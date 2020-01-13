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Arthur Khamzin
598

В Госдуме раскритиковали законопроект о блокировке электронной почты за распространение запрещённой информации Материал редакции

Депутаты заявили, что требования увеличат расходы на содержания сервисов и приведут к его массовому неисполнению.

4 комментария
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Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству не поддержал инициативу по блокировке пользователей электронной почты за распространение запрещённой информации. Как пишет «Коммерсантъ», по их мнению, предложенные требования являются неисполнимыми.

Законопроект группы сенаторов во главе с Андреем Клишасом предложил обязать операторов почтовых сервисов блокировать пользователей по требованию регуляторов за передачу сообщений с противоправной информацией. За отказ исполнять запрос предлагается ввести штраф в миллион рублей.

В заключении комитета указано, что дополнительные требования законопроекта имеют широкие последствия. Отмечается, что под его действие могут попасть любые сервисы в интернете: мессенджеры, электронная почта, соцсети, игры, магазины, чаты и другие платформы. По их мнению, это приведёт к увеличению расходов на их содержание и к массовому неисполнению закона.

В комитете также назвали предложение «неэффективным». Они отметили, что аналогичные правила уже действуют для создателей мессенджеров и там они «не исполняются, а где они исполняются, выявлены многочисленные способы его нарушения».

Это уже вторая редакция законопроекта от группы сенаторов с Андреем Клишасом. Первую версию внесли на рассмотрение летом 2019 года. В ней говорилось о блокировке отдельных сообщений. Параллельно Клишас предлагал идентифицировать пользователей электронной почты по номеру телефона. По его мнению, это должно было сократить число ложных сообщений о терактах.

Тогда глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин заявил, что предложение об идентификации пользователей почты можно трактовать как ограничение прав на тайну личной переписки, гарантированное Конституцией. В ответ Клишас заявил, что инициатива не нарушает прав граждан.

#новости #законы

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4 комментария
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Лев Люкшин

10

Вот где реально сидят клоуны под надзором обезьян и пишут законы

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Alex Sallivan

0

Такое ощущение, что им ставят план по внесению законопроектов в IT сфере...

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Антон Пострунин

Alex
7

Просто IT сфера с какого-то хера вопреки всему продолжает расти и развиваться, вот они пытаются пофиксить.

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Litnikov Danil

1

Законопроект группы сенаторов во главе с Андреем Клишасом

Интересно, что на него за компромат, раз всякая дичь от его лица вносится.

Особенно збс, когда глава комитета вносит закон, а  комитет шлёт его в жопу. Красиво

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