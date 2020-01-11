Планета TOI 1338b в семь раз больше Земли, вращается вокруг двух звёзд... ах да, и её обнаружил десятиклассник.

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7 января NASA объявило об обнаружении новой планеты TOI 1338b, которая находится на расстоянии 1300 световых лет от Земли и вращается вокруг сразу двух звёзд. Но необычным оказалось не только это, но и то, что планету помог открыть десятиклассник из США по имени Вольф Кукер (Wolf Cukier).

Летом 2019 года 17-летний подросток получил приглашение на стажировку NASA длиной в два месяца. В июне он отправился из Нью-Йорка в Центр космических полётов имени Годдарда: его первым заданием стало наблюдение за изменением яркости звёзд в рамках миссии телескопа TESS по поиску экзопланет.

У NASA есть проект TESS Planet Huners, позволяющий добровольцам помогать учёным в открытии новых планет. В первые дни стажировки Кукер изучал данные волонтёров о системе из двух звёзд и заметил на их орбите странную тень. Поначалу подросток подумал, что это звёздное затмение, но это расходилось с прогнозами. Оказалось, что это не просто тень, а планета. К тому времени Вольф стажировался в NASA третий день.

Сотрудники NASA проверили и подтвердили догадку Кукера. «Это как раз те типы сигналов, с которыми у алгоритмов возникают проблемы. Человеческий глаз чрезвычайно хорошо находит что-то подобное», — ответил учёный Веселин Костов.

Иллюстрация NASA

Сам Кукер в разговоре с журналистами сравнил свою находку со «Звёздными войнами»: «Я помог открыть планету, которая вращается вокруг двух звёзд. Одна из них на 10% больше солнца. Смотрите, можно провести аналогию с родным миром Люка [Скайуокера] Татуином — то есть во время каждого заката будет появляться две звезды».