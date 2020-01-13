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Чиновника раскритиковали за «хвастовство».
Мэр Миасса Григорий Тонких рассказал в инстаграме о ремонте туалета в школе посёлка Северные Печи. Там установили новые унитазы. Судя по фотографиям, они не разделены перегородками или отдельными кабинками.
Тонких рассказал, что посетил эту школу в конце прошлого учебного года. Именно тогда он обратил внимание на состояние туалетов. После визита чиновник распорядился отремонтировать их. В Управлении образования нашли деньги и установили четыре новых унитаза.
Пользователи соцсети раскритиковали его за публикацию, назвав это хвастовством. Один из комментаторов отметил отсутствие перегородок и туалетной бумаги.
В разговоре с URA.RU Тонких отметил, что работу оценили родители учеников школы. Он пояснил, что ему приходиться работать «с тем, что получили в наследство». Мэр также заявил о необходимости рассказывать о реальных делах, а не только о парадных мероприятиях.
Так они уже привыкшие. В старом туалете никаких перегородок тоже нет
@Ded Pihto был в ярости, когда увидел, что советские справедливые сортирные дыры заменили буржуйными белыми монстрами.
Мы не туда смотрели
Почему мэр города с населением в 150К занимается подобной хуйней?
потому что в городе с населением 150к за 2 дня можно посетить все школы. предлагаешь миассу учредить специалиста по сральнкам в учебных учреждениях?
Управлении образования нашли деньги и установили четыре новых унитаза.
Классика.
Как по мне, то очко, что было, тоже ничо так. Так и оставили бы, а деньги можно себе забрать.