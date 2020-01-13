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Бромбергу было 80 лет
В Детройте (США) скончался советский режиссёр Константин Бромберг. О его смерти в фейсбуке сообщил сценарист и режиссёр Михаил Идов.
Бромберг родился в 1939 году в Харькове. Он работал корреспондентом и режиссёром на Воркутинской студии телевидения. В 1965 он окончил сценарный факультет во ВГИК, после чего продолжил работу режиссёром. В 1968 он выпустил свой первый фильм — короткометражку «Длинный день Кольки Павлюкова».
Самой знаменитой работой Бромберга стала советская картина «Приключения Электроника», снятая в 1980 году. Он также снял несколько эпизодов «Ералаша» и «Чародеи». По словам Идова, после переезда в США он не занимался кино и не пытался, а «просто жил».
Ури, где у него кнопка, чтобы нажать F?! 😥
Приключения Электроника мой любимый фильм. Как жаль, что уходят такие люди.
Какие такие?
Приключения электроника-лучшее что можно было увидеть ребёнку в то время днем по телевизору.
Кстати, всегда было плевать кто его снял. Даже не знал никогда. Странно