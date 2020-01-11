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Планета TOI 1338b в семь раз больше Земли, вращается вокруг двух звёзд... ах да, и её обнаружил десятиклассник.
7 января NASA объявило об обнаружении новой планеты TOI 1338b, которая находится на расстоянии 1300 световых лет от Земли и вращается вокруг сразу двух звёзд. Но необычным оказалось не только это, но и то, что планету помог открыть десятиклассник из США по имени Вольф Кукер (Wolf Cukier).
Летом 2019 года 17-летний подросток получил приглашение на стажировку NASA длиной в два месяца. В июне он отправился из Нью-Йорка в Центр космических полётов имени Годдарда: его первым заданием стало наблюдение за изменением яркости звёзд в рамках миссии телескопа TESS по поиску экзопланет.
У NASA есть проект TESS Planet Huners, позволяющий добровольцам помогать учёным в открытии новых планет. В первые дни стажировки Кукер изучал данные волонтёров о системе из двух звёзд и заметил на их орбите странную тень. Поначалу подросток подумал, что это звёздное затмение, но это расходилось с прогнозами. Оказалось, что это не просто тень, а планета. К тому времени Вольф стажировался в NASA третий день.
Сотрудники NASA проверили и подтвердили догадку Кукера. «Это как раз те типы сигналов, с которыми у алгоритмов возникают проблемы. Человеческий глаз чрезвычайно хорошо находит что-то подобное», — ответил учёный Веселин Костов.
Сам Кукер в разговоре с журналистами сравнил свою находку со «Звёздными войнами»: «Я помог открыть планету, которая вращается вокруг двух звёзд. Одна из них на 10% больше солнца. Смотрите, можно провести аналогию с родным миром Люка [Скайуокера] Татуином — то есть во время каждого заката будет появляться две звезды».
Подросток рассказал, что пока не решил, чем будет заниматься после школы, но в его планах — изучение физики и астрофизики. Он планирует поступать в Стэнфорд, Принстон или Массачуссетский университете.
Роскошная монобровь как будто продолжает график
(но чел молодец)
Про монобровь поржал. Там ощущение, что весь плакат на заднем фоне про то, как их соединить. За левым ухом у парня рассмотрено соединение бровей с результатом false.
Мужчины открывают пивко, мальчики открывают планеты.
В комментариях только обсуждение внешности парня, вместо его достижений. Это в очередной раз доказывает, что на тж сидят тупые дегенераты
Залогинился впервые только для того, чтобы сделать апвоут, а тут
У тебя тоже монобровь, но ты ничего не добился? Все со временем получится, не волнуйся
Смотрите, можно провести аналогию с родным миром Люка [Скайуокера] Татуином — то есть во время каждого заката будет появляться две звезды
Пеар SW взял новую планку
Почему редакция TJ все ещё не взяла у него интервью?