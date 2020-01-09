Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Arthur Khamzin
11 265

СМИ: украинский «Боинг» случайно сбили иранские ПВО. Американская разведка зафиксировала запуск ракет перед крушением Материал редакции

Спутник обнаружил инфракрасные вспышки и сигналы включения радара.

166 комментариев
В закладки
Аудио

Иранские ПВО случайно сбили украинский «Боинг» возле Тегерана. Причиной падения украинского самолёта стал запуск двух ракет иранского зенитно-ракетного комплекса «Тор», сообщили телеканал CBS и Newsweek со ссылкой на источники в американской разведке. Информацию подтвердили CNN и Associated Press.

Сообщается, что разведка США зафиксировала сигналы включения радара, а также две инфракрасные вспышки. Предположительно это были ракеты. Источник Newsweek в Пентагоне заявил, что это была случайность. ПВО якобы находились в активном состоянии после ракетной атаки, совершённой в ответ на убийство генерала Кассема Сулеймани

Центральное командование США отказалось комментировать ситуацию. Совет Национальной безопасности и Госдепартамент также никак не отреагировали на запрос Newsweek.

Украинский самолёт потерпел крушение возле Тегерана в ночь на 8 января. На борту находилось 176 человек. В результате катастрофы никому не удалось выжить

Совет национальной безопасности и обороны Украины назвал четыре основных версии случившегося. В качестве причин они рассматривают возможность поражения ракетой, взрыв при терракте, взрыв двигателя из-за технических причин и столкновение с беспилотником.

Обновлено в 20:47:

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что причиной трагедии стали технические неисправности. Он также отметил, что возможно кто-то совершил ошибку, подчеркнув, что США к этому непричастны.

Aaron Rupar @atrupar
Trump on plane that crashed in Iran: "I have my suspicions ... it was flying in a pretty rough neighborhood. Some people say it was mechanical. I don't even think that's a question, personally." https://t.co/2TNJosBPRi

#новости #wwiii #ps752

Новости
Подписан
Отписаться
«Урюпинская правда» разместила фото федерального политика ниже, чем местного депутата. Главного редактора уволили
Ей предложили уйти по собственному желанию, а после отказа уволили без объяснения причин.
15
64
Реклама на TJ
{ "author_name": "Arthur Khamzin", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","wwiii","ps752"], "comments": 166, "likes": 64, "favorites": 15, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 135235, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 09 Jan 2020 19:56:26 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Объявления на TJ
Теперь продаём по показам от 3500 ₽
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://tjournal-static-bf19cf1.gcdn.co/static/build/tjournal.ru/specials/BankOpenQuiz/js/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('open-bank-quiz'); if (container) { s.onload = function() { new BankOpenQuiz.Special({ container: container, isFeed: document.querySelector('[air-module="module.feed"], [air-module="module.page_search"]') ? true : false, share: { url: '', title: 'Проверяем финансовую грамотность пользователей TJ', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 18);
0
{ "id": 135235, "author_id": 252535, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/135235\/get","add":"\/comments\/135235\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/135235"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
166 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Nikita

38

Раньше был Бук, теперь Тор... Наши ЗРК только пассажирские самолёты умеют сбивать или что?

Ответить

Yaroslav Maltsev

Nikita
0

РАШКА!

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Yaroslav
10

Р*

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Алексѣй
5

не все поймут, не многие вспомнят(

Ответить

Максим Шпилёв

Алексѣй
2

В детстве когда играли, неловко ляпнул: я как Ашка ))

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Максим
0

скажи яма а потом кака

Ответить

Nikita

Алексѣй
1

молодежь классики не знает

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Nikita
0

что же с нами стало(

Ответить

Yaroslav Maltsev

Алексѣй
0

не все поймут

Дочь Джигурды?

Ответить

Иван Бойцов

Алексѣй
1

Точно, шёл лет 20 назад, как назывался?

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Иван
1

Spellbinder

Ответить

Artem Kondratev

Иван
0

Чародей

Ответить

Иван Бойцов

Artem
0

Спасибо

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Artem
0

в стране великого дракона?

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Иван
0

еще был пиздатый Арабелла тоже мощный сеттинг

Ответить

Emile Zäkiev

Алексѣй
0

я не помню, она вроде была злодейкой по сюжету, да?

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Emile
0

да, но богиня. И в конце она раскаялась и всё осознала вроде

Ответить

Nikita

Yaroslav
1

ты сам это сказал, а тебе я верю как никому другому

Ответить

Yaroslav Maltsev

Nikita
1

Был Иран, была Украина... Наши комментаторы только про рашку могут писать или что?

Ответить

Nikita

Yaroslav
0

очевидно что про другие страны пишут комментаторы из других стран

Ответить

Yaroslav Maltsev

Nikita
2

Отныне запрещаю тебе писать про другие страны.

Ответить

Paster Nak

Yaroslav
2
Ответить

Nikita

Yaroslav
0

Да будет так, Ярослав! 

Ответить

Yaroslav Maltsev

Nikita
0

Только Россия матушка!

*звучит советский гимн

Ответить

Василий Лебедев

Nikita
3

Все три случая сбитых по ошибке пассажирских самолетов в 21 веке были:

а) с участием советских/российских ЗРК;
б) связаны с Украиной.

- один сбили они
- один сбили на их территории
- один сбили их

Ответить

Nikita

Василий
0

мистика

Ответить

Evgeniy Smirnov

Nikita
1

Ну почему, F-117 Nighthawk (который Стелс) сербы сбили доисторическим С 125, который ещё диды создавали.

Ответить

Саша Пелипенко

Evgeniy
1

там больше была ошибка пилота

Ответить

Weall FAlldown

Саша
0

А Иран че по приколу шмалял?

Ответить

Иван Винокуров

Weall
1

Арабы любят в воздух пострелять

Ответить

Андрон

Иван
0

Не только арабы, все муслимы на всех праздниках шмаляют постоянно. А царь голову в сторону отводит - типа я ниче не вижу и не знаю. А как тока русский шмальнет, то все труба и сразу царь все видит и знает и сказки рассказывает типа: "сначала стаканчик бросит, а потом и камень кинет". 

Ответить

Weall FAlldown

Андрон
0

у нас тут аэроклуб в треде. решения русского вопроса хз, на других сайтах может

Ответить

Саша Пелипенко

Weall
0

при чем тут Иран?

Ответить

Vladislav Lobanov

Evgeniy
0

«...офицер войск противоздушной обороны Югославии Золтан Дани рассказал, как все было на самом деле. Во время войны он командовал подразделением С-125, которому удалось выследить американского "невидимку". Хорошо сработал локатор П-18 метрового диапазона, неплохо видевший этот бомбардировщик. К тому же американцев подвела беспечность - они использовали один и тот же маршрут полета, и в результате жестоко за это поплатились.»

Ответить

Алексей Дертев

Vladislav
1

Они летали по одному маршруту+вылет был без самолётов прикрытия подавляющих ПВО+ момент взлета из Италии был засечен и передан сербскими агентами. Осталось лишь включить радар на пару десятков секунд в ожидаемый промежуток. Если бы батарея работала в штатном режиме, её бы мгновенно подавили самолёты США с специальными ракетами. 

Вот так

Ответить

haunter

Nikita
0

зрк=пво

фига ты эксперт

Ответить

Eugene Gultyaev

haunter
1

Че?

Ответить

Nikita

Eugene
0

тоже нихуя не понял

Ответить

Nikita

haunter
1

Че?

Ответить

Dra

Nikita
0

Не так эффективен против военных самолётов, зато отлично сбивает гражданские лайнеры. Отдаю за восемь пятьдесят.

Ответить

Сергей Васильев

19

Ебаные собаки лаяли так громко и яростно, что обосрались от натуги... жаль только, что наш Пыня стоит рядом с совочком и улыбается.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Сергей
–21

США сказали, Сергей поверил

Ответить

Сергей Васильев

Дмитрий
64

Сейчас бы верить, блядь, Ирану.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Сергей
–9

может никому из них верить нельзя?))000 А то я так в Бога уверовал однажды.

Ответить

Дмитрий Григорьев

Дмитрий
14

Позиция "не верь никому" очень выгодна лжецам.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Дмитрий
12

позиция "верь тому, кто ближе по духу" для дебилов. 

Я за объективность.  Ещё даже статью не написали, а комменты уже обгадили) 

Ответить

Дмитрий

Дмитрий
2

Ты додумываешь за меня, умник, я не оглашал своей позиции. Однако если есть 2 источника и это СМИ Ирана и США, я пока буду считать боле  достоверной инфу из СМИ США. И подожду новой информации.

Ответить

hyposlasher

Дмитрий
3

Сейчас бы верить США после выдуманных историй с биологическим оружием в Ираке и надуманными поводами нападать на другие страны

Ответить

Сергей Васильев

hyposla…
10

Сейчас бы верить Ирану после того как они 1500 человек расстреляли за неправильное мнение.

Ответить

hyposlasher

Сергей
0

А я где-то говорил что надо верить Ирану?

Ответить

Сергей Васильев

hyposla…
12

Всем давно известно, что ты топишь за мусульманские страны после того, как тебе провели яичками по  твоей гринкарте США.

Ответить

hyposlasher

Сергей
–8

Я ни за кого не топлю в этом конфликте. А ты просто исламофоб и топишь за кого угодно, лишь бы против муслимов.

Ответить

Raekwon The Chef

Сергей
0

Сейчас бы верить комментариям на тж

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Дмитрий
–3

блять, как можно верить США? Типо они никогда не обманывали или что?))) У каждый страны свои цели и задачи, будут пиздеть то, что нужно, а не то как есть. 

Ответить

Дмитрий

Дмитрий
7

"США" это что? СМИ из США играют по определённым правилам. А СМИ Ирана по своим. На основании этой информации я больше верю первым. Но это не значит, что они никогда не врут или не ошибаются. Подождём развития событий.

Ответить

Weall FAlldown

Дмитрий
0

Ты как будто хочешь поставить на нужную лошадь, зачем тебе верить обязательно кому-то. я вот мог прикинуть, ну процентов 90%,что сбил Иран по ошибке. А вот эта инфа от США вообще не повлияло на этот процент, в информационном ваакуме все начинают говорить то, что ему выгодно. Если США пиздит про запуски - это не делает автоматом Иран оправданным. Удивляют конечно, как украинцы триггернулись на сомнение в достоверности слов США.  

Ответить

Weall FAlldown

Дмитрий
0

и что тебе это дает, пойдешь флаг Ирана жечь на площади?

Ответить

Sergey Michko

Дмитрий
0

СМИ Ирана покажите пожалуйста

Ответить

Viktor Tolkach

Дмитрий
0

Тэкс, какому из вас, Дмитриев, ставить лайк, а кому стул с хуями подвезти? 

Ответить

That cat

Дмитрий
4

За хуективность, защётник россеянской армии

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Дмитрий
3

нужно хотя бы дождаться 3-4 источников, что подтвердят что-то или опровергнут, а потом делать выводы

Ответить

Искусный

Дмитрий
9

Нахуя источники, на ТЖ все сразу поняли в чем дело, без пруфов

Ответить

Weall FAlldown

Искусный
2

ага, учитывая еще, что США накатывают санкции на Иран и нужна поддержка других стран, они в любом случае не отказались бы поспекулировать боингом

Ответить

Nikita

Искусный
1

Мы здесь все эксперты и у нас здесь экспертное сообщество, чё доебался?

Ответить

That cat

Дмитрий
1

Из Китая, РФ и Нибиру

Ответить

Дмитрий Орлов

Дмитрий
0

Вот блять тупые хохлы рассматривают версию с ракетой, надо было спросить у Дмитрия Кораблева кому верить))))

Ответить

Сергей Васильев

Дмитрий
14

В таком случае, мне очень грустно за твой лоб.

Ответить

Искусный Дворянин

Сергей
1

Сейчас бы верить твоим усикам

Ответить

Дмитрий Алексеенков

Сергей
0

И давно ты приплетаешь?

Ответить

Yaroslav Maltsev

Сергей
0

И тут РАШКА!

Ответить

Илья Ерохин

Сергей
0

Да хорошо хоть тут ума хватило не ввязываться

Ответить

Иван Маслов

23
Ответить

Джордж Харви

Иван
1

Кстати да, при пожаре пилот сначала отключает двигатель, сливает/вырабатывает топливо, и возвращается в экстренном режиме в аэропорт

Ответить

Фёдор Крюков

Иван
0

Да, но версия, что самолёт подорвали - странная, типа иранцы подорвали иранцев в украинском самолёте? А версия о том, что они испугались, психанули и сбили гражданский самолёт - выглядит логично.

Ответить

Иван Маслов

Фёдор
0

иранцы подорвали иранцев

что они собственно и сделали

Ответить

Poe Ghost

Иван
–10

По-моему, это моветон — лизать самому себе. Ну, просто неприлично.

Ответить

Anxo

Poe
0

О приличные люди в треде

Ответить

Mikhail Oklefov

18

Сбить, блядь, самолет, взлетающий из аэропорта твоей же столицы это да, это уметь надо

Ответить

badkid

Mikhail
16

А что ещё ждать от макак с гранатами?

Ответить

Mikhail Oklefov

badkid
3

Научных открытий и культурного просвещения, епта

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Mikhail
0

сложна!

Ответить

Джордж Харви

11
Ответить

Ромыч Хомыч

1

Эту версию легко опровергнуть. Ирану достаточно показать остатки фезюляжа на реконструкции самолёта.
Чтобы стало понятно, есть ли повреждения корпуса средствами поражения SA-15 , или нет
Но что-то подсказывает, что этого не будет

Ответить

Poe Ghost

Ромыч
12

Всё стало понятно, когда арабы отказались чёрные ящики передавать.

Ответить

Ромыч Хомыч

Poe
7

Оно и понятно. Откуда у арабов "чёрные ящики"?
Ведь иранцы это персы)

Ответить

Poe Ghost

Ромыч
5
Ответить

Ромыч Хомыч

Poe
1

Ну ладно.
На один вечер переименуем регион в "Арабский залив"

Ответить

Дамир Камалетдинов

Poe
4

Напомню, что по конвенции Международной организации гражданской авиации, расследовать катастрофу обязана страна, где она произошла. Так что они и не должны никому передавать чёрные ящики, просто следственная группа будет состоять из представителей Украины, Ирана, Boeing и возможно других стран, чьи граждане были в самолёте

Ответить

Mikhail Lukup

Poe
0

Не вздумай назвать иранца арабом - в лучшем случае обидится.

Ответить

Kirill False

Poe
0

и оба черных ящика повреждены, как они утверждают, лол

Ответить

Vladimir Medvedev

5

Пфф, это очевидно. А сразу не говорили разве что, чтобы Иран не пугать, а то они с испугу ещё кого-нить убили бы.

Ответить

Анна Гласс

Vladimir
0

а испуг у них типа наступает в течении какого-то времени (первых суток), а потом не наступает вообще? че им не скажи?

Ответить

Vladimir Medvedev

Анна
2

Они в ту ночь долбанули по базе США, предупредив заранее Ирак (а Ирак, в свою очередь, предупредил США), чтобы не дай бог никого не убить и не мотивировать Трампа на войну. А тут целый самолет так неудачно подвернулся. 

В первый день могли и правда нервы сдать. А так им все этот Боинг фактически списали, чтобы лишний раз не обострять.

Ответить

Анна Гласс

Vladimir
0

Я знаю что было в ту ночь, но про нервы непонятно. Если должны были сдать, сдадут и сейчас

Ответить

Vladimir Medvedev

Анна
1

Ну щас уже им типа почти простили. Вырязят обеспокоенность, может какие санцкии введут. Очевидно, что Трам тоже пересрал с этим самолетом. Он для всех неудачный, все карты спутал. Все пытаются забыть, как будто и не было.

Ответить

Анна Гласс

Vladimir
0

Аналитика уровня - у них бы сдали нервы, а сейчас не сдадут, им почти простили.

Ответить

Vladimir

Анна
1

Если бы сказали в первый день это бы привело к обострению того конфликта, который ещё не закрыли. А щас типа новая глава. Хотя может это чисто мои фантазии, но очевидно что мировое сообщество как то не сильно переживает и не хочет поднимать тему.

Вон Трамп уже говорит что это ошибка.

Ответить

Ромыч Хомыч

Vladimir
0

Трампу как раз грамотно подсказали, что сбитый иранцами самолёт нанесёт ущерба Ирану больше, нежели ответный военный удар от асашай.
Данные по пускам ракет несомненно были в Пентагоне и ЦРУ в режиме "реального времени"
Но слив произошёл только сейчас. После выступления Дональда.
И теперь Трамп "миротворец", а персы "убийцы мирных граждан"

Ответить

Сергей Морозов

Ромыч
0

Чуть позже эту карту надо разыгрывать. Прямо сейчас США могут оказаться в ситуации, когда это крушение выгодней всего именно для них. Скользко.

Ответить

Владимир Дыркин

–8

Украина виновата в том числе. Идут боевые действия и вы сука посылаете туда свой самолёт. При том, что перед этим уже  разворачивались британские самолёты и не летели в Иран.

Ответить

Ромыч Хомыч

Владимир
7

Хватит пиздить твиты у МИД России

Ответить

Владимир Дыркин

Ромыч
0

не видел что там у них

Ответить

Ромыч Хомыч

Владимир
3

Я тоже. Но это же очевидно

Ответить

Paster Nak

Владимир
1

Клятые хохлы подосрали братскому иранскому народу, подставив свой пассажирский самолёт под их ракету

Ответить

Maxim Rebitsky

Владимир
0

После того как сбили как минимум самолет Austrian Airlines вечером там еще садился. Та и другие летали.

Ответить

Владимир Дыркин

Maxim
0

но британский перед ударом по украинскому резко сменил курс и развернулся. Это факт.

Ответить

Nick Logveniuk

Владимир
0

Во-первых, это был рейс из Ирана, а не в Иран.
Во-вторых, в ту ночь из Тегерана уходило ещё минимум штук 15 рейсов в разные страны Европы, каждый взлёт с интервалом минут в 20. Люди, скорее всего, просто пытались смотаться по-быстрому, пока не началось.

Ответить

Владимир Дыркин

Nick
0

аэропорт должен был быть закрыт как минимум и  украинская сторона должна была запретить полёты во время военных действий. Виноваты все.

Ответить

Владимир Дыркин

0

Я же говорил. Трамп, давай мочи их!!

Ответить

Дитковский

Владимир
1

Любишь доменантов?

Ответить

Владимир Дыркин

Дитковский
3

я бы хотел быть Анастейшей в 50 оттенках серого 

Ответить

Дитковский

Владимир
14

Ебать а кто не хочет замуж жа миллиардера

Ответить

Артем Адамов

Дитковский
0

А она разве женилась?

Ответить

Weall FAlldown

Артем
0

хотела

Ответить

Дитковский

Артем
0

Да еще и двое детей появилось

Ответить

Nikita

Дитковский
3

Дементоров

Ответить

hyposlasher

Владимир
0

Кого их? Ты войны хочешь?

Ответить

Александр Михайлов

1

"Бей своих, чтоб чужие боялись!" - подумали в Иране. 

Ответить

Taktischer Corgi

Александр
2

 подумали в Иране

Хехе, слова "подумали" и "Иран" в одном предложении. Хохма 

Ответить

Ростислав Тесленко

0

А зачем они его сбили?

Ответить

Mircurt

Ростислав
4

Убивают своих граждан, сначала в давке на похоронах, теперь самолёт, все сходится

Ответить

zelenii zmey

–7

Вероятно, это тот же спутник, который пуск «Бука», сбившего MH17, зафиксировал (система строго секретная, поэтому американцы снимки никому не показывают, но голландское следствие снимки видело, и они соответствуют независимо установленным данным следствия)

Ответить

Bremedy

zelenii
1

Ну по сути Трамп уже однажды твитил снимок с военного спутника США качество там лучше чем у тебя на мобиле.

Ответить

Maxim Rebitsky

zelenii
0

Сейчас бы показывать снимки с секретного спутника что бы его определи 😅

Ответить

Алексей Пушкарёв

Maxim
0

Вычислят по координатам, нормаль с поверхности земли проведут и ебанут по точке в космосе? Так ведь, да?

Ответить

Savely Krasovsky

Maxim
0

Это не мешало Трампу залить фотки с секретного спутника в Твиттер.
https://www.wired.com/story/trump-tweeted-a-sensitive-photo-internet-sleuths-decoded-it/

Ответить

Danya Kondr

Savely
0

Насколько помню, этот спутник буквально за сутки и нашли после твита)
Поэтому и не сливают такое в открытой доступ.

Ответить

Stan Majors

zelenii
0

Одна страна сбила два самолета пассажирских корейцев, боинга, на западе и востоке, тоже дали кучу версий, рейган обратился в цру и через конгресс и суд добивался, чтоб цру выдали даннные и знаете что?) его нахуй слала разведка типа если рассекретят, то все узнают что мы умеем. В итоге единственный раз в истории сша они выдали переговоры пилотов и доказали иную версию)

Ответить

Kirill False

zelenii
0

Надо срочно обратиться к Леонтьеву за спутниковым снимком, он не подведет

Ответить

Илья Пятницкий

1

Это были спасательные ракеты

Ответить

Nikita

0

Вывсёврети!!

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Nikita
1

ты за корпус стражей исландской революции или за бригаду мучеников аль аксы?

Ответить

Nikita

Алексѣй
6

Блять это слишком сложно. Я за все хорошее против всего плохого

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Nikita
0

то есть за Цахал?

Ответить

Nikita

Алексѣй
0

Если он хороший то да

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Nikita
0

с ним бог, так кто же против него

Ответить

Nikita

Алексѣй
0

Так бог же с русскими?

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Nikita
0

с русскими только рай

Ответить

Nikita

Алексѣй
0

С русским рай и на земле!

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Nikita
0

в хизб ут тахрир с тобой не согласны

Ответить

Weall FAlldown

Алексѣй
2

у них там группировки вместо рок-групп похоже

Ответить

Nikita

Алексѣй
0

хизб ут тахрир

Ты что заколдовать меня пытаешься чтоли этими заклинаниями? 

Ответить

Weall FAlldown

Nikita
3

вербует

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Nikita
0

закуколдовать, ты то куда лезешь, раз не в курсе повестки, блеать

Ответить

Nikita

Алексѣй
0

бля а че чтобы комментировать на ТЖ нужно быть в курсе повестки?

ояебу, я не знал, прости бро

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Nikita
1
Ответить

Dennis Naidyuk

Nikita
0

Это другой.)

Ответить

Dennis Naidyuk

Алексѣй
1

Сцуко, я не знаю, почему, но меня это так рассмешило))

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Dennis
–1

( ͡• ͜ʖ ͡• )

Ответить

Stan Majors

Алексѣй
0

Аякса? Футбольный клуб такой есть

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Stan
0

тогда он должен быть уничтожен ракетами «Иерихон-3»

Ответить

Weall FAlldown

–17

Американская разведка зафиксировала запуск ракет перед падением самолёта.

СМИ: украинский «Боинг» сбили иранские силы противовоздушной обороны

хуета шредингера. 

Ответить

Weall FAlldown

Weall
0

украинцы угомонитесь, в душе не ебу кто сбил 