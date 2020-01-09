Все сооружения необходимо убрать в течение месяца.

В закладки

​Сооружения на мусорном полигоне возле станции Шиес Снимок Георгий Малец, «Новая газета»​

Арбитражный суд Архангельской области признал незаконными строения, возведённые на месте потенциального мусорного полигона на станции Шиес. Об этом пишет «Новая газета».

Иск подали представители муниципального образования «Урдомское» к ООО «Технопарк» и московскому ГБУ «Автомобильные дороги». Истец требовал признания построенных объектов незаконными и заявлял, что они относятся к категории капитального строительства. Представители «Технопарка» заявил, что это временные постройки.

Экспертиза потвердила, что возведённые сооружения носят капитальный характер. В эту категорию попали общежитие, водозаборные скважины и другие объекты. Суд признал их самостроем и в решении потребовал снести конструкции в течение месяца. Как пишет издание, ликвидация построек приведёт к полной остановке строительства свалки.

Протесты против строительства мусорного полигона в Архангельской области начались летом 2018 года. Российские власти планировали построить в регионе самую большую свалку в Европе для закапывания мусора из Москвы.