Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
5353

«У меня не было другого выхода»: Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев, написал открытое письмо Материал редакции

Он сожалеет о том, что пошёл на крайние меры.

61 комментарий
В закладки
​Фото из сообщества «Спасти рядового Рамиля Шамсутдинова» 

Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев в военной части в Забайкалье, написал открытое письмо. Его опубликовали в группе поддержки Шамсутдинова во «ВКонтакте».

Шамсутдинов сожалеет о том, что пошёл на крайние меры, но «у него не было другого выхода». Он попросил прощения у родных и близких погибших.

Терпеть и дальше издевательства над собой я не мог. Я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда.

Рамиль Шамсутдинов
подозреваемый в убийстве восьми сослуживцев

Шамсутдинов не понимает, в какой момент «сорвался и пошёл на крайний шаг». «Видимо сработал инстинкт самосохранения, только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я причинил людям и сломал свою жизнь», — пишет он.

Я не скрывался от армии, я хотел служить и защищать родину и после службы.

​Рамиль Шамсутдинов после задержания 

25 октября Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. Он убил восемь человек и ещё двоих ранил. СМИ назвали причиной нападения дедовщину. Минобороны это отрицало.

#новости #армия

Новости
Подписан
Отписаться
По территории посольства США в Багдаде было выпущено несколько ракет
Агентство Reuters ссылается на данные иракских военных. Всего было выпущено несколько ракет. По информации силовиков, одна из ракет попала в центр столицы Ирака и взорвалась в так называемой "зеленой зоне" на площади, где располагается посольство Штатов. Также военные сообщили, что погибших в результате удара не зафиксировано.
1
34
Реклама на TJ
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u0440\u043c\u0438\u044f"], "comments": 61, "likes": 34, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 135120, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 09 Jan 2020 09:27:50 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Объявления на TJ
Теперь продаём по показам от 3500 ₽
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://tjournal-static-bf19cf1.gcdn.co/static/build/tjournal.ru/specials/RocketBankSummary/js/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('rocket-bank-summary'); if (container) { s.onload = function() { new RocketBankSummary.Special({ container: container, location: 'article', share: { url: '', title: '', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 31);
0
{ "id": 135120, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/135120\/get","add":"\/comments\/135120\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/135120"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
61 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Mikhail Lukup

35

Зачем он оправдывается? Он ликвидировал бандитов и преступников, разрушающих армию изнутри. Имеет смысл его представить к государственной награде. 

Ответить

Justified Stallion

Mikhail
23

Шансы этого в РФ примерно равны нулю. В лучшем случае не посадят на реальный срок. Но жизнь его, скорее всего, безвозвратно похерена. Терпеть, стиснув зубы - одна из главных и самых святых скреп, а он терпеть не стал.

Ответить

Roman Miroshnichenko

Mikhail
20

Бандиты и преступники? Бери выше. Доводить до крайности и угрожать изнасилованием сослуживцу, которому периодически выдают оружие - это признак крайнего кретинизма. Парень не просто преступников, разрушающих армию ликвидировал. Скорее генофонд человечества в целом почистил. 

Ответить

Никита Мык

Roman
–3

А вдруг это защита обвиняемого что его хотели изнасиловать? Мысли шире, тебя там не было, а ты ведёшься на всякие высеры сми.

Ответить

Roman Miroshnichenko

Никита
3

Слишком хорошо представляю как поставлена служба во всяких рембатах в отечественных ебенях. Так что да, ведусь)

Ответить

Игорь

Mikhail
–15

Убийству не может быть оправданий

Ответить

Goodsanta

Игорь
4

Вы видимо, из правоохранительных органов? То-то у нас такая печальная статистика по делам о необходимой обороне.

Ответить

Ярославна Дубровина

Goodsanta
1

В обсуждениях дела сестёр Хачатурян на TJ комментарии с похожим смыслом собирали немало плюсов.

Ответить

Игорь

Goodsanta
–1

Я не защищаю чуваков, которых он убил. Если все было так, как он говорил - они, безусловно, заслуживают наказания. Наказания специально существующими для этого органами (то, что они не работают как надо - другой вопрос).

Ответить

Goodsanta

Игорь
1

то, что они не работают как надо - другой вопрос

Ну да, парнише нужно было всего-то перетерпеть, когда механизм начнет работать как надо.

Ответить

Игорь

Goodsan…
0

Это крайность, как и убийство. Крайности - это плохо, всегда есть что-то посередине

Ответить

Goodsanta

Игорь
0

всегда есть что-то посередине

Интересно послушать, как бы вы в такой ситуации действовали.

Ответить

Игорь

Goodsan…
1

Надеюсь, что не окажусь в такой ситуации. Даже если бы я поступил так же - это было бы неправильно.

Ответить

Goodsanta

Игорь
1

Если ситуация такая, как ее описывают в СМИ и со слов Рамиля - то "правильного" выхода из нее может не быть. Удобно укрываться пледом, сидя дома, надеяться, что "не окажусь в такой ситуации" и говорить о том, что правильно и что неправильно.

На словах - все Львы Толстые.

Ответить

Игорь

Goodsan…
0

В СМИ любую новость описывают так, чтобы она максимально цепляла. Слепо верить всем глупо.

Ответить

Mikhail Lukup

Игорь
0

Ты - глупец! Когда на кону стоит твоя жизнь, лучше первым нажать на курок!

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Mikhail
0

или взвести спусковой крючок ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Игорь

Mikhail
–1

Я не уверен в том, что на кону стояла его жизнь и что других выходов не было. А почему в этом уверены вы, потому что он так сказал?

Ответить

Mikhail Lukup

Игорь
0

А если на кону стоит твоя задница? Нужно идти как баран навстречу своей судьбе?

Ответить

Ромыч Хомыч

Mikhail
0

Это какое-то другое, чуждое этому государству, могло бы этот довод принимать во внимание.

Ответить

Igor Shuravlev

8

В письме с большой буквы написаны слова: Родина, Армия, Ад.

Ответить

Zoibana

Igor
18

Три коня апокалипсиса

Ответить

Игорь

–3

Блэт, всего одна запятая на все письмо, да не там, где нужно :{

Все понимаю, но нельзя же столько ошибок в письме.

Ответить

Justified Stallion

Игорь
25

Так бывает, когда вместо хороших учебников и высокооплачиваемых специалистов в школы запускают попов. Дальше будет только хуже.

Ответить

Игорь

Justified
2

Я против попов, бога и всего этого говна, но не уверен, что причина в них

Ответить

Justified Stallion

Игорь
0

Причина в общей деградации, симптомом и следствием которой они являются. Как рак и метастазы, например.

Ответить

Vadim Nemnasev

Justified
3

Ну да, ну да, уж раньше, в атеистическом совке, безграмотных двоечников не было. (В том числе и для которых армия была одним из немногих способов выбиться в люди) Расскажи сказок.

Ответить

Justified

Vadim
0

Тоталитаризм и авторитаризм подразумевают одебиливание населения не меньше, чем религия. Но религия, безусловно, самый дешёвый и простой способ, поэтому и была выбрана в РФ сейчас. Капитализм, оптимизация, вот это всё.

Ответить

Vadim Nemnasev

Justifi…
2

Учился в русской школе в Латвии. Никаких Попов у нас не было в школах, но к концу 12 класса были одноклассники, читавшие почти по слогам.
Двоечники были всегда и везде. И дело ни в каких не попах. Есть люди, которые просто не учатся, какие бы учителя ни были.
Только в условном совке шли такие на завод, а сейчас в армию. Думать не надо, за тебя думает начальство/офицеры. Стабильно, зарплата не самая плохая.

Ответить

Kir Kirsky

Justifi…
1
Ответить

Александра Хотимченко

Justified
0

А может он сам по себе плохо учился?🤔 

Ответить

Прекрасен, как Иисус

Justified
–1

Да, как обычно виноваты все вокруг, кроме тебя долбоеба.

Ответить

Artyom Dmitriev

Игорь
2

Теперь его не так жалко стало? :)

Ответить

Disco Dinosaur

Игорь
0

Всем поссать на твои запятые

Ответить

Игорь

Disco
2

Это печально, запятые - это очень важно

Ответить

Zoibana

4

Или ты, или тебя. Класека

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Zoibana
0

ты должен научиться действовать в рамках закона

Ответить

Zoibana

Алексѣй
2

я пока в рамках закона комментирую

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Zoibana
1

есть куда стремиться

Ответить

Igor Shuravlev

2

И всё-таки слово "Ад" контекстуально не было необходимости писать с большой буквы. В предложении это качественное определение со значением "очень плохое место". Равносильно ему будет "я попал в такую жопу", но слово "жопа" никому не приходит в голову писать с большой буквы. Там было что-то ещё, кроме пидорасов-сослуживцев. Я чувствую.

Ответить

Игорь Готовчиц

Igor
1

А слово "армия" был смысл дважды написать с большой буквы? Похоже, он просто не знает, что слова, начинающиеся на А, необязательно писать с большой буквы.

Ответить

Igor Shuravlev

Игорь
0

Здесь можно подумать, что он имеет в виду именно Армию РФ, а не армию вообще, тогда был смыл, да.

Ответить

Игорь Готовчиц

Igor
0

Скажи еще, что он это из уважения )

Ответить

Igor Shuravlev

Игорь
0

Нет,зачем же? Просто как имя собственное, а не нарицательное.

Ответить

Sergey Pal

2

Если теперь с порога казармы заявить, что как Шамсутдинов перестреляешь всех пидоров, которые захотят посягнуть на твою честь, это кого-то испугает? Или скажут, вот он дерзкий-то, нужно его обязательно проучить.

Ответить

Прекрасен, как Иисус

1

Комментарии максимально тжшные - местные васьки понятия не имеют о положении дела, априори объявляют киллера невиновным и даже хвалят за лютую казнь без суда десятка человек, при том, совсем не допускают, что он обычный пиздабол, пытающийся оправдать себя в глазах общества, родителей и совести.

Ответить

Тим Муталов

Прекрасен,
2

Да, вменяемый парень ради рофла ебанул 8 человек, зная что ему гарантировано настанет пизда.

Именно это приходит первым в голову.

Ответить

Прекрасен, как Иисус

Тим
0

Слабачком оказался, вырвался из папкиных рук, ожидая, что армия это неебически мужицкая романтика, но разочаровался, погрузился в ментальную хтонь и натворил хуйни. Вот и все. Каждый солдат проходит через эту депресуху, но почти всем хватает сил сдержать себя.

Ответить

Vladimir Galler

Прекрасен,
0

Разве психологи в военкоматах и перед допуском к оружию не должны определять таких личностей? Я из тех ублюдков, кто в любом случае за то, чтобы минимизировать вину этого типа. 

Нахуя вообще существует такая штука, как обязательный призыв? Схуяли он должен был вырываться из папиных рук? 

Ответить

Владимир Прохоровитч

Прекрасен,
0

у него глаза честные

Ответить

Никита Мык

–11

Тряпка, не смог дослужить 

Ответить

Владимир Кутепов

Никита
4

А вы, судя по всему, сладко причмокивали сфинктером до конца службы? 😉

Ответить

Vladimir Galler

Владимир
2

Они судя по всему сарказмируют

Ответить

Кирило Крамер

Никита
0

дайте бан ботам.

Ответить

Александр Иванов

Никита
0

в жопец не дал - не мужик

Ответить

Вадим Конюхов

0

у нас правовое государство, и преступление должно быть наказано, подсудимый наказал своих обидчиков, теперь должен понести наказание по закону РФ, и то что он просит прощения это хорошо, но понести наказание по всей строгости закона обязан.

Ответить

Тим Муталов

Вадим
1

Терпила в треде.
Если бы приняли закон об изнасилованиях по субботам, он бы также кукарекал, что это это закон, а законы в "правовых" государствах нужно исполнять.
Унтерменш.

Ответить

Igor Shuravlev

0

Он убил восемь человек и её..
Возможно, мы знаем не всё.

Ответить

Master Oogway

Igor
0

И это хорошо

Ответить

Дмитрий Ермакович

0

Особенно радостно такие новости читать в свете угрозы военкомата.

Ответить

Disco Dinosaur

0

Ему медаль надо

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
СМИ: власти Австралии планируют убить 10 000 верблюдов из-за дефицита воды, вызванного лесными пожарами
Власти Австралии приняли решение убить несколько тысяч верблюдов, пишет The Hill. Причина — в нехватке воды из-за лесных пожаров.
106
Новости
Иран нанёс ракетные удары по военным объектам США в Ираке. И назвал это актом возмездия за убийство генерала Сулеймани
Точные данные об ущербе пока неизвестны, но Тегеран заявил о разрушении как минимум авиабазы.
260
Новости
МЧС Ирана: никто из находившихся на борту рухнувшего в Тегеране украинского самолёта не выжил
На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
150
Популярное за три дня
Интернет и мемы
Заголовок
14
Новости
В столице Ирана разбился украинский самолёт. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа
МЧС Ирана сообщило, что все люди, находившиеся на борту, погибли. Причиной крушения лайнера назвали возгорание двигателя.
237
Интернет и мемы
Рунет сегодня
30

Прямой эфир

Vladimir Galler

«У меня не было другого…

0 Yeblonski

Модель ​Кейлен Уорд собрала 700…

Марк Варламов

«Ъ» рассказал о возможном…

Сергей Я

По территории посольства США в…

0 Yeblonski

Модель ​Кейлен Уорд собрала 700…

Прекрасен, как Иисус

«У меня не было другого…

Александра…

«У меня не было другого…

Андрей Николаевич

Андрей Балконский

Twitter позволит регулировать…

Дмитрий Щёлоков

МЧС Ирана: никто из…

Владимир Прохоровитч

«У меня не было другого…

Тим Муталов

«У меня не было другого…

0 Yeblonski

Toyota объявила о планах…

Люц Шнайдер

Reuters: западная разведка…

Александр Иванов

«У меня не было другого…

Игорь

«У меня не было другого…

Тим Муталов

«У меня не было другого…

Denis Smirnov

«Ъ» рассказал о возможном…

Артём Сухомлинов

Каково это жить с врожденной…

Прекрасен, как Иисус

«У меня не было другого…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]