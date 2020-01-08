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Пара будет жить на две страны и только на собственные деньги.
Принц Гарри и Меган Маркл обьявили об уходе с поста «старших» членов королевской семьи. Они будут жить в США и Великобритании и станут финансово независимыми. Об этом пара рассказала в своём Инстаграме.
В заявлении принца и герцогини Сассекской не уточняется, где именно семья будет жить в Северной Америке. Журналисты NYT предположили, что они могут поселиться в Канаде или в Лос-Анджелесе — родном городе Меган Маркл.
Принц Гарри и Меган Маркл будут жить на деньги, которые заработают сами. По британским законам, правительство оплачивает расходы высокопоставленных членов семьи, включая Королеву, её детей, принцов, а также их жён. Кроме того, королевская семья может зарабатывать деньги со своей собственности.
По информации таблоидов, у Маркл уже долгое время напряжённые отношения с Королевой Елизаветой II. Британские газеты в том числе отмечали, что герцогиня практически не появляется на публике с Королевой.
В интервью для документального фильма пара рассказала о сложностях в жизни под публичным давлением СМИ, а спустя несколько недель подала в суд на журналистов за преследование.
Гарри устроится электриком или сантехником, по ночам будет баранку крутить. Меган, думаю, может попробовать себя в качестве бариста или торты в инстаграме продавать. Как-нибудь потихоньку да вылезут. А там уже и семи-десяти лет не пройдёт, как смогут взять себе б/у Kia Rio и арендовать что-то больше 35 квадратов. Если кого-то из старших коллег Гарри инфаркт хватит из-за алкоголя, что не редкость, то его повысят — тогда они с Меган вообще зашикуют и, кто знает, вдруг в Анталию слетают по горящей путёвке.
Сергей, что ты такое говоришь? Это тебе не какой-нибудь МГУ или СПбГУ, на западе что бы работать электриком или сантехником нужно долго и упорно учиться.
Ну вот, даже члены королевской семьи в Америку хотят свалить!
А кто не хотел бы жить в gta на santa maria beach
на santa maria beach
а, да ты по-англиски не шариш, шо за хуйня с тобой?!
ебеня же
Ну как их осуждать
О! Кого я вижу! Я думал, ты сдох.
станут финансово независимыми
запуск новой благотворительной организации
Podkabluchnik
Какой вы старомодный. Нынче используют другое слово.
К
У
Л
Е
К
K
В заявлении принца и герцогини...
В каком веке мы живём?
А в России царь тебя не смущает?
В Британии они могут снять с себя полномочия, а в России - нет. Только вперед ногами.
Вместо того, чтобы быть марионетками на подтанцовке у поехавшей старухи, решили жить своей жизнью. Молодцы, всех благ
Огромный респект
Давно пора избавляться от этого древнего говна
Это древнее говно приносит ведикобритании нехилые бабки
станут финансово независимыми
прямо история успеха будет
позволит нам растить сына
Сначала прочитал как "растлить"
Одно другому не мешает
Всегда было интересно, но не было возможности спросить. Спрошу здесь и сейчас.
В чём прикол в России следить за светской жизнью их королевской семьи? Ладно, когда там скандалы или что-то такое, но обычная херь про то, кто с кем куда поехал, какое платье надел, какую жену выбрал... Здесь есть те, кто смотрел прямую трансляцию их свадьбы? Расскажите, почему это вам было важно.
Это не наезд, не осуждение, просто обычное непонимание. Мне кажется видос, где чувак воду режет, и то интереснее будет для всех слоёв общества и возрастов.
В Suits она крайне шикарна
Есть версия что эти два принца специально тролят бабулю за то, что та завалила их мамку.