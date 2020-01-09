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Актёр отправился на поиски пропавшего во время отдыха на Карибах.
Леонардо Ди Каприо помог спасти выпавшего за борт 24-летнего мужчину. Об этом сообщает The Sun. Мужчина провёл в воде около 11 часов.
30 декабря актёр отдыхал с подругой Камилой Морроне на арендованной яхте возле острова Сен-Мартен на Карибских островах. Ди Каприо услышал экстренный вызов, в котором говорилось о розыске пассажира, выпавшего за борт. После этого актёр отправился на поиски.
Яхта Ди Каприо оказалась единственным судном в нужном районе. Как пишет People, пропавшего обнаружили за час до заката. Как сообщил источник издания, вскоре после спасения мужчины начался сильный ливень.
Человека нашли сильно обезвоженным. Его накормили, а также дали одежду и воду. Позже мужчину передали береговой охране. Предположительно, он был сотрудником компании Club Med и упал из-за того, что был слишком пьян.
https://www.youtube.com/watch?v=DE2RA08Oq_M
Полагаю, что решение о спасении принималось примерно так
Человек не на двери плыл случайно?
убери ди каприо из новости и будет совсем обычно сообщение как один моряк помог другому, но изюминка в другом. даже у леонардо не достаточно денег, чтобы купить себе яхту
Конечно недостаточно, он же даже своему личному дублеру сказал, что больше не может платить ему
Этим дублёром был…
Купить то наверное может, но содержать яхту и команду дорого. Даже миллиардеры сдают свои яхты, когда не пользуются.
Поэтому, если часто не используешь, то дешевле в аренду брать.
Ну кто часто плавает, то смысл есть.
Яхту под себя обычно перестраивают. А главное постоянная команда, а не случайные люди, которым доверяешь личную жизнь.
Ну для тех кто много катается есть, только Ди Каприо тут причём, ты думаешь он много катается? Какая нахуй команда?) Они там не на стометровых дылдах катаются. Берут небольшие на 2-3 человека чтобы уединится и отдохнуть от папарациков. Прилетаешь на самолёте в любое место планеты, берёшь в аренду - отдыхаешь. Вот и всё. Огромные херовины себе позволяют самые богатые люди земли, используют их как резиденции по сути, ну и для понтов конечно же.
Они там не на стометровых дылдах катаются.
Огромные херовины себе позволяют самые богатые люди земли
Посмотри снимки папараци, актеры как раз на 50-100 метровых яхтах обычно и отдыхают.
Да и купить может, средняя океанская яхта стоит 10-30 миллионов, у Ди Каприо состояние 250 миллионов.
Берут небольшие на 2-3 человека
На такой маленькой яхте это не отдых, такие для упоротых мореманов, кто сам хочет управлять и качки не боится.
сук, зачом так жоско та...
помню Ваня Ленин рассказывал историю, как его кореш оттащил пьяного дикаприо от горящего камина, в котором он рисковал изжариться. круговорот добра в природе
Господин великодушный, изволил холопа спасти отвлекшись от своих важных господских дел