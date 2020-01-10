Администрация платформы уточнила, что их по прежнему можно будет выкладывать в сатирических и пародийных целях

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Reddit обновил политику в отношении публикации отредактированных материалов. Администрация платформы запретила выкладывать дипфейки и прочую информацию, вводящую в заблуждение. Об этом пишет The Verge.

В новых правилах уточняется, что запрещена публикация контента, в котором пользователи выдают себя за других физических или юридических лиц. Представители платформы подчеркнули, что при этом на сайте разрешена публикация подобных материалов в сатирическом и пародийном контексте.

По словам представителей Reddit, новые правила призваны избежать потенциальных проблем в будущем. Как будет определяться контекст не уточняется, но судя по всему этим будут заниматься администраторы сервиса. Наказание не уточняется, но издание предположило, что в случае нарушения учётную запись нарушителя могут заблокировать.