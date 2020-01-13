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Артём Мазанов
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Белгородская митрополия пригрозила блогеру отлучением от церкви из-за вопросов о съезде духовенства Материал редакции

Блогер задал вопросы после того, как узнал, что некоторых священников отчитали за то, что они обсуждали сбор денег с приходов на официальный визит митрополита.

5 комментариев
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Богослужение ​Белгородской митрополии Снимок митрополии

Белгородская митрополия пригрозила блогеру — автору Telegram-канала «Белгород №1» — Владимиру Корневу отлучением от церкви из-за вопросов о съезде духовенства. Об этом сообщается на сайте митрополии.

Митрополия рассказала о наличии «свидетельств сбора блогером информации, которая может быть использована для дискредитации духовенства митрополии». По их данным, Корнев отправил нескольким священникам SMS-сообщения, чтобы «выведать нечто» о прошедшем 16 декабря 2019 года года Съезде духовенства Белгородской митрополии.

Поскольку он получил известность как скандальный блогер, промышляющий на «жареном», то очевидно, что речь идет о подготовке некоего клеветнического материала на Церковь.

Белгородская митрополия

В митрополии рассказали, что действия блогера «могут попасть под прещения вплоть до отлучения от Церкви». Там также напомнили о статьи 152 ГК, «где говорится о праве на защиту чести и достоинства, а также деловой репутации и мерах по осуществлению этого права».

Корнев рассказал, что ведёт Telegram-канал «Белгород №1», а 6 января на его почту пришло письмо, в котором «анонимный автор сообщал, что после официальной части съезда митрополии владыка Иоанн стал „воспитывать“ священников из Старого Оскола за то, что они в сети обсуждали практику „взимания митрополитом денежных средств с духовенства при посещении приходов“». После этого блогер решил позвонить священникам, о которых ему рассказали в письме. Но ответа от них он так и не получил.

Тогда я позвонил в епархию и попросил прокомментировать информацию, которая была изложена анонимом в письме. Мне пояснили, что момент «воспитания» никак не был связан с взиманием каких-то средств за приезды владыки — речь шла в целом об общении священников в сети.

Владимир Корнев
автор Telegram-канала «Белгород №1»

Корнев рассказал, что после публикации митрополии ему позвонили «двое священников, которые извинились за тех, кто сделал этот текст, а сами они — были сильно неприятно удивлены такими действиями руководства».

В епархии рассказали «Ura.ru», что они общались с блогером и рассказали ему, что интересующие его вопросы не поднимались на съезде. «Церковь пытается постоянно объединить людей <…> А человек просто, ни с того ни с сего, пытается внести разлад», — пояснили в пресс-службе.

#новости #регионы

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5 комментариев
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I-van Zhi

0

А попам можно пользоваться судами?

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Алексей Штейн

I-van
0

а писям?

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Алексѣй Бобковъ

I-van
0

у них свой аля инквизиция

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George Weiller

0

Как же он это переживёт..

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Алексѣй Бобковъ

George
0

посадят

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