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Иранские СМИ изначально сообщали о 80 убитых, но на деле всё обошлось без потерь.
Американские военнослужащие на базе Айн-аль-Асад в Ираке заранее знали о готовящемся авиаударе со стороны Ирана. Ещё за 2,5 часа до атаки они либо покинули базу, либо укрылись в бункере, что помогло им обойтись без потерь. Об этом военные сообщили каналу CNN.
Американские войска получили информацию об ударе от Ирака, а тот, в свою очередь, от самого Ирана. Дело в том, что американские военные находятся только на четверти базы Айн-аль-Асад, а остальную часть составляют объекты солдат Ирака. Поэтому иранские власти и предупредили военное командование Ирака. При этом американцы не знали точно, как именно будет атаковать Иран.
Это первая информация о нападении на базу Айн-аль-Асад, которой поделились военнослужащие США. Иран нанёс авиаудар в ответ на убийство ВВС США иранского генерала Сулеймани. Иранские СМИ изначально сообщали о 80 убитых, но позже Дональд Трамп заявил, что военные не понесли потерь при атаке.
@Женя Яночкин а чего не в Интернет и мемы? Снова путаешь подсайты