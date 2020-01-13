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В середине декабря об этом на пресс-конференции сообщил Владимир Путин.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в деле Ивана Голунова с причинением тяжких последствий (пункт «В» части 3 статьи 286 УК РФ). Об этом журналист «Медузы» сообщил в своём Telegram-канале.
Голунов подчеркнул, что письмо датировано 18 декабря, за день до пресс-конференции Владимира Путина. В тексте письма сообщается, что дело было возбуждено в тот же день старшим следователем по особо важным делам Шачневым О.С.
Журналист также выразил недоумение, что дело квалифицировано по части «В» пункта 3 статьи 286 УК РФ (причинение тяжких последствий). Он отметил, что в его случае фигурировало только применение насилия и спецсредств, которые попадают под пункты «А» и «Б».
7 июня силовики задержали Ивана Голунова по подозрению в хранении и сбыте наркотических веществ, которые у него якобы нашли при обыске. Журналист связал это с расследованием о похоронном бизнесе. Через несколько дней дело закрыли, а Голунова отпустили. После этого пятерых полицейских отстранили от работы, четверых из которых уволили.
19 декабря во время пресс-конференции Путину задали вопрос о деле Голунова. Он сообщил, что против пятерых силовиков возбуждены уголовные дела. Президент отметил, что не знает, кто является заказчиком в деле журналиста.
да скорее всего и правда в дедлайн уложились. там же не дураки, все вопросы возможные прорабатывается заранее до прессухи.
Уполномочен был подкидывать без палева, но подкинул палевно, чем и превысил полномочия.