Взломщики сайтов заявляют, что действуют из патриотических побуждений.

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Иранские хакеры-подростки взломали ряд американских веб-сайтов и оставили на них проиранские сообщения. Как пишет The Verge, от атак в основном страдают порталы негосударственных организаций.

В числе пострадавших оказался калифорнийский стоматолог Фил Оупеншоу, который не проверял свой сайт несколько месяцев. Изначально на нём публиковалась информация о специальной благотворительной миссии, которая предоставляет бесплатные стоматологические услуги в Уганде, но после взлома на нём была размещена фотография убитого иранского генерала Касема Сулеймани с подписью «Долой Америку».

Сайт калифорнийского стоматолога после взлома Скриншот The Verge​

Изданию удалось связаться с тем, Mr Bezhad (предположительно является хакером, взломавшим сайт калифорнийского врача). Его личность невозможно подтвердить, но он оставил контакт в Telegram на испорченных сайтах. Хакер заявил, что он взламывает сайты исходя из патриотических чувств.

Ещё один хакер, скрывающийся под псевдонимом Ebrahim Vaker, взломал сайт Университета Мэриленда в Балтиморе (UMBC). Он рассказал The Verge, что ему 23 года, и он глава группы Iranian Anonymous Team, в которой состоит семь человек. Взлома сайта университета — их крупнейшая атака.

В начале января от хакеров пострадал сайт Федеральной депозитарной библиотечной программы США, на которой размещались законопроекты, решения судов и другие документы, выпускаемые правительством. Ответственность за взлом взяли на себя хакеры из Группы кибербезопасности Ирана (Iran Cyber Security Group Hackers). Они разместили на главной странице фотографию окровавленного Дональда Трампа, которого бьют по лицу.

​Скриншот сайта Федеральной депозитарной библиотечной программы США после взлома Скриншот Mirror