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Arthur Khamzin
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Суд прекратил дело против автора песни «Убить президента» из-за истечения срока исковой давности Материал редакции

В песне использовалась фраза «Путин будет казнён».

22 комментария
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Второй Западный окружной военный суд закрыл рассмотрение уголовного дела против музыканта Вячеслава Елисеева за песню «Убить президента». Об этом в Telegram сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Елисеева задержали в октябре 2018 года с тремя свёртками, в которых содержались амфетамин, гашиш и марихуана. Всего около 50 грамм наркотических веществ. Музыкант заявил, что приобрёл наркотики для личного употребления. В следственном изоляторе против него ещё возбудили дело об оправдании терроризма из-за вышеупомянутой песни.

Следствие утверждало, что запись песни «Убить президента» и публикация клипа на неё является призывом к осуществлению террористической деятельности в виде убийства президента России. Адвокат обвиняемого заявил, что текст песни представляет собой нереализуемую литературную гиперболу.

Дело прекратили из-за истечения сроков исковой давности. Адвокат обвиняемого Ильнур Шарапов заявил, что такое решение устроило его клиента. Шарапов подчеркнул, что это был «максимально возможный положительный вариант в суде».

В марте 2019 года Елисеева приговорили к трём годам заключения за хранение наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ). Изначально его обвиняли в покушении на сбыт наркотиков (пункт «Г» части 3 статьи 30 УК РФ и часть 4 статьи 228.1 УК РФ), но позже дело переквалифицировали.

#новости #музыка

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22 комментария
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0 Yeblonski

1

Это конечно все прекрасно, песни, пляски, но когда уже от слов к действиям-то перейдем?

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Nikita Zubkov

0
19

Никогда, товарищ-майор.

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0 Yeblonski

Nikita
0

Правильно говорите, гражданин Зубков, так и запишем.

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Dead Horse

0
0
Ответить

Антон Иванов

0
0

а можешь на аву  поставить?

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Dead Horse

0
–1

Никто не лайкнет. Но никто никого не поддерживает

Ответить

0 Yeblonski

Dead
0

Вечный нейтралитет

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Nikita Zubkov

0
0

Почти Швейцария

Ответить

0 Yeblonski

Nikita
0

Только на бутылке

Ответить

Nikita Zubkov

0
0

На банке... швейцарском

Ответить

Goodsanta

0
0
Ответить

Илья Павлов

0

Исковая давность истечёт, а актуальность песни нет
Ещё лет 30

Ответить

Роман Белоус

Илья
8

Если бы 30

Ответить

Ded Pihto

2

путин и все члены его кремлевского ОПГ должны быть убиты самым жестоким образом, после чего трупы этух мразей нужно повесить на кремлевской стене в назидание следующим тварям.

Ответить

govna kousoque

Ded
0

@Вахтёр TJ тут фейковый Пихто

Ответить

Андрей Балконский

Ded
0

Ты кто?

Ответить

Виктор Ганелес

Андрей
0

Кандидат в чс

Ответить

Виталий Нестеров

Ded
0

Ну-ну. В истории таких случаев наберется немало. И никакой пользы от такого подхода никому не было, один вред.

Ответить

Samir Touzani

Виталий
0

В России по-другому быть не может.

Ответить

Артём Стасенко

0

Ясно, Путин дефчонка, после таких слов в свой адрес даже не въебал, опущенец...

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Дмитрий Щёлоков

0

Похоже, лайки к этой статье отключили.

UPD. Нет, работает. Песня есть у меня на канале

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Янис Новак

0
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