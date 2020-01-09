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Спутник обнаружил инфракрасные вспышки и сигналы включения радара.
Иранские ПВО случайно сбили украинский «Боинг» возле Тегерана. Причиной падения украинского самолёта стал запуск двух ракет иранского зенитно-ракетного комплекса «Тор», сообщили телеканал CBS и Newsweek со ссылкой на источники в американской разведке. Информацию подтвердили CNN и Associated Press.
Сообщается, что разведка США зафиксировала сигналы включения радара, а также две инфракрасные вспышки. Предположительно это были ракеты. Источник Newsweek в Пентагоне заявил, что это была случайность. ПВО якобы находились в активном состоянии после ракетной атаки, совершённой в ответ на убийство генерала Кассема Сулеймани
Центральное командование США отказалось комментировать ситуацию. Совет Национальной безопасности и Госдепартамент также никак не отреагировали на запрос Newsweek.
Украинский самолёт потерпел крушение возле Тегерана в ночь на 8 января. На борту находилось 176 человек. В результате катастрофы никому не удалось выжить
Совет национальной безопасности и обороны Украины назвал четыре основных версии случившегося. В качестве причин они рассматривают возможность поражения ракетой, взрыв при терракте, взрыв двигателя из-за технических причин и столкновение с беспилотником.
Обновлено в 20:47:
Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что причиной трагедии стали технические неисправности. Он также отметил, что возможно кто-то совершил ошибку, подчеркнув, что США к этому непричастны.
Раньше был Бук, теперь Тор... Наши ЗРК только пассажирские самолёты умеют сбивать или что?
РАШКА!
Р*
не все поймут, не многие вспомнят(
В детстве когда играли, неловко ляпнул: я как Ашка ))
Точно, шёл лет 20 назад, как назывался?
Чародей
я не помню, она вроде была злодейкой по сюжету, да?
Был Иран, была Украина... Наши комментаторы только про рашку могут писать или что?
Отныне запрещаю тебе писать про другие страны.
Все три случая сбитых по ошибке пассажирских самолетов в 21 веке были:
а) с участием советских/российских ЗРК;
б) связаны с Украиной.
- один сбили они
- один сбили на их территории
- один сбили их
Ну почему, F-117 Nighthawk (который Стелс) сербы сбили доисторическим С 125, который ещё диды создавали.
там больше была ошибка пилота
А Иран че по приколу шмалял?
Арабы любят в воздух пострелять
Не только арабы, все муслимы на всех праздниках шмаляют постоянно. А царь голову в сторону отводит - типа я ниче не вижу и не знаю. А как тока русский шмальнет, то все труба и сразу царь все видит и знает и сказки рассказывает типа: "сначала стаканчик бросит, а потом и камень кинет".
у нас тут аэроклуб в треде. решения русского вопроса хз, на других сайтах может
«...офицер войск противоздушной обороны Югославии Золтан Дани рассказал, как все было на самом деле. Во время войны он командовал подразделением С-125, которому удалось выследить американского "невидимку". Хорошо сработал локатор П-18 метрового диапазона, неплохо видевший этот бомбардировщик. К тому же американцев подвела беспечность - они использовали один и тот же маршрут полета, и в результате жестоко за это поплатились.»
Они летали по одному маршруту+вылет был без самолётов прикрытия подавляющих ПВО+ момент взлета из Италии был засечен и передан сербскими агентами. Осталось лишь включить радар на пару десятков секунд в ожидаемый промежуток. Если бы батарея работала в штатном режиме, её бы мгновенно подавили самолёты США с специальными ракетами.
Вот так
Ебаные собаки лаяли так громко и яростно, что обосрались от натуги... жаль только, что наш Пыня стоит рядом с совочком и улыбается.
США сказали, Сергей поверил
Сейчас бы верить, блядь, Ирану.
может никому из них верить нельзя?))000 А то я так в Бога уверовал однажды.
Позиция "не верь никому" очень выгодна лжецам.
позиция "верь тому, кто ближе по духу" для дебилов.
Я за объективность. Ещё даже статью не написали, а комменты уже обгадили)
Сейчас бы верить США после выдуманных историй с биологическим оружием в Ираке и надуманными поводами нападать на другие страны
Сейчас бы верить Ирану после того как они 1500 человек расстреляли за неправильное мнение.
А я где-то говорил что надо верить Ирану?
Всем давно известно, что ты топишь за мусульманские страны после того, как тебе провели яичками по твоей гринкарте США.
Я ни за кого не топлю в этом конфликте. А ты просто исламофоб и топишь за кого угодно, лишь бы против муслимов.
блять, как можно верить США? Типо они никогда не обманывали или что?))) У каждый страны свои цели и задачи, будут пиздеть то, что нужно, а не то как есть.
Ты как будто хочешь поставить на нужную лошадь, зачем тебе верить обязательно кому-то. я вот мог прикинуть, ну процентов 90%,что сбил Иран по ошибке. А вот эта инфа от США вообще не повлияло на этот процент, в информационном ваакуме все начинают говорить то, что ему выгодно. Если США пиздит про запуски - это не делает автоматом Иран оправданным. Удивляют конечно, как украинцы триггернулись на сомнение в достоверности слов США.
Тэкс, какому из вас, Дмитриев, ставить лайк, а кому стул с хуями подвезти?
нужно хотя бы дождаться 3-4 источников, что подтвердят что-то или опровергнут, а потом делать выводы
ага, учитывая еще, что США накатывают санкции на Иран и нужна поддержка других стран, они в любом случае не отказались бы поспекулировать боингом
Вот блять тупые хохлы рассматривают версию с ракетой, надо было спросить у Дмитрия Кораблева кому верить))))
Кстати да, при пожаре пилот сначала отключает двигатель, сливает/вырабатывает топливо, и возвращается в экстренном режиме в аэропорт
Да, но версия, что самолёт подорвали - странная, типа иранцы подорвали иранцев в украинском самолёте? А версия о том, что они испугались, психанули и сбили гражданский самолёт - выглядит логично.
Сбить, блядь, самолет, взлетающий из аэропорта твоей же столицы это да, это уметь надо
Научных открытий и культурного просвещения, епта
Эту версию легко опровергнуть. Ирану достаточно показать остатки фезюляжа на реконструкции самолёта.
Чтобы стало понятно, есть ли повреждения корпуса средствами поражения SA-15 , или нет
Но что-то подсказывает, что этого не будет
Оно и понятно. Откуда у арабов "чёрные ящики"?
Ведь иранцы это персы)
Напомню, что по конвенции Международной организации гражданской авиации, расследовать катастрофу обязана страна, где она произошла. Так что они и не должны никому передавать чёрные ящики, просто следственная группа будет состоять из представителей Украины, Ирана, Boeing и возможно других стран, чьи граждане были в самолёте
Пфф, это очевидно. А сразу не говорили разве что, чтобы Иран не пугать, а то они с испугу ещё кого-нить убили бы.
а испуг у них типа наступает в течении какого-то времени (первых суток), а потом не наступает вообще? че им не скажи?
Они в ту ночь долбанули по базе США, предупредив заранее Ирак (а Ирак, в свою очередь, предупредил США), чтобы не дай бог никого не убить и не мотивировать Трампа на войну. А тут целый самолет так неудачно подвернулся.
В первый день могли и правда нервы сдать. А так им все этот Боинг фактически списали, чтобы лишний раз не обострять.
Я знаю что было в ту ночь, но про нервы непонятно. Если должны были сдать, сдадут и сейчас
Ну щас уже им типа почти простили. Вырязят обеспокоенность, может какие санцкии введут. Очевидно, что Трам тоже пересрал с этим самолетом. Он для всех неудачный, все карты спутал. Все пытаются забыть, как будто и не было.
Аналитика уровня - у них бы сдали нервы, а сейчас не сдадут, им почти простили.
Если бы сказали в первый день это бы привело к обострению того конфликта, который ещё не закрыли. А щас типа новая глава. Хотя может это чисто мои фантазии, но очевидно что мировое сообщество как то не сильно переживает и не хочет поднимать тему.
Вон Трамп уже говорит что это ошибка.
Трампу как раз грамотно подсказали, что сбитый иранцами самолёт нанесёт ущерба Ирану больше, нежели ответный военный удар от асашай.
Данные по пускам ракет несомненно были в Пентагоне и ЦРУ в режиме "реального времени"
Но слив произошёл только сейчас. После выступления Дональда.
И теперь Трамп "миротворец", а персы "убийцы мирных граждан"
Чуть позже эту карту надо разыгрывать. Прямо сейчас США могут оказаться в ситуации, когда это крушение выгодней всего именно для них. Скользко.
Украина виновата в том числе. Идут боевые действия и вы сука посылаете туда свой самолёт. При том, что перед этим уже разворачивались британские самолёты и не летели в Иран.
Хватит пиздить твиты у МИД России
не видел что там у них
Клятые хохлы подосрали братскому иранскому народу, подставив свой пассажирский самолёт под их ракету
После того как сбили как минимум самолет Austrian Airlines вечером там еще садился. Та и другие летали.
но британский перед ударом по украинскому резко сменил курс и развернулся. Это факт.
Во-первых, это был рейс из Ирана, а не в Иран.
Во-вторых, в ту ночь из Тегерана уходило ещё минимум штук 15 рейсов в разные страны Европы, каждый взлёт с интервалом минут в 20. Люди, скорее всего, просто пытались смотаться по-быстрому, пока не началось.
аэропорт должен был быть закрыт как минимум и украинская сторона должна была запретить полёты во время военных действий. Виноваты все.
Я же говорил. Трамп, давай мочи их!!
Любишь доменантов?
я бы хотел быть Анастейшей в 50 оттенках серого
Ебать а кто не хочет замуж жа миллиардера
А она разве женилась?
"Бей своих, чтоб чужие боялись!" - подумали в Иране.
подумали в Иране
Хехе, слова "подумали" и "Иран" в одном предложении. Хохма
А зачем они его сбили?
Вероятно, это тот же спутник, который пуск «Бука», сбившего MH17, зафиксировал (система строго секретная, поэтому американцы снимки никому не показывают, но голландское следствие снимки видело, и они соответствуют независимо установленным данным следствия)
Сейчас бы показывать снимки с секретного спутника что бы его определи 😅
Вычислят по координатам, нормаль с поверхности земли проведут и ебанут по точке в космосе? Так ведь, да?
Это не мешало Трампу залить фотки с секретного спутника в Твиттер.
https://www.wired.com/story/trump-tweeted-a-sensitive-photo-internet-sleuths-decoded-it/
Насколько помню, этот спутник буквально за сутки и нашли после твита)
Поэтому и не сливают такое в открытой доступ.
Одна страна сбила два самолета пассажирских корейцев, боинга, на западе и востоке, тоже дали кучу версий, рейган обратился в цру и через конгресс и суд добивался, чтоб цру выдали даннные и знаете что?) его нахуй слала разведка типа если рассекретят, то все узнают что мы умеем. В итоге единственный раз в истории сша они выдали переговоры пилотов и доказали иную версию)
Надо срочно обратиться к Леонтьеву за спутниковым снимком, он не подведет
Вывсёврети!!
ты за корпус стражей исландской революции или за бригаду мучеников аль аксы?
то есть за Цахал?
с ним бог, так кто же против него
с русскими только рай
в хизб ут тахрир с тобой не согласны
закуколдовать, ты то куда лезешь, раз не в курсе повестки, блеать
Сцуко, я не знаю, почему, но меня это так рассмешило))
Аякса? Футбольный клуб такой есть
Американская разведка зафиксировала запуск ракет перед падением самолёта.
СМИ: украинский «Боинг» сбили иранские силы противовоздушной обороны
хуета шредингера.