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Компания также избегала обучения пилотов на тренажёре 737 MAX из-за трудоёмкости процесса.
Авиаконцерн Boeing опубликовал ряд документов, касающихся разработки самолёта 737 MAX. Среди них содержалась переписка сотрудников с критикой авиалайнера. Об этом пишет Reuters.
Во время переписки двое сотрудников раскритиковали 737 MAX. Один из них назвал его «самолётом, который спроектировали клоуны под надзором обезьян». Кроме этого, во время обсуждения в феврале 2018 года (за восемь месяцев до крушения первого судна), один из сотрудников спросил второго посадил ли бы он всю свою семью на Boeing 737 MAX, на что тот ответил ему — «Нет».
Также опубликованные документы свидетельствуют о том, что Boeing стремилась избежать обучения пилотов на тренажёрах 737 MAX из-за сложности и трудоёмкости процесса. Теперь компания рекомендует всем пилотам пройти обучение на тренажёре перед возобновлением полётов на 737 MAX.
The Telegraph утверждает, что некоторые сообщения свидетельствуют о том, что компания прибегала к лоббированию собственных интересов. В ноябре 2015 года сотрудник корпорации заявил, что регуляторы могут потребовать усовершенствования тренажёров 737 MAX и добавления в них специальных оповещений в кабину пилота. Он отметил, что компания должна защитить свои интересы до проведения финальных переговоров.
Телеканал CNN уточнил, что производитель направил все документы (более 100 страниц) в профильные комитеты, сенат США и Федеральное авиационное управление (Federal Aviation Administration). На своём сайте Boeing принесла публичные извинения за «провокационные заявления» в опубликованных материалах.
В конце 2019 года Boeing прекратила выпуск 737 MAX из-за двух катастроф самолётов этой модели. Первый лайнер разбился в октябре 2018 года в Индонезии, а второй — в марте 2019 года в Эфиопии. Из-за этих аварий погибли 346 человек.
Этот сайт спроектировали клоуны под надзором обезьян
Как пройти обучение на тренажёре?
извинись
не, у них наоборот
Как наоборот? Как раз же надзор у обезьяны
Этот самолёт спроектировали клоуны под надзором обезьян
страшно представить, кто проектировал Sukhoi Superjet 100
Sukhoi Superjet 100 пока куда безопаснее чем 737 MAX, лол
Только SSJ100 выпущены 154 штуки - 5 происшествий с 3 потеряными машинами, а 737MAX 2033 штуки - 4 происшествия, 2 машины потеряны.
Нормуль минусов накидали. Хоть один суперджет просто так нисхуя рухнул камнем об землю?
Даже клоуны под надзором обезьян могут сделать самолет, а ты полку прибить не можешь
Это мне так девушка сказала сейчас, моя воображаемая
девушка воображаемая, а парень у тебя настоящий, да?
Ну да, а что не так? Я гетеро, прикрываюсь парнем, чтобы не выделяться
Полка не сделала ничего плохого
Я сам сын попка тут все не так очевидно
Мой «калом бур» с «подПОЛКОвником» не зашёл
Нет, подполковник был хорош. Всё сломала дочь генерала.
Суперджет - отечественное говно, Боинг - зарубежное говно, остались только Эйрбасы, но сдаётся мне, что и они говно.
Вот как тут не стать аэрофобом...
Буду путешествовать как Кимушка.
А чем тебе маршрутка не угодила?
"На своём сайте Boeing принесла публичные извинения за «провокационные заявления» в опубликованных материалах."
а за хуевый самолет извиняться никто не будет
Если проектировали клоуны, то кто его собирал?
"Этот XXXX спроектировали клоуны под надзором обезьян" - коментарий любых разработчиков абсолютно любого проекта.