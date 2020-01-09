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9 января на Украине объявили днём траура.
По первоначальной оценке западных спецслужб, потерпевший крушение в Иране украинский самолёт не был сбит ракетой, а упал из-за технической неисправности. Об этом пишет Reuters.
Такую версию журналистам рассказали пять анонимных источников в службах безопасности — три американских, европейский и канадский. Собеседник из Канады уточнил Reuters, что у спецслужб есть свидетельства того, что один из двигателей самолёта перегрелся.
В аэропорту Ирана также считают, что катастрофа связана с технической неисправностью. По факту падения самолёта на Украине возбудили уголовное дело по части 3 статьи 276 УК («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей»). Владимир Зеленский объявил 9 января в стране днём траура.
8 января летевший из Тегерана в Киев рейс PS752 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение спустя две минуты после взлёта. В результате авиакатастрофы не выжил никто из 176 человек, находившихся на борту.
Я прнимаю, что у вас говорить «на Украине» это нормально, но нельзя ли было в качестве исключения написать «в Украине»?