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Новости
Дамир Камалетдинов
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СМИ: Иран не станет передавать Boeing чёрный ящик разбившегося украинского самолёта Материал редакции

Неизвестно, в какую страну власти отправят самописцы для анализа.

Иран не станет передавать «чёрные ящики» производителю разбившегося украинского самолёта. Власти не решили, в какую страну отдадут бортовые самописцы для расшифровки. Об этом сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на главу гражданской авиации Тегерана.

8 января летевший из Тегерана в Киев рейс PS752 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение спустя две минуты после взлёта. В результате авиакатастрофы не выжил никто из 177 человек, находившихся на борту.

#ps752 #иран

Спасибо за наводку Alexander Balan
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МИД Украины: жертвами авиакатастрофы в Иране стали граждане семи стран, в том числе 11 украинцев
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14 комментариев
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Владимир Дыркин

17

Всё понятно.

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Неолд

–20

Твари американцы сбили, а все концы на Иран, такое уже было в 2014.

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Владимир Дыркин

Неолд
15

тебя похоже велосипед в детстве сбил, отсюда и комментарии такие.

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Паша Красников

Владимир
22

Я в детстве, когда катался на велосипеде, сбил девочку. Надеюсь это не она.

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Lera Valera

6

Собственно говоря ничего другого и не стоило ожидать.
Сначала давка на похоронах, потом военные базы, теперь самолёт. Они как будто не успевают вытянуть пистолет из кобуры и простреливают себе яички раз за разом.

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Roman Golovin

Lera
0

Обычно вроде ногу простреливают, но если тебе яички больше нравятся, то ладно

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Руслан Турченко

5

Отправлять на расшифровку только в Науру, а потом нечаянно уронить в Тихий окиян! 

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Iscander Vakil

–14

На русском ссылка где, уебан

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Паша Красников

Iscander
10

"на RT" ты хотел сказать

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Ekkie

0

Сообщение удалено

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Дамир Камалетдинов

Ekkie
0

Mehr не самое известное издание, чтобы выносить его в заголовок. Не понимаю, в чём претензия

Ответить

Ekkie

Дамир
1

Ну да, в целом это я доебался уже не по делу. Нормас всё) 

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Stan Majors

0

Крч пошли на сделку и ща украина получит кучу плюшек... может и с рф все наладится

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Michael Shultz

Stan
0

так наоборот, пообещают ей нефть и газ вместо российского.

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