Внесённый ранее законопроект МВД предлагает ввести за это же нарушение ещё и уголовную ответственность.

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Правительство внесло в Госдуму законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете. Документ опубликовали на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект предполагает внесение поправок в кодекс об административных правонарушениях. Статью 6.13 «Пропаганда наркотических средств и психотропных веществ» предложили дополнить словами «с использованием информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“».

Правительство также предложило увеличить штрафы по этой статьей:

Для рядовых граждан — от 5 до 30 тысяч рублей;

Для должностных лиц и тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 50 до 100 тысяч;

Для юридических лиц — от миллиона до 1,5 миллиона.

Увеличить штрафы предложили также для иностранцев и людей без гражданства: от 4 до 30 тысяч рублей с возможным выдворением из России или арест до 15 суток, тоже с возможным выдворением.

В этом же документе правительство предложило ужесточить ответственность для операторов связи и интернет-провайдеров за неисполнение обязанности по блокировке информации, доступ к которой нужно ограничивать по решению Роскомнадзора:

Для должностных лиц: от 10 до 30 тысяч рублей;

Для юридических лиц: от 100 до 500 тысяч;

При повторном нарушении: для должностных лиц штраф составит от 30 до 50 тысяч, для юридических — от 500 до 800 тысяч.

Учитывая доходы операторов связи, особенно крупных телекоммуникационных компаний, имеющих многомиллиардную прибыль, представляется, что действующие штрафные санкции не способствуют достижению цели административного наказания — предупреждению совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. пояснительная записка к законопроекту

Необходимость введения штрафов за пропаганду наркотиков в интернете правительство объяснило тем, что «возможности данной сети привлекают злоумышленников, размещающих соответствующую информацию, поскольку позволяют им зачастую оставаться анонимными».

Согласно статистике МВД, больше всего наркотиков в интернете продают через интернет-магазины: 11 тысяч обращений за 2018 год, что равно 31% от общего количества таких запросов, на втором месте — соцсети, в том числе «ВКонтакте» и «Одноклассники»: 8 тысяч обращений или 23% от общего количества запросов.