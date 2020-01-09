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Ещё одна версия — взрыв двигателя по техническим причинам.
Совет национальной безопасности и обороны Украины назвал версии крушения украинского самолёта в Иране. Об этом пишут РИА «Новости».
Власти рассматривают в качестве основных версий авиакатастрофы поражение зенитной ракетой, взрыв при теракте, взрыв двигателя по техническим причинам, а также столкновение с беспилотником или другим объектом.
8 января летевший из Тегерана в Киев рейс PS752 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение спустя две минуты после взлёта. В результате авиакатастрофы не выжил никто из 176 человек, находившихся на борту.
Текст пуша такой, что я чуть не обосрался
а что в пуше? мне ещё не прилетел
Уже не помню точно. Не поместился текст и было что-то вроде: Украина назвала версии катастрофы самолёта в Иране: поражение ракетой...
А я прочитал как: Украина назвала версию катастрофы самолёта в Иране: поражение ракетой...
Россия и Иран: братья на век
*приплетаюрашку.jpeg*
{мем:паук: приплетаю рашку}
Ты наверное ещё не родился, но Украина тоже тогда брат всем этим странам.
Так Украина же тогда не кричала что это не они сбили.
Уже 5 октября замгенпрокурора РФ Сергей Фридинский возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ «Терроризм». Позже, когда Межгосударственный авиационный комитет (МАК) изучил обломки, было официально объявлено: лайнер сбила зенитная ракета С-200, запущенная силами ПВО Украины во время военных учений. Дело, возбужденное в РФ, передали украинскому ведомству – в России оно было прекращено.
В Киеве долго отрицали причастность к катастрофе – эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз собрали целый документ, доказывающий, что ракета украинских войск по тактико-техническим характеристикам не могла сбить лайнер.
Только 24 октября президент Украины Леонид Кучма устно подтвердил, что катастрофа российского самолета Ту-154 произошла в результате неумышленного поражения ракетой Украины. «Что, мы первые или последние? Не нужно делать из этого трагедию, если есть какая-то ошибка. Ошибки случаются всюду, и не только такого масштаба, но гораздо большего – планетарного», – заявил украинский лидер, передавало агентство УНИАН.
В результате Генпрокуратура Украины закрыла уголовное дело по факту крушения самолета еще в сентябре 2004 году, объяснив это тем, что главная улика – ракета – утонула в море. Военный суд Киевского гарнизона 19 октября отменил постановление ведомства о закрытии дела, и расследование было возобновлено, однако в июле 2007 его снова, на этот раз окончательно, закрыли. К ответственности не был привлечен ни один военнослужащий, участвующий в запуске ракеты С-200.
Ну и США тоже
Ничего не мимо, говорят о ракете российского производства
А страна производитель ракеты имеет принципиальное значение? Если бы ракету бритиши выпустили - их бы каяться заставляли?
ага, а потом Иранская народная рИспублика блядь, пшёл нахуй пёс!
Минусующие поддерживают путина и любят взрывать гражданские самолеты? Жаль
Мне кажется или Украина набирает дипломатический вес в международном сообществе
Да, люди во всём мире узнали, что есть вот такая страна, благодаря бесконечным скандалам с утраченными территориями, сбитым малазийским самолётом, сыном Байдена... Отличный дипломатический вес получается.
Вы путаете дипломатический вес с узнаваемостью.
Канадцы ёжутся что добьются у Ирана причины падения самолета, Украина прямо называет причины
Украина набирает дипломатический вес в международном сообществе
Озвучивая конспирологические теории из твитора и фейсбука?
Эм, а какие версии еще могут быть? Их НЛО сбил? Никакой конкретики пока, лул
Ошибка пилотов
Это что такое пилоты натворить должны чтобы самолёт факелом летел к земле?
Ошибка/халатность пилотов, ошибка/халатность обслуживающего персонала, ошибка автоматики, заводской брак.
У украинцев какая-то отдельная непруха с самолетами и ракетами. Сначала ту-154 сами сбили, потом Боинг на Донбассе, теперь вот Иран
Боинг сбили Российские военные по расследованию ООН
Ой
Ну когда уже Трамп ебнет ракетами? Жду не дождусь продолжение сериала
Интересно сколько денег родственникам погибших выплатят или бабахи реально такие неудачники, что выпустив кучу ракет умудрились убить всех кроме сша
Не стоит верить РИА Новости
поражение зенитной ракетой
взрыв в результате теракта
взрыв двигателя по техническим причинам.
Первый вариант недоказуем ввиду того, что ни одно государство не допустит доказательства такой теории по отношению к самолету, упавшему на территории обвиняемого государства.
А выбор между вторым или третьим вариантом можно сделать, проведя экспертизу двигателя. Точнее того, что от него осталось.
К сожалению, все это мало успокоит друзей и родственников персонала и пассажиров самолета.
Первый вариант недоказуем ввиду того, что ни одно государство не допустит доказательства такой теории по отношению к самолету, упавшему на территории обвиняемого государства
Это допустила та же Украина
РУКУ НА ОТСЕЧЕНИЕ ДАЮ ЧТО КТО-ТО СБИЛ, возможно и случайно. Потому как не верю в такие совпадения!
Рассуждать о причинах катастрофы ещё очень рано и это касается так называемых западных экспертов и украинских.
Но я помню, как волею судьбы, в 16м году был вынужден совершить перелёт через Киев с пересадкой. К сожалению город посмотреть не удалось, т.к. украина самая демократическая страна и меня как гражданина РФ не пустили на территории страны сославшись на нелепую хуйню, но это другая история.
Там вот из Борисполя мы летели на самолёте украинской авиакомпании и он мне запомнился больше всех моих полетов ужасом, который я испытал за 3 часа. Самолёт был в ужасном состоянии, нас тресло всё время, весь самолёт скрипел и создавалось впечатление, что он вот-вот развалиться на куски.
Так же удивил прайс лист на еду и особенно 4 евро за которые они предлагали купить на борту местный аналог доширака - мивину.
МАУ те еще нищеебы, это да. Национальный перевозчик с замашками лоукостера. Тоже один раз летал на их подобном самолете, который по словам стюардессы уже давно используется в качестве грузового. Турецкий по техническим причинам не прилетел в Киев, и чтоб пассажиры не потеряли стыковку в Стамбуле, нас отправили туда таким бортом. Тоже все тряслось и скрипело и я навсегда запомню несколько "заплаток" из серебристого скотча на крыле. Но в целом гражданские борты у них сейчас достойные, а вот сервис из разряда "заплати 5 евро за любую хуйню" таким и остался.
запад уже слил Украину, она им не интересна. Трамп скоро обниматься будет с руководством Ирана.
Ну да, конечно, при этом нихуя не работал ни один датчик, чтобы послать сигнал в кабину пилотам, что двигатель перегревается. При этом пилоты так же не связывались с диспетчером и не сообщали о неисправности двигателя. Двигатель просто разогревался- разогревался и потом взорвался.