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Arthur Khamzin
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В Абхазии оппозиция устроила штурм администрации президента. Власти заявили о попытке госпереворота Материал редакции

Протестующие выбили двери и окна в здании администрации.

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Внутри здания администрации президента Абхазии Снимок «Sputnik Абхазия»

В Абхазии попытались взять штурмом здание администрации президента. Об этом пишут «Ведомости». Власти назвали происходящее попыткой госпереворота.

Как пишет «Sputnik Абхазия», активисты собрались возле здания Абхазского драматического театра, после чего переместились к зданию администрации президента республики. Они потребовали выборов нового главы государства.

Участники собрания попытались взять здание штурмом. По данным «Интерфакса», в этом участвовали около 800 человек. Они выломали входную дверь, выбили окна и проникнули внутрь. Охрана президента остановила их продвижение. Представители администрации президента назвали случившееся попыткой госпереворота. Они также заявили, что делают всё возможное, чтобы удержать ситуацию в «конституционном русле».

Попытка штурма здания администрации президента Абхазии Источник Telegram-канал «Sputnik Абхазия»
Здание администрации президента после попытки штурма Источник Telegram-канал РИА «Новости»​

Глава Минобороны республики Мираб Кишмария заявил, что ведомство не будет вмешиваться в конфликт. «Армия Абхазии никогда не пойдет против своего народа», — сказал Кишмария.

Протест возле здания президента Абхазии связан с результатами президентских выборов. В сентябре 2019 года в республике прошёл второй тур выборов, по результатам которых победил действующий президент Рауль Хаджимба. Он опередил своего соперника Алхаса Квицинию из партии «Амцараха» на 1%.

После результатов, Квинция подал жалобу в Верховный суд республики, в которой заявил о непризнании результатов. Её рассмотрение назначено на 9 января. Оппозиционные партии «Амцахара» и «Единая Абхазия» призвали граждан выйти к зданию суда в день рассмотрения.

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