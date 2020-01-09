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Arthur Khamzin
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Архангельский суд признал незаконными постройки на станции Шиес и обязал застройщика ликвидировать их Материал редакции

Все сооружения необходимо убрать в течение месяца.

10 комментариев
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​Сооружения на мусорном полигоне возле станции Шиес Снимок Георгий Малец, «Новая газета»​

Арбитражный суд Архангельской области признал незаконными строения, возведённые на месте потенциального мусорного полигона на станции Шиес. Об этом пишет «Новая газета».

Иск подали представители муниципального образования «Урдомское» к ООО «Технопарк» и московскому ГБУ «Автомобильные дороги». Истец требовал признания построенных объектов незаконными и заявлял, что они относятся к категории капитального строительства. Представители «Технопарка» заявил, что это временные постройки.

Экспертиза потвердила, что возведённые сооружения носят капитальный характер. В эту категорию попали общежитие, водозаборные скважины и другие объекты. Суд признал их самостроем и в решении потребовал снести конструкции в течение месяца. Как пишет издание, ликвидация построек приведёт к полной остановке строительства свалки.

Протесты против строительства мусорного полигона в Архангельской области начались летом 2018 года. Российские власти планировали построить в регионе самую большую свалку в Европе для закапывания мусора из Москвы.

В декабре 2019 года Московские власти заявили, что с 2020 по 2029 год планируют вывозить мусор в Подмосковье, Калужскую область и Владимирскую область. Полигон в Архангельской области не фигурирует в документе.

#мусор #москва #регионы #шиес #новости

Спасибо за наводку fox_rus
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10 комментариев
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Антон Пострунин

13

Экотехнопарк „Шиес“

От создателей менеджера по клинингу.

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Ilia Gurtovoy

Антон
2

И продюсеров архитектора бровей.

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Александра Хотимченко

1

Активисты Шиеса могут теперь отмечать победу)

Ответить

kexitt

Александра
5
Ответить

Weall FAlldown

Александра
–3

Область лишается дотаций из мск, активистки избираются в местные органы власти.

Ответить

Дима Щербаков

Weall
6

Дотациями это называть некорректно, один регион платит другому, типа бизнеса. Люди, просидевшие год в палатках в лесу попадут в местную власть - прекрасно и вполне заслуженно.

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Weall FAlldown

Дима
1

Не дотации, ок.. Деньги. Область не получает большие деньги, активистки получают мандаты. ??!! Мандаты активисток стоили этих денег для области.
прекрасно

Радоваться за других это хорошо.

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Магомед Шереметьев

Дима
0

Мб федеральные договоры пересмотрят, мб другие регионы пример возьмут

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Роман Белоус

0

Обжалуют, и решение отменят

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Emile Zäkiev

0

в течениe* 

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