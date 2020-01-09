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Дамир Камалетдинов
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Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в истории США по капитализации на бирже Материал редакции

Но на мировом рынке рекорд с огромным отрывом всё ещё удерживает Toyota.

22 комментария
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Магазин Tesla Фото Fortune​

Tesla стала крупнейшим по капитализации автопроизводителем в истории США. Рыночная стоимость компании превысила 81 миллиард долларов, побив рекорд Ford, поставленный в 1999 году. На это обратили внимание в WSJ.

На момент написания заметки стоимость акций Tesla составляет 492 доллара за штуку, а капитализация достигла 89 миллиардов долларов. С начала года стоимость бумаг выросла на 5% на фоне открытия завода в Шанхае и успешного квартала.

При этом Tesla ещё далеко до первого места в мире по капитализации среди автопроизводителей. Его удерживает Toyota с рыночной стоимостью примерно в 230 миллиардов долларов, а статус самой «дорогой» компании в США находится за Apple c капитализацией в 1,3 триллиона долларов.

Как отметили на WSJ, Tesla пока так и не получила годовой прибыли несмотря на хорошие отчёты. В цифрах не учитывается инфляция и долги, а только в одном втором квартале 2019 года компания получила 400 миллионов долларов убытков.

#бизнес #tesla #новости

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22 комментария
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Владимир Дыркин

7

Скоро автоваз новую модель выпустит и пиздец  этой тесле

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Игорь

Владимир
0

Ну все, Тесла уже начала падать

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Алексѣй Бобковъ

Владимир
0
Ответить

Алексѣй Бобковъ

1

Apple красавы, опять отвоевали первое место по капитализации, в том году же кто-то посмел их потеснить на время?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Алексѣй
1

Amazon вроде

Ответить

Православие. Патриотизм.

Дамир
0

Альфабет (он же гугл)

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Православие.
1

кишка тонка

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Дамир
0

упала капитализация из-за того что у безоса отжала баба часть акций?

Ответить

Илья Гераськин

Алексѣй
0

Именно

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Илья
0

ну и не только по этому

Ответить

Stan Majors

1

Йомобиль и маруся с чемто третьим напряглись

Ответить

Kyler

Stan
0

Монарх или Аурус ещё есть

Ответить

Stan Majors

Kyler
0

Монарх, аурис не электро

Ответить

Kyler

Stan
0

Ну монарх все таки гибрид, в ней движок от Ниссан Лиф

Ответить

Stan Majors

Kyler
0

Прости, я не эксперт, эти три машины замозолили дороги мира?)

Ответить

Kyler

Stan
0

Все ещё в переди

Ответить

Yaroslav Maltsev

Stan
0

Тесла и Маруся.

Доброе утро, славяне.

Ответить

Yaroslav Maltsev

0

Хотел пошутить про связь с фото беременной Граймс, но мне хватило этого

https://www.google.com/amp/s/www.womanhit.ru/amp/stars/news/2020-01-09-ekstrasens-beremennost-devushki-ilona-maska-suschestvuet-naurovne-zhelanija/

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Дитковский

0

Пихто, держись!

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Stan Majors

Дитковский
0

Дед таблетки выпил и норм. Вообще я б реал посмотрел фильм от журнала тайм как дед едет в сша и с маском пару дней тусит, а потом грустит дома и сувениры раздает родным)

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Дитковский

Stan
0

Щас мы с лохов деньги за подписку настрижем и снимем короткометражку

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Ded Pihto

Stan
0

  с маском пару дней тусит

Не проецируй на меня свои больные хомяковские фантазии

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