Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
245

Reuters: западная разведка считает причиной авиакатастрофы украинского самолёта в Иране технический сбой Материал редакции

9 января на Украине объявили днём траура.

2 комментария
В закладки
​Последствия падения самолёта в Иране Снимок Reuters

По первоначальной оценке западных спецслужб, потерпевший крушение в Иране украинский самолёт не был сбит ракетой, а упал из-за технической неисправности. Об этом пишет Reuters.

Такую версию журналистам рассказали пять анонимных источников в службах безопасности — три американских, европейский и канадский. Собеседник из Канады уточнил Reuters, что у спецслужб есть свидетельства того, что один из двигателей самолёта перегрелся.

В аэропорту Ирана также считают, что катастрофа связана с технической неисправностью. По факту падения самолёта на Украине возбудили уголовное дело по части 3 статьи 276 УК («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей»). Владимир Зеленский объявил 9 января в стране днём траура.

8 января летевший из Тегерана в Киев рейс PS752 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение спустя две минуты после взлёта. В результате авиакатастрофы не выжил никто из 176 человек, находившихся на борту.

#новости #проишествия #ps752

Новости
Подписан
Отписаться
По территории посольства США в Багдаде было выпущено несколько ракет
Агентство Reuters ссылается на данные иракских военных. Всего было выпущено несколько ракет. По информации силовиков, одна из ракет попала в центр столицы Ирака и взорвалась в так называемой "зеленой зоне" на площади, где располагается посольство Штатов. Также военные сообщили, что погибших в результате удара не зафиксировано.
0
Реклама на TJ
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u043e\u0438\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","ps752"], "comments": 2, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 135113, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 09 Jan 2020 08:46:01 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Объявления на TJ
Теперь продаём по показам от 3500 ₽
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://tjournal-static-bf19cf1.gcdn.co/static/build/tjournal.ru/specials/RocketBankSummary/js/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('rocket-bank-summary'); if (container) { s.onload = function() { new RocketBankSummary.Special({ container: container, location: 'article', share: { url: '', title: '', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 31);
0
{ "id": 135113, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/135113\/get","add":"\/comments\/135113\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/135113"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
2 комментария
Популярные
По порядку

Дитковский

1

Я прнимаю, что у вас говорить «на Украине» это нормально, но нельзя ли было в качестве исключения написать «в Украине»?

Ответить

Дитковский

Дитковский
1

Ану накидайте ему минусов что-бы не выебывался!

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя полномочия «старших» членов королевской семьи
Пара будет жить на две страны и только на собственные деньги.
108
Новости
МЧС Ирана: никто из находившихся на борту рухнувшего в Тегеране украинского самолёта не выжил
На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
148
Новости
СМИ: власти Австралии планируют убить 10 000 верблюдов из-за дефицита воды, вызванного лесными пожарами
Власти Австралии приняли решение убить несколько тысяч верблюдов, пишет The Hill. Причина — в нехватке воды из-за лесных пожаров.
106
Популярное за три дня
Новости
Иран нанёс ракетные удары по военным объектам США в Ираке. И назвал это актом возмездия за убийство генерала Сулеймани
Точные данные об ущербе пока неизвестны, но Тегеран заявил о разрушении как минимум авиабазы.
260
Интернет и мемы
Заголовок
14
Новости
В столице Ирана разбился украинский самолёт. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа
МЧС Ирана сообщило, что все люди, находившиеся на борту, погибли. Причиной крушения лайнера назвали возгорание двигателя.
237

Прямой эфир

Gleb Eltsov

Twitter позволит регулировать…

Ruslan Sviridov

Twitter позволит регулировать…

Димно Сижо

Twitter позволит регулировать…

Zoibana

Тазик оливье: как появился…

Дитковский

Reuters: западная разведка…

Дитковский

Reuters: западная разведка…

Gleb Eltsov

По территории посольства США в…

George Weiller

«Ъ» рассказал о возможном…

Gleb Eltsov

«Ъ» рассказал о возможном…

Fred Summer

По территории посольства США в…

Дмитрий Кудряшов

«Ъ» рассказал о возможном…

Slow Dimon

«Ъ» рассказал о возможном…

Nuke Iron

Тазик оливье: как появился…

Ромыч Хомыч

«Ъ» рассказал о возможном…

Владимир Шинкарев

МЧС Ирана: никто из…

Анатолий Чиквин

Десятилетие протеста: как…

Zoibana

Тазик оливье: как появился…

Slow Dimon

«Ъ» рассказал о возможном…

Алексѣй Бобковъ

«Ъ» рассказал о возможном…

Алексѣй Бобковъ

По территории посольства США в…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]