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Глава города подписал с ней мировое соглашение.
Главного редактора издания «Урюпинская Правда» Ольгу Шушлебину, уволенную за размещение фото сенатора ниже, чем местного депутата, восстановили в должности. Об этом пишут РИА «Новости».
Глава города подписал с Шушлебиной мировое соглашение: она вернётся на работу 13 января.
9 января стало известно, что главного редактора «Урюпинской правды» Ольгу Шушлебину уволили с поста после публикации фотографии федерального политика ниже, чем областного депутата.Шушлебина в ответ подала в суд с требованием восстановить её в должности и выплатить 100 тысяч рублей компенсации.
Найдут повод и тихо уволят через год. Или будут пакостить, пока сама не уйдёт.
зачем?
Холопы должны знать своё место.
Соглашение предполагает каждый выпуск печатать на главной фото этого чувака во весь разворот, не сохраняя пропорции.
КТО ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ?!
siloviki