9 января на Украине объявили днём траура.

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​Последствия падения самолёта в Иране Снимок Reuters

По первоначальной оценке западных спецслужб, потерпевший крушение в Иране украинский самолёт не был сбит ракетой, а упал из-за технической неисправности. Об этом пишет Reuters.

Такую версию журналистам рассказали пять анонимных источников в службах безопасности — три американских, европейский и канадский. Собеседник из Канады уточнил Reuters, что у спецслужб есть свидетельства того, что один из двигателей самолёта перегрелся.

В аэропорту Ирана также считают, что катастрофа связана с технической неисправностью. По факту падения самолёта на Украине возбудили уголовное дело по части 3 статьи 276 УК («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей»). Владимир Зеленский объявил 9 января в стране днём траура.