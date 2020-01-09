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Депутаты ждут действий со стороны главы республики, потому что в стране нет процедуры импичмента.
Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента республики Рауля Хаджимбы. Об этом сообщил корреспондент ТАСС. За это решение проголосовали 19 человек, четверо высказались против и один воздержался.
Депутат Илья Гуния заявил, что парламент ожидает действий главы государства. Он отметил, что в стране нет процедуры импичмента, поэтому им больше ничего не остаётся, чтобы избежать летальных последствий.
9 января возле здания администрации президента собралась толпа протестующих. Они потребовали отставки главы государства и устроили штурм здания. Активисты выломали двери и выбили окна, после чего ворвались в здание. Глава Минобороны отказался вмешиваться в конфликт, заявив, что «армия Абхазии никогда не пойдёт против своих граждан».
После этого Хаджимба провёл экстренное заседание Совета безопасности и заявил, что в случае необходимости в республике будет введено чрезвычайное положение.
Парламент направил на переговоры с президентом пять депутатов, которые передали ему требования об отставке. По словам одного из участников делегации Леонида Чамагуа, Хаджимба отказался принять предложение и заявил о необходимости разрядки ситуации в Сухуме.
Армия Абхазии отказалась разгонять протестующих, которые ворвались в здание администрации президента.
Глава Минобороны заявил, что «армия Абхазии никогда не пойдёт против своего народа»
Не верю я в такую романтику. Скорее просто поставил на победителей.
Вы наверное не представляете масштабов этой страны. Там население 240 тысяч человек. Это очень играет роль в таких вопросах.
Очень интересно что происходит в стране, которую кроме России и пары папуасов никто даже и не признал до сих пор.
Абхазия - самое демократичное государство в мире. Напомню, что это уже пятая революция в абхазии за последние 30 лет. У них даже на флаге ладонь символизирует прямую демократию. Я не понимаю почему Евросоюз не принимает Абхазию в свой состав
Вы историю вопроса изучали? Сколько дней после развала СССР Абхазия де-факто была в составе Грузии? Если Грузия могла отделиться от СССР почему Абхазия не могла отделиться от Грузии? Причем в то же самое время.
Если Грузия могла отделиться от СССР
Потому что в конституции СССР было написано, что они имеют право выйти из союза.
У грузин фантомные имперские боли. Абхазия и южная Осетия отделились от грузии не в 2008 году, а в 1991 году. Право наций на самоопределение никто не отменял. Грузия по этому праву вышла из состава СССР, Абхазия и РЮО из состава грузии. Все справедливо
Право наций на самоопределение никто не отменял.
Уже тысячу раз ООН объясняли, что они имеет в виду самоопределение внутри государства – изучать свой язык, исповедовать свою религию, и т.д. К сепаратизму все страны относятся крайне нетерпливо, за парой исключений, вроде СССР и Объединенного Королевства.
Что вы чушь несете? Как же ООН тогда разрослась со 127 государств--членов в 1970 году до 193 в 2011-м?
Способами осуществления права на самоопределение могут быть «создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним, или установление любого другого политического статуса». Цитата из Устава ООН.
Грузия по этому праву
Нет, Грузия вышла согласно конституции СССР. Как и остальные.
Окей. Давайте буквоедствовать
Международные договора имеют приоритет над национальными.
СССР ратифицировал устав ООН в 1945 году при создании организации. Он был ее членом.
Конституционное право на выход республик из состава СССР подкреплялось чем? Уставом ООН.
Грузия - член ООН с 1992 года. Значит она тоже ПРИЗНАЕТ право наций на самоопределение. Это значит что Абхазия и РЮО могли выйти из состава Грузии.
Если опустить вопрос того насколько ООН как организация вообще имела и имеет место быть, то тут два момента
1) Между правом на определение и принципом территориальной целостности есть некоторое противорение (в вики отдельный раздел на эту тему)
2) 4 октября 2011 года на заседании ПАСЕ в Страсбурге была принята резолюция № 1832, согласно которой «право этнических меньшинств на самоопределение (…) не предусматривает автоматического права на отделение [и] в первую очередь должно быть реализовано методом защиты прав меньшинств, как то означено в Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств и в резолюции Ассамблеи № 1334 (2003) о положительном опыте автономных регионов как стимула для разрешения конфликтов в Европе», а государства-члены Совета Европы призываются воздерживаться от «признания или поддержки фактических властей незаконно отделившихся территорий, в том числе тех из них, которые были поддержаны иностранными военными интервенциями» (с) тот самый раздел.
Короче говоря - всем похер на чье-либо определение, если только это не поддержано большинством стран или если страна от которой кто-то решил отделиться сама с эти не согласилась. Абхазы могут называться абхазами и что-то там у себя решать, но просто так выйти из состава государства не могут.
Вернее могут конечно, но пока их отдельным государством не признает большиснтво других государство - это все ни о чем.
У них там хоть какая-то демократия и сменяемость власти. Пусть и внутри бандитского комьюнити с отставанием от прогресса на 20 лет
Да какая демократия, напоминает скорее "жопу поднял — место потерял".
Поправьте в тг подводку, кажется чут чут не хватает слов. Или я не умею читать
Ну можно распустить парламент чисто по приколу
А такая процедура у них есть?
Хз, ну импичмент то обьявили без импичмента 🤷♂️ да какая разница, процедуры не главное
Кек. Это примерно, как бабки у подъезда обсуждают, почему от Серёжки жена ушла. Ладно бы эти бабки были бабками Серёжки или "той шалавы", но нет.