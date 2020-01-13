Активисты потребовали наказать виновных в крушении самолёта.

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В центре Тегерана, возле университета имени Амира Кабира, начались антиправительственные протесты с требованием наказать виновных в крушении украинского «боинга». Об этом пишет иранское агентство IRNA.

Протестующие шли с фотографиями погибших, а также зажигали свечи в память о них. По данным телеканала «Аль-Джазира», протестующие потребовали отставки главы Ирана Али Хаменеи.

Протестующие демонстративно обходят флаги США и Израиля Источник Twitter-аккаунт mamlekate

Дональд Трамп обратился на персидском языке к иранским властям. Он призвал их остановить насилие по отношению к иранским гражданам.

Лидеры Ирана — не убивайте протестующих граждан. Тысячи людей уже были убиты и заключены в тюрьму. Весь мир наблюдает. Что ещё важнее — США наблюдает. Включите интернет и позвольте репортёрам свободно снимать происходящее. Остановите убийство иранского народа. Дональд Трамп президент США

В иранских соцсетях появились видео протестов.

Amjad Taha أمجد طه @amjadt25



المتظاهرين في وسط طهران يقومون بتمزيق صورة الهالك الإرهابي قاسم سليماني ( بينما مليشيات فلسطين يبكون عليه وحماس تعزي).. وقوات نظام إيران تقوم بالقمع وإطلاق النار.



تغطية الإعلام خجولة وعشوائية و أقل من مستوى الجريمة البشعة التي قامت بها إيران بإستهداف

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#امجد_طه https://t.co/5AGLZHn5Wo عاجل..المتظاهرين في وسط طهران يقومون بتمزيق صورة الهالك الإرهابي قاسم سليماني ( بينما مليشيات فلسطين يبكون عليه وحماس تعزي).. وقوات نظام إيران تقوم بالقمع وإطلاق النار.تغطية الإعلام خجولة وعشوائية و أقل من مستوى الجريمة البشعة التي قامت بها إيران بإستهداف #PS752

Украинский самолёт потерпел крушение в ночь на 8 января. Он направлялся из Тегерана в Киев. На борту находилось 176 человек. В катастрофе никто не выжил.

9 января СМИ сообщили, что самолёт сбили иранские силы ПВО. Американская разведка зафиксировала запуск двух ракет перед крушением судна. Эту версию поддержал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Глава гражданской авиации Ирана Али Абедзаде назвал эту версию невозможной и нелогичной.

11 января власти Ирана признали, что украинский «боинг» случайно сбили силы ПВО. Система открыла огонь по самолёту из-за «человеческой ошибки». Судно пролетало рядом с важным правительственным объектом.

11 января в Тегеране прошла акция протеста из-за сбитого самолёта. Во время мероприятия иранские власти задержали британского посла Роба Макэйра. Примерно через час его отпустили. Макэйр заявил, что пришёл на мероприятие, чтобы почтить погибших и не участвовал в протестах.