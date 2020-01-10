Главного редактора издания «Урюпинская Правда» Ольгу Шушлебину, уволенную за размещение фото сенатора ниже, чем местного депутата, восстановили в должности. Об этом пишут РИА «Новости».

13 января она выйдет на работу в прежней должности, с компенсацией морального вреда и выплатой среднего заработка за время вынужденного прогула.

9 января стало известно, что главного редактора «Урюпинской правды» Ольгу Шушлебину уволили с поста после публикации фотографии федерального политика ниже, чем областного депутата.Шушлебина в ответ подала в суд с требованием восстановить её в должности и выплатить 100 тысяч рублей компенсации.