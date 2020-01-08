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Неизвестно, в какую страну власти отправят самописцы для анализа.
Иран не станет передавать «чёрные ящики» производителю разбившегося украинского самолёта. Власти не решили, в какую страну отдадут бортовые самописцы для расшифровки. Об этом сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на главу гражданской авиации Тегерана.
8 января летевший из Тегерана в Киев рейс PS752 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение спустя две минуты после взлёта. В результате авиакатастрофы не выжил никто из 177 человек, находившихся на борту.
Владимир Дыркин
Всё понятно.
Неолд
Твари американцы сбили, а все концы на Иран, такое уже было в 2014.
Владимир ДыркинНеолд
тебя похоже велосипед в детстве сбил, отсюда и комментарии такие.
Паша КрасниковВладимир
Я в детстве, когда катался на велосипеде, сбил девочку. Надеюсь это не она.
Lera Valera
Собственно говоря ничего другого и не стоило ожидать.
Сначала давка на похоронах, потом военные базы, теперь самолёт. Они как будто не успевают вытянуть пистолет из кобуры и простреливают себе яички раз за разом.
Roman GolovinLera
Обычно вроде ногу простреливают, но если тебе яички больше нравятся, то ладно
Руслан Турченко
Отправлять на расшифровку только в Науру, а потом нечаянно уронить в Тихий окиян!
Iscander Vakil
На русском ссылка где, уебан
Паша КрасниковIscander
"на RT" ты хотел сказать
Ekkie
Сообщение удалено
Дамир КамалетдиновEkkie
Mehr не самое известное издание, чтобы выносить его в заголовок. Не понимаю, в чём претензия
EkkieДамир
Ну да, в целом это я доебался уже не по делу. Нормас всё)
Stan Majors
Крч пошли на сделку и ща украина получит кучу плюшек... может и с рф все наладится
Michael ShultzStan
так наоборот, пообещают ей нефть и газ вместо российского.