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Артём Мазанов
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Правительство внесло законопроект о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете Материал редакции

Внесённый ранее законопроект МВД предлагает ввести за это же нарушение ещё и уголовную ответственность.

25 комментариев
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете. Документ опубликовали на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект предполагает внесение поправок в кодекс об административных правонарушениях. Статью 6.13 «Пропаганда наркотических средств и психотропных веществ» предложили дополнить словами «с использованием информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“».

Правительство также предложило увеличить штрафы по этой статьей:

  • Для рядовых граждан — от 5 до 30 тысяч рублей;
  • Для должностных лиц и тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 50 до 100 тысяч;
  • Для юридических лиц — от миллиона до 1,5 миллиона.

Увеличить штрафы предложили также для иностранцев и людей без гражданства: от 4 до 30 тысяч рублей с возможным выдворением из России или арест до 15 суток, тоже с возможным выдворением.

В этом же документе правительство предложило ужесточить ответственность для операторов связи и интернет-провайдеров за неисполнение обязанности по блокировке информации, доступ к которой нужно ограничивать по решению Роскомнадзора:

  • Для должностных лиц: от 10 до 30 тысяч рублей;
  • Для юридических лиц: от 100 до 500 тысяч;
  • При повторном нарушении: для должностных лиц штраф составит от 30 до 50 тысяч, для юридических — от 500 до 800 тысяч.

Учитывая доходы операторов связи, особенно крупных телекоммуникационных компаний, имеющих многомиллиардную прибыль, представляется, что действующие штрафные санкции не способствуют достижению цели административного наказания — предупреждению совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

пояснительная записка к законопроекту

Необходимость введения штрафов за пропаганду наркотиков в интернете правительство объяснило тем, что «возможности данной сети привлекают злоумышленников, размещающих соответствующую информацию, поскольку позволяют им зачастую оставаться анонимными».

Согласно статистике МВД, больше всего наркотиков в интернете продают через интернет-магазины: 11 тысяч обращений за 2018 год, что равно 31% от общего количества таких запросов, на втором месте — соцсети, в том числе «ВКонтакте» и «Одноклассники»: 8 тысяч обращений или 23% от общего количества запросов.

27 декабря 2019 года МВД внесло свой законопроект о пропаганде наркотиков в интернете. Ведомство предложило ввести за это нарушение уголовную ответственность: до двух лет лишения свободы.

#новости #наркотики

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25 комментариев
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Владимир Филатов

14

УРА! Еще одна возможность сесть ни за что.

И ведь не ебет никого, что сигареты и алкашка куда более вредная и не менее "наркотичная", нежели, например травка.

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Artyom Sidorov

Владимир
18

Надеюсь, у тебя есть свободные 30 тысяч

Ответить

Дитковский

3

Я люблю ****** и всем советую вводить ее ***** детям, бабушкам и даже коту! ****** это моя жизнь!

Ответить

Dead Horse

Дитковский
1

"Представься мразь"

А если серьезно, то

 "деятельность физических и (или) юридических лиц по распространению информации, направленной на формирование в сознании установок и (или) стереотипов поведения, либо имеющая цель побудить или побуждающая лиц, которым она адресована, к совершению каких-либо действий или к воздержанию от их совершения"

Можно помёт (он мастер по созданию установок) судить, или это только про наркотики? 

Ответить

Vladimir Medvedev

0

Что значит пропаганда наркотиков? Полный бред конечно

Ответить

Паша Красников

Vladimir
2

Это когда говорят что то типа "Это вещество хорошее, съешь его"

Ответить

Rayslava

Паша
5

1.5 ляма штрафа Ашану!

Ответить

Эдуард Гладышев

Паша
2

деятельность физических и (или) юридических лиц по распространению информации, направленной на формирование в сознании установок и (или) стереотипов поведения, либо имеющая цель побудить или побуждающая лиц, которым она адресована, к совершению каких-либо действий или к воздержанию от их совершения

Мне кажется под это определение можно что угодно притянуть

Ответить

Виктор Ганелес

Паша
0

Нт, это когда говоришь «тр*вка лучше водки»

Ответить

Serge Demichev

Vladimir
1

Мне вот тоже интересно, что значит. Например напишу, что курил травку у друга в Европе — штраф? Уже не знают как и бабло срубить. Понятное дело, что всякие Ко, которые открыто продают, ничего платить не будут, а если и будут то это для них копейки.

Ответить

Dizzy Dizz

Serge
4

Ну если брать в расчет истинное значение слова "Пропаганда" - то нет, ты ни в чем не виноват. Но проблема в том, что у нас в УК нигде такого определения нет. И решает всегда "экспертная комиссия", с очень ранимыми членами.

Ответить

NiemandDa

Dizzy
0

половыми

Ответить

Vladimir Medvedev

Serge
0

За продажу, вроде как, своя статья. Если чувак злостно герычем торгует то лучше его накрыть на улице, чем за пропаганду в интернете оштрафовать

Ответить

Nuke Iron

Serge
0

Уже не знают как и бабло срубить

Нужно просто ввести штраф за отсутствие штрафов

Ответить

Илья Гераськин

Serge
0

Курил и не пожалел об этом? Точно пропаганда!

Ответить

0 Yeblonski

0

Ну вот... Не дождемся мы 3-его обзора на снюс от Хованского, как так?

Ответить

Максим Шпилёв

0
1

Сейчас бы смотреть Хованского..

Ответить

0 Yeblonski

Максим
0

Здвафтвуйте дамые и гофпода, с вфами Юггхиииий Хаванфский, и это очередной обзор на снюс! 🤗

Ответить

Паша Красников

0

В Одноклассниках продают наркотики?

Ответить

Александр Александров

0

наркотики нужно начинать принимать с раннего детства, чем раньше ты упадёшь на дно и поймёшь что дальше только смерть, тем лучше

Ответить

0 Yeblonski

Александр
0

Интересная жизненная философия. По ней и самые верные жены - те, что были самими выдающимися шлюхами когда-то, и хиппари - бывшие наемные убийцы... 🤔

Ответить

Ded Pihto

0

Советую употреблять каннабис всем и каждому! Мусорам и путину только мучительная смерть.

Ответить

Дмитрий Гришин

0

Наркотики сами за себя говорят, смысл их пропагандировать, достаточно раз попробовать

Ответить

Алексей Дьяконов

0

Кто уже придумал альтернативное название для всех наркотиков? А то как гуглить то теперь

Ответить

Шапка Ландквиста

0

Очень интересно, если я запощу подобную картинку, смогут ли прикрутить пропаганду? :D лучше бы скидки на алкоголь запретили, ну серьёзно

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