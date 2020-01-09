Депутаты ждут действий со стороны главы республики, потому что в стране нет процедуры импичмента.

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Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента республики Рауля Хаджимбы. Об этом сообщил корреспондент ТАСС. За это решение проголосовали 19 человек, четверо высказались против и один воздержался.

Депутат Илья Гуния заявил, что парламент ожидает действий главы государства. Он отметил, что в стране нет процедуры импичмента, поэтому им больше ничего не остаётся, чтобы избежать летальных последствий.

9 января возле здания администрации президента собралась толпа протестующих. Они потребовали отставки главы государства и устроили штурм здания. Активисты выломали двери и выбили окна, после чего ворвались в здание. Глава Минобороны отказался вмешиваться в конфликт, заявив, что «армия Абхазии никогда не пойдёт против своих граждан».

После этого Хаджимба провёл экстренное заседание Совета безопасности и заявил, что в случае необходимости в республике будет введено чрезвычайное положение.