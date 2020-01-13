Чиновника раскритиковали за «хвастовство».

В закладки

Мэр Миасса Григорий Тонких рассказал в инстаграме о ремонте туалета в школе посёлка Северные Печи. Там установили новые унитазы. Судя по фотографиям, они не разделены перегородками или отдельными кабинками.

[{"title":"\u0422\u0443\u0430\u043b\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0440\u0435\u043c\u043e\u043d\u0442\u0430","author":"<a href=\"https:\/\/www.instagram.com\/p\/B7IDeqolshQ\/\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Instagram-\u0430\u043a\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442<\/a> \u043c\u044d\u0440\u0430 \u041c\u0438\u0430\u0441\u0441\u0430 \u0413\u0440\u0438\u0433\u043e\u0440\u0438\u044f \u0422\u043e\u043d\u043a\u0438\u0445","image":{"type":"image","data":{"uuid":"217d14f6-28ec-c9ea-16fc-2454b2474535","width":640,"height":800,"size":89859,"type":"jpg","color":"a3854c","external_service":[]}}},{"title":"\u0422\u0443\u0430\u043b\u0435\u0442 \u0434\u043e \u0440\u0435\u043c\u043e\u043d\u0442\u0430","author":"<a href=\"https:\/\/www.instagram.com\/p\/B7IDeqolshQ\/\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Instagram-\u0430\u043a\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442<\/a> \u043c\u044d\u0440\u0430 \u041c\u0438\u0430\u0441\u0441\u0430 \u0413\u0440\u0438\u0433\u043e\u0440\u0438\u044f \u0422\u043e\u043d\u043a\u0438\u0445","image":{"type":"image","data":{"uuid":"da429ce0-ed16-9a9f-e491-aa63f91a501f","width":640,"height":800,"size":98508,"type":"jpg","color":"94bfa2","external_service":[]}}}]

Тонких рассказал, что посетил эту школу в конце прошлого учебного года. Именно тогда он обратил внимание на состояние туалетов. После визита чиновник распорядился отремонтировать их. В Управлении образования нашли деньги и установили четыре новых унитаза.

Средства были изысканы, и на сегодняшний день в туалете установлены четыре новых унитаза. [...] Дети будут приятно удивлены изменениям. Григорий Тонких мэр Миасса

Пользователи соцсети раскритиковали его за публикацию, назвав это хвастовством. Один из комментаторов отметил отсутствие перегородок и туалетной бумаги.

[{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"c6e645c6-711b-8a28-b3d4-036611da98cd","width":813,"height":599,"size":147541,"type":"jpg","color":"a48552","external_service":[]}}},{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"3a7d4a0d-798b-7f1c-6b24-91acfbcbdc7f","width":815,"height":599,"size":137718,"type":"jpg","color":"a48552","external_service":[]}}}]