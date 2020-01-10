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И признал незаконными выборы, на которых победил действующий глава.
Верховный суд Абхазии отменил решение Центральной избирательной комиссии об итогах второго тура выборов президента республики, признав их незаконными. Об этом сообщили Sputnik и ТАСС, релиз также появился на сайте инстанции.
Таким образом суд удовлетворил жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии — отменил решение нижестоящей инстанции и постановил провести новое голосование. Как отметил Sputnik, собравшиеся представители поприветствовали решение «бурно, аплодисментами». Когда именно пройдут новые выборы, пока не ясно, но они должны состояться в «установленные законом сроки».
Отмены результатов выборов требовала оппозиция к действующему президенту Раулю Хаджимбе. В сентябре 2019 года он победил, опередив Квицинию из партии «Амцараха» на 1%.
9 января в Сухуми устроили протесты и попытались взять штурмом здание администрации президента: участники выломали входную дверь, выбили окна и проникли внутрь. Уже 10 января оппозиция и президент Абхазии провели переговоры, а парламент проголосовал за отставку главы республики.
Они еще утром отменили, какая ж это новость :)
Было что-то где-то, не на TJ (или ширяздол удалил), о том что будет процедура так называемого импичмента которого у них нет.