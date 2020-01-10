Глава Facebook ожидает смены поколений, появления новой компьютерной платформы,новых форм власти и не только.

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Марк Цукерберг Скриншот из презентации домашнего ассистента Джарвиса

Марк Цукерберг рассказал, что на протяжении десятилетия ежегодно ставил личные цели, но отказался от традиции. Вместо этого глава Facebook решил сфокусироваться на том, как его жизнь и мир изменятся к 2030 году.

В этом десятилетии я перехожу на долгосрочный фокус. Вместо ежегодных целей я решил подумать о том, каким будет мир и моя жизнь в 2030 году, чтобы сфокусироваться на этих вещах. Марк Цукерберг глава Facebook

Цукерберг почти не называл конкретных целей, а скорее дал общие прогнозы о развитии общества, технологий, и роли его компании в этих процессах. В следующее десятилетие глава Facebook рассчитывает на смену поколений, децентрализацию возможностей, появление новых социальных возможностей, зарождение новой технологической платформы, а также обновление институтов власти.

Как изменится мир в 2020-2030 годах по версии Цукерберга

Смена поколений. По словам Цукерберга, при запуске Facebook он чувствовал, что его поколение не слушали, поэтому дал молодым людям платформу для высказываний. По его словам, теперь у большего числа людей есть право голоса, но это пока не привело к смене поколений в решении важных проблем.

Цукерберг рассчитывает, что это всё же произойдёт в следующем десятилетии, так как миллениалы начинают занимать всё больше управляющих позиций. Глава Facebook планирует помогать молодёжи с помощью своего благотворительного фонда: в том числе инвестировать в более индивидуальное обучение, молодых предпринимателей, учёных и лидеров.

Новая частная социальная платформа. Цукерберг считает, что интернет дал людям «суперсилу» — быть на связи со всеми и где угодно. Это позволило людям не зависеть от места нахождения для отношений и возможностей, но участие в миллиардном сообществе породило новую проблему — жажду близости.

Когда я рос в маленьком городе, легко было найти нишу и почувствовать себя нужным. Но с миллиардами людей вокруг найти свою уникальную роль становится сложнее. Марк Цукерберг

По мнению Цукерберга, в следующие десять лет социальная инфраструктура изменится, чтобы восстановить все виды небольших сообществ, которые вернут людям чувство близости. Глава Facebook назвал это одной из самых воодушевляющих областей для инноваций.

Децентрализация возможностей. Цукерберг отметил, что в предыдущее десятилетие самый большой экономический рост показала технологическая индустрия и в следующие годы технологии продолжат создавать возможности. По его словам Facebook больше всего нацелен на поддержку малого бизнеса: платформа уже помогает более чем 140 миллионам предприятий достигать потребителей.

В следующем десятилетии Цукерберг надеется создать коммерческие и платёжные инструменты, которые позволят любому малому бизнесу получить доступ к тем же технологиям, которые раньше были только у крупных компаний. По его словам, если любой сможет продавать продукты через Инстаграм, общаться и поддерживать клиентов через Messenger и переводить деньги домой в другую страну через WhatsApp, то это будет иметь огромное значение для создания возможностей во всём мире.

В конце концов, сильную и стабильную экономику создают люди, преуспевающие в целом. А лучший способ добиться этого — создать условия для эффективного превращения малого бизнеса в технологические компании. Марк Цукерберг

Новая технологическая платформа. Цукерберг отметил, что главной платформой 2010-х стали смартфоны, в 2000-х доминировала всемирная сеть, а в 90-х — настольный ПК. По его словам, каждый раз платформы становились всё более доступными и естественными для взаимодействия.

Глава Facebook считает, что в 2020-х смартфон останется главным устройством, но в какой-то момент люди получат прорывные очки дополненной реальности, которые переосмыслят отношение к технологиям. По мнению Цукерберга, AR и VR позволят решить проблемы современного общества вроде растущих цен на жильё.

Сегодня многие чувствуют, что нужно переезжать в города, потому что там есть работа, но во многих городах недостаточно жилья, поэтому цены на него растут с космической скоростью, пока качество снижается. А теперь представьте, что вы сможете жить где захотите и получить любую работу в любом месте. Марк Цукерберг

Новые формы управления. Цукерберг считает одним из главных вопросов десятилетия управление цифровыми сообществами, которые появились с интернетом. По его словам, платформам вроде Фейсбука постоянно приходится искать компромиссы: между возможностью самовыражения и безопасностью, законом и приватностью, созданием открытых систем и сокрытии данных.

Глава Facebook пояснил, что в таких ситуациях обычно нет «правильного ответа» и во многих случаях нужно ориентироваться на одобрение общества. По его мнению, частные компании не должны принимать столько важных решений в одиночку: правительства должны заняться регуляцией в вопросах вроде выборов, вредоносного контента, приватности и переноса данных.