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Arthur Khamzin
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Оппозиционные политики выплатили более четырёх миллионов рублей по искам за московский митинг 27 июля Материал редакции

Оппозиционеры планируют в будущем отсудить эти деньги у российских властей.

3 комментария
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Оппозиционным политикам удалось собрать и выплатить 4,6 миллиона рублей по искам за московский митинг 27 июля. Об этом в фейсбуке рассказал ведущий YouTube-канала «Навальный Live» Владимир Милов.

Он рассказал, что 3,4 миллиона рублей выплачены по иску ГБУ «Автомобильные дороги» за якобы испорченные газоны, кусты и сломанные скамейки. Ещё 1,2 миллиона рублей оппозиционеры выплатили ГУП «Мосгортранс» за простой общественного транспорта.

Милов уточнил, что около 1,3 миллиона рублей — это добровольные пожертвования. Ещё три миллиона — средства, которые были временно переданы оппозиционерам в долг, которые политики планируют вернуть. Пожертвования совершались исключительно после передачи реквизитов через личные сообщения. Оппозиционеры делали это для того, чтобы избежать получения средств из-за рубежа.

Ведущий канала «Навальный Live» уточнил, что политики планируют отсудить все средства у правительства. Он также напомнил, что оппозиционерам ещё предстоит выплатить деньги ещё по двум искам — Московского метрополитена (55 тысяч рублей) и ресторана «Армения» (241 тысяча рублей).

«Коммерсантъ» отметил, что интернет-СМИ, входящие в группу «Патриот» (РИА ФАН, «Экономика сегодня» и другие), главой попечительского совета которой является Евгений Пригожин, обвинили Милова в отказе публиковать детали о сборе средств с целью скрыть пожертвования от «западных спонсоров». В разговоре с «Коммерсантом» тот заявил, что к ним начали обращаться с предложением помощи ещё летом.

Среди жертвователей нет иностранцев. У нас большая поддержка, ФАН этого не понять. К нам стали многие обращаться еще с лета с предложением как минимум перекредитовать нас по всем этим искам, как только о них появилась информация

Владимир Милов
ведущий YouTube-канала «Навальный Live»

«Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» подали иск к оппозиционным политикам в августе 2019 года. Причиной стало проведение митинга 27 июля. Общий размер компенсации составил 12,5 миллионов рублей. Суд постановил выплатить 1,2 миллиона рублей «Мосгортрансу» и 3,4 миллиона «Автомобильным дорогам».

#новости #допусквдуму

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3 комментария
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Glebov

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Скинулись на митинг. Капитализм.

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Allan Prost

0

в

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Владимир Дыркин

Allan
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в  прекрасной России будущего 

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