Замглавы СК заявил, что такие посадки не предусмотрены ни для лайнеров других авиакомпаний.

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Причиной катастрофы самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в аэропорту Шереметьево стала дополнительная перегрузка, возникшая из-за ошибок командира судна Дениса Евдокимова. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов.

По версии следствия, действия Евдокимова привели к созданию дополнительной вертикальной перегрузки, на которую не рассчитано судно. Из-за превышения скорости самолёт трижды подскочил при посадке, после чего шасси подломились, произошёл разлив топлива и возгорание.

Краснов отметил, что случившееся не связано с конструкцией самолёта и подчеркнул, что такие посадки не предусмотрены для лайнеров других компаний.

Мы изучили доводы авиакомпании и самого пилота, и можем сказать, что самолет здесь точно не при чем, поскольку подобные посадки в принципе не предусмотрены не только для SSJ, но и, например, для Boeing и Airbus, и других лайнеров. Игорь Краснов заместитель председателя Следственного комитета РФ

Замглавы СК пояснил, что Евдокимову предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожность смерть двух и более лиц. Также в обвинении фигурирует нанесение тяжкого вреда здоровью и крупного ущерба. Пилот и его адвокат занимаются ознакомлением с материалами дела.