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Женя Кузьмин
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CNN: при ударе Ирана по базам США никто не пострадал, потому что военные заранее знали об атаке и спрятались в бункере Материал редакции

Иранские СМИ изначально сообщали о 80 убитых, но на деле всё обошлось без потерь.

5 комментариев
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Американские военнослужащие на базе Айн-аль-Асад в Ираке заранее знали о готовящемся авиаударе со стороны Ирана. Ещё за 2,5 часа до атаки они либо покинули базу, либо укрылись в бункере, что помогло им обойтись без потерь. Об этом военные сообщили каналу CNN.

Американские войска получили информацию об ударе от Ирака, а тот, в свою очередь, от самого Ирана. Дело в том, что американские военные находятся только на четверти базы Айн-аль-Асад, а остальную часть составляют объекты солдат Ирака. Поэтому иранские власти и предупредили военное командование Ирака. При этом американцы не знали точно, как именно будет атаковать Иран.

Это первая информация о нападении на базу Айн-аль-Асад, которой поделились военнослужащие США. Иран нанёс авиаудар в ответ на убийство ВВС США иранского генерала Сулеймани. Иранские СМИ изначально сообщали о 80 убитых, но позже Дональд Трамп заявил, что военные не понесли потерь при атаке.

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#новости #иран

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5 комментариев
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Лев Люкшин

7

Когда хочешь поднасрать Америке, но не хочешь получить от них пизды

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Искусный Дворянин

1

Бля, да это же: кто не спрятался, я не виноват

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Искусный Дворянин

0

@Женя Яночкин а чего не в Интернет и мемы? Снова путаешь подсайты

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Женя Яночкин

Искусный
1
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Alexander Balan

0

По братски предупредили, а они всем рассказали...

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