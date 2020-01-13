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Замглавы СК заявил, что такие посадки не предусмотрены ни для лайнеров других авиакомпаний.
Причиной катастрофы самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в аэропорту Шереметьево стала дополнительная перегрузка, возникшая из-за ошибок командира судна Дениса Евдокимова. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов.
По версии следствия, действия Евдокимова привели к созданию дополнительной вертикальной перегрузки, на которую не рассчитано судно. Из-за превышения скорости самолёт трижды подскочил при посадке, после чего шасси подломились, произошёл разлив топлива и возгорание.
Краснов отметил, что случившееся не связано с конструкцией самолёта и подчеркнул, что такие посадки не предусмотрены для лайнеров других компаний.
Замглавы СК пояснил, что Евдокимову предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожность смерть двух и более лиц. Также в обвинении фигурирует нанесение тяжкого вреда здоровью и крупного ущерба. Пилот и его адвокат занимаются ознакомлением с материалами дела.
Катастрофа SSJ 100 в «Шереметьево» случилась 5 мая 2019 года. Самолёт «Аэрофлота» направлялся из Москвы в Мурманск. При аварийной посадке самолёт загорелся. На борту находилось 78 человек, из которых 41 погиб. Евдокимову предъявили обвинения в октябре 2019 года.
Лебедев в первых новостных своих выпусках сказал об этом
Молния тоже отрубает всё электронное оборудования на Airbus, Boeing?
Всякое бывает. В данном случае пилот не справился, сошёл с глиссады.