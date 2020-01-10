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Arthur Khamzin
235

Иранские хакеры-подростки взломали несколько американских сайтов, оставив на них проиранские сообщения Материал редакции

Взломщики сайтов заявляют, что действуют из патриотических побуждений.

15 комментариев
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Иранские хакеры-подростки взломали ряд американских веб-сайтов и оставили на них проиранские сообщения. Как пишет The Verge, от атак в основном страдают порталы негосударственных организаций.

В числе пострадавших оказался калифорнийский стоматолог Фил Оупеншоу, который не проверял свой сайт несколько месяцев. Изначально на нём публиковалась информация о специальной благотворительной миссии, которая предоставляет бесплатные стоматологические услуги в Уганде, но после взлома на нём была размещена фотография убитого иранского генерала Касема Сулеймани с подписью «Долой Америку».

Сайт калифорнийского стоматолога после взлома Скриншот The Verge​

Изданию удалось связаться с тем, Mr Bezhad (предположительно является хакером, взломавшим сайт калифорнийского врача). Его личность невозможно подтвердить, но он оставил контакт в Telegram на испорченных сайтах. Хакер заявил, что он взламывает сайты исходя из патриотических чувств.

Ещё один хакер, скрывающийся под псевдонимом Ebrahim Vaker, взломал сайт Университета Мэриленда в Балтиморе (UMBC). Он рассказал The Verge, что ему 23 года, и он глава группы Iranian Anonymous Team, в которой состоит семь человек. Взлома сайта университета — их крупнейшая атака.

В начале января от хакеров пострадал сайт Федеральной депозитарной библиотечной программы США, на которой размещались законопроекты, решения судов и другие документы, выпускаемые правительством. Ответственность за взлом взяли на себя хакеры из Группы кибербезопасности Ирана (Iran Cyber Security Group Hackers). Они разместили на главной странице фотографию окровавленного Дональда Трампа, которого бьют по лицу.

​Скриншот сайта Федеральной депозитарной библиотечной программы США после взлома Скриншот Mirror

Отношения между странами обострились после убийства генерала Касема Сулеймани во время удара ВВС США по международному аэропорту Багдада. В ответ Иран нанёс ракетные удары по базам США в Ираке. Иранские власти заявили о 80 погибших, но США не подтвердила наличие жертв.

#новости #wwiii #иран #сша

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15 комментариев
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Тим Муталов

3

Иранские хакеры-подростки

23 года

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0 Yeblonski

Тим
0

Ну по себе могу сказать, что в 23 года ты действительно подросток еще.

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Kyler

1

Месть уровня /b

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Бдительный Бородавочник

1

Их борьба.

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Андрей Левченко

1

Отомстили 

Ответить

Сергей Зайкевич

1

Что за сайты можно узнать? Такое подозрение что это сайты на джумле с вордресом были.

Ответить

Bad Bear

1

Редкие долбаёбы

Ответить

Роман Трусов

1

"...250 тысяч отборных иранских хакеров. Они тебе весь интернет разнесут. Они взломают твоих стоматологов, библиотекарей. Понял, Дональд, сраный ковбой"

Ответить

Православие. Патриотизм.

Роман
0
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Weall FAlldown

Роман
0

Кстати, своего президента по пророчеству Жирика избрали получается 😀

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Православие. Патриотизм.

1

Такие молодые, а уже промытые исламом и терроризмом. Привет юнармейцам.

Ответить

Виталий Белоус

0

 Отношения между странами обострились после убийства генерала Касема Сулеймани во время удара ВВС США по международному аэропорту Багдада. В ответ Иран нанёс ракетные удары по базам США в Ираке. Иранские власти заявили о 80 погибших, но США не подтвердила наличие жертв.

Спасибо за контекст, я и не знал, что в мире такое происходит, буквально по крупицам информации вокруг. Вот дела...

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Mykola Glushchenko

0

Взломщики сайтов заявляют, что действуют из патриотических побуждений.

В чем патриотизм? Разозлить врага, чтобы еще пару ракет прилетело?

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bro mi

Mykola
0

В том, чтобы использовать заблокированный в иране телеграм, очевидно. Сразу все сходится.

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0 Yeblonski

0

Мистер ШИИТ - новый сезон.

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