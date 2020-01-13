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В Тегеране протестующие второй день подряд вышли на антиправительственные митинги из-за сбитого украинского «боинга» Материал редакции

Активисты потребовали наказать виновных в крушении самолёта.

41 комментарий
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В центре Тегерана, возле университета имени Амира Кабира, начались антиправительственные протесты с требованием наказать виновных в крушении украинского «боинга». Об этом пишет иранское агентство IRNA.

Протестующие шли с фотографиями погибших, а также зажигали свечи в память о них. По данным телеканала «Аль-Джазира», протестующие потребовали отставки главы Ирана Али Хаменеи.

Протестующие демонстративно обходят флаги США и Израиля Источник Twitter-аккаунт mamlekate

Дональд Трамп обратился на персидском языке к иранским властям. Он призвал их остановить насилие по отношению к иранским гражданам.

Лидеры Ирана — не убивайте протестующих граждан. Тысячи людей уже были убиты и заключены в тюрьму. Весь мир наблюдает. Что ещё важнее — США наблюдает. Включите интернет и позвольте репортёрам свободно снимать происходящее. Остановите убийство иранского народа.

Дональд Трамп
президент США

В иранских соцсетях появились видео протестов.

Amjad Taha أمجد طه @amjadt25
عاجل..

المتظاهرين في وسط طهران يقومون بتمزيق صورة الهالك الإرهابي قاسم سليماني ( بينما مليشيات فلسطين يبكون عليه وحماس تعزي).. وقوات نظام إيران تقوم بالقمع وإطلاق النار.

تغطية الإعلام خجولة وعشوائية و أقل من مستوى الجريمة البشعة التي قامت بها إيران بإستهداف #PS752 .
.
#امجد_طه https://t.co/5AGLZHn5Wo
مملکته @mamlekate
دانشگاه شهید بهشتی، ۲۲دی۹۸ https://t.co/GO3TCQadPl

Украинский самолёт потерпел крушение в ночь на 8 января. Он направлялся из Тегерана в Киев. На борту находилось 176 человек. В катастрофе никто не выжил.

9 января СМИ сообщили, что самолёт сбили иранские силы ПВО. Американская разведка зафиксировала запуск двух ракет перед крушением судна. Эту версию поддержал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Глава гражданской авиации Ирана Али Абедзаде назвал эту версию невозможной и нелогичной.

11 января власти Ирана признали, что украинский «боинг» случайно сбили силы ПВО. Система открыла огонь по самолёту из-за «человеческой ошибки». Судно пролетало рядом с важным правительственным объектом.

11 января в Тегеране прошла акция протеста из-за сбитого самолёта. Во время мероприятия иранские власти задержали британского посла Роба Макэйра. Примерно через час его отпустили. Макэйр заявил, что пришёл на мероприятие, чтобы почтить погибших и не участвовал в протестах.

#ps752 #иран #новости

Материал дополнен редакцией
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41 комментарий
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Алексей Селезнев

25

Странно, что по России 1 ещё не трубят в каждом выпуске, что американцы не сумев устроить переворот с помощью школьников и студентов в России, взялись за Иран 

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Дмитрий Грибоедов

Алексей
25

Так в понедельник же рабочий день у кремлеботов начинается

Ответить

Алексей Селезнев

Дмитрий
9

Ну правильно, патриотизм дело хорошее, но выходные это святое

Ответить

Андрей Заварзин

Алексей
3

Опять блять рашку приплетаем, как же блять заебало, ну ебаный врот, ну ты же сам как бот себя ведёшь

Ответить

Михаил Фоменков

Алексей
1

Обновляют методички.

Ответить

Борис Сиротин

Алексей
0

Написали будто это не так.

Ответить

Николай Западный

19

Да потому что их вся эта религиозная хрень задолбала. 21 век на дворе а они заставляют башкой об асфальт биться.

Ответить

Константин Иванов

7

90% не смеют наступать на флаг США и Израиля)

Ответить

Lera Valera

–15

Слышала версию, что оппозиция специально сбила Боинг дабы начать волнения и сделать возможным переворот

Ответить

Лев Нотин

Lera
16

inb4 когда Навальный развернёт свою систему ПВО

Ответить

Lera Valera

Лев
0

А теперь доступным языком - причём тут Навальный?

Ответить

Weall FAlldown

Lera
0

методички скудные(

А что за оппозиция, Насколько знаю там консерваторы единственные, кто сможет осилить переворот. И кого свергать: Рухани или сразу Хоменеи?

Ответить

Lera Valera

Weall
1

Хуедички. Как вы надоели на любое мнение ,немного отличающееся от вашего, кричать про методички. При том, что я не сказала : ЭТО ВОТ ТАК 100%. Я сказала: слышала такое мнение, и оно ,кажется, не лишено смысла. Что есть оппозиция, которой надоел вечный джихад и они не против вернуть назад светское государство. Я понятия не имею кого свергать, лишь бы людям хорошо было.

Ответить

Игорь Голованов

Lera
0

На деле может оказаться что эта канитель с Ираном и США устроена сложнее и там может быть много подводных камней связанных с тем же "вовремя" сбитым самолетом. Никто тут этого и не узнает и не будет знать.

А так как это ТЖ, тут такую хуйню не любят. Чаще что в заголовке автор написал - за то и топят. 

Ответить

Weall FAlldown

Lera
0

Хуедички

Это было про тех шутников про Навального.

Ну не лишено смысла.Хз надоел ли джихад,но рано или поздно там начнут переобуваться, тупиковая идеология.

Ответить

Eugen T

Лев
0

Так вот куда ФБК отмыл 488 триллиардов итальянских долларов! 

Ответить

Евгений Абрамовских

Eugen
2

Ещё 1000 триллиардов из 1488 он украл. 

Ответить

Dra

Lera
1

От эксперта слышала?

Ответить

Михаил Фоменков

Lera
1

Визитки Яроша уже нашли на месте преступления оппозиции?

Ответить

Ded Pihto

–4

Ну вот теперь есть оппозиция. Студенты атеисты технического вуза. Вопрос будут ли их поддерживать сша? Конечно нет, они поддержат религиозного лидера который пообещает джихад хомейни, а когда придёт к власти станет новым хомейни и объявит джихад сша.

Ответить

Nick Yasnov

Ded
5

В других новостях: «США поддерживает то, что им выгодно, потому что это капиталистическая страна с капиталистическими целями, а не Робин Гуды»

Ответить

Олег Ивахнов

Nick
3

В других новостях: «США поддерживает то, что им выгодно, потому что это капиталистическая страна с капиталистическими целями, а не Робин Гуды

Но при этом лечат робингудские речи про демократию

Ответить

Лев Люкшин

Олег
1

Как и все в этом отстойном мире.

Ответить

Gleb Eltsov

Олег
0

И кто виноват в том, что ты на это ведешься? 

Ответить

Олег Ивахнов

Gleb
0

Так я то как раз таки прекрасно понимаю что асе эти войны и поддержкадемократий просто бизнес и ничего личного.

Ответить

Weall FAlldown

Ded
0

Пока есть злобный Иран, американской избиратель меньше будет спрашивать за военные расходы по Ближнему востоку

Ответить

Миржан Досымбаев

0

Трампу уже сниться  иранская нефть :D Поддерживает он их ... .ахахахаха

Ответить

Zoibana

Миржан
4

сниться

Что делаеть?

Ответить

Виктор Бондарь

Zoibana
7

Иранская нефть
 

(сниться)

Ответить

Миржан Досымбаев

Zoibana
–1

иди нахуйъ

Ответить

empSokol

1

Видео в галерее не лучшая идея, там нельзя включить элементы управления.

Ответить

FTOH

0

Отработанная на России схема оранжевых революций.

Ответить

Александръ Смирновъ

FTOH
1

Прочитал голосом Кисилева

Ответить

Sergey Lukianov

0

Какие же иранцы все же не понятый миром народ. Каждый раз удивляюсь их самобытности

Ответить

Михаил Фоменков

Sergey
1

Ну не знаю, они, похоже, вполне обычные современные люди. Вспомнить, хотя бы, как они реагировали на запрет Телеграма, Инстаграма, как они себя проявили на чемпионате в 2018-м. Всё-таки, это персы, их цивилизация существует уже колоссальное время. Другой вопрос, что цепочка совпадений привела куда-то не туда само государство.

Ответить

Gleb Eltsov

Михаил
1

Лол, какие персы, ты ещё нынешних жителей Египта строителями пирамид назови

Ответить

Weall FAlldown

Михаил
0

Большая разница между населением столицы и ебенями. Оно так всегда и было
Да вообще протесты там бывают часто, год назад арестовали бывшего президента консерватора Ахмадинежад за подстрекательство к беспорядкам.Недавно из-за бенза бузотерили.
Вот эти протесты студентов особо никто не поддержит. Сейчас в президентах относительный либерал. А протестный потенциал неплохой как раз в консервативных слоях общества. Им там поебать на самолёты и Трампа

Ответить

Sergey Pal

0

Ну что, снова светское государство будет?

Ответить

Stan Majors

Sergey
1

Они реал имеют все шансы стать южной кореей своего региона во всем.
Но пока у них есть войска с названием как из стартрека все будет не очень

Ответить

Igor Shuravlev

0

Готов поставить 100500 тысяч долларов, что будет сие

Ответить

Dennis Naidyuk

0

"Весь мир наблюдает. Что ещё важнее — США наблюдает."
Пхах))) Зачем так шутить в официальной речи?) Он же не Зеленский).

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