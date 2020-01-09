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Он сожалеет о том, что пошёл на крайние меры.
Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев в военной части в Забайкалье, написал открытое письмо. Его опубликовали в группе поддержки Шамсутдинова во «ВКонтакте».
Шамсутдинов сожалеет о том, что пошёл на крайние меры, но «у него не было другого выхода». Он попросил прощения у родных и близких погибших.
Шамсутдинов не понимает, в какой момент «сорвался и пошёл на крайний шаг». «Видимо сработал инстинкт самосохранения, только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я причинил людям и сломал свою жизнь», — пишет он.
25 октября Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. Он убил восемь человек и ещё двоих ранил. СМИ назвали причиной нападения дедовщину. Минобороны это отрицало.
Зачем он оправдывается? Он ликвидировал бандитов и преступников, разрушающих армию изнутри. Имеет смысл его представить к государственной награде.
Шансы этого в РФ примерно равны нулю. В лучшем случае не посадят на реальный срок. Но жизнь его, скорее всего, безвозвратно похерена. Терпеть, стиснув зубы - одна из главных и самых святых скреп, а он терпеть не стал.
Бандиты и преступники? Бери выше. Доводить до крайности и угрожать изнасилованием сослуживцу, которому периодически выдают оружие - это признак крайнего кретинизма. Парень не просто преступников, разрушающих армию ликвидировал. Скорее генофонд человечества в целом почистил.
А вдруг это защита обвиняемого что его хотели изнасиловать? Мысли шире, тебя там не было, а ты ведёшься на всякие высеры сми.
Слишком хорошо представляю как поставлена служба во всяких рембатах в отечественных ебенях. Так что да, ведусь)
В обсуждениях дела сестёр Хачатурян на TJ комментарии с похожим смыслом собирали немало плюсов.
Ты - глупец! Когда на кону стоит твоя жизнь, лучше первым нажать на курок!
А если на кону стоит твоя задница? Нужно идти как баран навстречу своей судьбе?
Это какое-то другое, чуждое этому государству, могло бы этот довод принимать во внимание.
В письме с большой буквы написаны слова: Родина, Армия, Ад.
Блэт, всего одна запятая на все письмо, да не там, где нужно :{
Все понимаю, но нельзя же столько ошибок в письме.
Так бывает, когда вместо хороших учебников и высокооплачиваемых специалистов в школы запускают попов. Дальше будет только хуже.
Причина в общей деградации, симптомом и следствием которой они являются. Как рак и метастазы, например.
Ну да, ну да, уж раньше, в атеистическом совке, безграмотных двоечников не было. (В том числе и для которых армия была одним из немногих способов выбиться в люди) Расскажи сказок.
Учился в русской школе в Латвии. Никаких Попов у нас не было в школах, но к концу 12 класса были одноклассники, читавшие почти по слогам.
Двоечники были всегда и везде. И дело ни в каких не попах. Есть люди, которые просто не учатся, какие бы учителя ни были.
Только в условном совке шли такие на завод, а сейчас в армию. Думать не надо, за тебя думает начальство/офицеры. Стабильно, зарплата не самая плохая.
Всем поссать на твои запятые
Или ты, или тебя. Класека
ты должен научиться действовать в рамках закона
И всё-таки слово "Ад" контекстуально не было необходимости писать с большой буквы. В предложении это качественное определение со значением "очень плохое место". Равносильно ему будет "я попал в такую жопу", но слово "жопа" никому не приходит в голову писать с большой буквы. Там было что-то ещё, кроме пидорасов-сослуживцев. Я чувствую.
А слово "армия" был смысл дважды написать с большой буквы? Похоже, он просто не знает, что слова, начинающиеся на А, необязательно писать с большой буквы.
Здесь можно подумать, что он имеет в виду именно Армию РФ, а не армию вообще, тогда был смыл, да.
Скажи еще, что он это из уважения )
Если теперь с порога казармы заявить, что как Шамсутдинов перестреляешь всех пидоров, которые захотят посягнуть на твою честь, это кого-то испугает? Или скажут, вот он дерзкий-то, нужно его обязательно проучить.
Комментарии максимально тжшные - местные васьки понятия не имеют о положении дела, априори объявляют киллера невиновным и даже хвалят за лютую казнь без суда десятка человек, при том, совсем не допускают, что он обычный пиздабол, пытающийся оправдать себя в глазах общества, родителей и совести.
Да, вменяемый парень ради рофла ебанул 8 человек, зная что ему гарантировано настанет пизда.
Именно это приходит первым в голову.
Слабачком оказался, вырвался из папкиных рук, ожидая, что армия это неебически мужицкая романтика, но разочаровался, погрузился в ментальную хтонь и натворил хуйни. Вот и все. Каждый солдат проходит через эту депресуху, но почти всем хватает сил сдержать себя.
Разве психологи в военкоматах и перед допуском к оружию не должны определять таких личностей? Я из тех ублюдков, кто в любом случае за то, чтобы минимизировать вину этого типа.
Нахуя вообще существует такая штука, как обязательный призыв? Схуяли он должен был вырываться из папиных рук?
Тряпка, не смог дослужить
А вы, судя по всему, сладко причмокивали сфинктером до конца службы? 😉
у нас правовое государство, и преступление должно быть наказано, подсудимый наказал своих обидчиков, теперь должен понести наказание по закону РФ, и то что он просит прощения это хорошо, но понести наказание по всей строгости закона обязан.
Терпила в треде.
Если бы приняли закон об изнасилованиях по субботам, он бы также кукарекал, что это это закон, а законы в "правовых" государствах нужно исполнять.
Унтерменш.
Он убил восемь человек и её..
Возможно, мы знаем не всё.