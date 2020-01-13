В середине декабря об этом на пресс-конференции сообщил Владимир Путин.

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в деле Ивана Голунова с причинением тяжких последствий (пункт «В» части 3 статьи 286 УК РФ). Об этом журналист «Медузы» сообщил в своём Telegram-канале.

Голунов подчеркнул, что письмо датировано 18 декабря, за день до пресс-конференции Владимира Путина. В тексте письма сообщается, что дело было возбуждено в тот же день старшим следователем по особо важным делам Шачневым О.С.

​Фото уведомления о возбуждении уголовного дела Источник Telegram-канал Ивана Голунова​

Журналист также выразил недоумение, что дело квалифицировано по части «В» пункта 3 статьи 286 УК РФ (причинение тяжких последствий). Он отметил, что в его случае фигурировало только применение насилия и спецсредств, которые попадают под пункты «А» и «Б».

7 июня силовики задержали Ивана Голунова по подозрению в хранении и сбыте наркотических веществ, которые у него якобы нашли при обыске. Журналист связал это с расследованием о похоронном бизнесе. Через несколько дней дело закрыли, а Голунова отпустили. После этого пятерых полицейских отстранили от работы, четверых из которых уволили.