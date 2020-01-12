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Женя Кузьмин
1392

Елизавета II созвала семейный совет из-за отказа принца Гарри и Меган Маркл от королевских полномочий Материал редакции

Королевская семья соберётся в семейном поместье, чтобы обсудить новый статус пары.

18 комментариев
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Королева Великобритании Елизавета II устроит «экстренную встречу» членов королевской семьи, чтобы обсудить будущее принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл. Ранее пара сложила с себя полномочия «старших» членов королевской семьи отказалась от части привилегий.

Семейный совет пройдёт 13 января в фамильном поместье Сэндригем. Кроме самой Елизаветы II, принца Гарри и Маркл, ожидается присутствие принца Чарльза и брата Гарри принца Уильяма.

8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от королевских полномочий, чтобы обрести финансовую независимость и жить попеременно в Северной Америке и Британии. По данным СМИ, пара не уведомила королеву и других членов семьи о своём решении, и все переговоры о новом статусе велись уже после заявления об отказе от королевских привилегий. Семейный совет — первый случай, когда Елизавета II лично обсудит с внуком его уход с с поста «старших» членов королевской семьи.

Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя…
Пара будет жить на две страны и только на собственные деньги.
tjournal.ru

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18 комментариев
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Mikhail Lukup

8

Социалист в семье - большое горе.

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Дитковский

1

Реально удобно так сидеть? Я только что попробовал, девушка спросила все ли хорошо со мной

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Дитковский

Дитковский
8

Попсa VS рок-н-рол

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Искусный Дворянин

Дитковский
0

Было бы удобнее, если эти картинки были рядом, а не друг на друге. Согласен?

Ответить

Искусный Дворянин

Дитковский
1

У тебя либо шары с шар боулинга, либо ноги короткие и не достаешь до пола.

Вполне удобно сидеть

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Дитковский

Искусный
0

Я о положении пальцев, они не в кулачек сложены но и не выпрямлены

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Илья Корнилов

Дитковский
1

Ногти не подстриг. 

Ответить

Искусный Дворянин

Дитковский
0

Я подумал ты про ноги. Сейчас перепроверю позицию пальцев тогда, подожди

Ответить

Искусный Дворянин

Дитковский
0

Проверил. В общем если пальцы сложить прямо ровно параллельно , то супер неудобно, а если пальцы немного согнуть во внутреннюю сторону, то вполне ок)

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Лев Люкшин

0

Ебанные бумеры, не дадут жить спокойно

Ответить

Искусный Дворянин

Лев
9

Тебе не понять королевские устои.

Там если будешь выебываться и подставлять семью, то сдохнешь в тоннеле в случайной автоаварии

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Искусный Дворянин

3

Королевская семья соберётся в семейном поместье, чтобы обсудить новый статус пары.

Чем-то ТЖ начинает напоминать

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Roman Golovin

Искусный
0

Дом 2 на самом деле

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Ешь Черри

2

Не буду комментировать, а то потом в UK визу не откроют. 

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Роман Хухарев

1

Подсайт "Новости метрополии".

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Роман Белоус

1

Ебать у них там перепетии жизни передряг

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Дмитрий Мошков

1

Рекламная кампания нового сезона "Короны". Netflix не экономит на пиаре.

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Khayyam Bayramov

0

Скорее всего их лишат права на престол и пару титулов.

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