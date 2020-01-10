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Arthur Khamzin
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«Этот самолёт спроектировали клоуны под надзором обезьян»: Boeing опубликовал переписку сотрудников о 737 MAX Материал редакции

Компания также избегала обучения пилотов на тренажёре 737 MAX из-за трудоёмкости процесса.

39 комментариев
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Авиаконцерн Boeing опубликовал ряд документов, касающихся разработки самолёта 737 MAX. Среди них содержалась переписка сотрудников с критикой авиалайнера. Об этом пишет Reuters.

Во время переписки двое сотрудников раскритиковали 737 MAX. Один из них назвал его «самолётом, который спроектировали клоуны под надзором обезьян». Кроме этого, во время обсуждения в феврале 2018 года (за восемь месяцев до крушения первого судна), один из сотрудников спросил второго посадил ли бы он всю свою семью на Boeing 737 MAX, на что тот ответил ему — «Нет».

Также опубликованные документы свидетельствуют о том, что Boeing стремилась избежать обучения пилотов на тренажёрах 737 MAX из-за сложности и трудоёмкости процесса. Теперь компания рекомендует всем пилотам пройти обучение на тренажёре перед возобновлением полётов на 737 MAX.

The Telegraph утверждает, что некоторые сообщения свидетельствуют о том, что компания прибегала к лоббированию собственных интересов. В ноябре 2015 года сотрудник корпорации заявил, что регуляторы могут потребовать усовершенствования тренажёров 737 MAX и добавления в них специальных оповещений в кабину пилота. Он отметил, что компания должна защитить свои интересы до проведения финальных переговоров.

Телеканал CNN уточнил, что производитель направил все документы (более 100 страниц) в профильные комитеты, сенат США и Федеральное авиационное управление (Federal Aviation Administration). На своём сайте Boeing принесла публичные извинения за «провокационные заявления» в опубликованных материалах.

В конце 2019 года Boeing прекратила выпуск 737 MAX из-за двух катастроф самолётов этой модели. Первый лайнер разбился в октябре 2018 года в Индонезии, а второй — в марте 2019 года в Эфиопии. Из-за этих аварий погибли 346 человек.

#новости #boeing #самолёты

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39 комментариев
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Сергей Рязанцев

44

Этот сайт спроектировали клоуны под надзором обезьян

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Иван Гессе

Сергей
21

Этот комментарий спроектировал клоун под надзором обезьян

Ответить

rossoshmap

Сергей
14

Как пройти обучение на тренажёре?

Ответить

Московский

rossoshmap
9

@Galyaska 

Ответить

Иван Гессе

Сергей
3

Этот сайт спроектировали клоны под надзором обезьян

Ответить

Твиттерский Жук

Сергей
1

извинись

Ответить

Сергей Рязанцев

Твиттерский
0

Извинился. Проверяй.

Ответить

Bad Bear

Сергей
0

Это про двач

Ответить

Иван Гессе

Bad
0

не, у них наоборот

Ответить

Vadim Nemnasev

Иван
4

Как наоборот? Как раз же надзор у обезьяны

Ответить

Иван Гессе

Vadim
1

по-твоему обезьяна не может быть клоуном?

Ответить

Владимир Дыркин

25

 Этот самолёт спроектировали клоуны под надзором обезьян

страшно представить, кто проектировал Sukhoi Superjet 100

Ответить

Иван Сидоров

Владимир
39

обезьяны под надзором клоунов

Ответить

Evgeniy Smirnov

Владимир
–10

Sukhoi Superjet 100 пока куда безопаснее чем 737 MAX, лол

Ответить

Gleb Eltsov

Evgeniy
19

Только SSJ100 выпущены 154 штуки - 5 происшествий с 3 потеряными машинами, а 737MAX 2033 штуки - 4 происшествия, 2 машины потеряны.

Ответить

Jiří Kropočev

Gleb
1

А какое пятое?

https://ru.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Superjet_100#%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B

Ответить

Evgeniy Smirnov

Evgeniy
3

Нормуль минусов накидали. Хоть один суперджет просто так нисхуя рухнул камнем об землю?

Ответить

Прекрасен, как Иисус

Evgeniy
3

Это тж.

Ответить

Mikhail Lukup

Владимир
1

У нас спроектировали клоуны у пидорасов.

Ответить

Артём Стасенко

4

Даже клоуны под надзором обезьян могут сделать самолет, а ты полку прибить не можешь

Ответить

Zoibana

Артём
22

Кто «ты»? Ты один здесь

Ответить

Артём Стасенко

Zoibana
1

Это мне так девушка сказала сейчас, моя воображаемая

Ответить

Владимир Дыркин

Артём
0

девушка воображаемая, а парень у тебя настоящий, да?

Ответить

Артём Стасенко

Владимир
4

Ну да, а что не так? Я гетеро, прикрываюсь парнем, чтобы не выделяться

Ответить

Nikita Zubkov

Артём
0

Полка не сделала ничего плохого

Ответить

Zoibana

Nikita
3

Я сам подполковник, дочь генерала, полка не при чем

Ответить

Московский

Zoibana
0

Я сам сын попка тут все не так очевидно

Ответить

Zoibana

Московский
–1

Мой «калом бур» с «подПОЛКОвником» не зашёл

Ответить

Сергей Рязанцев

Zoibana
1

Нет, подполковник был хорош. Всё сломала дочь генерала.

Ответить

Zoibana

Сергей
1

Она всегда все портит

Ответить

Nikita Zubkov

Московский
0

сын попка

Тут пропущен дефис?

Ответить

rossoshmap

2
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Роман Трусов

1

Суперджет - отечественное говно, Боинг - зарубежное говно, остались только Эйрбасы, но сдаётся мне, что и они говно.
Вот как тут не стать аэрофобом...
Буду путешествовать как Кимушка.

Ответить

rossoshmap

Роман
0

А чем тебе маршрутка не угодила?

Ответить

Роман Трусов

rossoshmap
0

Гроб на колёсах

Ответить

Roma Dmitriev

1

"На своём сайте Boeing принесла публичные извинения за «провокационные заявления» в опубликованных материалах."

а за хуевый самолет извиняться никто не будет

Ответить

Nikita Zubkov

0

Если проектировали клоуны, то кто его собирал?

Ответить

Марк Варламов

Nikita
0

Пидорасы

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Jiří Kropočev

0

"Этот XXXX спроектировали клоуны под надзором обезьян" - коментарий любых разработчиков абсолютно любого проекта. 

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