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Дамир Камалетдинов
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Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя полномочия «старших» членов королевской семьи Материал редакции

Пара будет жить на две страны и только на собственные деньги.

49 комментариев
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Фото Getty

Принц Гарри и Меган Маркл обьявили об уходе с поста «старших» членов королевской семьи. Они будут жить в США и Великобритании и станут финансово независимыми. Об этом пара рассказала в своём Инстаграме.

В заявлении принца и герцогини Сассекской не уточняется, где именно семья будет жить в Северной Америке. Журналисты NYT предположили, что они могут поселиться в Канаде или в Лос-Анджелесе — родном городе Меган Маркл.

Этот географический баланс позволит нам растить сына по месту рождения согласно королевской традиции и в то же время даст возможность нашей семье сфокусироваться на следующей главе, включая запуск нашей новой благотворительной организации.

из заявления принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл будут жить на деньги, которые заработают сами. По британским законам, правительство оплачивает расходы высокопоставленных членов семьи, включая Королеву, её детей, принцов, а также их жён. Кроме того, королевская семья может зарабатывать деньги со своей собственности.

По информации таблоидов, у Маркл уже долгое время напряжённые отношения с Королевой Елизаветой II. Британские газеты в том числе отмечали, что герцогиня практически не появляется на публике с Королевой.

В интервью для документального фильма пара рассказала о сложностях в жизни под публичным давлением СМИ, а спустя несколько недель подала в суд на журналистов за преследование.

#новости

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49 комментариев
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Сергей Звезда

57

Гарри устроится электриком или сантехником, по ночам будет баранку крутить. Меган, думаю, может попробовать себя в качестве бариста или торты в инстаграме продавать. Как-нибудь потихоньку да вылезут. А там уже и семи-десяти лет не пройдёт, как смогут взять себе б/у Kia Rio и арендовать что-то больше 35 квадратов. Если кого-то из старших коллег Гарри инфаркт хватит из-за алкоголя, что не редкость, то его повысят — тогда они с Меган вообще зашикуют и, кто знает, вдруг в Анталию слетают по горящей путёвке.

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Человек-человек

Сергей
11

Этому больше не наливайте

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Mikhail Lukup

Сергей
2

Сергей, что ты такое говоришь? Это тебе не какой-нибудь МГУ или СПбГУ, на западе что бы работать электриком или сантехником нужно долго и упорно учиться.

Ответить

Михаил Фоменков

Сергей
0

Сергей, они же не в Россию, а в США поездом полетят.

Ответить

Mikhail Lukup

7

Ну вот, даже члены королевской семьи в Америку хотят свалить!

Ответить

Alexander Balan

Mikhail
15

А кто не хотел бы жить в gta на santa maria beach

Ответить

Михаил Фоменков

Alexander
0

на santa maria beach

а, да ты по-англиски не шариш, шо за хуйня с тобой?!

Ответить

Иван Гессе

Alexander
0

ебеня же

Ответить

Taktischer Corgi

Иван
0

ну просто shithole

Ответить

Пора валить

Mikhail
1

Ну как их осуждать

Ответить

Mikhail Lukup

Пора
2

О! Кого я вижу! Я думал, ты сдох.

Ответить

Михаил Фоменков

Mikhail
0

А у вас обоих неслучайно поросята на аватарках.

Ответить

Yaroslav Maltsev

10

станут финансово независимыми

запуск новой благотворительной организации

Ответить

Московский

4

Podkabluchnik

Ответить

Михаил Фоменков

Московский
3

Подмеганник.

Ответить

Nikita Zubkov

Московский
1

Какой вы старомодный. Нынче используют другое слово.

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Никита Дровняшин

Nikita
0

К

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конгруэ́нтный

Никита
0

У

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N/a

конгруэ́нтный
1

Л
Е
К

Ответить

конгруэ́нтный

N/a
3

О

В
С
К
А
Я

Ответить

Магомед Шереметьев

конгруэ́нтный
0

K

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Фёдор Крюков

Магомед
1

О

Ответить

Артём Хмелёв

Фёдор
1

Н

Т
Р
А
Ц
Е
П
Ц
И
Я

Ответить

Максим Шпилёв

1

В заявлении принца и герцогини...

В каком веке мы живём?

Ответить

Алексей Селезнев

Максим
10

А в России царь тебя не смущает?

Ответить

Василий Лебедев

Алексей
0

В Британии они могут снять с себя полномочия, а в России - нет. Только вперед ногами.

Ответить

Raekwon The Chef

Алексей
–1

Меня не смущает, а что такое

Ответить

Nuke Iron

4

Вместо того, чтобы быть марионетками на подтанцовке у поехавшей старухи, решили жить своей жизнью. Молодцы, всех благ

Ответить

Виктор Ганелес

2

Огромный респект
Давно пора избавляться от этого древнего говна

Ответить

Олег Ивахнов

Виктор
6

Это древнее говно приносит ведикобритании нехилые бабки

Ответить

Московский

Олег
2

Бабка приносит бабки -__-

Ответить

Михаил Фоменков

3

Ожидал увидеть что-то про Гарри Поттера. В общем, разочаровали.

Ответить

Иван Гессе

3

@Ded Pihto требуется разоблачение нахлебников 

Ответить

Taktischer Corgi

2

станут финансово независимыми

прямо история успеха будет

Ответить

Владимир Дыркин

Taktischer
0

Ивахнова начитались

Ответить

Православие. Патриотизм.

1

 позволит нам растить сына

Сначала прочитал как "растлить"

Ответить

Владимир Дыркин

Православие.
0

Одно другому не мешает

Ответить

Shevtsov

Владимир
1

Тебе уж точно

Ответить

Владимир Дыркин

Shevtsov
0

Ты не туда воюешь

Ответить

Yaroslav Maltsev

1

Заставили, потому что она мулатка

Ответить

PK

1

Фирма переезжает на Континент, но не тот.

Ответить

Oleh Aloshkin

1

Наконец-то съедут от родителей

Ответить

Нелли

1
Ответить

Sergey Pal

1

Всегда было интересно, но не было возможности спросить. Спрошу здесь и сейчас.

В чём прикол в России следить за светской жизнью их королевской семьи? Ладно, когда там скандалы или что-то такое, но обычная херь про то, кто с кем куда поехал, какое платье надел, какую жену выбрал... Здесь есть те, кто смотрел прямую трансляцию их свадьбы? Расскажите, почему это вам было важно. 

Это не наезд, не осуждение, просто обычное непонимание. Мне кажется видос, где чувак воду режет, и то интереснее будет для всех слоёв общества и возрастов. 

Ответить

Ilia Gurtovoy

Sergey
0

Тоска по монархии. Свою то бездарно проебали...

Ответить

Владимир Дыркин

–2

Дебилы. Могли бы на деньги пенсионеров жить.

Ответить

Thomas O'Harriedge

0

В Suits она крайне шикарна

Ответить

Виктор Ганелес

Thomas
0

Оо, точно!
Рейчел зейн!

Ответить

Ilia Gurtovoy

0

Есть версия что эти два принца специально тролят бабулю за то, что та завалила их мамку.

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