8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от королевских полномочий, чтобы обрести финансовую независимость и жить попеременно в Северной Америке и Британии. По данным СМИ, пара не уведомила королеву и других членов семьи о своём решении, и все переговоры о новом статусе велись уже после заявления об отказе от королевских привилегий. Семейный совет — первый случай, когда Елизавета II лично обсудит с внуком его уход с с поста «старших» членов королевской семьи.