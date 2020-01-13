Депутаты заявили, что требования увеличат расходы на содержания сервисов и приведут к его массовому неисполнению.

В закладки

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству не поддержал инициативу по блокировке пользователей электронной почты за распространение запрещённой информации. Как пишет «Коммерсантъ», по их мнению, предложенные требования являются неисполнимыми.

Законопроект группы сенаторов во главе с Андреем Клишасом предложил обязать операторов почтовых сервисов блокировать пользователей по требованию регуляторов за передачу сообщений с противоправной информацией. За отказ исполнять запрос предлагается ввести штраф в миллион рублей.

В заключении комитета указано, что дополнительные требования законопроекта имеют широкие последствия. Отмечается, что под его действие могут попасть любые сервисы в интернете: мессенджеры, электронная почта, соцсети, игры, магазины, чаты и другие платформы. По их мнению, это приведёт к увеличению расходов на их содержание и к массовому неисполнению закона.

В комитете также назвали предложение «неэффективным». Они отметили, что аналогичные правила уже действуют для создателей мессенджеров и там они «не исполняются, а где они исполняются, выявлены многочисленные способы его нарушения».

Это уже вторая редакция законопроекта от группы сенаторов с Андреем Клишасом. Первую версию внесли на рассмотрение летом 2019 года. В ней говорилось о блокировке отдельных сообщений. Параллельно Клишас предлагал идентифицировать пользователей электронной почты по номеру телефона. По его мнению, это должно было сократить число ложных сообщений о терактах.