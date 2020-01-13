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Arthur Khamzin
2190

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил о планах найти в телешоу подругу для космического полёта вокруг Луны Материал редакции

Он планирует облететь Луну на корабле, разработанном SpaceX Илона Маска.

22 комментария
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Японский миллиардер Юсаку Маэдзава рассказал о планах найти себе подругу для космического путешествия вокруг Луны при помощи телешоу. Об этом бизнесмен объявил в твиттере.

Шоу получило название Full Moon Lovers. Его проведёт компания AbemaTV, которой принадлежит одноимённый стриминговый сервис, где будет проходить трансляция.

На сайте проекта описаны ключевые критерии. К шоу допускаются участницы старше 20 лет, которые должны быть «яркими и позитивными личностями». Они также обязаны интересоваться космическими полётами и быть готовыми принять участие в подготовке к экспедиции.

Сейчас мне 44 года. Чувство одиночества и пустоты начинает одолевать меня. Есть всего одна вещь о которой я думаю — желание любить одну женщину. Хотя каждый это воспринимает как должное, у меня это до сих пор не получилось.

Юсаку Маэдзава
миллиардер

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 января. В феврале-марте Маэдзава проведёт ряд встреч с избранницами, после чего объявит о своём выборе. Как именно будет транслироваться шоу, не уточняется.

В сентябре 2018 года Маэдзава заявил о планах отправиться в космический полёт вокруг Луны на корабле Big Falcon Rocket. Бизнесмен заявил, что это была мечта всей его жизни. Он также заявил о желании взять в полёт от шести до восьми художников, которые напишут картины об их путешествии. Полёт запланирован на 2023 год.

Профиль: Юсаку Маэдзава — Наука на TJ
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tjournal.ru

#новости #космос #путешествия

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22 комментария
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Ruslan Sviridov

13

Его проведением займётся компания AbemaTV

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Stuart Troitsky

Ruslan
1

Спасибо за ОХУЕННУЮ гифку

Ответить

Сергей Рязанцев

9

Умеет человек отдыхать

Ответить

Дитковский

5

Я Алеш̶на🥰 у меня большой ̶х̶у̶й̶ амбиции🔥, я люблю путишествия ✈️приключения👩🏻‍🦽 и читать книги📚 возьми меня с собой я хорошо ̶с̶о̶с̶у̶ шучу!🤡

Ответить

Сергей Рязанцев

Дитковский
0

Украинцы тут как тут

Ответить

Kyler

Сергей
7

На подсосе

Ответить

Дмитрий Дубовик

5

Сколько нужно художников чтобы нарисовать картины о путешествии?

Курильщику: 1.
Японскому миллиардеру: 6-8.

Ответить

Заур Зауров

3

Недавно он пообещал разыграть $9 млн среди подписчиков в Twitter , хочет провести исследование и узнать, насколько «счастливее» деньги сделают победителей.
Маэдзава передаст по 1 млн йен ($9000) 1000 подписчиков. Счастливчики будут выбраны случайным образом из тех, кто ретвитнет опубликованное им сообщение. Reuters отмечает, что эффект, который деньги окажут на жизни победителей, будет отслеживаться в ходе регулярных опросов. «Это серьезный социальный эксперимент», — передает агентство слова Маэдзавы, добавившего, что он надеется на интерес со стороны ученых и экономистов.
Сумма даже для России не такая чтобы можно было отследить порывы долгосрочного шашстья. Максимум пару дней. Чувак точно в голове свой мир строить собрался

Ответить

Виктор Ганелес

Заур
0

счастливчики будут выбраны случайным образом

Так ведь может и несчастливчики

Ответить

Лев Люкшин

1

Ребят, а где дёшево можно пол поменять?

Ответить

Сергей Рязанцев

Лев
5

В тюрьме

Ответить

Kyler

Сергей
4

Там только с одной стороны меняют

Ответить

Сергей Рязанцев

Kyler
1

Ну, может японскому миллиардеру и одной стороны хватит

Ответить

Dra

Лев
0

А дату рождения в паспорте кто изменить сможет не очень дорого?

Ответить

Человек-человек

2

Сейчас мне 44 года. Чувство одиночества и пустоты начинает одолевать меня. Есть всего одна вещь о которой я думаю — желание любить одну женщину.

Бедненький, так жалко его

Ответить

Yaroslav Brandtner

1

Может быть кого-то с TJ послать?

Ответить

Taktischer Corgi

Yaroslav
0

И не обязательно человека

Ответить

Виктор Ганелес

Taktischer
1

Нейроилюхера

Ответить

Илюхер XXIX

Taktischer
0

человека-человека?

Ответить

bor_vn

Taktischer
0

Девушку

Ответить

Миша Давыдов

0

Художники будут рисовать их космическую еблю? И на борту не будет ни одного профессионального экипажа? 2 голубка, 8 художников и ни одного космонавта? На МКС столько людей нет, куда им 10 человек без подготовки?

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коренной нарниец

Миша
0

нужно срочно написать им и предложить взять ещё экспертов с TJ

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