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Женя Кузьмин
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17-летний школьник помог открыть новую планету на третий день стажировки в NASA Материал редакции

Планета TOI 1338b в семь раз больше Земли, вращается вокруг двух звёзд... ах да, и её обнаружил десятиклассник.

14 комментариев
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7 января NASA объявило об обнаружении новой планеты TOI 1338b, которая находится на расстоянии 1300 световых лет от Земли и вращается вокруг сразу двух звёзд. Но необычным оказалось не только это, но и то, что планету помог открыть десятиклассник из США по имени Вольф Кукер (Wolf Cukier).

Летом 2019 года 17-летний подросток получил приглашение на стажировку NASA длиной в два месяца. В июне он отправился из Нью-Йорка в Центр космических полётов имени Годдарда: его первым заданием стало наблюдение за изменением яркости звёзд в рамках миссии телескопа TESS по поиску экзопланет.

У NASA есть проект TESS Planet Huners, позволяющий добровольцам помогать учёным в открытии новых планет. В первые дни стажировки Кукер изучал данные волонтёров о системе из двух звёзд и заметил на их орбите странную тень. Поначалу подросток подумал, что это звёздное затмение, но это расходилось с прогнозами. Оказалось, что это не просто тень, а планета. К тому времени Вольф стажировался в NASA третий день.

Сотрудники NASA проверили и подтвердили догадку Кукера. «Это как раз те типы сигналов, с которыми у алгоритмов возникают проблемы. Человеческий глаз чрезвычайно хорошо находит что-то подобное», — ответил учёный Веселин Костов.

Иллюстрация NASA

Сам Кукер в разговоре с журналистами сравнил свою находку со «Звёздными войнами»: «Я помог открыть планету, которая вращается вокруг двух звёзд. Одна из них на 10% больше солнца. Смотрите, можно провести аналогию с родным миром Люка [Скайуокера] Татуином — то есть во время каждого заката будет появляться две звезды».

Подросток рассказал, что пока не решил, чем будет заниматься после школы, но в его планах — изучение физики и астрофизики. Он планирует поступать в Стэнфорд, Принстон или Массачуссетский университете.

#новости #космос

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14 комментариев
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Игорь

19

Роскошная монобровь как будто продолжает график

(но чел молодец)

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Василий Лебедев

Игорь
1

Про монобровь поржал. Там ощущение, что весь плакат на заднем фоне про то, как их соединить. За левым ухом у парня рассмотрено соединение бровей с результатом false.

Ответить

Роман Каштнер

13

Мужчины открывают пивко, мальчики открывают планеты.

Ответить

Лот тот

Роман
0

ничего особенного,в каждой 10ой системе есть экзопланеты а звёзды которые можно разглядеть миллиарды.

Ответить

Glan

7

Я примерно так фанатов sw и представлял. 

Ответить

Человек-человек

5

В комментариях только обсуждение внешности парня, вместо его достижений. Это в очередной раз доказывает, что на тж сидят тупые дегенераты

Ответить

Alex Efimov

Человек-человек
1

Залогинился впервые только для того, чтобы сделать апвоут, а тут

Ответить

Игорь

Человек-человек
0

У тебя тоже монобровь, но ты ничего не добился? Все со временем получится, не волнуйся

Ответить

Прекрасен, как Иисус

Человек-человек
0

на тж сидят тупые дегенераты

А вода мокрая.

Ответить

Taktischer Corgi

3

Смотрите, можно провести аналогию с родным миром Люка [Скайуокера] Татуином — то есть во время каждого заката будет появляться две звезды

Пеар SW взял новую планку

Ответить

 Anatoly Bereznyak

1

Мохнатая, сочная – монобровь восточная

Ответить

Егор Дятлов

0

Почему редакция TJ все ещё не взяла у него интервью?

Ответить

Антон Самохин

Егор
1

Не интервью, а оперативный комментарий

Ответить

Крафтовый компот

0
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