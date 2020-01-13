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Он планирует облететь Луну на корабле, разработанном SpaceX Илона Маска.
Японский миллиардер Юсаку Маэдзава рассказал о планах найти себе подругу для космического путешествия вокруг Луны при помощи телешоу. Об этом бизнесмен объявил в твиттере.
Шоу получило название Full Moon Lovers. Его проведёт компания AbemaTV, которой принадлежит одноимённый стриминговый сервис, где будет проходить трансляция.
На сайте проекта описаны ключевые критерии. К шоу допускаются участницы старше 20 лет, которые должны быть «яркими и позитивными личностями». Они также обязаны интересоваться космическими полётами и быть готовыми принять участие в подготовке к экспедиции.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 января. В феврале-марте Маэдзава проведёт ряд встреч с избранницами, после чего объявит о своём выборе. Как именно будет транслироваться шоу, не уточняется.
В сентябре 2018 года Маэдзава заявил о планах отправиться в космический полёт вокруг Луны на корабле Big Falcon Rocket. Бизнесмен заявил, что это была мечта всей его жизни. Он также заявил о желании взять в полёт от шести до восьми художников, которые напишут картины об их путешествии. Полёт запланирован на 2023 год.
Его проведением займётся компания AbemaTV
Я Алеш̶на🥰 у меня большой ̶х̶у̶й̶ амбиции🔥, я люблю путишествия ✈️приключения👩🏻🦽 и читать книги📚 возьми меня с собой я хорошо ̶с̶о̶с̶у̶ шучу!🤡
Сколько нужно художников чтобы нарисовать картины о путешествии?
Курильщику: 1.
Японскому миллиардеру: 6-8.
Недавно он пообещал разыграть $9 млн среди подписчиков в Twitter , хочет провести исследование и узнать, насколько «счастливее» деньги сделают победителей.
Маэдзава передаст по 1 млн йен ($9000) 1000 подписчиков. Счастливчики будут выбраны случайным образом из тех, кто ретвитнет опубликованное им сообщение. Reuters отмечает, что эффект, который деньги окажут на жизни победителей, будет отслеживаться в ходе регулярных опросов. «Это серьезный социальный эксперимент», — передает агентство слова Маэдзавы, добавившего, что он надеется на интерес со стороны ученых и экономистов.
Сумма даже для России не такая чтобы можно было отследить порывы долгосрочного шашстья. Максимум пару дней. Чувак точно в голове свой мир строить собрался
счастливчики будут выбраны случайным образом
Так ведь может и несчастливчики
Ребят, а где дёшево можно пол поменять?
В тюрьме
Сейчас мне 44 года. Чувство одиночества и пустоты начинает одолевать меня. Есть всего одна вещь о которой я думаю — желание любить одну женщину.
Бедненький, так жалко его
Может быть кого-то с TJ послать?
И не обязательно человека
Художники будут рисовать их космическую еблю? И на борту не будет ни одного профессионального экипажа? 2 голубка, 8 художников и ни одного космонавта? На МКС столько людей нет, куда им 10 человек без подготовки?