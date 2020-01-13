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Активисты потребовали наказать виновных в крушении самолёта.
В центре Тегерана, возле университета имени Амира Кабира, начались антиправительственные протесты с требованием наказать виновных в крушении украинского «боинга». Об этом пишет иранское агентство IRNA.
Протестующие шли с фотографиями погибших, а также зажигали свечи в память о них. По данным телеканала «Аль-Джазира», протестующие потребовали отставки главы Ирана Али Хаменеи.
Дональд Трамп обратился на персидском языке к иранским властям. Он призвал их остановить насилие по отношению к иранским гражданам.
В иранских соцсетях появились видео протестов.
Украинский самолёт потерпел крушение в ночь на 8 января. Он направлялся из Тегерана в Киев. На борту находилось 176 человек. В катастрофе никто не выжил.
9 января СМИ сообщили, что самолёт сбили иранские силы ПВО. Американская разведка зафиксировала запуск двух ракет перед крушением судна. Эту версию поддержал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Глава гражданской авиации Ирана Али Абедзаде назвал эту версию невозможной и нелогичной.
11 января власти Ирана признали, что украинский «боинг» случайно сбили силы ПВО. Система открыла огонь по самолёту из-за «человеческой ошибки». Судно пролетало рядом с важным правительственным объектом.
11 января в Тегеране прошла акция протеста из-за сбитого самолёта. Во время мероприятия иранские власти задержали британского посла Роба Макэйра. Примерно через час его отпустили. Макэйр заявил, что пришёл на мероприятие, чтобы почтить погибших и не участвовал в протестах.
Странно, что по России 1 ещё не трубят в каждом выпуске, что американцы не сумев устроить переворот с помощью школьников и студентов в России, взялись за Иран
Так в понедельник же рабочий день у кремлеботов начинается
Опять блять рашку приплетаем, как же блять заебало, ну ебаный врот, ну ты же сам как бот себя ведёшь
Да потому что их вся эта религиозная хрень задолбала. 21 век на дворе а они заставляют башкой об асфальт биться.
Слышала версию, что оппозиция специально сбила Боинг дабы начать волнения и сделать возможным переворот
А теперь доступным языком - причём тут Навальный?
методички скудные(
А что за оппозиция, Насколько знаю там консерваторы единственные, кто сможет осилить переворот. И кого свергать: Рухани или сразу Хоменеи?
Хуедички. Как вы надоели на любое мнение ,немного отличающееся от вашего, кричать про методички. При том, что я не сказала : ЭТО ВОТ ТАК 100%. Я сказала: слышала такое мнение, и оно ,кажется, не лишено смысла. Что есть оппозиция, которой надоел вечный джихад и они не против вернуть назад светское государство. Я понятия не имею кого свергать, лишь бы людям хорошо было.
На деле может оказаться что эта канитель с Ираном и США устроена сложнее и там может быть много подводных камней связанных с тем же "вовремя" сбитым самолетом. Никто тут этого и не узнает и не будет знать.
А так как это ТЖ, тут такую хуйню не любят. Чаще что в заголовке автор написал - за то и топят.
Хуедички
Это было про тех шутников про Навального.
Ну не лишено смысла.Хз надоел ли джихад,но рано или поздно там начнут переобуваться, тупиковая идеология.
Ну вот теперь есть оппозиция. Студенты атеисты технического вуза. Вопрос будут ли их поддерживать сша? Конечно нет, они поддержат религиозного лидера который пообещает джихад хомейни, а когда придёт к власти станет новым хомейни и объявит джихад сша.
В других новостях: «США поддерживает то, что им выгодно, потому что это капиталистическая страна с капиталистическими целями, а не Робин Гуды»
В других новостях: «США поддерживает то, что им выгодно, потому что это капиталистическая страна с капиталистическими целями, а не Робин Гуды
Но при этом лечат робингудские речи про демократию
И кто виноват в том, что ты на это ведешься?
Так я то как раз таки прекрасно понимаю что асе эти войны и поддержкадемократий просто бизнес и ничего личного.
Пока есть злобный Иран, американской избиратель меньше будет спрашивать за военные расходы по Ближнему востоку
Трампу уже сниться иранская нефть :D Поддерживает он их ... .ахахахаха
Отработанная на России схема оранжевых революций.
Какие же иранцы все же не понятый миром народ. Каждый раз удивляюсь их самобытности
Ну не знаю, они, похоже, вполне обычные современные люди. Вспомнить, хотя бы, как они реагировали на запрет Телеграма, Инстаграма, как они себя проявили на чемпионате в 2018-м. Всё-таки, это персы, их цивилизация существует уже колоссальное время. Другой вопрос, что цепочка совпадений привела куда-то не туда само государство.
Лол, какие персы, ты ещё нынешних жителей Египта строителями пирамид назови
Большая разница между населением столицы и ебенями. Оно так всегда и было
Да вообще протесты там бывают часто, год назад арестовали бывшего президента консерватора Ахмадинежад за подстрекательство к беспорядкам.Недавно из-за бенза бузотерили.
Вот эти протесты студентов особо никто не поддержит. Сейчас в президентах относительный либерал. А протестный потенциал неплохой как раз в консервативных слоях общества. Им там поебать на самолёты и Трампа
Ну что, снова светское государство будет?
Они реал имеют все шансы стать южной кореей своего региона во всем.
Но пока у них есть войска с названием как из стартрека все будет не очень
"Весь мир наблюдает. Что ещё важнее — США наблюдает."
Пхах))) Зачем так шутить в официальной речи?) Он же не Зеленский).