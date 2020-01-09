Но на мировом рынке рекорд с огромным отрывом всё ещё удерживает Toyota.

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Магазин Tesla Фото Fortune​

Tesla стала крупнейшим по капитализации автопроизводителем в истории США. Рыночная стоимость компании превысила 81 миллиард долларов, побив рекорд Ford, поставленный в 1999 году. На это обратили внимание в WSJ.

На момент написания заметки стоимость акций Tesla составляет 492 доллара за штуку, а капитализация достигла 89 миллиардов долларов. С начала года стоимость бумаг выросла на 5% на фоне открытия завода в Шанхае и успешного квартала.

При этом Tesla ещё далеко до первого места в мире по капитализации среди автопроизводителей. Его удерживает Toyota с рыночной стоимостью примерно в 230 миллиардов долларов, а статус самой «дорогой» компании в США находится за Apple c капитализацией в 1,3 триллиона долларов.