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Королевская семья соберётся в семейном поместье, чтобы обсудить новый статус пары.
Королева Великобритании Елизавета II устроит «экстренную встречу» членов королевской семьи, чтобы обсудить будущее принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл. Ранее пара сложила с себя полномочия «старших» членов королевской семьи отказалась от части привилегий.
Семейный совет пройдёт 13 января в фамильном поместье Сэндригем. Кроме самой Елизаветы II, принца Гарри и Маркл, ожидается присутствие принца Чарльза и брата Гарри принца Уильяма.
8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от королевских полномочий, чтобы обрести финансовую независимость и жить попеременно в Северной Америке и Британии. По данным СМИ, пара не уведомила королеву и других членов семьи о своём решении, и все переговоры о новом статусе велись уже после заявления об отказе от королевских привилегий. Семейный совет — первый случай, когда Елизавета II лично обсудит с внуком его уход с с поста «старших» членов королевской семьи.
Реально удобно так сидеть? Я только что попробовал, девушка спросила все ли хорошо со мной
Попсa VS рок-н-рол
Было бы удобнее, если эти картинки были рядом, а не друг на друге. Согласен?
У тебя либо шары с шар боулинга, либо ноги короткие и не достаешь до пола.
Вполне удобно сидеть
Я о положении пальцев, они не в кулачек сложены но и не выпрямлены
Я подумал ты про ноги. Сейчас перепроверю позицию пальцев тогда, подожди
Проверил. В общем если пальцы сложить прямо ровно параллельно , то супер неудобно, а если пальцы немного согнуть во внутреннюю сторону, то вполне ок)
Ебанные бумеры, не дадут жить спокойно
Тебе не понять королевские устои.
Там если будешь выебываться и подставлять семью, то сдохнешь в тоннеле в случайной автоаварии
Королевская семья соберётся в семейном поместье, чтобы обсудить новый статус пары.
Чем-то ТЖ начинает напоминать