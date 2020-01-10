К расследованию также привлекли представителей Украины.

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Власти Ирана пригласили американских транспортных специалистов помочь в расследовании крушения украинского самолёта возле Тегерана. Об этом пишет CNN со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

Телеканал уточнил, что Иран пригласил для расследования экспертов из компании-производителя Boeing. По словам одного из американских чиновников, взамен Иран потребовал от американского правительства снять часть санкций.

Представитель Министерства по иностранным делам Ирана Аббас Мусави уточнил, что к расследованию также были привлечены украинские специалисты. Он не указал требований о снятии каких-либо санкций.

Кроме этого, приглашение к участию в расследовании получил Совет по безопасности на транспорте Канады (TSB). Ведомство отметило, что приняло его и посетит место катастрофы.

Украинский гражданский самолёт потерпел крушение в ночь на 8 января. На борту находилось 176 человек. В результате катастрофы никто из них не выжил.