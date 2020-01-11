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В то же время иранские власти подчеркнули, что катастрофа произошла «во время кризиса, вызванного авантюризмом США».
Иранские власти признали, что случайно сбили украинский «Боинг» возле Тегерана. В заявлении Генштаба вооружённых сил Ирана говорится, что системы ПРО открыли огонь по самолёту из-за «человеческой ошибки» — «Боинг» пролетал рядом с важным правительственным объектом.
Иранские власти подчеркнули, что продолжат расследование катастрофы, а виновных привлекут к ответственности. Президент Ирана Хасан Рухани выразил соболезнования семьям и близким погибших.
В заявлении иранского Генштаба подчеркнули, что во время катастрофы вооружённые силы страны находились в состоянии повышенной готовности на фоне «запугиваний и агрессии со стороны США». Глава МИД Ирана Джавад Зариф также отметил это, заявив, что ошибка произошла «во время кризиса, вызванного авантюризмом США».
После падения украинского «Боинга» возле Тегерана, несколько стран, включая США, Канаду и Украину, пришли к версии, что самолёт сбила иранская ПРО. При этом глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявлял, что «с научной точки зрения невозможно, чтобы ракета сбила украинский самолет», а данные Пентагона и канадской разведки он назвал «нелогичными слухами».
То есть, даже иранцы нашли силы честно признаться в ошибке. Не стали лепить горбатого про замороженные трупы, я не я и лошадь не моя, фотошопить четырёхкилометровые истребители т.д. ИРАНЦЫ.
Почему «даже»? Как будто у кого-то другого, с кем ты СРАВНИВАЕШЬ, чести больше.
Напомню что Артемий Лебедев у себя в блоге сказал что нет сомнений в том что это вина украины и ее авиации что никакой ракеты не было и тд
Пиздабол и пропагандист просто помните об этом
Ага, видел этот сюжет рука-лицо, это ж надо было такой хуйни напиздеть
Вы обои молодцы, но никто не приложил ссылок.
Интересно же
www.youtube.com/watch?v=kavcEZIVoaI&t
таймкод 17:20
А я вам говорил.
Ты говорил другое.
Они подтвердили случайный запуск, а не намеренный
Где я говорил, что намеренно сбили?
Мы кстати потом в комментах все жестко проанализировали и пришли к выводу, что если ПВО - то случайность, либо подстава. Но никак не специально сбивали. Кучу доводов и фактов было)
Эксперты тж на высоте как всегда
Кто ж намеренный в своём уме подтвердит. Да и не доказать это без доступа к переговорам военных.
Просим на сцену персонажей, которые "аааа, ну всё понятно, приплели беллингкэт, значит точно сам упал" или "как можно верить пендосам/хохлам/зог, Иран не мог сбить" и в таком духе. Ваш выход, товарищи, вас очень интересно будет сейчас почитать.
Они до сих пор в обиде на ретроспективу Чекальского, а ты тут ещё травишь.
Они хоть признали свою ошибку. У нас такого не бывает
Возможно объявленные санкции так мощно подожгли жёпы, что они завертелись как ужи на сковородке, лишь бы они не состоялись или смягчились.
Верить в признание ошибки можно было б, если признались до объявления санкций.
Что теперь говорить иранским хакерам-подросткам? Взломы сайтов стоматологов, библиотек, всё зря?
Первоначально иранские власти заявляли о "технических неполадках" как причине катастрофы.
Соврать-то всё-равно надо было
Это глава их МИДа.
Что на это скажут наши ватные друзья?
Ватные друзья просто поржут, т.к. им уже не надо ничего комментировать
Классика, наши ватаны ихним проигрывают в упорости
Реакция Зеленского:
для тех, кто боится буквы ï:
Утро сегодня не было добрым, но принесло правду. Ещё до завершения работы международной комиссии Иран признал свою вину в том, что был сбит украинский самолёт. Но мы настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана уверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращении тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам.
Надеемся, что расследование будет продолжаться без искусственных задержек и препятствий. Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установки справедливости.
Блять неужели в 2020 не могут понять что это летит, огромный лайнер или тамагавк? Что за бред
Ну, противоракетная оборона умеет отличать по определенным характеристикам
Возможно, именно такой огромный томагавк, размером с боинг, они и ожидали увидеть в ответ на свои пуски.
А может это террористы лайнер захватили и сейчас вмажутся в важный объект?
Ну в отличии от некоторых хотя-бы хватило смелости признаться.
России тяжелее, потому что они не просто стрельнули по самолёту, а ещё в это время были там, где их быть никак не должно было.
Итого на счету США 1 мертвый генерал.
На счету Ирана;
- 56 задавленных толпой на похоронах генерала
- 176 в сбитом гражданском самолете
- несколько взорванных сараев на оставленной военной базе.
"ой сорян"
Я думал смешнее войны с эму в австралии ничего быть не может. Реально клоуны под присмотром обезьян...позорище
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