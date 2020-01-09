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В песне использовалась фраза «Путин будет казнён».
Второй Западный окружной военный суд закрыл рассмотрение уголовного дела против музыканта Вячеслава Елисеева за песню «Убить президента». Об этом в Telegram сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Елисеева задержали в октябре 2018 года с тремя свёртками, в которых содержались амфетамин, гашиш и марихуана. Всего около 50 грамм наркотических веществ. Музыкант заявил, что приобрёл наркотики для личного употребления. В следственном изоляторе против него ещё возбудили дело об оправдании терроризма из-за вышеупомянутой песни.
Следствие утверждало, что запись песни «Убить президента» и публикация клипа на неё является призывом к осуществлению террористической деятельности в виде убийства президента России. Адвокат обвиняемого заявил, что текст песни представляет собой нереализуемую литературную гиперболу.
Дело прекратили из-за истечения сроков исковой давности. Адвокат обвиняемого Ильнур Шарапов заявил, что такое решение устроило его клиента. Шарапов подчеркнул, что это был «максимально возможный положительный вариант в суде».
В марте 2019 года Елисеева приговорили к трём годам заключения за хранение наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ). Изначально его обвиняли в покушении на сбыт наркотиков (пункт «Г» части 3 статьи 30 УК РФ и часть 4 статьи 228.1 УК РФ), но позже дело переквалифицировали.
Это конечно все прекрасно, песни, пляски, но когда уже от слов к действиям-то перейдем?
Никогда, товарищ-майор.
Никто не лайкнет. Но никто никого не поддерживает
Вечный нейтралитет
Почти Швейцария
Исковая давность истечёт, а актуальность песни нет
Ещё лет 30
путин и все члены его кремлевского ОПГ должны быть убиты самым жестоким образом, после чего трупы этух мразей нужно повесить на кремлевской стене в назидание следующим тварям.
Ты кто?
Ну-ну. В истории таких случаев наберется немало. И никакой пользы от такого подхода никому не было, один вред.
Ясно, Путин дефчонка, после таких слов в свой адрес даже не въебал, опущенец...
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UPD. Нет, работает. Песня есть у меня на канале