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Глава Facebook ожидает смены поколений, появления новой компьютерной платформы,новых форм власти и не только.
Марк Цукерберг рассказал, что на протяжении десятилетия ежегодно ставил личные цели, но отказался от традиции. Вместо этого глава Facebook решил сфокусироваться на том, как его жизнь и мир изменятся к 2030 году.
Цукерберг почти не называл конкретных целей, а скорее дал общие прогнозы о развитии общества, технологий, и роли его компании в этих процессах. В следующее десятилетие глава Facebook рассчитывает на смену поколений, децентрализацию возможностей, появление новых социальных возможностей, зарождение новой технологической платформы, а также обновление институтов власти.
Смена поколений. По словам Цукерберга, при запуске Facebook он чувствовал, что его поколение не слушали, поэтому дал молодым людям платформу для высказываний. По его словам, теперь у большего числа людей есть право голоса, но это пока не привело к смене поколений в решении важных проблем.
Цукерберг рассчитывает, что это всё же произойдёт в следующем десятилетии, так как миллениалы начинают занимать всё больше управляющих позиций. Глава Facebook планирует помогать молодёжи с помощью своего благотворительного фонда: в том числе инвестировать в более индивидуальное обучение, молодых предпринимателей, учёных и лидеров.
Новая частная социальная платформа. Цукерберг считает, что интернет дал людям «суперсилу» — быть на связи со всеми и где угодно. Это позволило людям не зависеть от места нахождения для отношений и возможностей, но участие в миллиардном сообществе породило новую проблему — жажду близости.
По мнению Цукерберга, в следующие десять лет социальная инфраструктура изменится, чтобы восстановить все виды небольших сообществ, которые вернут людям чувство близости. Глава Facebook назвал это одной из самых воодушевляющих областей для инноваций.
Децентрализация возможностей. Цукерберг отметил, что в предыдущее десятилетие самый большой экономический рост показала технологическая индустрия и в следующие годы технологии продолжат создавать возможности. По его словам Facebook больше всего нацелен на поддержку малого бизнеса: платформа уже помогает более чем 140 миллионам предприятий достигать потребителей.
В следующем десятилетии Цукерберг надеется создать коммерческие и платёжные инструменты, которые позволят любому малому бизнесу получить доступ к тем же технологиям, которые раньше были только у крупных компаний. По его словам, если любой сможет продавать продукты через Инстаграм, общаться и поддерживать клиентов через Messenger и переводить деньги домой в другую страну через WhatsApp, то это будет иметь огромное значение для создания возможностей во всём мире.
Новая технологическая платформа. Цукерберг отметил, что главной платформой 2010-х стали смартфоны, в 2000-х доминировала всемирная сеть, а в 90-х — настольный ПК. По его словам, каждый раз платформы становились всё более доступными и естественными для взаимодействия.
Глава Facebook считает, что в 2020-х смартфон останется главным устройством, но в какой-то момент люди получат прорывные очки дополненной реальности, которые переосмыслят отношение к технологиям. По мнению Цукерберга, AR и VR позволят решить проблемы современного общества вроде растущих цен на жильё.
Новые формы управления. Цукерберг считает одним из главных вопросов десятилетия управление цифровыми сообществами, которые появились с интернетом. По его словам, платформам вроде Фейсбука постоянно приходится искать компромиссы: между возможностью самовыражения и безопасностью, законом и приватностью, созданием открытых систем и сокрытии данных.
Глава Facebook пояснил, что в таких ситуациях обычно нет «правильного ответа» и во многих случаях нужно ориентироваться на одобрение общества. По его мнению, частные компании не должны принимать столько важных решений в одиночку: правительства должны заняться регуляцией в вопросах вроде выборов, вредоносного контента, приватности и переноса данных.
При этом Цукерберг считает, что проблемы можно решить и предоставив сообществами новые способы самостоятельного управления. В качестве примера он привёл независимый орган Надзорный совет, который создают в Facebook. Глава компании пояснил, что скоро пользователи смогут обжаловать решения по спорному контенту и рассказал о планах использовать своё положение для развития подобных инициатив в будущем.
Зачем мне длинная рожа Цука на главной? Дамир, поменяй фото.
UPD. Спасибо!
как ты успеваешь сраться про сбитый самолёт и новости про пейсбук писать
гений
Т.е. ты предпочел сраться в комментах нежели постить в /ddoi?