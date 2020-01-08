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Большую часть пассажиров составляли граждане Ирана.
На борту рухнувшего в Тегеране украинского лайнера находились граждане семи стран. Больше всего среди них было иранцев и канадцев. Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
По его данным, в авиакатастрофе погибли 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев (двое пассажиров и экипаж), десять шведов, четверо граждан Афганистана, трое жителей Германии и трое британцев.
В российском МИДе заявили, что граждан России на борту рейса PS752 не было. Росавиация порекомендовала гражданским судам не летать над территориями Ирана и Ирака.
8 января в Тегеране почти сразу после взлёта разбился пассажирский лайнер PS752 «Международных авиалиний Украины». На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, никто из них не выжил.
Бляяяяяяяяяяяя. Как же власти Ирана обосрались, просто пиздец
А при чем здесь власти Ирана, можете объяснить?
Ну так то даже просто крушение обычно плохо сказывается на репутации.
поразительно что даже конфликту сша с ираном удалось перерасти в хохлосрач
екіпаж
розслідування
Язык-калека.
Когда всю жизнь просидел в своем мухосранске и ни разу в жизни не видел иностранный язык
бля ахахаха))) каклы че правда используют слово екіпаж?)) ахаха нигде больше такого не встречал) что оно вообще значит? какой-то сорт сала?)
Ну да, сейчас бы носителю русского языка смеяться с французских заимствований в других языках.
Выходит в случае войны их даже бомбить не надо, просто отойти в сторону и не мешать.
Судя по всему перепись до***ов на ТЖ открыт.
Велика Британія
девити эташка
ФРН
Федератiвно Республiка Нерманiя
немцы и немецкий язык но страна почему то Германия, как логично то.
німці - німецька мова - Німеччина
Какие то фейковые фотки с участием актеров , где трупы, где нормальные обломки?