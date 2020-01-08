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Президент США призвал другие страны, в том числе союзников Ирана объединиться, чтобы сделать мир безопаснее.
Дональд Трамп выступил с обращением к американцам впервые после убийства иранского генерала Сулеймани. Он рассказал, что американские военные не понесли потерь при ракетной атаке в Иране и анонсировал введение новых экономических санкций в отношении страны.
По словам Трампа, Сулеймани должны были уничтожить «давным давно». Президент США отметил, что убитый генерал собирался организовать новые атаки на американцев в ближайшее время.
Трамп рассказал о минимальных повреждениях, которые получили американские военные базы в результате атаки. По его словам, «Иран, похоже, решил отступить».
Президент США начал свою речь с заявления, что при нём Иран никогда не получит ядерное оружие. Он не уточнил, какие именно санкции введут против страны, а также призвал НАТО увеличить присутствие в процессах на Ближнем Востоке.
Ночью 8 января Иран нанёс ракетный удар по военным базам США в Ираке. Объём ущерба долгое время оставался неизвестным: иранские СМИ говорили о 80 убитых и уничтоженной авиабазе, а американские издания сообщали об отсутствии потерь. Позже иранские власти заявили, что не хотят вмешиваться в войну и атаковали США согласно правилам ООН о самозащите.
Невероятно миролюбивое послание, кажется он спиздил у Зеленского спичрайтера.
Еще кстати интересный пассаж о том что "Ближний Восток должен стать приоритетом №1 для НАТО". Угадайте кто ближайший выгодополучатель этой смены?
российское телевидение
Был бы я демократом в США, орал бы о русском заговоре и многоходовочке чтобы отвести глаза американцев от России, которая мутит воду в Сирии, братается с турцией и ведет себя как страна №1 в мире
на самом деле демократы уже в который раз оказываются в безвыходной ситуации, в которой им приходится одобрять действия Трампа
походу второй срок не избежен
https://projects.fivethirtyeight.com/trump-approval-ratings/?ex_cid=rrpromo
Пока еще рано судить. Вероятней всего демократы опять умудряться проиграть гонку
Наш украинский президент и диктует, что Трампу говорить!!!
У него выборы скоро, да и как бизнесмену не выгодно начинать войны
Ну смотря какой бизнес, война всегда для кого то выгодна
Я же про Трампа говорю, естественно что война начинается тогда, когда кому то выгодно
тупо разачарование года
как будто игру престолов посмотрел
введение новых экономических санкций в отношении страны
Яснопонятно, расходимся, веселья не будет.
"Веселья"
Кто отрыл портал в мир душнил?
Надеюсь тебя в армию призовут и отправят в Сирию, что бы ты там повеселился.
Хуясе, быстрее чем пуш от BBC
Сначала наобещал с три короба, а теперь отмахивается санкциями.
По словам Трампа, Сулеймани должны были уничтожить «давным давно». Президент США отметил, что убитый генерал собирался организовать новые атаки на американцев в ближайшее время.
Блин, в РФ тоже есть один такой тип. И даже никто не выйдет хоронить, не то что протесты устраивать...
Понятно
ну может потому что Иран не зассал и ёбнул по их базам? Он понял, что они тоже будут идти до конца и решил сгладить конфликт.
Получается, что США Украину в унитаз слили?
Быстро третяя мировая закончилась. Ну ничего подождём четвёртую мировую
Трамп, ну мы зря столько ночей не спали и верили в тебя?
Вот они твои кумиры
Он тот еще дрочитель на Путина и Трампа.
а ты на эрдогана
Везде и во всех чатах пишу, что пидоргана нужно казнить, так что мимо
Ну всё было очень мягко, намного мягче чем когда было 9/11
"призвал страны-союзники Ирана"
С каких пор Франция союзник Ирана?
Президент США призвал страны-союзники Ирана объединиться, чтобы сделать мир безопаснее.
А поподробнее? Не?
Всё третья мировая война отменяется? На какую тему теперь истерички будут заламывать себе руки?
Договорняк какой-то: иранцы предупредили США об обстреле, американцы ушли с базы и не стали сбивать ракеты, в итоге все сохранили лицо и "Фоллаут: Иран" отменяется.