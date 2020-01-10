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Взломщики сайтов заявляют, что действуют из патриотических побуждений.
Иранские хакеры-подростки взломали ряд американских веб-сайтов и оставили на них проиранские сообщения. Как пишет The Verge, от атак в основном страдают порталы негосударственных организаций.
В числе пострадавших оказался калифорнийский стоматолог Фил Оупеншоу, который не проверял свой сайт несколько месяцев. Изначально на нём публиковалась информация о специальной благотворительной миссии, которая предоставляет бесплатные стоматологические услуги в Уганде, но после взлома на нём была размещена фотография убитого иранского генерала Касема Сулеймани с подписью «Долой Америку».
Изданию удалось связаться с тем, Mr Bezhad (предположительно является хакером, взломавшим сайт калифорнийского врача). Его личность невозможно подтвердить, но он оставил контакт в Telegram на испорченных сайтах. Хакер заявил, что он взламывает сайты исходя из патриотических чувств.
Ещё один хакер, скрывающийся под псевдонимом Ebrahim Vaker, взломал сайт Университета Мэриленда в Балтиморе (UMBC). Он рассказал The Verge, что ему 23 года, и он глава группы Iranian Anonymous Team, в которой состоит семь человек. Взлома сайта университета — их крупнейшая атака.
В начале января от хакеров пострадал сайт Федеральной депозитарной библиотечной программы США, на которой размещались законопроекты, решения судов и другие документы, выпускаемые правительством. Ответственность за взлом взяли на себя хакеры из Группы кибербезопасности Ирана (Iran Cyber Security Group Hackers). Они разместили на главной странице фотографию окровавленного Дональда Трампа, которого бьют по лицу.
Отношения между странами обострились после убийства генерала Касема Сулеймани во время удара ВВС США по международному аэропорту Багдада. В ответ Иран нанёс ракетные удары по базам США в Ираке. Иранские власти заявили о 80 погибших, но США не подтвердила наличие жертв.
Иранские хакеры-подростки
23 года
Что за сайты можно узнать? Такое подозрение что это сайты на джумле с вордресом были.
"...250 тысяч отборных иранских хакеров. Они тебе весь интернет разнесут. Они взломают твоих стоматологов, библиотекарей. Понял, Дональд, сраный ковбой"
Кстати, своего президента по пророчеству Жирика избрали получается 😀
Такие молодые, а уже промытые исламом и терроризмом. Привет юнармейцам.
Отношения между странами обострились после убийства генерала Касема Сулеймани во время удара ВВС США по международному аэропорту Багдада. В ответ Иран нанёс ракетные удары по базам США в Ираке. Иранские власти заявили о 80 погибших, но США не подтвердила наличие жертв.
Спасибо за контекст, я и не знал, что в мире такое происходит, буквально по крупицам информации вокруг. Вот дела...
Взломщики сайтов заявляют, что действуют из патриотических побуждений.
В чем патриотизм? Разозлить врага, чтобы еще пару ракет прилетело?