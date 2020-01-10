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Артём Мазанов
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Телепередачу «Сам себе режиссёр» закрыли после 28 лет в эфире Материал редакции

Решение убрать программу из сетки вещания принял ВГТРК.

60 комментариев
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ВГТРК принял решение убрать программу «Сам себе режиссёр» из сетки вещания. О закрытии программы, которой исполнилось 28 лет, рассказал ведущий Алексей Лысенков.

Лысенков поблагодарил авторов, которые присылали «сотни тысяч сюжетов, поднявшие настроение миллионам россиян», гостей студии и коллег.

Как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, я понимаю это решение. Как человек, я его принять не то что не могу, мне трудно его принять. Но я вынужден с ним согласиться.

Алексей Лысенков
телевещудий

Своё обращение Лысенков завершил фразой, которая звучала в каждом выпуске программы: «Огромное спасибо гостям и авторам этой программы».

В ВГТРК рассказали РБК, что вместе с «Сам себе режиссёр» на «России 1» закрыли «Утреннюю почту» и «Смехопанораму».

«Сам себе режиссёр» впервые вышла в эфир в январе 1992 года. Последний её выпуск вышел 22 декабря 2019 года. В передаче показывали любительские видео, авторов лучших роликов приглашали в студию. В 1998 году «Сам себе режиссёр» получила «ТЭФИ» в номинации »Развлекательная программа».

#новости #медиа

Спасибо за наводку Эдуардыч
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60 комментариев
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the.nightmarez

49

Я думал, эта передача умерла с появлением ютуба.

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Дитковский

the.nightmarez
4

Ебаный врод, какие люди в голивуде

Ответить

govna kousoque

Дитковский
1

Лолка тригернулся на статью про ЛНР

Ответить

Дитковский

govna
0

Ахвхвх

Ответить

Виталий Лановой

the.nightmarez
2

О Миша вернулся. Ну как жизнь?

Ответить

the.nightmarez

Виталий
1

Мне осталось жить на год меньше.

Ответить

Slow Dimon

the.nightmarez
6

Смотрите ка, у нас тут оптимист.

Ответить

Роман Трусов

the.nightmarez
2

Как там Сандра?

Ответить

Serge Demichev

the.nightmarez
1

Я тоже так думал, она уже как лет 10 должна была закрыться.

Ответить

Mikhail Lukup

the.nightmarez
0

О! Какие люди! Я думал, ты сдох!

Ответить

the.nightmarez

Mikhail
0

Ты ошибся, то твоя мамка завонялась.

Ответить

Mikhail Lukup

the.nightmarez
3

Не, я правда рад, что ты вернулся! Старый черт лучше новых пидоров!

Ответить

Алексей Селезнев

Mikhail
2

Это прям словесный минет был 

Ответить

Mikhail Lukup

Алексей
0

Я сторонник принципа: "Пусть кто-то там и мудак, но он наш мудак!"

Ответить

Dragan Velimirovic

the.nightmarez
0

Раньше, значительно раньше

Ответить

Goodsanta

39

Забавно, как Лысенков со временем из себя превращается в ведущего "100 к 1"

Ответить

Anton Kharytonov

Goodsanta
4

Это разные люди?

Ответить

Krot

Anton
1

Первый - Гуревич

Ответить

Anton Kharytonov

Krot
0

Вопрос был риторическим, мистер Крот.

Ответить

Игорь Янович

Goodsanta
2

ахахахахах, тоже сперва подумал что неужели этот чувак стал вести уже сам себе режиссёр.

Ответить

Станислав Козак

28

...

Ответить

Настя Иванова

Станислав
16

И даже после того, как это устарело и перестало быть мейнстримом

Ответить

Игорь Янович

Станислав
1

без бороды нормальный мужик, с бородой капец :(

Ответить

Андрей Коршев

21

Только сейчас понял, как мне не хватает видосов, где чей-то батя выпадает из трактора под тупейшую озвучку.

Ответить

Игорь Янович

Андрей
0

так их полно на ютубе!

Ответить

Dmitry Dzyuba

11

Я ВСЕГДА С СОБОЙ БЕРУ ВИДЕОКАМЕРУУУУ

Ответить

Dmitry Dzyuba

Dmitry
26

лайк если пропел

Ответить

Авдеев

12

Честно говоря думал, что это шоу сдохло ещё в 00-ых.

Ответить

Krot

Авдеев
0

Ютуб перетягивал аудиторию, но программа жила за счёт рубрики "слабо? ". Но после выхода игр Габара, ВГТРК понял что крыть больше нечем и решил закопать динозавра

Ответить

a handsome cat

10

Надеюсь, вместо всех закрытых воткнут еще Соловьева, а то какое-то больно доброе утро выходного дня у людей было.

Ответить

Владимир Дыркин

6

Помню Лысенкова молодым

Ответить

Александра Хотимченко

3

Как давно это было, как давно) уже чувствую себя старухой 

Ответить

Александра Утёнкова

Александра
0

А сколько тебе?

Ответить

the.nightmarez

Александра
0

Если старуха, значит больше 25. А если больше 25, то уже не важно, сколько именно.

Ответить

Александра Утёнкова

the.nightmarez
0

Оооо, твоя женщина разрешила тебе вернуться на тэжэшку? 

Ответить

the.nightmarez

Александра
0

Я сам себе разрешил.

Ответить

Dra

Александра
0

А тебе сколько?

Ответить

Александра Утёнкова

Dra
1

Больше, чем можно подумать

Ответить

the.nightmarez

Александра
0

> 25

Ответить

Александра Хотимченко

Александра
0

25

Ответить

Александра Утёнкова

Александра
0

Ты молода и свежа, деточка

Ответить

Igor Kalinin

2

что интересно, Давыдов за это время успел и подняться и закрыться

и это хорошо :D

Ответить

Эмиль Рубанов

1

А Поле Чудес еще идет, 30-й год в эфире пошел.

Ответить

Нелли

Эмиль
1

Потому что Якубович - няшка 😊

Ответить

Граф Хрущёв

–1

Лысенков всегда бесил, больше него бесил только жирный ведущий-еврей шоу "Сто к одному". Ведущий "Сто к одному" когда вёл программу всегда клал микрофон себе на подбородок, омерзительно.Телевизор не смотрю 10 лет.

Ответить

Goodsanta

Граф
2

Докладываю - до сих пор кладёт.

Ответить

Граф Хрущёв

Goodsanta
0

фубля я сейчас чаем поперхнулся

Ответить

Goodsanta

Граф
3

Никогда не понимал, кого в эту передачу приглашают.

Помню на заре 2000-х в того же "Кто хочет стать миллионером" приглашали людей "из народа" - отсылал письмо на передачу, тебя методом случайной выборки отбирали и слали туда. Сейчас там сидят те, кто миллион на завтрак свой тратит.
А вот кого зовут в 100 к 1 я что тогда не понимал, что сейчас.

Ответить

Yaroslav Brandtner

1

Помню, в детстве смотрел 

Ответить

Миша Давыдов

1
Ответить

Филипп Дориан

1

Не понял, а зачем в конце видео Руслана Усачева вмонтировали?

Ответить

Евстафий Селюк

0

приятный дядька

Ответить

Станислав Козак

0

Го на ютубчик)

Ответить

Litnikov Danil

0

Утреннюю почту, кек. Ее кто то даже в 90 е смотрел?

Ответить

Alexey Samarkin

0

Я всегда с собой беруууу видеооокамеруууу

Ответить

Slow Dimon

0

А вам слабо?

Ответить

George Weiller

0

AFV всё еще живая передача)

Ответить

Аристарх Знаменский

0

Эту передачу мой дед еще 10 лет назад считал морально устаревшей

Ответить

Алихан Бексеитов

0

и как проходило закрытие? 

"Идите теперь сами себе режиссируйте, но теперь не за наши деньги"

Ответить

Алексѣй Бобковъ

0

там блять был перерыв лет в 15—20

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