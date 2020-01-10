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К расследованию также привлекли представителей Украины.
Власти Ирана пригласили американских транспортных специалистов помочь в расследовании крушения украинского самолёта возле Тегерана. Об этом пишет CNN со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).
Телеканал уточнил, что Иран пригласил для расследования экспертов из компании-производителя Boeing. По словам одного из американских чиновников, взамен Иран потребовал от американского правительства снять часть санкций.
Представитель Министерства по иностранным делам Ирана Аббас Мусави уточнил, что к расследованию также были привлечены украинские специалисты. Он не указал требований о снятии каких-либо санкций.
Кроме этого, приглашение к участию в расследовании получил Совет по безопасности на транспорте Канады (TSB). Ведомство отметило, что приняло его и посетит место катастрофы.
Украинский гражданский самолёт потерпел крушение в ночь на 8 января. На борту находилось 176 человек. В результате катастрофы никто из них не выжил.
9 января СМИ сообщили со ссылкой на источник в американской разведке, что причиной крушения самолёта стал пуск ракет иранскими ПВО. Утверждается, что спутники зафиксировали включение радаров и запуск двух ракет зенитно-ракетного комплекса «Тор». Эту версию поддержал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, отметив, что её подтверждают данные канадской разведки и сведения союзников.
Экспертов с тж не хотят пригласить?
Все ждешь, что тебя пригласят?
я уже изучил дырки на корпусе самолёта по фотографиям
Интересно, какие сейчас ощущения у американских специалистов, которым позвонило начальство и сообщило о скорой командировке в Иран?
Вроде бы что-то похожее на конструктив пошло, но политики такие пидорасы, что не верится что там нет какого-то подвоха.
По словам одного из американских чиновников, взамен Иран потребовал от американского правительства снять часть санкций.
Щас они все нужные улики положать а ненужные заберут и самая неудобная версия пропадет а нужная появится
Подвезут российский БУК и скажут: "ето не мы, оно само". Так думаешь будет?
Когда все разровняли бульдозером и стащили ящик, самое время приглашать расследовать.
расследовать можно не только место крушения, но и осколки на фюзеляже(какие они), косвенные улики, переговоры с диспетчерами, чекнуть какая была проведена тех работа с самолетом перед вылетом, и тд. Бульдозером в 21 веке улик не скроешь у таких происшествий
Все конечно хорошо, но почему так сложно просто показать эти снимки? Они же не Россия 24 с километровыми самолётами то, блэт.
Я так понимаю, что господин Помпео несколько часов назад аккуратно так перечеркнул "сообщения разведки" - де сообщения он видел, но могла иметь место техническая неисправность, но если это Иран, то ай-ай-ай, но мы этого еще не знаем....
Pompeo also responded to the apparent downing of a Ukrainian International Airlines plane by Iran early Wednesday that killed all 176 people on board. U.S., Canadian and British officials said earlier Thursday it is "highly likely" that the jet was struck by an Iranian missile.
"I’ve seen the reporting. I can only say that we need to get to the bottom of this very, very quickly," said Pompeo, who added that while a mechanical failure could have caused the crash, "if, in fact, it’s the case that there was something more insidious to this, the American people should know that this would have been Iranian malfeasance that caused it."
"...взамен Иран потребовал от американского правительства снять часть санкций."
Если это сработает, потом и РФ самолёт собьёт и Иран ещё разок.