Он сожалеет о том, что пошёл на крайние меры.

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​Фото из сообщества «Спасти рядового Рамиля Шамсутдинова»

Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев в военной части в Забайкалье, написал открытое письмо. Его опубликовали в группе поддержки Шамсутдинова во «ВКонтакте».

Шамсутдинов сожалеет о том, что пошёл на крайние меры, но «у него не было другого выхода». Он попросил прощения у родных и близких погибших.

Терпеть и дальше издевательства над собой я не мог. Я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда. Рамиль Шамсутдинов подозреваемый в убийстве восьми сослуживцев

Шамсутдинов не понимает, в какой момент «сорвался и пошёл на крайний шаг». «Видимо сработал инстинкт самосохранения, только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я причинил людям и сломал свою жизнь», — пишет он.

Я не скрывался от армии, я хотел служить и защищать родину и после службы.

​Рамиль Шамсутдинов после задержания