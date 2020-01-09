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Новости
Arthur Khamzin
915

«Урюпинская правда» разместила фото федерального политика ниже, чем местного депутата. Главного редактора уволили Материал редакции

Ей предложили уйти по собственному желанию, а после отказа уволили без объяснения причин.

16 комментариев
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Экс-главный редактор «Урюпинской правды» Ольга Шушлебина​ Снимок Юрий Снегирев, «Российская газета»

Главного редактора «Урюпинской правды» Ольгу Шушлебину уволили с поста главного редактора после публикации фотографии федерального политика ниже, чем областного депутата. Об этом пишет «Российская газета», которая является партнёром издания.

Имена политиков не уточняются, но после выхода номера глава администрации Урюпинска Юрий Хорошеньков предложил Шушлебиной покинуть пост редактора по собственному желанию. После того, как она отказалась, её уволили без объяснения причин (статья 278 ТК РФ).

После увольнения Шушлебиной редакторы 19 районных газет отправили письмо в администрацию Урюпинска. Авторы отметили награды журналистки и её достижения. Власти пока никак не отреагировали на обращение.

Журналистка обжаловала увольнение в суде. Иск приняли в декабре 2019 года, но его рассмотрение дважды откладывалось. Следующее заседание назначено на 10 января. Адвокат Шушлебиной Денис Мартинков утверждает, что согласно закону «О средствах массовой информации» работодатель не имел права увольнять её в течение года. Также он отметил, что женщину не должны были уволить из-за статуса предпенсионерки.

#новости #регионы #журналистика

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16 комментариев
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Goodsanta

2

Если скроллить новость в районе прикрепленной фотографии, то зеленые и синие журналы будут горизонтально перемещаться.

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CiZerin

Goodsanta
2

С вас штраф 30к рублей

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Goodsanta

CiZerin
0

только не увольняйте

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CiZerin

Goodsanta
0

Уволим, если будете пропагандировать наркотики ниже депутатских!

Ответить

Vladislav Donets

1

А есть эта фотография?

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Roman Aleksandrov

0

Вот реально интересно, у политиков есть свита, которая за этим следит?

И еще такой вопрос: это чисто их указания за этим следить или это самодеятельность свиты?

Ответить

Goodsanta

Roman
1

Из жизненного опыта:

У депутатов любого уровня есть помощники: как официальные, так и нет. Основная их цель, помимо прописанных в контракте - выслужиться перед начальником, что бы тот замолвил где-нибудь слово и протолкнул вперед. И это может быть как идея для законопроекта, способ упростить деятельность для  депутата, так и самодеятельность по увеличению популярности сюзерена и порки тех, кто эту популярность умаляет.
Насчет прямого указания / самодеятельности - каждый случай индивидуальный, некоторым депутатам все равно на подобное, но "свита" негодует, а некоторые сами лезут в разборки.

Ответить

Roman Aleksandrov

Goodsanta
0

просто неужели вот этот депутат потом посмотрит на это в интернетах и такой:

"Ух , красавчики"

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Goodsanta

Roman
0

Вполне да - самолюбие тешат своей рожей в газете.

Но ставлю на то, что если новость разлетится, суд и народ встанет на сторону редактора - то на фоне раздувшейся шумихи такого помощника могут и погнать. Правда об этом уже новость на ТЖ не напишут.

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Алексѣй Бобковъ

Roman
0

Самоцензура

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Gleb Eltsov

Roman
0

Провинциальные пиарщицы 

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Алексѣй Бобковъ

0

ЯМЫ редактор

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Заур Зауров

Алексѣй
0

ЯМЫ разум

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Хан Теодор V

0

работодатель не имел права увольнять её в течение года.

Пиздит красиво, не даром главред

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Сергей Звезда

0

ТАК

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Stan Majors

0

Название как название видеоблога либерального или телеграм канала, звучит как приговор)

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