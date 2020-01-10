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Znak пишет о пяти уволенных сотрудниках, «Открытые медиа» — о более 15, РБК — о 16.
СМИ сообщили, что за съёмку стрельбы на Лубянке из центрального аппарата ФСБ уволили от 5 до 16 сотрудников. Об этом пишут Znak, РБК и «Открытые Медиа».
По данным Znak, из ФСБ уволили пять человек, которые снимали видео, а также пересылали ролики по WhatsAp и передавали СМИ. «Не рядовые сотрудники, не какие-то майоры, а силовики с хорошими должностями», — пояснил собеседник издания.
«Открытые медиа» пишут, что за стрельбу уволили более 15 человек, большинство из которых — оперативники службы экономической безопасности. Собеседник издания добавил, что проверка действий силовиков всё ещё продолжается. Она связана с тем, что на нейтрализацию нападавшего потребовался почти час. «Многих заставили написать объяснительные», — добавил источник.
По версии РБК, из центрального аппарата уволили 16 человек управления «П», которое занимается контрразведывательным обеспечением борьбы с коррупцией в промышленной сфере.
19 декабря в Москве Евгений Манюров открыл стрельбу возле здания ФСБ на Лубянской площади. Сначала журналисты со ссылкой на ФСБ сообщали, что нападавших было трое. Позже эти сведения опровергла сама ФСБ и заявила, что стрелок был один. Его убили сотрудники силовых структур. Помимо него, погибли ещё двое силовиков.
То есть это все снимали и глумились сами фсбшники-генералы?
Прохладная история. Настоящее положение дел в стране знают только таксисты.
Угу, мне такой, убежденный сталинист причем, рассказывал что для решения всех экономических проблем надо напечатать денег и все
Ну логично же. Печатаешь больше денег и у тебя становится больше денег.
Приятно видеть сильную и уверенную в себе верхнюю палату парламента
А ты думаешь фсбшники ходят в костюмах и имеют аристократические манеры?
Ну не генералы, но офицеры как минимум
Ну там ещё куча полканов и подполов наверняка. Но и их начальника генерала могли нагнать тоже
«Не какие-то там майоры». Всю жизнь считал, что это высший офицерский состав, верха уже, а тут какие-то майоры.
Да, оговорился. Но всяко же не рядовые сотрудники.
Зато те, кто допустил, что вооружённый чувак прошёл к зданию главной спецслужбы страны и начал стрельбу, останутся на своих местах.
Как предлагаете предотвращать? Рамки на прилегающих улицах поставить?
ФСБ уволили от 5 до 16 сотрудников
Разброс, конечно, удивительный.