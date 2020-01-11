Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Женя Кузьмин
7543

Иран признал, что случайно сбил украинский «Боинг» из-за «человеческой ошибки» Материал редакции

В то же время иранские власти подчеркнули, что катастрофа произошла «во время кризиса, вызванного авантюризмом США».

64 комментария
В закладки

Иранские власти признали, что случайно сбили украинский «Боинг» возле Тегерана. В заявлении Генштаба вооружённых сил Ирана говорится, что системы ПРО открыли огонь по самолёту из-за «человеческой ошибки» — «Боинг» пролетал рядом с важным правительственным объектом.

Иранские власти подчеркнули, что продолжат расследование катастрофы, а виновных привлекут к ответственности. Президент Ирана Хасан Рухани выразил соболезнования семьям и близким погибших.

Hassan Rouhani @HassanRouhani
Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.
Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752
Внутреннее расследование вооружённых сил установило, что ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, стали причиной падения украинского самолёта и гибели 176 невинных людей. Расследование продолжится для установления и преследования по закону причин этой великой трагедии и непростительной ошибки

В заявлении иранского Генштаба подчеркнули, что во время катастрофы вооружённые силы страны находились в состоянии повышенной готовности на фоне «запугиваний и агрессии со стороны США». Глава МИД Ирана Джавад Зариф также отметил это, заявив, что ошибка произошла «во время кризиса, вызванного авантюризмом США».

Javad Zarif @JZarif
A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:

Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster

Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.
💔
Грустный день. Предварительные выводы внутреннего расследования вооружённых сил: человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе. Мы глубоко сожалеем и приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим странам, которых это затронуло

После падения украинского «Боинга» возле Тегерана, несколько стран, включая США, Канаду и Украину, пришли к версии, что самолёт сбила иранская ПРО. При этом глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявлял, что «с научной точки зрения невозможно, чтобы ракета сбила украинский самолет», а данные Пентагона и канадской разведки он назвал «нелогичными слухами».

СМИ: украинский «Боинг» случайно сбили иранские…
Спутник обнаружил инфракрасные вспышки и сигналы включения радара.
tjournal.ru
Джастин Трюдо: украинский самолёт сбила иранская…
Это подтвердили данные канадской разведки.
tjournal.ru

#новости #ps752

Спасибо за наводку Рог Кирилл
Новости
Подписан
Отписаться
Верховный суд Абхазии назначил повторные выборы президента республики после протестов и штурма администрации
И признал незаконными выборы, на которых победил действующий глава.
3
73
Реклама на TJ
{ "author_name": "Рог Кирилл", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","ps752"], "comments": 64, "likes": 73, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 135462, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 11 Jan 2020 07:43:28 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Объявления на TJ
Теперь продаём по показам от 3500 ₽
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://tjournal-static-bf19cf1.gcdn.co/static/build/tjournal.ru/specials/BankOpenQuiz/js/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('open-bank-quiz'); if (container) { s.onload = function() { new BankOpenQuiz.Special({ container: container, isFeed: document.querySelector('[air-module="module.feed"], [air-module="module.page_search"]') ? true : false, share: { url: '', title: 'Проверяем финансовую грамотность пользователей TJ', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 18);
0
{ "id": 135462, "author_id": 29197, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/135462\/get","add":"\/comments\/135462\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/135462"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
64 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Валерий Никнейм

86

То есть, даже иранцы нашли силы честно признаться в ошибке. Не стали лепить горбатого про замороженные трупы, я не я и лошадь не моя, фотошопить четырёхкилометровые истребители т.д. ИРАНЦЫ.

Ответить

Anton Miroshnichenko

Валерий
1

Почему «даже»? Как будто у кого-то другого, с кем ты СРАВНИВАЕШЬ, чести больше.

Ответить

Misha H

Anton
4

«Даже» потому что раньше многие думали что Россия более цивилизованное государство , чем какие-то вечно воюющие обезьяны

Ответить

deadkedd

Валерий
0

чувак, у иранцев чести, явно, больше, чем у путинцев) о чем ты)

Ответить

Друз Фаруэл

56

Этот самолет сбили клоуны под присмотром обезьян (с)

Ответить

конгруэ́нтный

25

Напомню что Артемий Лебедев у себя в блоге сказал что нет сомнений в том что это вина украины и ее авиации что никакой ракеты не было и тд 

Пиздабол и пропагандист просто помните об этом 

Ответить

Mircurt

конгруэ́нтный
0

Ага, видел этот сюжет рука-лицо, это ж надо было такой хуйни напиздеть

Ответить

Taktischer Corgi

Mircurt
1

Вы обои молодцы, но никто не приложил ссылок.

Интересно же

Ответить

Mircurt

Taktischer
2

www.youtube.com/watch?v=kavcEZIVoaI&t 

таймкод 17:20

Ответить

Mircurt

Mircurt
0

Там идет пиздешь на протяжении 5 минут, каждое слово - пиздешь. Успел обосрать МАУ мол это хуевая авиакомпания, хотя за 28 лет ее существования не было ни одной катастрофы. Классический пиздаблол и пропагандон 

Ответить

Taktischer Corgi

Mircurt
–1

 Классический пиздаблол и пропагандон

Да уш 

Ответить

Владимир Дыркин

0

А я вам говорил.

Ответить

Alexander Pestov

Владимир
68

Да, да, Вова. Кроме тебя это никому не было ясно.

Ответить

Искусный Дворянин

Владимир
0

Ты говорил другое.

Они подтвердили случайный запуск, а не намеренный

Ответить

rdkl

Искусный
2

подтвердили случайный запуск

Если быть честными, то сначала они и от запуска отпирались. Почему же тогда случайность — правда?
// Conspirology mode off

Ответить

Владимир Дыркин

Искусный
0

Где я говорил, что намеренно сбили?

Ответить

Искусный Дворянин

Владимир
2

Мы кстати потом в комментах все жестко проанализировали и пришли к выводу, что если ПВО - то случайность, либо подстава. Но никак не специально сбивали. Кучу доводов и фактов было)

Ответить

Владимир Дыркин

Искусный
9

Эксперты тж на высоте как всегда

Ответить

Искусный

Владимир
8

Да, была проделана серьезная работа.

Ответить

Zoibana

Искусный
5

TJ intelligence

Ответить

Vladimir Galler

Владимир
0

Ты сейчас смеёшься над экспертами? 

Ответить

Misha H

Искусный
0

Скинь пост где спорили плз

Ответить

Искусный Дворянин

Владимир
2

Ты не уточнял случайность

Ответить

Алексей Куликов

Искусный
1

Кто ж намеренный в своём уме подтвердит. Да и не доказать это без доступа к переговорам военных.

Ответить

Dra

22

Просим на сцену персонажей, которые "аааа, ну всё понятно, приплели беллингкэт, значит точно сам упал" или "как можно верить пендосам/хохлам/зог, Иран не мог сбить" и в таком духе. Ваш выход, товарищи, вас очень интересно будет сейчас почитать.

Ответить

Elian Kavinsky

Dra
2

Они до сих пор в обиде на ретроспективу Чекальского, а ты тут ещё травишь.

Ответить

Друз Фаруэл

10

https://sun9-61.userapi.com/c205224/v205224805/33967/m139PTqiGes.jpg

Ответить

Атлант поправил плечи

Друз
30

И вину признали, и научное открытие совершили. Молодцы.

Ответить

Taktischer Corgi

Друз
2

Ну какая в Иране наука... Теология?

Ответить

Лев Шутов

12

Они хоть признали свою ошибку. У нас такого не бывает

Ответить

Станислав Назаров

Лев
2

Ну у нас не стоит задачи выйти из под санкций, вот и выебуемся 

Ответить

Taktischer Corgi

Лев
0

Возможно объявленные санкции так мощно подожгли жёпы, что они завертелись как ужи на сковородке, лишь бы они не состоялись или смягчились. 

Верить в признание ошибки можно было б, если признались до объявления санкций.

Ответить

Ринат Вакилов

11

Вот что санкции животворящие делают

Ответить

Роман Трусов

8

Что теперь говорить иранским хакерам-подросткам? Взломы сайтов стоматологов, библиотек, всё зря?

Ответить

Kyler

Роман
2

Так они в отместку за убийство генерала это организовали

Ответить

Semen Semenov

8

Первоначально иранские власти заявляли о "технических неполадках" как причине катастрофы.

Соврать-то всё-равно надо было

Ответить

Илья Ильин

5

Нож в спину прям

Ответить

Джордж Харви

4

А вот сейчас в тему один из моих любимых комментариев на TJ

Ответить

Михаил Фоменков

3
Javad Zarif @JZarif
A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:

Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster

Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.
💔
Ответить

Михаил Фоменков

Михаил
0

Это глава их МИДа.

Ответить

Temir

Михаил
4

Us adventurism виноват грит?

Ответить

Михаил Фоменков

Temir
5

Всего две буквы, а сколько смысла поменялось бы.

Ответить

Илья Ильин

3

Что на это скажут наши ватные друзья?

Ответить

Тим Муталов

Илья
1

Ватные друзья просто поржут, т.к. им уже не надо ничего комментировать 

Ответить

Сергей Васильев

Тим
0

Классика, наши ватаны ихним проигрывают в упорости 

Ответить

Александра Хотимченко

Сергей
1

Та ладно? Упоротей наших мне кажется не существует 

Ответить

Александр Антонов

2

Реакция Зеленского:

Ответить

Никита Лысенко

Александр
4

для тех, кто боится буквы ï:

Утро сегодня не было добрым, но принесло правду. Ещё до завершения работы международной комиссии Иран признал свою вину в том, что был сбит украинский самолёт. Но мы настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана уверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращении тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам.

Надеемся, что расследование будет продолжаться без искусственных задержек и препятствий. Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установки справедливости.

Ответить

Алексей Прохоров

1

Блять неужели в 2020 не могут понять что это летит, огромный лайнер или тамагавк? Что за бред

Ответить

CiZerin

Алексей
2

А ты как их различаешь?

Ответить

Victor Malov

CiZerin
1

Ну, противоракетная оборона умеет отличать по определенным характеристикам

Ответить

Александр Калинин

Алексей
1

Возможно, именно такой огромный томагавк, размером с боинг, они и ожидали увидеть в ответ на свои пуски.

Ответить

Антон Пострунин

Алексей
0

А может это террористы лайнер захватили и сейчас вмажутся в важный объект?

Ответить

Ешь Черри

Алексей
0

Когда летит тамогавк, поймёшь когда уже поздно 

Ответить

Viktor Kushnarov

1

Ну в отличии от некоторых хотя-бы хватило смелости признаться.

Ответить

Антон Пострунин

Viktor
2

России тяжелее, потому что они не просто стрельнули по самолёту, а ещё в это время были там, где их быть никак не должно было.

Ответить

Alexander Kuznetsov

1

Итого на счету США 1 мертвый генерал.
На счету Ирана;
- 56 задавленных толпой на похоронах генерала
- 176 в сбитом гражданском самолете
- несколько взорванных сараев на оставленной военной базе.

Ответить

Бато Бадмаев

0

"ой сорян"

Ответить

Михаил Фоменков

Бато
0

Не, он ещё умудрился Мурику обвинить.

Ответить

Асрор

0

Позорное зрелище!

Ответить

Иван Гессе

0

честно говоря я в ахуе
вот от них уж точно не ожидал

Ответить

x mst

0

Какие же хуёвые из них воины...

Ответить

Stan Majors

0

Я думал смешнее войны с эму в австралии ничего быть не может. Реально клоуны под присмотром обезьян...позорище

Ответить

Mikhail Lukup

Stan
0

Может всё-таки обезьяны под присмотром клоунов?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«У меня не было другого выхода»: Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев, написал открытое письмо
Он сожалеет о том, что пошёл на крайние меры.
335
Разборы
Над Харви Вайнштейном начался уголовный процесс. В чём его обвиняют и что ему грозит
О домогательствах американского продюсера заявили более 80 женщин. До суда дошли обвинения только от двух.
327
Новости
В Twitter появилось видео пуска ракеты по украинскому «Боингу»
Несколько независимых OSINT-групп определили место пуска: скорее всего, на видео действительно запечатлён старт ракеты по самолёту PS752.
157
Популярное за три дня
Интернет и мемы
Эволюция дизайна «Корзины»
30
Новости
«У меня не было другого выхода»: Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев, написал открытое письмо
Он сожалеет о том, что пошёл на крайние меры.
335
Новости
Иран нанёс ракетные удары по военным объектам США в Ираке. И назвал это актом возмездия за убийство генерала Сулеймани
Точные данные об ущербе пока неизвестны, но Тегеран заявил о разрушении как минимум авиабазы.
261

Прямой эфир

Ешь Черри

Иран признал, что случайно сбил…

Александр Хнычков

Год в редакции: кто сейчас…

Master Oogway

Иран признал сбитый самолёт

Stan Majors

Сергей Мухин

Всё решено за нас

Илья Тимофеев

«ثاخ غول را شكسته» - обломали…

Алла Раховская

Высокое верхнее давление, а…

Никита Мык

«У меня не было другого…

Sol Vento

В Twitter появилось видео пуска…

Oleg Lambert

Большой переполох в маленьком…

Alexander Kuznetsov

Иран признал, что случайно сбил…

Vladimir Galler

Электрический Штат

deadkedd

Иран признал, что случайно сбил…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]