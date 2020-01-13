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Arthur Khamzin
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СК возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении полицейских, которые задерживали Ивана Голунова Материал редакции

В середине декабря об этом на пресс-конференции сообщил Владимир Путин.

18 комментариев
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Следственный комитет России прислал уведомление о возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «В» части 3 статьи 286 УК РФ) в отношении полицейских, которые задерживали Ивана Голунова. Об этом журналист «Медузы» сообщил в своём Telegram-канале.

Голунов подчеркнул, что письмо датировано 18 декабря, за день до пресс-конференции Владимира Путина. В тексте письма сообщается, что дело было возбуждено в тот же день старшим следователем по особо важным делам Шачневым О.С.

​Фото уведомления о возбуждении уголовного дела Источник Telegram-канал Ивана Голунова​

Журналист также выразил недоумение, что дело квалифицировано по части «В» пункта 3 статьи 286 УК РФ (причинение тяжких последствий). Он отметил, что в его случае фигурировало только применение насилия и спецсредств, которые попадают под пункты «А» и «Б».

7 июня силовики задержали Ивана Голунова по подозрению в хранении и сбыте наркотических веществ, которые у него якобы нашли при обыске. Журналист связал это с расследованием о похоронном бизнесе. Через несколько дней дело закрыли, а Голунова отпустили. После этого пятерых полицейских отстранили от работы, четверых из которых уволили.

19 декабря во время пресс-конференции Путину задали вопрос о деле Голунова. Он сообщил, что против пятерых силовиков возбуждены уголовные дела. Президент отметил, что не знает, кто является заказчиком в деле журналиста.

#новости #делоголунова

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18 комментариев
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Сергей Рязанцев

11

Уполномочен был подкидывать без палева, но подкинул палевно, чем и превысил полномочия.

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Илья Гераськин

Сергей
1

Уполномочен был подкинуть 4 а подкинул 8грамм, превышение!

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Dead Horse

Сергей
–7

Ты местным клоуном честь имеешь быть? Старайтесь лучше господин. Лайк из жалости поставлю

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boobsmakemehappy

Dead
1

Маяковский, перелогинься

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Эдуард Гладышев

5

Алё, а где 228 ч.2? Или наркота, которую подкинули, испарилась?

Ответить

Алексей

Эдуард
0

Возмущаюсь по аналогичному поводу. Если я не ошибаюсь, вроде как, речи никогда не шло о том, что наркотиков не нашли вовсе.

Ответить

Андрей Коршев

3

Ну через годик скажет, что они сидят и тогда их посадят задним числом

Ответить

Eugen T

3

Не прошло и полгода. 

А, таки прошло

Ответить

Weall FAlldown

0

да скорее всего и правда в дедлайн уложились. там же не дураки, все вопросы возможные прорабатывается заранее до прессухи.

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allah213

Weall
5

ага, они и во время задержания все вопросы проработали, особенно с левыми фотками нарколаборатории. Чёт некоторые дела митингующих решались за пару дней, а тут прямо тянут уже с прошлого года, хотя достаточно просто было узнать, кто отдал приказ.

Ответить

Weall FAlldown

allah213
0

Ну что за истерика. Я тут про прессуху Путина и про близость даты возбуждения дела.
Про само дело знаю не больше тебя, на заказчика всегда непросто выйти. Не думаю, что им там впадлу слить какого-нибудь высокопоставленно мента.

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Илья Гераськин

Weall
6

Есть инфа от знающего человека что скоро будут реальные изменения. Сейчас главное не бухтеть.

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Заур Зауров

Илья
1

Ну да время на раскачку заканчивается

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Илья Гераськин

Заур
0

Нет времени на раскачку!

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Weall FAlldown

Илья
0

Никому бухтеть не запрещено) Прост высказал своё мнение. Также высказывал его, когда топил, что будет условка Жукову и что бросатель мусорных баков получит срок. Чувствую так😀

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Виктор Ганелес

Weall
0

Согласен, только думаю, что на заказчика выйти не сложно, если вопрос на таком уровне стоит

Да и вопрос в заказчике отчасти только, больше в обстановке в целом

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Dead Horse

1

Своих сдадут на раз. Когда будет выгодно. Учтите. 

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Алексей

Dead
0

а сейчас это разве не выгодно?

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