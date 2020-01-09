Актёр отправился на поиски пропавшего во время отдыха на Карибах.

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Леонардо ДиКаприо помог спасти выпавшего за борт 24-летнего мужчину. Об этом сообщает The Sun. Мужчина провёл в воде около 11 часов.

Случай произошёл 30 декабря возле острова Сен-Мартен на Карибских островах. В это время актёр отдыхал там со своей подругой Камилой Морроне на арендованной яхте. ДиКаприо услышал экстренный вызов, в котором говорилось о розыске пассажира, выпавшего за борт. Он отправился на поиски пропавшего.

Оказалось, что яхта ДиКаприо оказалась единственным судном, оказавшимся в нужном районе. Как пишет People, пропавшего удалось обнаружить за час до заката. Как сообщил источник издания, вскоре после спасения мужчины, начался сильный ливень.