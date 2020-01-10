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Решение убрать программу из сетки вещания принял ВГТРК.
ВГТРК принял решение убрать программу «Сам себе режиссёр» из сетки вещания. О закрытии программы, которой исполнилось 28 лет, рассказал ведущий Алексей Лысенков.
Лысенков поблагодарил авторов, которые присылали «сотни тысяч сюжетов, поднявшие настроение миллионам россиян», гостей студии и коллег.
Своё обращение Лысенков завершил фразой, которая звучала в каждом выпуске программы: «Огромное спасибо гостям и авторам этой программы».
В ВГТРК рассказали РБК, что вместе с «Сам себе режиссёр» на «России 1» закрыли «Утреннюю почту» и «Смехопанораму».
«Сам себе режиссёр» впервые вышла в эфир в январе 1992 года. Последний её выпуск вышел 22 декабря 2019 года. В передаче показывали любительские видео, авторов лучших роликов приглашали в студию. В 1998 году «Сам себе режиссёр» получила «ТЭФИ» в номинации »Развлекательная программа».
Я думал, эта передача умерла с появлением ютуба.
Ебаный врод, какие люди в голивуде
Лолка тригернулся на статью про ЛНР
О Миша вернулся. Ну как жизнь?
Мне осталось жить на год меньше.
Я тоже так думал, она уже как лет 10 должна была закрыться.
О! Какие люди! Я думал, ты сдох!
Ты ошибся, то твоя мамка завонялась.
Не, я правда рад, что ты вернулся! Старый черт лучше новых пидоров!
Это прям словесный минет был
Забавно, как Лысенков со временем из себя превращается в ведущего "100 к 1"
Это разные люди?
ахахахахах, тоже сперва подумал что неужели этот чувак стал вести уже сам себе режиссёр.
...
И даже после того, как это устарело и перестало быть мейнстримом
Только сейчас понял, как мне не хватает видосов, где чей-то батя выпадает из трактора под тупейшую озвучку.
Я ВСЕГДА С СОБОЙ БЕРУ ВИДЕОКАМЕРУУУУ
Честно говоря думал, что это шоу сдохло ещё в 00-ых.
Надеюсь, вместо всех закрытых воткнут еще Соловьева, а то какое-то больно доброе утро выходного дня у людей было.
Как давно это было, как давно) уже чувствую себя старухой
А сколько тебе?
Если старуха, значит больше 25. А если больше 25, то уже не важно, сколько именно.
Оооо, твоя женщина разрешила тебе вернуться на тэжэшку?
А тебе сколько?
Больше, чем можно подумать
25
что интересно, Давыдов за это время успел и подняться и закрыться
и это хорошо :D
А Поле Чудес еще идет, 30-й год в эфире пошел.
Лысенков всегда бесил, больше него бесил только жирный ведущий-еврей шоу "Сто к одному". Ведущий "Сто к одному" когда вёл программу всегда клал микрофон себе на подбородок, омерзительно.Телевизор не смотрю 10 лет.
фубля я сейчас чаем поперхнулся
Никогда не понимал, кого в эту передачу приглашают.
Помню на заре 2000-х в того же "Кто хочет стать миллионером" приглашали людей "из народа" - отсылал письмо на передачу, тебя методом случайной выборки отбирали и слали туда. Сейчас там сидят те, кто миллион на завтрак свой тратит.
А вот кого зовут в 100 к 1 я что тогда не понимал, что сейчас.
и как проходило закрытие?
"Идите теперь сами себе режиссируйте, но теперь не за наши деньги"