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Новости
Дамир Камалетдинов
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Трамп заявил о минимальном ущербе от атаки на военные базы США и пообещал ввести новые санкции против Ирана Материал редакции

Президент США призвал другие страны, в том числе союзников Ирана объединиться, чтобы сделать мир безопаснее.

59 комментариев
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​Дональд Трамп во время обращения к американцам 8 января Фото Эвана Вуччи, AP

Дональд Трамп выступил с обращением к американцам впервые после убийства иранского генерала Сулеймани. Он рассказал, что американские военные не понесли потерь при ракетной атаке в Иране и анонсировал введение новых экономических санкций в отношении страны.

По словам Трампа, Сулеймани должны были уничтожить «давным давно». Президент США отметил, что убитый генерал собирался организовать новые атаки на американцев в ближайшее время.

Трамп рассказал о минимальных повреждениях, которые получили американские военные базы в результате атаки. По его словам, «Иран, похоже, решил отступить».

Президент США начал свою речь с заявления, что при нём Иран никогда не получит ядерное оружие. Он не уточнил, какие именно санкции введут против страны, а также призвал НАТО увеличить присутствие в процессах на Ближнем Востоке.

Соединённые Штаты готовы заключить мир с любым, кто его ищет.

Дональд Трамп
президент США

Ночью 8 января Иран нанёс ракетный удар по военным базам США в Ираке. Объём ущерба долгое время оставался неизвестным: иранские СМИ говорили о 80 убитых и уничтоженной авиабазе, а американские издания сообщали об отсутствии потерь. Позже иранские власти заявили, что не хотят вмешиваться в войну и атаковали США согласно правилам ООН о самозащите.

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tjournal.ru

#WWIII #новости #иран

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Live: Дональд Трамп выступил по поводу атаки Ирана
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59 комментариев
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web-watcher

45
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Vladyslav Chikov

28

Невероятно миролюбивое послание, кажется он спиздил у Зеленского спичрайтера.

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Vladyslav Chikov

Vladyslav
5

Еще кстати интересный пассаж о том что "Ближний Восток должен стать приоритетом №1 для НАТО". Угадайте кто ближайший выгодополучатель этой смены?

Ответить

Ilya Pashutin

Vladyslav
27

российское телевидение

Ответить

Vladyslav Chikov

Ilya
3

Был бы я демократом в США, орал бы о русском заговоре и многоходовочке чтобы отвести глаза американцев от России, которая мутит воду в Сирии, братается с турцией и ведет себя как страна №1 в мире

Ответить

Ilya Pashutin

Vladyslav
3

на самом деле демократы уже в который раз оказываются в безвыходной ситуации, в которой им приходится одобрять действия Трампа

походу второй срок не избежен

Ответить

Vladyslav Chikov

Ilya
1

https://projects.fivethirtyeight.com/trump-approval-ratings/?ex_cid=rrpromo

Пока еще рано судить. Вероятней всего демократы опять умудряться проиграть гонку

Ответить

Дмитрий Орлов

Vladyslav
–1

Саудиты

Ответить

Павел Бондаренко

Vladyslav
7

Наш украинский президент и диктует, что Трампу говорить!!!

Ответить

Андрей Тодоровский

Павел
0

Хохлоботы на месте? 😎

Ответить

Yaroslav Maltsev

Павел
0

Почему он ему тогда не приказал сказать про самолёт?

Ответить

Brown Zweig

Vladyslav
0

У него выборы скоро, да и как бизнесмену не выгодно начинать войны

Ответить

Алексей Селезнев

Brown
2

Ну смотря какой бизнес, война всегда для кого то выгодна

Ответить

Brown Zweig

Алексей
0

Я же про Трампа говорю, естественно что война начинается тогда, когда кому то выгодно

Ответить

Дмитрий Орлов

Vladyslav
–1

Сообщение удалено

Ответить

Дмитрий Евсеев

Vladyslav
–2

Из квн который?

Ответить

Yaroslav Maltsev

17

Мог бы и в твиттере это написать

Ответить

Иван Иванов

11

тупо разачарование года
как будто игру престолов посмотрел

Ответить

Ешь Черри

Иван
0

Все вы, Ивановы, так говорите 

Ответить

Никита Дровняшин

7

введение новых экономических санкций в отношении страны

Яснопонятно, расходимся, веселья не будет.

Ответить

Лев Люкшин

Никита
2

"Веселья"

Ответить

Никита Дровняшин

Лев
6

Кто отрыл портал в мир душнил?

Ответить

Лев Люкшин

Никита
–1

Надеюсь тебя в армию призовут и отправят в Сирию, что бы ты там повеселился.

Ответить

Dmitry Yashin

Никита
0

Твоё очко, что ли?

Ответить

Дмитрий Евсеев

Лев
0

Веселья 

Ответить

Brown Zweig

Никита
0

Вот ночью когда бомбили нефть стоил 71 доллар, сейчас 66

Ответить

Лев Люкшин

8

Открываем папку "Третья мировая не началась" и кидаем мемы

Ответить

Дмитрий Грибоедов

5

Хуясе, быстрее чем пуш от BBC

Ответить

Ешь Черри

Дмитрий
1

Ббс обычно долго проверяют инфу, а на tj:

Ответить

Игорь

0

Сначала наобещал с три короба, а теперь отмахивается санкциями.

Ответить

Nikita Zubkov

Игорь
4

Обещать - не значит жениться

Ответить

Rodrik Mayer's

1

По словам Трампа, Сулеймани должны были уничтожить «давным давно». Президент США отметил, что убитый генерал собирался организовать новые атаки на американцев в ближайшее время.

Блин, в РФ тоже есть один такой тип. И даже никто не выйдет хоронить, не то что протесты устраивать...

Ответить

Alex Maz

2

Ну и слава богу

Ответить

Yaroslav Maltsev

2

Понятно

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Yaroslav
0

ну может потому что Иран не зассал и ёбнул по их базам? Он понял, что они тоже будут идти до конца и решил сгладить конфликт. 

Ответить

Владимир Дыркин

–2

Получается, что США Украину в унитаз слили?

Ответить

Дмитрий Орлов

Владимир
0

Получается, что ты гомофашист

Ответить

Dmitry Yashin

Владимир
0

Ни хуя себе ты писю к носу подтянул

Ответить

Misha H

1

Ну бля опять на работу(

Ответить

Misha H

1
Ответить

Ded Pihto

1

Быстро третяя мировая закончилась. Ну ничего подождём четвёртую мировую

Ответить

Максим Чистов

Ded
0

Привет, дед!

Ответить

Владимир Дыркин

0

Трамп, ну мы зря столько ночей не спали и верили в тебя?

Ответить

Искусный Дворянин

Владимир
0

Вот они твои кумиры

Ответить

Православие. Патриотизм.

Искусный
1

Он тот еще дрочитель на Путина и Трампа.

Ответить

Владимир Дыркин

Православие.
–1

а ты на эрдогана

Ответить

Православие. Патриотизм.

Владимир
1

Везде и во всех чатах пишу, что пидоргана нужно казнить, так что мимо

Ответить

Дмитрий Евсеев

Правосл…
0

Ты за хороших?

Ответить

Myemptyblog

0

Ну всё было очень мягко, намного мягче чем когда было 9/11

Ответить

Иван Гессе

Myemptyblog
2

ну так тут и количество жертв прямо скажем "намного мягче"

Ответить

NadoPodumat

0

Ну что, желающих провести совместные учения с Ираном должно убавиться.

Ответить

Vladyslav Chikov

0

@Дамир Камалетдинов 

"призвал страны-союзники Ирана"

С каких пор Франция союзник Ирана?

Ответить

Dmitry Yashin

0

 Президент США призвал страны-союзники Ирана объединиться, чтобы сделать мир безопаснее.

А поподробнее? Не?

Ответить

Semen Semenov

0

Эээээ, кто там про 52 объекта говорил?

Ответить

Словесный Интервент

0

Всё третья мировая война отменяется? На какую тему теперь истерички будут заламывать себе руки?

Ответить

Stan Majors

0

Я думал будет прям как в кино за столом сидеть и прям в душу глядеть

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Weall FAlldown

0
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Миржан Досымбаев

0

Трамп думает что это реалити шоу

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Фёдор Крюков

0

Договорняк какой-то: иранцы предупредили США об обстреле, американцы ушли  с базы и не стали сбивать ракеты, в итоге все сохранили лицо и "Фоллаут: Иран" отменяется.

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