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Внесённый ранее законопроект МВД предлагает ввести за это же нарушение ещё и уголовную ответственность.
Правительство внесло в Госдуму законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете. Документ опубликовали на сайте нижней палаты парламента.
Законопроект предполагает внесение поправок в кодекс об административных правонарушениях. Статью 6.13 «Пропаганда наркотических средств и психотропных веществ» предложили дополнить словами «с использованием информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“».
Правительство также предложило увеличить штрафы по этой статьей:
Увеличить штрафы предложили также для иностранцев и людей без гражданства: от 4 до 30 тысяч рублей с возможным выдворением из России или арест до 15 суток, тоже с возможным выдворением.
В этом же документе правительство предложило ужесточить ответственность для операторов связи и интернет-провайдеров за неисполнение обязанности по блокировке информации, доступ к которой нужно ограничивать по решению Роскомнадзора:
Необходимость введения штрафов за пропаганду наркотиков в интернете правительство объяснило тем, что «возможности данной сети привлекают злоумышленников, размещающих соответствующую информацию, поскольку позволяют им зачастую оставаться анонимными».
Согласно статистике МВД, больше всего наркотиков в интернете продают через интернет-магазины: 11 тысяч обращений за 2018 год, что равно 31% от общего количества таких запросов, на втором месте — соцсети, в том числе «ВКонтакте» и «Одноклассники»: 8 тысяч обращений или 23% от общего количества запросов.
27 декабря 2019 года МВД внесло свой законопроект о пропаганде наркотиков в интернете. Ведомство предложило ввести за это нарушение уголовную ответственность: до двух лет лишения свободы.
УРА! Еще одна возможность сесть ни за что.
И ведь не ебет никого, что сигареты и алкашка куда более вредная и не менее "наркотичная", нежели, например травка.
Я люблю ****** и всем советую вводить ее ***** детям, бабушкам и даже коту! ****** это моя жизнь!
"Представься мразь"
А если серьезно, то
"деятельность физических и (или) юридических лиц по распространению информации, направленной на формирование в сознании установок и (или) стереотипов поведения, либо имеющая цель побудить или побуждающая лиц, которым она адресована, к совершению каких-либо действий или к воздержанию от их совершения"
Можно помёт (он мастер по созданию установок) судить, или это только про наркотики?
Что значит пропаганда наркотиков? Полный бред конечно
Это когда говорят что то типа "Это вещество хорошее, съешь его"
деятельность физических и (или) юридических лиц по распространению информации, направленной на формирование в сознании установок и (или) стереотипов поведения, либо имеющая цель побудить или побуждающая лиц, которым она адресована, к совершению каких-либо действий или к воздержанию от их совершения
Мне кажется под это определение можно что угодно притянуть
Мне вот тоже интересно, что значит. Например напишу, что курил травку у друга в Европе — штраф? Уже не знают как и бабло срубить. Понятное дело, что всякие Ко, которые открыто продают, ничего платить не будут, а если и будут то это для них копейки.
Ну если брать в расчет истинное значение слова "Пропаганда" - то нет, ты ни в чем не виноват. Но проблема в том, что у нас в УК нигде такого определения нет. И решает всегда "экспертная комиссия", с очень ранимыми членами.
За продажу, вроде как, своя статья. Если чувак злостно герычем торгует то лучше его накрыть на улице, чем за пропаганду в интернете оштрафовать
Ну вот... Не дождемся мы 3-его обзора на снюс от Хованского, как так?
Сейчас бы смотреть Хованского..
Здвафтвуйте дамые и гофпода, с вфами Юггхиииий Хаванфский, и это очередной обзор на снюс! 🤗
наркотики нужно начинать принимать с раннего детства, чем раньше ты упадёшь на дно и поймёшь что дальше только смерть, тем лучше
Интересная жизненная философия. По ней и самые верные жены - те, что были самими выдающимися шлюхами когда-то, и хиппари - бывшие наемные убийцы... 🤔
Советую употреблять каннабис всем и каждому! Мусорам и путину только мучительная смерть.
Наркотики сами за себя говорят, смысл их пропагандировать, достаточно раз попробовать
Кто уже придумал альтернативное название для всех наркотиков? А то как гуглить то теперь
Очень интересно, если я запощу подобную картинку, смогут ли прикрутить пропаганду? :D лучше бы скидки на алкоголь запретили, ну серьёзно