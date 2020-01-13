Прямой эфир
В середине декабря об этом на пресс-конференции сообщил Владимир Путин.
Следственный комитет России прислал уведомление о возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «В» части 3 статьи 286 УК РФ) в отношении полицейских, которые задерживали Ивана Голунова. Об этом журналист «Медузы» сообщил в своём Telegram-канале.
Голунов подчеркнул, что письмо датировано 18 декабря, за день до пресс-конференции Владимира Путина. В тексте письма сообщается, что дело было возбуждено в тот же день старшим следователем по особо важным делам Шачневым О.С.
Журналист также выразил недоумение, что дело квалифицировано по части «В» пункта 3 статьи 286 УК РФ (причинение тяжких последствий). Он отметил, что в его случае фигурировало только применение насилия и спецсредств, которые попадают под пункты «А» и «Б».
7 июня силовики задержали Ивана Голунова по подозрению в хранении и сбыте наркотических веществ, которые у него якобы нашли при обыске. Журналист связал это с расследованием о похоронном бизнесе. Через несколько дней дело закрыли, а Голунова отпустили. После этого пятерых полицейских отстранили от работы, четверых из которых уволили.
19 декабря во время пресс-конференции Путину задали вопрос о деле Голунова. Он сообщил, что против пятерых силовиков возбуждены уголовные дела. Президент отметил, что не знает, кто является заказчиком в деле журналиста.
Уполномочен был подкидывать без палева, но подкинул палевно, чем и превысил полномочия.
Ты местным клоуном честь имеешь быть? Старайтесь лучше господин. Лайк из жалости поставлю
Алё, а где 228 ч.2? Или наркота, которую подкинули, испарилась?
да скорее всего и правда в дедлайн уложились. там же не дураки, все вопросы возможные прорабатывается заранее до прессухи.
Ну что за истерика. Я тут про прессуху Путина и про близость даты возбуждения дела.
Про само дело знаю не больше тебя, на заказчика всегда непросто выйти. Не думаю, что им там впадлу слить какого-нибудь высокопоставленно мента.
Есть инфа от знающего человека что скоро будут реальные изменения. Сейчас главное не бухтеть.
Ну да время на раскачку заканчивается
Никому бухтеть не запрещено) Прост высказал своё мнение. Также высказывал его, когда топил, что будет условка Жукову и что бросатель мусорных баков получит срок. Чувствую так😀
Согласен, только думаю, что на заказчика выйти не сложно, если вопрос на таком уровне стоит
Да и вопрос в заказчике отчасти только, больше в обстановке в целом
Своих сдадут на раз. Когда будет выгодно. Учтите.