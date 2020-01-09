Спутник обнаружил инфракрасные вспышки и сигналы включения радара.

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Иранские ПВО случайно сбили украинский «Боинг» возле Тегерана. Причиной падения украинского самолёта стал запуск двух ракет иранского зенитно-ракетного комплекса «Тор», сообщили телеканал CBS и Newsweek со ссылкой на источники в американской разведке. Информацию подтвердили CNN и Associated Press.

Сообщается, что разведка США зафиксировала сигналы включения радара, а также две инфракрасные вспышки. Предположительно это были ракеты. Источник Newsweek в Пентагоне заявил, что это была случайность. ПВО якобы находились в активном состоянии после ракетной атаки, совершённой в ответ на убийство генерала Кассема Сулеймани

Центральное командование США отказалось комментировать ситуацию. Совет Национальной безопасности и Госдепартамент также никак не отреагировали на запрос Newsweek.

Украинский самолёт потерпел крушение возле Тегерана в ночь на 8 января. На борту находилось 176 человек. В результате катастрофы никому не удалось выжить

Совет национальной безопасности и обороны Украины назвал четыре основных версии случившегося. В качестве причин они рассматривают возможность поражения ракетой, взрыв при терракте, взрыв двигателя из-за технических причин и столкновение с беспилотником.

Обновлено в 20:47:

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что причиной трагедии стали технические неисправности. Он также отметил, что возможно кто-то совершил ошибку, подчеркнув, что США к этому непричастны.