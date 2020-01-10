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Ограничения коснутся экономики Ирана, 17 компаний и восьми высокопоставленных чиновников.
Минфин США в ответ на иранскую атаку по американским военным базам ввёл новые санкции против Ирана. Об этом рассказал глава ведомства Стивен Мнучин на брифинге в Белом доме, трансляция которого велась на YouTube.
Ограничения коснутся строительного, горнодобывающего, и производственного секторов экономики Ирана. Они также затронут производителей металла и текстиля.
Санкции против этих компаний, по словам Мнучина, должны лишить Иран миллиардов долларов потенциальной прибыли. Минфин уточнил, что речь идёт как о первичных, так и о вторичных санкциях: под них могут попасть третьи стороны, которые будут работать с компаниями, которые уже есть в списках.
Под санкции также попали восемь иранских высокопоставленных лиц, которых Штаты считают ответственными за удары по базам в Ираке.
Мнучин уточнил, что санкции снимут с тех, кто предоставит США данные, которые помогут в расследовании крушения украинского самолёта в Иране, в результате которого погибли 176 человек.
Введение против Ирана новых санкций Трамп анонсировал 8 января после иранской атаки на военные базы США на территории Ирака. Этот удар Иран назвал «местью» за убийство генерала Сулеймани.