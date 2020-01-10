Znak пишет о пяти уволенных сотрудниках, «Открытые медиа» — о более 15, РБК — о 16.

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СМИ сообщили, что за съёмку стрельбы на Лубянке из центрального аппарата ФСБ уволили от 5 до 16 сотрудников. Об этом пишут Znak, РБК и «Открытые Медиа».

По данным Znak, из ФСБ уволили пять человек, которые снимали видео, а также пересылали ролики по WhatsAp и передавали СМИ. «Не рядовые сотрудники, не какие-то майоры, а силовики с хорошими должностями», — пояснил собеседник издания.

«Открытые медиа» пишут, что за стрельбу уволили более 15 человек, большинство из которых — оперативники службы экономической безопасности. Собеседник издания добавил, что проверка действий силовиков всё ещё продолжается. Она связана с тем, что на нейтрализацию нападавшего потребовался почти час. «Многих заставили написать объяснительные», — добавил источник.

По версии РБК, из центрального аппарата уволили 16 человек управления «П», которое занимается контрразведывательным обеспечением борьбы с коррупцией в промышленной сфере.

CIT @CITeam_ru Издание Baza опубликовало видео с моментом убийства третьего нападавшего. Виден рюкзак, тёмная одежда и оружие, напоминающее автомат https://t.co/9IIayG9CUH