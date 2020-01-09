Прямой эфир
По данным источников, виртуальный оператор компании будет работать на сетях Tele2 и интегрирован с подпиской «Яндекс.Плюс».
«Яндекс» рассматривает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором (MVNO). Об этом рассказал «Коммерсантъ».
По данным одного источника, MVNO «Яндекса» будет работать на сети Tele2, по информации другого — сеть Tele2 будет базовой, но абоненты смогут переключаться между другими операторами.
«Ъ» рассказал, что тарифы будут интегрированы с подпиской «Яндекс.Плюс»: абоненты получат безлимитный доступ к музыке и кино. Сами SIM-карты планируют доставлять с помощью курьеров и «Яндекс.Лавки».
«Яндекс» заявил журналистам об отсутствии планов по запуску MVNO. Но близкий к компании источник «Ъ» подтвердил переговоры с операторами по разным проектам, но он уточнил, что конкретные договорённости по MVNO ещё не достигнуты.
Яндекс.Лавка
*шконка
«Яндекс» рассматривает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором (MVNO)
Оператором MVNOR
почему все свои помойки только на базе теле2 разворачивают и другие опсосы никого не пускают?
Ростелеком же.