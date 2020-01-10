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Артём Мазанов
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Главреда «Урюпинской правды», уволенную за размещение фото сенатора ниже, чем местного депутата, вернули на работу Материал редакции

Глава города подписал с ней мировое соглашение.

15 комментариев
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Ольга Шушлебина Снимок Юрия Снегирева, «Российская газета»

Главного редактора издания «Урюпинская Правда» Ольгу Шушлебину, уволенную за размещение фото сенатора ниже, чем местного депутата, восстановили в должности. Об этом пишут РИА «Новости».

Глава города подписал с Шушлебиной мировое соглашение: она вернётся на работу 13 января.

13 января она выйдет на работу в прежней должности, с компенсацией морального вреда и выплатой среднего заработка за время вынужденного прогула.

мэрия Урюпинска
Выпуск газеты, из-за которого Шушлебина лишилась должности 

9 января стало известно, что главного редактора «Урюпинской правды» Ольгу Шушлебину уволили с поста после публикации фотографии федерального политика ниже, чем областного депутата.Шушлебина в ответ подала в суд с требованием восстановить её в должности и выплатить 100 тысяч рублей компенсации.

#новости #регионы

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15 комментариев
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Виталий Лановой

9

Найдут повод и тихо уволят через год. Или будут пакостить, пока сама не уйдёт.

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Sergey Michko

Виталий
0

зачем?

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the.nightmarez

Sergey
4

Холопы должны знать своё место.

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Алексѣй Бобковъ

the.nightmarez
0

в очереди за касиком от жирика

Ответить

Дмитрий Алексеевич

7

Оттепель

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Дмитрий Кедов

5

саечку за испуг

Ответить

George Weiller

4

Соглашение предполагает каждый выпуск печатать на главной фото этого чувака во весь разворот, не сохраняя пропорции.

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Искусный Дворянин

3

Инфоповоды иногда хорошо работают

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the.nightmarez

3

Путин вмешался?

Ответить

Алексѣй Бобковъ

1

ну все, можно расслабиться

Ответить

Nikolai Popov

0

Нихуя себе, теперь у нас кастовая система.

Ответить

Weall FAlldown

0

КТО ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ?!

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Weall
0

siloviki

Ответить

Weall FAlldown

Алексѣй
0

redaktory

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Алексѣй Бобковъ

Weall
0

redaktorky, huemraz'!

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