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Все сооружения необходимо убрать в течение месяца.
Арбитражный суд Архангельской области признал незаконными строения, возведённые на месте потенциального мусорного полигона на станции Шиес. Об этом пишет «Новая газета».
Иск подали представители муниципального образования «Урдомское» к ООО «Технопарк» и московскому ГБУ «Автомобильные дороги». Истец требовал признания построенных объектов незаконными и заявлял, что они относятся к категории капитального строительства. Представители «Технопарка» заявил, что это временные постройки.
Экспертиза потвердила, что возведённые сооружения носят капитальный характер. В эту категорию попали общежитие, водозаборные скважины и другие объекты. Суд признал их самостроем и в решении потребовал снести конструкции в течение месяца. Как пишет издание, ликвидация построек приведёт к полной остановке строительства свалки.
Протесты против строительства мусорного полигона в Архангельской области начались летом 2018 года. Российские власти планировали построить в регионе самую большую свалку в Европе для закапывания мусора из Москвы.
В декабре 2019 года Московские власти заявили, что с 2020 по 2029 год планируют вывозить мусор в Подмосковье, Калужскую область и Владимирскую область. Полигон в Архангельской области не фигурирует в документе.
Экотехнопарк „Шиес“
От создателей менеджера по клинингу.
Активисты Шиеса могут теперь отмечать победу)
Область лишается дотаций из мск, активистки избираются в местные органы власти.
Дотациями это называть некорректно, один регион платит другому, типа бизнеса. Люди, просидевшие год в палатках в лесу попадут в местную власть - прекрасно и вполне заслуженно.
Не дотации, ок.. Деньги. Область не получает большие деньги, активистки получают мандаты. ??!! Мандаты активисток стоили этих денег для области.
прекрасно
Радоваться за других это хорошо.
Мб федеральные договоры пересмотрят, мб другие регионы пример возьмут