.

27 комментариев
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Иранский телеканал Press TV заявил, что в результате атаки Ирана на американские базы в Ираке погибли 80 человек. Журналисты подчеркнули, что не могут проверить данные о числе погибших.

Press TV @PressTV
Reports: 80 killed in #Iran missile attacks on U.S. bases in #Iraq

#BreakingNews
#UnitedStates
#IranvsUSA
#DecisiveResponse
#GhasemSoleimani https://t.co/WzOOlkotVy

Информацию о 80 погибших так же сообщило Reuters, со ссылкой на иранское ТВ. Телевидение ссылается на высокопоставленного военного источника, который также рассказал о 100 целях, которые Иран может поразить при ответом ударе США.

Информация иранского ТВ не совпадает с данным США, там заявляли об отсутствии жертв в результате удара по авиабазам в Ираке. CNN также утверждало, что среди американцев пострадавших нет, но жертвами удара стали граждане Ирака, находившиеся на военных базах США.

8 января Иран нанёс ракетные удары по военным объектам США в Ираке, назвав это актом возмездия за убийство генерала Сулеймани.

#новости #wwiii #иран #ирак

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27 комментариев
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Сергей Васильев

9

Иранцы отомстили США за убийство террориста тем, что разорвали в клочья мирных, теплых, ламповых иракцев. Бешеные собаки. Какие-то ещё вопросы про эту страну остались?

Ответить

IO

Сергей
5

Мирные теплые ламповые иракцы на военных базах США в разгар военного конфликта, ну прямо единороги какают радугой. 

Ответить

Сергей Васильев

IO
1

Мирные теплые ламповые иракцы на военных базах США

Ошибка любителя. На самом деле это военные базы Ирака на которых сейчас находятся американцы, а не американские базы. Но на такие детали даже редакторы ТЖ закрывают глаза.

P.S. интересоваться у человека породы Liberius Cuckoldus о том, что плохого в наличии иракских военных баз на территории Ирака, я думаю, не имеет смысла...

Ответить

Дмитрий Орлов

Сергей
0

@Сергей Звезда 

Ответить

Олег Ивахнов

IO
0

Сергей Васильев мастер иронии.

Ответить

Егор Пономарёв

Сергей
1

Там не указана национальная принадлежность погибших, так что не надо тут раздувать.

Ответить

Дмитрий Орлов

Егор
–2

А кто там погиб тогда, 80 иранских шпионов на военной базе сша?

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Егор Пономарёв

Дмитрий
1

Кто погиб, скажут позже, причем каждая сторона будет говорить свою, версию погибших. Ровно как и сейчас уже, каждое сми, не имея даже подтвержденных данных о кол-ве погибших, делает субъективные выводы о том, кто погиб. Прямо как мы сейчас с вами в комментариях, кто то говорит, - иракцы, кто-то- американцы. 

Ответить

Сергей Васильев

Егор
0

США сказали что ни один американец не погиб

Ответить

Егор Пономарёв

Сергей
0

А что сказал первый канал?))

Ответить

Лев Люкшин

Егор
1

Что Егор Пономарёв еблан

Ответить

Дмитрий Орлов

Егор
0

Всем похуй что он сказал

Ответить

Ded Pihto

6

На американской военной базе вообще американцев нет, они все в отпуске, уволены ещё вчера, получили гражданство ирака

Ответить

Тим Муталов

Ded
1

Дед настолько кипит от того, что его пидорнули из США, что его мозг не может сообразить будь эта новость правдой, война бы уже началась пару часов назад и сотни тысяч иранцев бы полегли от ковровых бомбардировок.

Ответить

Иван Иванов

4

Когда то иракцы пиздили иранцев, а теперь иранцы пиздят иракцев.
Это блять сюжет какого то аниме.

Ответить

Джордж Харви

4

Все на защиту Воронежа

Ответить

x mst

3

жертвами удара стали граждане Ирана

Блять, как так то у них? То своих задели (если верить информации), то, блять, в давке погибло 30+ человек. Что за нелепая хуйня?

Ответить

Ринат Вакилов

x
1

Берут пример с Воронежа

Ответить

Алексей Толстоплетов

0

Что галочка после записи означает?

Ответить

Владимир Дыркин

Алексей
1

материал редакции

Ответить

Zoibana

Алексей
0

Achievement unlocked

Ответить

Semen Semenov

0

52 цели кто-то обещал

Ответить

Игорь Талько

0

Получается они в какую-то другую сторону отомстили?

Ответить

Yulia Krylova

0

13 способов мести же

Ответить

Александра Хотимченко

0

Договорнячок?

Ответить

Дмитрий Орлов

0

Коалиция, вводи войска.

Ответить

Stanislav Bulavin

0

Правильно я понимаю, что теперь Ираку больше не надо платить США за построенную там авиабазу?

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