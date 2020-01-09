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Но на мировом рынке рекорд с огромным отрывом всё ещё удерживает Toyota.
Tesla стала крупнейшим по капитализации автопроизводителем в истории США. Рыночная стоимость компании превысила 81 миллиард долларов, побив рекорд Ford, поставленный в 1999 году. На это обратили внимание в WSJ.
На момент написания заметки стоимость акций Tesla составляет 492 доллара за штуку, а капитализация достигла 89 миллиардов долларов. С начала года стоимость бумаг выросла на 5% на фоне открытия завода в Шанхае и успешного квартала.
При этом Tesla ещё далеко до первого места в мире по капитализации среди автопроизводителей. Его удерживает Toyota с рыночной стоимостью примерно в 230 миллиардов долларов, а статус самой «дорогой» компании в США находится за Apple c капитализацией в 1,3 триллиона долларов.
Как отметили на WSJ, Tesla пока так и не получила годовой прибыли несмотря на хорошие отчёты. В цифрах не учитывается инфляция и долги, а только в одном втором квартале 2019 года компания получила 400 миллионов долларов убытков.
Скоро автоваз новую модель выпустит и пиздец этой тесле
Apple красавы, опять отвоевали первое место по капитализации, в том году же кто-то посмел их потеснить на время?
Альфабет (он же гугл)
упала капитализация из-за того что у безоса отжала баба часть акций?
Йомобиль и маруся с чемто третьим напряглись
Монарх, аурис не электро
Хотел пошутить про связь с фото беременной Граймс, но мне хватило этого
https://www.google.com/amp/s/www.womanhit.ru/amp/stars/news/2020-01-09-ekstrasens-beremennost-devushki-ilona-maska-suschestvuet-naurovne-zhelanija/
Пихто, держись!
Дед таблетки выпил и норм. Вообще я б реал посмотрел фильм от журнала тайм как дед едет в сша и с маском пару дней тусит, а потом грустит дома и сувениры раздает родным)