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Новости
Arthur Khamzin
671

Reddit запретил публикацию дипфейков и других материалов с целью выдачи себя за другое лицо Материал редакции

Администрация платформы уточнила, что их по прежнему можно будет выкладывать в сатирических и пародийных целях

7 комментариев
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Reddit обновил политику в отношении публикации отредактированных материалов. Администрация платформы запретила выкладывать дипфейки и прочую информацию, вводящую в заблуждение. Об этом пишет The Verge.

В новых правилах уточняется, что запрещена публикация контента, в котором пользователи выдают себя за других физических или юридических лиц. Представители платформы подчеркнули, что при этом на сайте разрешена публикация подобных материалов в сатирическом и пародийном контексте.

По словам представителей Reddit, новые правила призваны избежать потенциальных проблем в будущем. Как будет определяться контекст не уточняется, но судя по всему этим будут заниматься администраторы сервиса. Наказание не уточняется, но издание предположило, что в случае нарушения учётную запись нарушителя могут заблокировать.

7 января Facebook ввёл аналогичные правила в своей соцсети. Материалы, которые нарушают правила сервиса, будут удаляться.

#новости #reddit

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7 комментариев
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Taktischer Corgi

5

к счастью дипфейки разрешены на дудое

Рил политик
Рил политик
tjournal.ru
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Настя Иванова

Taktischer
3

К несчастью, на дудое запрещен разговорный русский язык.

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GuzikovShow

5

Прочитал сначала дикпиков. Испугался.

Ответить

hyposlasher

GuzikovShow
0

уж прям испугался

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Weall FAlldown

2

в одноклассы пусть валят

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Дитковский

1

Ну вот и главная страница интернета скурвилась

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bro mi

0

Стадия гнева.

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