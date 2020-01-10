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Сергей Звезда
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Верховный суд Абхазии назначил повторные выборы президента республики после протестов и штурма администрации Материал редакции

И признал незаконными выборы, на которых победил действующий глава.

11 комментариев
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Верховный суд Абхазии отменил решение Центральной избирательной комиссии об итогах второго тура выборов президента республики, признав их незаконными. Об этом сообщили Sputnik и ТАСС, релиз также появился на сайте инстанции.

Таким образом суд удовлетворил жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии — отменил решение нижестоящей инстанции и постановил провести новое голосование. Как отметил Sputnik, собравшиеся представители поприветствовали решение «бурно, аплодисментами». Когда именно пройдут новые выборы, пока не ясно, но они должны состояться в «установленные законом сроки».

Отмены результатов выборов требовала оппозиция к действующему президенту Раулю Хаджимбе. В сентябре 2019 года он победил, опередив Квицинию из партии «Амцараха» на 1%.

9 января в Сухуми устроили протесты и попытались взять штурмом здание администрации президента: участники выломали входную дверь, выбили окна и проникли внутрь. Уже 10 января оппозиция и президент Абхазии провели переговоры, а парламент проголосовал за отставку главы республики.

В Абхазии оппозиция устроила штурм администрации…
Протестующие выбили двери и окна в здании администрации.
tjournal.ru

#политика #абхазия

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11 комментариев
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Taran Baranov

1

С подключением, @Сергей Звезда 

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Сергей Звезда

Taran
1

да что не так-то?

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Taran Baranov

Сергей
0

Они еще утром отменили, какая ж это новость :)

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Сергей Звезда

Taran
0

пруфни

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exwaifu

Сергей
1

Ссылочка на RT?

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Taran Baranov

Сергей
1

Было что-то где-то, не на TJ (или ширяздол удалил), о том что будет процедура так называемого импичмента которого у них нет.

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Сергей Звезда

Taran
0

Верховный суд только что принял решение, некогда спорить 

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Артур Петросян

Сергей
0
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Дмитрий Евсеев

0

Че все дрочат на этих президентов? Демократия же.

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Denis Poperechny

0

С подключением, @Сергей Звезда 

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Алексѣй Бобковъ

0
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