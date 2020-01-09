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Артём Мазанов
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Украина назвала версии катастрофы самолёта в Иране: поражение ракетой и взрыв при теракте Материал редакции

Ещё одна версия — взрыв двигателя по техническим причинам.

73 комментария
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Последствия падения самолёта в Иране Снимок Reuters

Совет национальной безопасности и обороны Украины назвал версии крушения украинского самолёта в Иране. Об этом пишут РИА «Новости».

Власти рассматривают в качестве основных версий авиакатастрофы поражение зенитной ракетой, взрыв при теракте, взрыв двигателя по техническим причинам, а также столкновение с беспилотником или другим объектом.

8 января летевший из Тегерана в Киев рейс PS752 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение спустя две минуты после взлёта. В результате авиакатастрофы не выжил никто из 176 человек, находившихся на борту.

#новости #ps752 #происшествия

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73 комментария
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Alex Pavljenko

15

Текст пуша такой, что я чуть не обосрался

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Владимир Дыркин

Alex
2

а что в пуше? мне ещё не прилетел 

Ответить

Alex Pavljenko

Владимир
0

Уже не помню точно. Не поместился текст и было что-то вроде: Украина назвала версии катастрофы самолёта в Иране: поражение ракетой...

А я прочитал как: Украина назвала версию катастрофы самолёта в Иране: поражение ракетой...

Ответить

Владимир Дыркин

Alex
0

ну правдивый же пуш, явно не в самолёте дело

Ответить

Дмитрий Орлов

–21

Россия и Иран: братья на век

Ответить

Мародёр Шилдз

Дмитрий
16

*приплетаюрашку.jpeg*

Ответить

Евгений Перин

Мародёр
14

Даже в рифму получилось

Ответить

0 Yeblonski

Мародёр
0

{мем:паук: приплетаю рашку}

Ответить

Мемопроходил

0
0
Ответить

0 Yeblonski

Мемопроходил
0

Как-то двухсмысленно. 🤔

Ответить

Меркуцио Борисов

Дмитрий
7

Ты наверное ещё не родился, но Украина тоже тогда брат всем этим странам.

Ответить

Bender Rodriguez

Меркуцио
1

Так Украина же тогда не кричала что это не они сбили.

Ответить

Michael Smith

Bender
0

Уже 5 октября замгенпрокурора РФ Сергей Фридинский возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ «Терроризм». Позже, когда Межгосударственный авиационный комитет (МАК) изучил обломки, было официально объявлено: лайнер сбила зенитная ракета С-200, запущенная силами ПВО Украины во время военных учений. Дело, возбужденное в РФ, передали украинскому ведомству – в России оно было прекращено.

В Киеве долго отрицали причастность к катастрофе – эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз собрали целый документ, доказывающий, что ракета украинских войск по тактико-техническим характеристикам не могла сбить лайнер.

Только 24 октября президент Украины Леонид Кучма устно подтвердил, что катастрофа российского самолета Ту-154 произошла в результате неумышленного поражения ракетой Украины. «Что, мы первые или последние? Не нужно делать из этого трагедию, если есть какая-то ошибка. Ошибки случаются всюду, и не только такого масштаба, но гораздо большего – планетарного», – заявил украинский лидер, передавало агентство УНИАН.

В результате Генпрокуратура Украины закрыла уголовное дело по факту крушения самолета еще в сентябре 2004 году, объяснив это тем, что главная улика – ракета – утонула в море. Военный суд Киевского гарнизона 19 октября отменил постановление ведомства о закрытии дела, и расследование было возобновлено, однако в июле 2007 его снова, на этот раз окончательно, закрыли. К ответственности не был привлечен ни один военнослужащий, участвующий в запуске ракеты С-200.

Ответить

Меркуцио Борисов

Bender
1

Ты уверен?

Ответить

Michael Smith

Меркуцио
0

Ну и США тоже

Ответить

Меркуцио Борисов

Michael
2

Все братья.

Ответить

Сергей Рязанцев

Меркуцио
0
Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Дмитрий
3
Ответить

Goodsanta

Дмитрий
0

мимо

Ответить

Дмитрий Щёлоков

Goodsanta
0

Ничего не мимо, говорят о ракете российского производства

Ответить

Сергей Рязанцев

Дмитрий
0

А страна производитель ракеты имеет принципиальное значение? Если бы ракету бритиши выпустили - их бы каяться заставляли?

Ответить

Александр Александров

Дмитрий
0

ага, а потом Иранская народная рИспублика блядь, пшёл нахуй пёс!

Ответить

Дмитрий Орлов

Дмитрий
0

Минусующие поддерживают путина и любят взрывать гражданские самолеты? Жаль

Ответить

Дмитрий Грибоедов

0

Мне кажется или Украина набирает дипломатический вес в международном сообществе

Ответить

Аркадий Иванов

Дмитрий
12

Да, люди во всём мире узнали, что есть вот такая страна, благодаря бесконечным скандалам с утраченными территориями, сбитым малазийским самолётом, сыном Байдена... Отличный дипломатический вес получается.

Ответить

Антон Жучков

Аркадий
0

Вы путаете дипломатический вес с узнаваемостью.

Ответить

Аркадий Иванов

Антон
3

Так в том то и дело, что узнаваемость есть, а веса нет.

Ответить

Дмитрий Грибоедов

Аркадий
0

Канадцы ёжутся что добьются у Ирана причины падения самолета, Украина прямо называет причины

Ответить

Роман Трусов

Дмитрий
8

Украина набирает дипломатический вес в международном сообществе

Озвучивая конспирологические теории из твитора и фейсбука?

Ответить

Дмитрий Грибоедов

Роман
0

Да

Ответить

Yaroslav Maltsev

Дмитрий
–4

Тем что литаки роняет?

Ответить

Гавриил Прокофьев

5

Эм, а какие версии еще могут быть? Их НЛО сбил? Никакой конкретики пока, лул

Ответить

Роман Белоус

Гавриил
2

- Гляди как могу, ща там все обосрутся

Ответить

Yaroslav Maltsev

Гавриил
–1

Ошибка пилотов

Ответить

Bender Rodriguez

Yaroslav
5

Это что такое пилоты натворить должны чтобы самолёт факелом летел к земле?

Ответить

Сергей Рязанцев

Bender
0

Неудачно покурить

Ответить

Андрей Ионов

Bender
0

а ты думал почему в туалетах курить запрещено

Ответить

Friday

Bender
–1

Катастрофа A310 под Междуреченском

Ответить

3216q114

Friday
0

Где факел ?

Ответить

Bender Rodriguez

Friday
0

Только при чем тут она?

Ответить

Nikita Zubkov

Гавриил
1

Ошибка/халатность пилотов, ошибка/халатность обслуживающего персонала, ошибка автоматики, заводской брак.

Ответить

Степан Баклушин

–11

У украинцев какая-то отдельная непруха с самолетами и ракетами. Сначала ту-154 сами сбили, потом Боинг на Донбассе, теперь вот Иран

Ответить

Янис Новак

Степан
3

Боинг сбили Российские военные по расследованию ООН

Ответить

Misha H

Янис
2

Ему на Россия 24 так сказали

Ответить

Тимур Михалев

Степан
1

Ой

Ответить

Степан Баклушин

Тимур
0

Почему?

Ответить

Александр Александров

Степан
0

это всё карма за распятых снигирей в трусиках

Ответить

Nuke Iron

Степан
0

deleted

Ответить

Mattur

4
Ответить

Джордж Харви

–1

Ну когда уже Трамп ебнет ракетами? Жду не дождусь продолжение сериала

Ответить

Mattur

Джордж
2

Зачем это ему? Он свою многоходовочку провернул и доволен.

Ответить

Artem Monahov

Mattur
–1

Интересно сколько денег родственникам погибших выплатят или бабахи реально такие неудачники, что выпустив кучу ракет умудрились убить всех кроме сша

Ответить

Mattur

Artem
6

Неудачники? Да они молились своему Аллаху, чтобы ни одного американца не задело! Войну хотят только некоторые любители мемасиков про третью мировую.

Ответить

Artem Monahov

Mattur
0

Значит бог есть!

Ответить

Mattur

Artem
0

Или Иранцы хорошо умеют промахиваться.

Ответить

Nikita

Mattur
0

Ох ебать, кто здесь?

Ответить

Jakub Muller

0

Не стоит верить РИА Новости

Ответить

Владимир Дыркин

Jakub
–1

Надо верить Дмитрию Орлову.

Ответить

Ешь Черри

Владимир
4

РИА НОВОСТИ: Дмитрию Орлову не стоит верить. 

Ответить

bro mi

Ешь
0

А ты тот ещё критянин.

Ответить

Goodsanta

1

поражение зенитной ракетой

взрыв в результате теракта

взрыв двигателя по техническим причинам.

Первый вариант недоказуем ввиду того, что ни одно государство не допустит доказательства такой теории по отношению к самолету, упавшему на территории обвиняемого государства.
А выбор между вторым или третьим вариантом можно сделать, проведя экспертизу двигателя. Точнее того, что от него осталось.

К сожалению, все это мало успокоит друзей и родственников персонала и пассажиров самолета.

Ответить

Сергей Рязанцев

Goodsanta
0

Первый вариант недоказуем ввиду того, что ни одно государство не допустит доказательства такой теории по отношению к самолету, упавшему на территории обвиняемого государства

Это допустила та же Украина

Ответить

Ешь Черри

1

Не стоит отбрасывать версию с НЛО

Ответить

Игорь Янович

1

РУКУ НА ОТСЕЧЕНИЕ ДАЮ ЧТО КТО-ТО СБИЛ, возможно и случайно. Потому как не верю в такие совпадения!

Ответить

Бдительный Бородавочник

–3

Рассуждать о причинах катастрофы ещё очень рано и это касается так называемых западных экспертов и украинских.
Но я помню, как волею судьбы, в 16м году был вынужден совершить перелёт через Киев с пересадкой. К сожалению город посмотреть не удалось, т.к. украина самая демократическая страна и меня как гражданина РФ не пустили на территории страны сославшись на нелепую хуйню, но это другая история.
Там вот из Борисполя мы летели на самолёте украинской авиакомпании и он мне запомнился больше всех моих полетов ужасом, который я испытал за 3 часа. Самолёт был в ужасном состоянии, нас тресло всё время, весь самолёт скрипел и создавалось впечатление, что он вот-вот развалиться на куски.
Так же удивил прайс лист на еду и особенно 4 евро за которые они предлагали купить на борту местный аналог доширака - мивину.

Ответить

Юрій Білозеров

Бдительный
1

МАУ те еще нищеебы, это да. Национальный перевозчик с замашками лоукостера. Тоже один раз летал на их подобном самолете, который по словам стюардессы уже давно используется в качестве грузового. Турецкий по техническим причинам не прилетел в Киев, и чтоб пассажиры не потеряли стыковку в Стамбуле, нас отправили туда таким бортом. Тоже все тряслось и скрипело и я навсегда запомню несколько "заплаток" из серебристого скотча на крыле. Но в целом гражданские борты у них сейчас достойные, а вот сервис из разряда "заплати 5 евро за любую хуйню" таким и остался.

Ответить

Misha H

Юрій
1

Везде в экономах работает принцип "заплати 5 евро за любую хуйню". И мивину в МАУ не продают, что за бред

Ответить

Роман Трусов

0

https://twitter.com/dw_russian/status/1215169574884323328

DW на русском @dw_russian
Никаких доказательств того, что украинский Boeing 737-800 сбила ракета, нет. Так считают западные спецслужбы. По их мнению, причиной крушения, скорее всего, стала техническая неисправность. Похоже, у лайнера был перегрет один из двигателей https://p.dw.com/p/3Vv2Y?maca=rus-tco-dw
Ответить

Владимир Дыркин

Роман
–1

запад уже слил Украину, она им не интересна. Трамп скоро обниматься будет с руководством Ирана.

Ответить

Роман Трусов

Владимир
2

Слава Богу, мы то знаем правду!

Ответить

Игорь Янович

Роман
0

Ну да, конечно, при этом нихуя не работал ни один датчик, чтобы послать сигнал в кабину пилотам, что двигатель перегревается. При этом пилоты так же не связывались с диспетчером и не сообщали о неисправности двигателя. Двигатель просто разогревался- разогревался и потом взорвался.

Ответить

Evan Glushko

0

Опасно

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Вася Петров

0

Качественный кликбэйт. Я аж вздрогнул когда прочитал)

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