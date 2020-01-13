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Arthur Khamzin
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Мэр Миасса рассказал в инстаграме об установке новых унитазов в поселковой школе. Между ними нет перегородок Материал редакции

Чиновника раскритиковали за «хвастовство».

21 комментарий
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Мэр Миасса Григорий Тонких рассказал в инстаграме о ремонте туалета в школе посёлка Северные Печи. Там установили новые унитазы. Судя по фотографиям, они не разделены перегородками или отдельными кабинками.

Тонких рассказал, что посетил эту школу в конце прошлого учебного года. Именно тогда он обратил внимание на состояние туалетов. После визита чиновник распорядился отремонтировать их. В Управлении образования нашли деньги и установили четыре новых унитаза.

Средства были изысканы, и на сегодняшний день в туалете установлены четыре новых унитаза. [...] Дети будут приятно удивлены изменениям.

Григорий Тонких
мэр Миасса

Пользователи соцсети раскритиковали его за публикацию, назвав это хвастовством. Один из комментаторов отметил отсутствие перегородок и туалетной бумаги.

В разговоре с URA.RU Тонких отметил, что работу оценили родители учеников школы. Он пояснил, что ему приходиться работать «с тем, что получили в наследство». Мэр также заявил о необходимости рассказывать о реальных делах, а не только о парадных мероприятиях.

#новости #регионы

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21 комментарий
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govna kousoque

13

Все нормально, проект делал дизайнер из "Двух палочек"

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Александра Утёнкова

7

Так они уже привыкшие. В старом туалете никаких перегородок тоже нет

Ответить

govna kousoque

Александра
14

Не жили богато, нечего и начинать 

Ответить

Сергей Васильев

10

@Ded Pihto был в ярости, когда увидел, что советские справедливые сортирные дыры заменили буржуйными белыми монстрами.

Ответить

That cat

9

Приличным людям нечего скрывать

Ответить

Anton Kharytonov

4

Мы не туда смотрели

Ответить

Eugen T

Anton
1
Ответить

Alex Popov

4

Можно взяться за руки, например

Ответить

Vladimir Vorobyev

3

Это коворкинг!

Ответить

Виталий Голубятин

2

Почему мэр города с населением в 150К занимается подобной хуйней?

Ответить

Ilya Grigöryev

Виталий
0

потому что в городе с населением 150к за 2 дня можно посетить все школы. предлагаешь миассу учредить специалиста по сральнкам в учебных учреждениях? 

Ответить

Виталий Голубятин

Ilya
1

Так мэр же есть уже. Зачем второй такой человек нужен.

Ответить

Сергей Рязанцев

2

Дети будут приятно удивлены изменениям происходящим с их сверстниками

Ответить

Rafael

1

"Это сделано для безопасности учащихся" - добавил мэр города.

Ответить

Goodsanta

0

А зачем две одинаковые фотки к новости прилепили?

Ответить

Заур Зауров

0

Кабины в туалетах школ зло в них ЕГЭ списывают

Ответить

Weall FAlldown

0

Управлении образования нашли деньги и установили четыре новых унитаза.

Классика.

Ответить

Dmitry Vakhnin

0

Как по мне, то очко, что было, тоже ничо так. Так и оставили бы, а деньги можно себе забрать.

Ответить

Виталий Голубятин

0

А туалеты то хоть умеют смывать? Почему мэр об этом промолчал?

Ответить

Гулли Вер

0

Всё идёт по плану...

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Илья Волочков

0

Вот вы смеётесь... А вот из-за таких туалетов дети потом геями становятся!

Ответить
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