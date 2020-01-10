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Артём Мазанов
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СМИ сообщили об увольнении сотрудников ФСБ, причастных к съёмке при стрельбе на Лубянке Материал редакции

Znak пишет о пяти уволенных сотрудниках, «Открытые медиа» — о более 15, РБК — о 16.

26 комментариев
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СМИ сообщили, что за съёмку стрельбы на Лубянке из центрального аппарата ФСБ уволили от 5 до 16 сотрудников. Об этом пишут Znak, РБК и «Открытые Медиа».

По данным Znak, из ФСБ уволили пять человек, которые снимали видео, а также пересылали ролики по WhatsAp и передавали СМИ. «Не рядовые сотрудники, не какие-то майоры, а силовики с хорошими должностями», — пояснил собеседник издания.

«Открытые медиа» пишут, что за стрельбу уволили более 15 человек, большинство из которых — оперативники службы экономической безопасности. Собеседник издания добавил, что проверка действий силовиков всё ещё продолжается. Она связана с тем, что на нейтрализацию нападавшего потребовался почти час. «Многих заставили написать объяснительные», — добавил источник.

По версии РБК, из центрального аппарата уволили 16 человек управления «П», которое занимается контрразведывательным обеспечением борьбы с коррупцией в промышленной сфере.

CIT @CITeam_ru
Издание Baza опубликовало видео с моментом убийства третьего нападавшего. Виден рюкзак, тёмная одежда и оружие, напоминающее автомат https://t.co/9IIayG9CUH

19 декабря в Москве Евгений Манюров открыл стрельбу возле здания ФСБ на Лубянской площади. Сначала журналисты со ссылкой на ФСБ сообщали, что нападавших было трое. Позже эти сведения опровергла сама ФСБ и заявила, что стрелок был один. Его убили сотрудники силовых структур. Помимо него, погибли ещё двое силовиков.

#новости #стрельбаналубянке

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26 комментариев
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Zoibana

3

То есть это все снимали и глумились сами фсбшники-генералы?

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empSokol

Zoibana
4
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Сергей Тогатов

empSokol
2

Прохладная история. Настоящее положение дел в стране знают только таксисты. 

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Litnikov Danil

Сергей
1

Угу, мне такой, убежденный сталинист причем, рассказывал что для решения всех экономических проблем надо напечатать денег и все 

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Сергей Тогатов

Litnikov
0

Ну логично же. Печатаешь больше денег и у тебя становится больше денег. 

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Litnikov Danil

empSokol
0

Приятно видеть сильную и уверенную в себе верхнюю палату парламента

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Mikhail Lukup

Zoibana
2

А ты думаешь фсбшники ходят в костюмах и имеют аристократические манеры?

Ответить

Zoibana

Mikhail
2

Я наивно полагал, что генералы фсб слегка поумнее.

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Сергей Рязанцев

Zoibana
2

Были когда-то, в самом начале отрицательной селекции

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Илья Гераськин

Zoibana
2

Ну не генералы, но офицеры как минимум

Ответить

Zoibana

Илья
1

Так-то майор тоже является званием старшего офицерского состава. Но о майорах в цитате отзываются в пренебрежительном тоне

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Илья Гераськин

Zoibana
1

Ну там ещё куча полканов и подполов наверняка. Но и их начальника генерала могли нагнать тоже

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Vadim Nemnasev

0

«Не какие-то там майоры». Всю жизнь считал, что это высший офицерский состав, верха уже, а тут какие-то майоры.

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Zoibana

Vadim
3

Высший - это генералы.

А майор - это старший офицерский состав

Ответить

Vadim Nemnasev

Zoibana
3

Да, оговорился. Но всяко же не рядовые сотрудники.

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Илья Тимофеев

Vadim
2

Рядовых в расход пустили.

Ответить

Zoibana

Vadim
0

Ну так в главном здании фсб ефрейторы и лейтенанты не сидят

Ответить

Илья Тимофеев

Zoibana
3

Ефрейтор в другом здании, да.

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Ekkie

Илья
3

Был слух, что у них для каждого звания - отдельное здание есть :0

Ответить

Роман Трусов

1

Зато те, кто допустил, что вооружённый чувак прошёл к зданию главной спецслужбы страны и начал стрельбу, останутся на своих местах.

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Сергей Рязанцев

Роман
1

Как предлагаете предотвращать? Рамки на прилегающих улицах поставить?

Ответить

Илья Гераськин

Роман
0

Конечно, крайний тот, кто спалил безалаберность а не допустил

Ответить

Илья Тимофеев

0

 ФСБ уволили от 5 до 16 сотрудников

Разброс, конечно, удивительный.

Ответить

rossoshmap

Илья
2

Секретность

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George Weiller

0

В любом случае, хуже не будет от этого

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Mattur

0

Итого одним терактом 2 убито, 15 уволено.

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