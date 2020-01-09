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Arthur Khamzin
11 186

СМИ: Леонардо Ди Каприо спас человека, который выпал за борт и провёл в воде более 11 часов Материал редакции

Актёр отправился на поиски пропавшего во время отдыха на Карибах.

29 комментариев
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Ди Каприо на яхте Снимок BackGrid

Леонардо Ди Каприо помог спасти выпавшего за борт 24-летнего мужчину. Об этом сообщает The Sun. Мужчина провёл в воде около 11 часов.

30 декабря актёр отдыхал с подругой Камилой Морроне на арендованной яхте возле острова Сен-Мартен на Карибских островах. Ди Каприо услышал экстренный вызов, в котором говорилось о розыске пассажира, выпавшего за борт. После этого актёр отправился на поиски.

Яхта Ди Каприо оказалась единственным судном в нужном районе. Как пишет People, пропавшего обнаружили за час до заката. Как сообщил источник издания, вскоре после спасения мужчины начался сильный ливень.

Человека нашли сильно обезвоженным. Его накормили, а также дали одежду и воду. Позже мужчину передали береговой охране. Предположительно, он был сотрудником компании Club Med и упал из-за того, что был слишком пьян.

#новости

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29 комментариев
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Сергей Гращенко

25

https://www.youtube.com/watch?v=DE2RA08Oq_M

Полагаю, что решение о спасении принималось примерно так

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That cat

15

Человек не на двери плыл случайно?

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Nikita

That
0

На обломках мачты

Ответить

Dmitry Yashin

Nikita
0

мечты

Ответить

sf

0

убери ди каприо из новости и будет совсем обычно сообщение как один моряк помог другому, но изюминка в другом. даже у леонардо не достаточно денег, чтобы купить себе яхту

Ответить

Виталий Белоус

sf
32

Конечно недостаточно, он же даже своему личному дублеру сказал, что больше не может платить ему

Ответить

Ekkie

Виталий
8

Это всё ебучая Италия! 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Виталий
0

Этим дублёром был…

Ответить

Splink Blash

Дмитрий
0

он

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Splink
0

Это приквел Лоста

Ответить

Michael Smith

sf
0

Купить то наверное может, но содержать яхту и команду дорого. Даже миллиардеры сдают свои яхты, когда не пользуются.

Поэтому, если часто не используешь, то дешевле в аренду брать.

Ответить

Ekkie

Michael
5

Да причём здесь деньги. Нахуй она просто нужна, если ты в любой момент, в любой точке мира можешь взять в аренду, а не гнать своё корыто через весь океан. Чел сверху хуйню сморозил. 

Ответить

Michael Smith

Ekkie
0

Ну кто часто плавает, то смысл есть.

Яхту под себя обычно перестраивают. А главное постоянная команда, а не случайные люди, которым доверяешь личную жизнь.

Ответить

Ekkie

Michael
1

Ну для тех кто много катается есть, только Ди Каприо тут причём, ты думаешь он много катается? Какая нахуй команда?) Они там не на стометровых дылдах катаются. Берут небольшие на 2-3 человека чтобы уединится и отдохнуть от папарациков. Прилетаешь на самолёте в любое место планеты, берёшь в аренду - отдыхаешь. Вот и всё. Огромные херовины себе позволяют самые богатые люди земли, используют их как резиденции по сути, ну и для понтов конечно же. 

Ответить

Michael Smith

Ekkie
0

Они там не на стометровых дылдах катаются.

Огромные херовины себе позволяют самые богатые люди земли

Посмотри снимки папараци, актеры как раз на 50-100 метровых яхтах обычно и отдыхают.
Да и купить может, средняя океанская яхта стоит 10-30 миллионов, у Ди Каприо состояние 250 миллионов.

Берут небольшие на 2-3 человека

На такой маленькой яхте это не отдых, такие для упоротых мореманов, кто сам хочет управлять и качки не боится.

Ответить

Ekkie

Michael
0

Ну и зачем ты мне пишешь то, что я написал в самом начале? Может конечно, но не покупает. Потому что она ему нахуй не нужна, а не потому что денег нет. 

Ответить

Ded Pihto

sf
0

Ну не на своей же яхте шлюх ебать

Ответить

Ekkie

10

сук, зачом так жоско та...

Ответить

Евстафий Селюк

Ekkie
1

если вам показалось что здесь много оказалось, то вам не показалось 

Ответить

Vladyslav Chikov

6

Сейчас бы репостить желтушные таблоиды

Ответить

Трехтысячелетний пес

2

В «Светскую жизнь»

Ответить

HSmzg

1

вжился в роль

Ответить

Илья Павлов

0

Надеюсь, там было место для Джека

Ответить

Brown Zweig

0

Не, ну это бан

Ответить

Semen Semenov

0

Бухарика спас?

Ответить

George Weiller

0

Выживший

Ответить

Roma Dmitriev

0

помню Ваня Ленин рассказывал историю, как его кореш оттащил пьяного дикаприо от горящего камина, в котором он рисковал изжариться. круговорот добра в природе

Ответить

Ded Pihto

0

Господин великодушный, изволил холопа спасти отвлекшись от своих важных господских дел

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Tony Papayouth

0

Представляю как бедолага ахуел, когда Леонардо приплыл на помощь

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