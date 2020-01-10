Компания также избегала обучения пилотов на тренажёре 737 MAX из-за трудоёмкости процесса.

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Авиаконцерн Boeing опубликовал ряд документов, касающихся разработки самолёта 737 MAX. Среди них содержалась переписка сотрудников с критикой авиалайнера. Об этом пишет Reuters.

Во время переписки двое сотрудников раскритиковали 737 MAX. Один из них назвал его «самолётом, который спроектировали клоуны под надзором обезьян». Кроме этого, во время обсуждения в феврале 2018 года (за восемь месяцев до крушения первого судна), один из сотрудников спросил второго посадил ли бы он всю свою семью на Boeing 737 MAX, на что тот ответил ему — «Нет».

Также опубликованные документы свидетельствуют о том, что Boeing стремилась избежать обучения пилотов на тренажёрах 737 MAX из-за сложности и трудоёмкости процесса. Теперь компания рекомендует всем пилотам пройти обучение на тренажёре перед возобновлением полётов на 737 MAX.

The Telegraph утверждает, что некоторые сообщения свидетельствуют о том, что компания прибегала к лоббированию собственных интересов. В ноябре 2015 года сотрудник корпорации заявил, что регуляторы могут потребовать усовершенствования тренажёров 737 MAX и добавления в них специальных оповещений в кабину пилота. Он отметил, что компания должна защитить свои интересы до проведения финальных переговоров.

Телеканал CNN уточнил, что производитель направил все документы (более 100 страниц) в профильные комитеты, сенат США и Федеральное авиационное управление (Federal Aviation Administration). На своём сайте Boeing принесла публичные извинения за «провокационные заявления» в опубликованных материалах.