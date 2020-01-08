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Дамир Камалетдинов
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МИД Украины: жертвами авиакатастрофы в Иране стали граждане семи стран, в том числе 11 украинцев Материал редакции

Большую часть пассажиров составляли граждане Ирана.

27 комментариев
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На борту рухнувшего в Тегеране украинского лайнера находились граждане семи стран. Больше всего среди них было иранцев и канадцев. Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

По его данным, в авиакатастрофе погибли 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев (двое пассажиров и экипаж), десять шведов, четверо граждан Афганистана, трое жителей Германии и трое британцев.

Vadym Prystaiko @VPrystaiko
Наразі нам відома наступна інформація щодо країн походження загиблих в катастрофі #PS752:
Іран - 82;
Канада - 63;
Україна - 2 + 9(екіпаж);
Швеція - 10;
Афганістан - 4;
ФРН - 3;
Велика Британія - 3.
Висловлюємо наші співчуття. Українська влада продовжує розслідування.

В российском МИДе заявили, что граждан России на борту рейса PS752 не было. Росавиация порекомендовала гражданским судам не летать над территориями Ирана и Ирака.

8 января в Тегеране почти сразу после взлёта разбился пассажирский лайнер PS752 «Международных авиалиний Украины». На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, никто из них не выжил.

#новости #ps752 #иран

Спасибо за наводку Дмитрий Орлов
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Иранское ТВ: при ракетной атаке Ирана на базы США в Ираке погибли 80 человек
США сообщали, что жертв среди американцев нет.
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27 комментариев
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Лев Люкшин

22

Бляяяяяяяяяяяя. Как же власти Ирана обосрались, просто пиздец

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Oleg Burkov

Лев
2

А при чем здесь власти Ирана, можете объяснить?

Ответить

Litnikov Danil

Oleg
2

Ну так то даже просто крушение обычно плохо сказывается на репутации. 

Ответить

andorus

Oleg
1

Нет

Ответить

Stuart Troitsky

Лев
1

Муслимы, хуле с них взять

Ответить

William Nash

Лев
0

может просто им не везет?

Ответить

Ilya Pashutin

12

поразительно что даже конфликту сша с ираном удалось перерасти в хохлосрач

Ответить

Mezzo Deesa

–36

 екіпаж

 розслідування

Язык-калека.

Ответить

Roman Fedchenko

Mezzo
16

Когда всю жизнь просидел в своем мухосранске и ни разу в жизни не видел иностранный язык

Ответить

Mezzo Deesa

Roman
–8

 иностранный язык

Пффффффффф....

Ответить

Mezzo Deesa

Roman
–7

Не гяфяфи фяк пфа моу ифяфяни яфик

Ответить

Ivan Pickupus

Mezzo
2

бля ахахаха))) каклы че правда используют слово екіпаж?)) ахаха нигде больше такого не встречал) что оно вообще значит? какой-то сорт сала?)

Ответить

Nikita Zubkov

Ivan
5

Ну да, сейчас бы носителю русского языка смеяться с французских заимствований в других языках.

Ответить

M V

Ivan
4

Слово французского происхождения. Произносится так же, как и в русском.

Ответить

Александр Александров

Ivan
1

На рт нехватка ватных кадров

Ответить

Oleksandr Yesenin

Mezzo
0

лол

Ответить

Max Belkov

4

Выходит в случае войны их даже бомбить не надо, просто отойти в сторону и не мешать. 

Ответить

Melnyk Dmytro

3

Судя по всему перепись до***ов на ТЖ открыт.

Ответить

Artem Monahov

Melnyk
1

Не закрывалась

Ответить

Seth Hawthorne

–8

Велика Британія

девити эташка

Ответить

Roman Fedchenko

Seth
4

Great Britain

Ответить

Сергей Васильев

–4

Канада - 63;

Швеція - 10;

Эти простят, ещё и Трампа обвинят. 

Ответить

Иван Иванов

–2

ФРН
Федератiвно Республiка Нерманiя

Ответить

Сергій Осипчук

Иван
3

немцы и немецкий язык но страна почему то Германия, как логично то.

німці - німецька мова - Німеччина

Ответить

Юрій Білозеров

Иван
1

Німеччина

Ответить

Alan Hubiev

0

Какие то фейковые фотки с участием актеров , где трупы, где нормальные обломки?

Ответить

Віталій Тарнавський

Alan
0

Ну да, ну да https://twitter.com/OleksijObukhov/status/1214850608315928576

Олексій Обухов 🇺🇦 @OleksijObukhov
Відео з місця падіння українського літака #МАУ рейсу #PS752 в #Іран https://t.co/YC01WdTR14
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