Ограничения коснутся экономики Ирана, 17 компаний и восьми высокопоставленных чиновников.

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​Майк Помпео и Стивен Мнучин Снимок Reuters

Минфин США в ответ на иранскую атаку по американским военным базам ввёл новые санкции против Ирана. Об этом рассказал глава ведомства Стивен Мнучин на брифинге в Белом доме, трансляция которого велась на YouTube.

Ограничения коснутся строительного, горнодобывающего, и производственного секторов экономики Ирана. Они также затронут производителей металла и текстиля.

Во-вторых, мы объявляем о 17 особых санкциях против иранских крупнейших производителей железа и стали, трёх базирующихся на Сейшельских островах организациях и одного судна, связанного с транспортировкой продукции. Стивен Мнучин глава Минфина США

Санкции против этих компаний, по словам Мнучина, должны лишить Иран миллиардов долларов потенциальной прибыли. Минфин уточнил, что речь идёт как о первичных, так и о вторичных санкциях: под них могут попасть третьи стороны, которые будут работать с компаниями, которые уже есть в списках.

Под санкции также попали восемь иранских высокопоставленных лиц, которых Штаты считают ответственными за удары по базам в Ираке.

Мнучин уточнил, что санкции снимут с тех, кто предоставит США данные, которые помогут в расследовании крушения украинского самолёта в Иране, в результате которого погибли 176 человек.