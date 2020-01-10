И признал незаконными выборы, на которых победил действующий глава.

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Верховный суд Абхазии отменил решение Центральной избирательной комиссии об итогах второго тура выборов президента республики, признав их незаконными. Об этом сообщили Sputnik и ТАСС, релиз также появился на сайте инстанции.

Таким образом суд удовлетворил жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии — отменил решение нижестоящей инстанции и постановил провести новое голосование. Как отметил Sputnik, собравшиеся представители поприветствовали решение «бурно, аплодисментами». Когда именно пройдут новые выборы, пока не ясно, но они должны состояться в «установленные законом сроки».

Отмены результатов выборов требовала оппозиция к действующему президенту Раулю Хаджимбе. В сентябре 2019 года он победил, опередив Квицинию из партии «Амцараха» на 1%.