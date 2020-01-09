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Новости
Артём Мазанов
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«Ъ» рассказал о возможном выходе «Яндекса» на рынок мобильных операторов Материал редакции

По данным источников, виртуальный оператор компании будет работать на сетях Tele2 и интегрирован с подпиской «Яндекс.Плюс».

10 комментариев
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«Яндекс» рассматривает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором (MVNO). Об этом рассказал «Коммерсантъ».

По данным одного источника, MVNO «Яндекса» будет работать на сети Tele2, по информации другого — сеть Tele2 будет базовой, но абоненты смогут переключаться между другими операторами.

«Ъ» рассказал, что тарифы будут интегрированы с подпиской «Яндекс.Плюс»: абоненты получат безлимитный доступ к музыке и кино. Сами SIM-карты планируют доставлять с помощью курьеров и «Яндекс.Лавки».

«Яндекс» заявил журналистам об отсутствии планов по запуску MVNO. Но близкий к компании источник «Ъ» подтвердил переговоры с операторами по разным проектам, но он уточнил, что конкретные договорённости по MVNO ещё не достигнуты.

Изображение «Ъ»

#новости #яндекс

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10 комментариев
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Slow Dimon

3

Яндекс.Лавка

*шконка

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Ромыч Хомыч

Slow
0

Яндекс.Лабаз

Ответить

Gleb Eltsov

1

Я.Опсос

Ответить

George Weiller

1

Пожалуйста, ну купите подписку у яндекса

Ответить

Nuke Iron

0

«Яндекс» рассматривает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором (MVNO)

Оператором MVNOR

Ответить

Алексѣй Бобковъ

0

почему все свои помойки только на базе теле2 разворачивают и другие опсосы никого не пускают?

Ответить

Дмитрий Кудряшов

Алексѣй
0

Так выбор небольшой – Tele2 (Ростелеком) или МегаФон

Ответить

Slow Dimon

Алексѣй
–1

Ростелеком же.

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Алексѣй Бобковъ

Slow
0

и что?

Ответить

Slow Dimon

Алексѣй
0

Они всегда так делают

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