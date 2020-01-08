Пара будет жить на две страны и только на собственные деньги.

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Принц Гарри и Меган Маркл обьявили об уходе с поста «старших» членов королевской семьи. Они будут жить в США и Великобритании и станут финансово независимыми. Об этом пара рассказала в своём Инстаграме.

В заявлении принца и герцогини Сассекской не уточняется, где именно семья будет жить в Северной Америке. Журналисты NYT предположили, что они могут поселиться в Канаде или в Лос-Анджелесе — родном городе Меган Маркл.

Этот географический баланс позволит нам растить сына по месту рождения согласно королевской традиции и в то же время даст возможность нашей семье сфокусироваться на следующей главе, включая запуск нашей новой благотворительной организации. из заявления принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл будут жить на деньги, которые заработают сами. По британским законам, правительство оплачивает расходы высокопоставленных членов семьи, включая Королеву, её детей, принцов, а также их жён. Кроме того, королевская семья может зарабатывать деньги со своей собственности.

По информации таблоидов, у Маркл уже долгое время напряжённые отношения с Королевой Елизаветой II. Британские газеты в том числе отмечали, что герцогиня практически не появляется на публике с Королевой.