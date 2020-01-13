Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Arthur Khamzin
732

Умер режиссёр Константин Бромберг, снявший «Приключения Электроника» и «Чародеев» Материал редакции

Бромбергу было 80 лет

9 комментариев
В закладки
​Константин Бромберг Источник Gazeta.ru

В Детройте (США) скончался советский режиссёр Константин Бромберг. О его смерти в фейсбуке сообщил сценарист и режиссёр Михаил Идов.

Бромберг родился в 1939 году в Харькове. Он работал корреспондентом и режиссёром на Воркутинской студии телевидения. В 1965 он окончил сценарный факультет во ВГИК, после чего продолжил работу режиссёром. В 1968 он выпустил свой первый фильм — короткометражку «Длинный день Кольки Павлюкова».

Самой знаменитой работой Бромберга стала советская картина «Приключения Электроника», снятая в 1980 году. Он также снял несколько эпизодов «Ералаша» и «Чародеи». По словам Идова, после переезда в США он не занимался кино и не пытался, а «просто жил».

#новости #кино

Новости
Подписан
Отписаться
СКР: причиной крушения SSJ 100 в «Шереметьево» стали ошибки командира судна, создавшие дополнительную перегрузку
Замглавы СК заявил, что такие посадки не предусмотрены для лайнеров других авиакомпаний.
0
4
{ "author_name": "Arthur Khamzin", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0438\u043d\u043e"], "comments": 9, "likes": 4, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 135783, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 13 Jan 2020 09:37:50 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Промо на TJ
Создайте своё объявление за пару кликов
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://tjournal-static-bf19cf1.gcdn.co/static/build/tjournal.ru/specials/BankOpenQuiz/js/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('open-bank-quiz'); if (container) { s.onload = function() { new BankOpenQuiz.Special({ container: container, isFeed: document.querySelector('[air-module="module.feed"], [air-module="module.page_search"]') ? true : false, share: { url: '', title: 'Проверяем финансовую грамотность пользователей TJ', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 18);
0
{ "id": 135783, "author_id": 252535, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/135783\/get","add":"\/comments\/135783\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/135783"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Влад Дигтяренко

1

Ури, где у него кнопка, чтобы нажать F?! 😥

Ответить

Дитковский

Влад
0

Доброе утро моралфаг!

Ответить

Артем Бахтин

1

Приключения Электроника мой любимый фильм. Как жаль, что уходят такие люди.

Ответить

Andy Raxxy

Артем
0

Какие такие?

Ответить

Mykola Glushchenko

Andy
0

Андроиды

Ответить

Alexander Balan

Артем
0

.

Ответить

Митя Простомолотов

1

Приключения электроника-лучшее что можно было увидеть ребёнку в то время днем по телевизору.
Кстати, всегда было плевать кто его снял. Даже не знал никогда. Странно

Ответить

Лев Люкшин

0

Умер в США :(

Ответить

Mikhail Lukup

0

Он "просто жил", а не выживал.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Елизавета II созвала семейный совет из-за отказа принца Гарри и Меган Маркл от королевских полномочий
Королевская семья соберётся в семейном поместье, чтобы обсудить новый статус пары.
95
Интернет и мемы
В супермаркетах Таиланда запретили пластиковые пакеты. Жители ответили креативными альтернативами
«Вам пакет большой или маленький? А, у вас есть дорожный конус с собой».
149
Разборы
Иран признал вину в крушении украинского «Боинга» — самолёт по ошибке сбили ракетами. Подробности и первая реакция
Иранские военные рассказали, какие ошибки привели к катастрофе — самолёт спутали с ракетой, а оператор не смог связаться с командованием и принял неверное решение.
110
Популярное за три дня
Животные
В тюрьме Индианы заключённым разрешают ухаживать за котами из приюта. Они помогают друг другу стать добрее
Преступники с хорошим поведением проводят часы в комнате с котами, кормят их и вяжут шапочки. А коты привыкают к людям, что повышает их шансы на новый дом.
56
Интернет и мемы
В Австралии с воздуха сбросили тысячи килограммов моркови, чтобы накормить пострадавших от пожаров животных
Надеемся, ни один кенгуру от такого «морковопада» не пострадал.
53
Интернет и мемы
Житель Нью-Йорка заменил героев «Спящей красавицы» на себя и свою девушку, чтобы сделать ей предложение
Автор потратил полгода на создание ролика, который сначала сбил его девушку с толку, а потом довёл до слёз.
123

Прямой эфир

Comrade…

В супермаркетах Таиланда…

Alexander Balan

Умер режиссёр Константин…

Comrade…

В супермаркетах Таиланда…

Миржан Досымбаев

В Тегеране протестующие второй…

Mykola Glushchenko

Умер режиссёр Константин…

Максим Малыгин

Исследование: Netflix и другие…

Ciccopiniata

the.nightmarez

В тюрьме Индианы заключённым…

Олег Ивахнов

Президент Абхазии ушел в отставку

Алексей Егоров

Президент Абхазии ушел в отставку

Yaroslav Brandtner

СКР: причиной крушения SSJ 100…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]